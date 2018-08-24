【大行速遞】富瑞叫買中海油(00883-HK)

受惠國際油價高企，中國海洋石油(00883-HK)今年上半年純利按年增56.78%至254.77億元(人民幣.下同)，創2014年以來新高，惟數字仍遜市場預期，期內合營公司帳目驚錄65.09億元虧損。首席財務官謝尉志解釋，阿根廷貨幣大幅貶值及息口急飆，導致公司為當地合營公司的投資減值約10億美元。

中期業績雖然遜預期，但中期息升50%至0.3港元。

富瑞指中海油於上半年的每股盈利為0.68元，勝預期，但遜於該行預期，主要因為生產及實現價格略為低於預期。富瑞指，中海油的國內及海外項目繼續表現良好。

公司表示，在中國海域上半年共取得6個商業發現和33口成功評價井。評價證實了渤海海域最大的氣田渤中19-6，有望形成超億噸油當量的大氣田，在未來將為華北地區提供低碳能源。此外，渤中29-6油田有望建成億噸級油田。在海外方面，今年以來在圭亞那再獲Ranger、Pacora和Longtail三個新發現。

富瑞稱，過去數年渤海油田的年產量逐量下跌，若未來的年產量可隨新發現而「穩產十年」，同時中海油又毋須大幅增加資本開支，市場將要對中海油的估值折讓重新評估，現時中海油的市盈率較北美同業折讓約40%。

該行表示予中海油「買入」評級，目標價19.75元。

中海油半日收報13.34元，升0.5元，升3.894%。成交8080萬股，涉資10.72億元。

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