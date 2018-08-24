瑞典社民黨支持率下滑 或面臨本世紀最嚴重政治危局

歐洲又一個國家遭到本世紀最嚴重的政治危局。

據金融時報報導，最新民意調查顯示，瑞典社民黨支持率為 25%，仍為最大黨，但遠低於 2014 年 31% 的支持率，而 1994 年該黨支持率曾高達 45%。

上次社民黨輸掉大選時，離第一次世界大戰僅有兩周之遙。

目前社民黨領導的瑞典政府被普遍視為幾十年來最弱的政府之一，政策無法推行。雖然社民黨仍然有機會在 9 月 9 日舉行的大選中獲勝，因為主要的中右翼政黨的支持率也預計將低於 2014 年水平，但大選獲勝者更有可能是極端政黨：反移民的瑞典民主黨和左翼共產黨。

自 7 月以來，輿論調查顯示，民主黨穩定保持着 20% 左右的支持率，與在瑞典議會中擁有 113 個席位的執政黨社會民主黨展開激烈爭奪。調查顯示，民主黨有可能超越社民黨成為第一大黨。如果實現，則意味著社民黨將丟掉自 1917 年以來的第一大黨寶座。

2015 年歐洲爆發難民危急。總人口數才 1000 萬人口得瑞典接收了約 16.5 萬難民。難民的大量湧入造成了巨大的社會問題。歐洲奉行反移民主張的極右翼勢力開始崛起，奧地利、義大利、挪威、德國的極右翼政黨都接連參與執政。

鑒於民主黨勢力增長，瑞典社民黨領袖、首相 Stefen Lofven 也開始調整政策，在 2015 年年底突然關閉了瑞典邊境，並收緊了移民法規，在難民申請標準和國境管理上更加嚴格。2015 年有 163,000 名難民尋求庇護，預計今年只有 23,000 人。

8 月 14 日至 15 日，在經歷了 100 多輛汽車焚燒、頻繁的槍擊等暴力事件後，瑞典的民粹主義情緒開始升溫。本周三的民意調查顯示，瑞典民主黨支持率為 19.2%，較上周的 21.6% 有所下滑，但僅次於社民黨和中右翼黨，名列第三。

民主黨成立於 1988 年，主張反移民、反歐盟，要求舉行脫歐全民公決。2010 年初，民主黨在瑞典議會中獲得議席。在 2014 年的議會選舉中，民主黨贏得 12.9% 的議席，一躍成為第三大黨。