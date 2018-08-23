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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     大國鋼     
易威     天剛     富邦美債7-10          穩懋              謚源     進階                
穆拉德   海灣     富邦美債20年          矽瑪              東林     強生                
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          振維              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱     太普高   富邦中國政策債          光頡              友銓     德麥                
精確              元大美債1-3          緯軟              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          美桀              三圓     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          華容              雙喜     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          撼訊              力泰     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          信昌電            理銘     光明                
新零售            群益10年IG金融債          艾華              亞都     力肯                
力新              國泰5Y+新興債          松崗              東凌-KY  世德                
恩得利            國泰1-5Y高收債          蜜望實            明揚     宏易                
李洲              富邦全球投等債          英格爾            綠河-KY  至興                
凱柏實業          富邦全球高收債          鼎創達            欣泰     長佳                
遠昇              國泰中國政金債5+          全銓                       瑞穎                
及成              富邦中政債0-1                                     大恭                
和進              富邦A級公司債                                     永純                
耀勝              合世                                         致振                
倚強              易威                                         康聯訊              
錦明              邦特                                         威潤                
鑫創              穆拉德                                       創威                
廣寰科            智擎                                         唐榮                
點晶              南璋                                         晉椿                
建舜電            信立                                         世豐                
泰谷              勝昱                                         久陽                
典範              宏佳騰                                       強新                
長天              世德                                         松和                
益通              精確                                         坤悅                
振維              宏易                                         恩得利              
鴻翊              唐鋒                                         謚源                
欣厚-KY           磐亞                                         李洲                
兆遠              長盛                                         及成                
太欣              富宇                                         耀勝                
系統電            榮群                                         倚強                
世紀              天宇                                         至寶電              
華容              新零售                                       宇環                
建榮              力新                                         點晶                
立衛              恩得利                                       幸康                
天揚              李洲                                         泰谷                
鈺創              凱柏實業                                     尚立                
佳總              僑威                                         哲固                
合正              遠昇                                         重鳥鵬              
寶聯通            及成                                         東林                
凱鈺              和進                                         光頡                
德宏              耀勝                                         新鉅科              
合邦              倚強                                         廣穎                
萬旭              錦明                                         晶達                
驊宏資            千如                                         杰力                
久正              鑫創                                         合正                
上揚              廣寰科                                       金利                
全譜              點晶                                         寶聯通              
易通展            建舜電                                       凱鈺                
安鈦克            泰谷                                         合邦                
元隆              尚立                                         業強                
沛亨              上詮                                         訊達                
九暘              典範                                         撼訊                
凱碩              長天                                         信昌電              
全達              益通                                         上揚                
奧斯特            振維                                         全譜                
保銳              鴻翊                                         易通展              
越峰              禾瑞亞                                       元隆                
英格爾            艾恩特                                       迅德                
士開              鑫科                                         大中                
昇益              欣厚-KY                                      倉和                
志嘉              兆遠                                         光菱                
富裔              譜瑞-KY                                      蜜望實              
正德              大峽谷-KY                                     星雲                
燦星旅            宜鼎                                         森田                
富驛-KY           太欣                                         三圓                
劍湖山            系統電                                       昇益                
德記              世紀                                         雙喜                
泰偉              華容                                         力泰                
華義              建榮                                         理銘                
昇華              立衛                                         惠普                
得利影            天揚                                         中連貨              
鼎創達            鈺創                                         安心                
花王              佳總                                         富驛-KY             
邦泰              協益                                         雅茗-KY             
                  合正                                         易飛網              
                  慕康生醫                                     亞都                
                  寶聯通                                       滿心                
                  凱鈺                                         東凌-KY             
                  德宏                                         紅馬-KY             
                  凱崴                                         德記                
                  合邦                                         大展證              
                  萬旭                                         誠品生活            
                  驊宏資                                       得利影              
                  華電網                                       時報                
                  久正                                         琉園                
                  安碁                                         旭然                
                  立敦                                         捷必勝-KY            
                  海韻電                                       明揚                
                  上揚                                         紅木-KY             
                  旺矽                                         鉅邁                
                  全譜                                         綠河-KY             
                  高僑                                         霹靂                
                  易通展                                       欣雄                
                  安鈦克                                       欣泰                
                  胡連                                         大汽電              
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  倉和                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  能率網通                                                         
                  伍豐                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  大億金茂                                                         
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  森田                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  陸海                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  南仁湖                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  鈊象                                                             
                  昇華                                                             
                  智冠                                                             
                  得利影                                                           
                  橘子                                                             
                  大甲                                                             
                  大車隊                                                           
                  旭然                                                             
                  鼎創達                                                           
                  新潤                                                             
                  金益鼎                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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