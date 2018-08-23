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◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名          目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
事欣科   董事配偶   吳秀碧之配偶    70,000    64,000 贈與     底淑瑀
台灣百和 董事配偶   鄭智瑜之配偶 2,968,000 1,000,000 一般交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名                      目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
台原藥   大股東     李玲玟                   4,263,848 1,457,826 轉讓私募股票 鴻盛投資
譜瑞-KY  經理人     楊國賓                      17,226     2,800 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     汪林麗珠                   151,162    12,800 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  董事       Ji Zhao                  2,231,458    42,500 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  董事       Ming Qu                  3,028,735    42,500 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     Jing Wu Jimmy Chiu       1,195,829    21,900 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     Ding Lu                  1,266,332    21,900 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     Joseph Domenick Montalbo   105,000     5,000 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     Randy Dean Baker            82,000     9,000 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     Yun Hwa Chou                68,600     3,600 信託         中信銀受託信託專戶
譜瑞-KY  經理人     Stephen Michael Donovan     53,500     8,000 信託         中信銀受託信託專戶
松上電子 董事       鴻均投資                 4,003,837   800,000 一般交易

4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分     姓名   受讓人    目前持股 轉讓持股
東盟開發 法人董事代表人 鄭壽星 德和投資 4,607,046  150,000
康全電訊 經理人         林川景 林珈伊      71,614   71,614
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