◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 事欣科 董事配偶 吳秀碧之配偶 70,000 64,000 贈與 底淑瑀 台灣百和 董事配偶 鄭智瑜之配偶 2,968,000 1,000,000 一般交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 台原藥 大股東 李玲玟 4,263,848 1,457,826 轉讓私募股票 鴻盛投資 譜瑞-KY 經理人 楊國賓 17,226 2,800 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 汪林麗珠 151,162 12,800 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 董事 Ji Zhao 2,231,458 42,500 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 董事 Ming Qu 3,028,735 42,500 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 Jing Wu Jimmy Chiu 1,195,829 21,900 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 Ding Lu 1,266,332 21,900 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 Joseph Domenick Montalbo 105,000 5,000 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 Randy Dean Baker 82,000 9,000 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 Yun Hwa Chou 68,600 3,600 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 Stephen Michael Donovan 53,500 8,000 信託 中信銀受託信託專戶 松上電子 董事 鴻均投資 4,003,837 800,000 一般交易 4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 東盟開發 法人董事代表人 鄭壽星 德和投資 4,607,046 150,000 康全電訊 經理人 林川景 林珈伊 71,614 71,614