另起爐灶！德國呼籲建立「獨立於美國」的國際清算體系

德國外長 Heiko Maas 在德國《商報》上刊文呼籲，歐洲需要建立一個獨立於美國的新支付系統，使布魯塞爾能夠獨立於華盛頓的金融操作系統，並以此挽救伊朗與西方達成的核協議。

Maas 在文中寫道，「歐洲不應允許美國騎在我們頭上為所欲為，還以犧牲我們的利益為代價行事。因此，我們應該建立一個獨立於美國的支付體系、一個屬於歐洲的貨幣基金組織 (European Monetary Fund)、和一個獨立的銀行結算系統 (SWIFT system)，以此加強歐洲的自主性。」

此外，Maas 還表示，想與美國建立「平衡的夥伴關係」，歐洲可以填補美國撤出世界某些地區留下的空白地段。歐洲必須「在美國越過紅線時形成制衡」。

英國《金融時報》援引總部位於柏林的全球公共政策研究所所長 Thorsten Benner 表示，Maas 這一主張是「迄今為止對歐盟應建立相對於美國的金融和貨幣自主地位的最強烈呼籲」。

歐洲要另建結算系統是為了什麼?

今年 5 月，川普宣布退出伊朗核協議。而歐盟依然承諾遵守伊朗核協議，並宣布實施「阻斷法令」，旨在鼓勵歐盟公司無視美國的制裁威脅，還規定歐盟將補償歐盟公司因為在伊朗進行合法的交易而受到的損失。

但即使這樣，許多歐洲的公司像道達爾、馬士基等還是因擔心美國制裁風險選擇撤出伊朗，因為他們更在意在美業務和金融體系，依賴美元主導的國際銀行系統和國際金融市場。

SWIFT 總部位於比利時的布魯塞爾，是國際統一的銀行間支付資訊傳輸系統，接入該系統的有全球 200 多個國家的 1 萬多個銀行機構。SWIFT 的管理層聲稱，SWIFT 在政治上保持中立和獨立，但其實它此前曾被用於阻止交易並對各國實施來自美國的制裁。

比如，2012 年，有丹麥媒體報導，美國政府設法截獲了一筆丹麥商人向一家德國銀行的轉賬，這筆錢是用於購買一批被美國列入制裁的古巴雪茄的。由於這筆交易以美元進行，使得華盛頓能夠阻止。

再比如，美國與歐盟 2012 年同意就伊朗的核活動對其實施制裁後，伊朗曾被踢出 SWIFT 系統。2015 年，伊朗與世界主要大國達成核協議後，針對伊朗的國際制裁才得以解除。此次，據英國《金融時報》，如果伊朗未獲得制裁豁免，SWIFT 將按美國的要求，在 11 月初之前把被列為制裁目標的伊朗銀行從其網路中踢出去，否則美國可能會將對其董事會成員及聘用他們的金融機構採取反制措施，包括凍結個人資產和對他們發布美國旅行禁令，以及限制相關銀行在美國開展業務的能力等等。