國泰君安(01788-HK)閻峰：但客戶對於金融產品有需求

國泰君安(01788-HK)公布2018年中期業績，集團整體收入穩步增長至約16.78億港元，比去年同期15.6億港元有所增長，歸屬股東利潤約為5.07億港元。剔除去年同期母公司國泰君安證券H股上市項目產生收入之高基數影響，公司上半年歸屬股東之利潤實際同比上升約14%，核心業務穩步增長。其中集團金融產品及債券承銷收入分別大幅增長271%及75%。

下半年中美貿易摩擦和美國加息週期成為市場憂慮的主要事件，公司主席兼行政總裁閻峰表示，雖然目前市場環境不佳，但客戶對於金融產品的需求不會變，因此不會對公司業務帶來壓力，另一方面，由於美國加息令人民幣有下行壓力，公司高淨值客戶的投資需求反會增加，成為公司財富管理業務發展的一大契機。

針對港股市場上半年新股頻繁破發現象，閻峰表示港股上市公司估值過高，市場承接力不足是破發的主要原因，而下半年上市的公司估值會趨於合理，但由於內地資金流動性緊張，下半年赴港上市的企業需求可能會更大，利好公司的整體業務。



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