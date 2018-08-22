顧立雄：台灣爭取成為亞太集保當然委員 大陸沒有排擠

金管會主委顧立雄今 (22) 日表示，台灣集保結算所爭取亞太地區集保組織 (ACG) 的當然委員，未來不須再透過選舉，就能成為 ACG「當然執行委員會委員」，而大陸目前已是 ACG 當然委員，對台灣這次的爭取動作，大陸並沒有排擠。

亞太地區集保組織目前有 5 個工作小組，包括：大陸的法制小組、印度的科技小組、巴基斯坦的風險管理小組、韓國的新種服務小組、日本的資訊交換小組，顧立雄表示，現在台灣想爭取成立第 6 個工作小組，以投資人服務為主，如果能出任小組召集人將可成為當然委員。

顧立雄表示，台灣集保的集中保管品質及創新概念，獲得很多國家認同學習及參考，集保已在 2016 年當選為 ACG 執行委員，目前正規劃爭取成立工作小組，並擔任小組召集人，未來不須再透過選舉，就能成為 ACG「當然執行委員會委員」。

顧立雄進一步表示，台灣集保結算所未來若能成為 ACG 的「當然委員」，可以更積極參與國際發展最新趨勢，包括金融科技發展等，中國大陸已是 ACG 的當然委員，對台灣目前爭取當然委員的動作，並沒有排斥。

集保董事長林修銘也表示，上禮拜執行委員會已經通過，台灣的集保將會在今年底 11 月，向在斯里蘭卡舉行的亞洲集保年會申請籌設工作小組，正式提出申請成為會員之一，現在台灣的集保是必須用選票當選執行委員，成立工作小組後，能成為當然的執行委員，不需要再經過選舉，對台灣在亞洲集保組織保有一定的影響力跟發言權。