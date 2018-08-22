傳押後IPO 螞蟻金服：從沒時間表

據英國《金融時報》引述消息人士報導，阿里巴巴 (BABA-US) 旗下的螞蟻金服上市計劃再被推遲，在 2019 年底之前不太可能上市。惟螞蟻金服表示，從來沒有制定過上市時間表。

螞蟻金服繼去年 5 月後再傳出延後上市計劃，知情人士表示，與騰訊 (0700-HK) 搶奪大陸電子支付市場令螞蟻金服不斷「燒錢」，加上要面對北京對近年迅速崛起的非銀行金融集團的大力打壓，令上市計劃增添變數。

螞蟻金服昨日下午隨即回應，《上海證券報》引述螞蟻金服公關總監彭美表示，公司從未就上市制定時間表，因此根本不存在推遲上市一說，市場上有關公司上市的消息都與事實不符。

螞蟻金服今年 6 月完成一輪 100 億美元 (約港幣 780 億元) 的融資，公司當時估值約 1500 億美元(約港幣 1.17 兆元)。市場認為該輪集資是為上市鋪路，有參與融資的投資者表示，被告知公司將會在年內或明年初上市。

《華爾街見聞》引述一名分析師表示：「螞蟻金服和其他非銀行機構的商業模式面臨着諸多挑戰。對於他們再次推遲 IPO，我並不感到驚訝。」

星展香港研究部中國金融產業分析師施畊宇昨預計，螞蟻金服今年第四季會首度出現虧損。他表示，大陸政府應該會推出措施拖慢第三方支付發展，減低對銀行業的影響。

《華爾街日報》引述知情人士稱，預計 2021 年在線支付服務佔螞蟻金服收入中佔比將不到 1/3，2016 年該收入比重為 65%。