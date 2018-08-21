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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     大國鋼     
易威     海灣     富邦美債7-10          穩懋              謚源     進階                
穆拉德   寬魚國際 富邦美債20年          矽瑪              東林     強生                
南璋     太普高   元大美債7-10          振維              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱              富邦中國政策債          牧德              友銓     德麥                
精確              元大美債1-3          光頡              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          緯軟              三圓     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          美桀              雙喜     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          華容              力泰     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          建達              理銘     光明                
新零售            群益10年IG金融債          信昌電            亞都     興采                
力新              國泰5Y+新興債          艾華              東凌-KY  世德                
恩得利            國泰1-5Y高收債          松崗              明揚     泰茂                
李洲              富邦全球投等債          蜜望實            綠河-KY  宏易                
凱柏實業          富邦全球高收債          英格爾            欣泰     至興                
遠昇              國泰中國政金債5+          鼎創達                     長佳                
及成              富邦中政債0-1          全銓                       瑞穎                
和進              富邦A級公司債                                     大恭                
耀勝              南光                                         永純                
倚強              合世                                         致振                
錦明              易威                                         康聯訊              
鑫創              穆拉德                                       威潤                
廣寰科            濟生                                         創威                
點晶              曜亞                                         唐榮                
建舜電            聿新科                                       晉椿                
泰谷              智擎                                         世豐                
典範              久裕                                         久陽                
長天              雙美                                         強新                
益通              南璋                                         松和                
振維              勝昱                                         坤悅                
鴻翊              冠好                                         恩得利              
迎輝              捷邦                                         謚源                
欣厚-KY           宏佳騰                                       李洲                
兆遠              精確                                         及成                
太欣              宏易                                         耀勝                
系統電            瀧澤科                                       倚強                
世紀              唐鋒                                         至寶電              
華容              大立                                         宇環                
建榮              美琪瑪                                       點晶                
立衛              長盛                                         幸康                
天揚              榮群                                         泰谷                
鈺創              天宇                                         尚立                
佳總              強新                                         哲固                
合正              新零售                                       迎輝                
寶聯通            凱衛                                         重鳥鵬              
凱鈺              力新                                         東林                
德宏              恩得利                                       光頡                
合邦              台翰                                         新鉅科              
萬旭              李洲                                         廣穎                
驊宏資            凱柏實業                                     晶達                
久正              遠昇                                         杰力                
上揚              及成                                         合正                
全譜              笙泉                                         金利                
易通展            和進                                         寶聯通              
安鈦克            耀勝                                         凱鈺                
元隆              倚強                                         彩富                
沛亨              至寶電                                       合邦                
九暘              錦明                                         業強                
凱碩              千如                                         訊達                
全達              鑫創                                         撼訊                
奧斯特            微端                                         信昌電              
保銳              廣寰科                                       雷科                
越峰              點晶                                         上揚                
英格爾            建舜電                                       全譜                
士開              泰谷                                         易通展              
昇益              上詮                                         迅德                
志嘉              典範                                         大中                
富裔              光燿科                                       倉和                
正德              長天                                         光菱                
燦星旅            益通                                         蜜望實              
富驛-KY           環天科                                       星雲                
劍湖山            振維                                         森田                
德記              鴻翊                                         鑫龍騰              
泰偉              迎輝                                         三圓                
華義              磐儀                                         昇益                
昇華              富晶通                                       雙喜                
得利影            艾恩特                                       力泰                
鼎創達            欣厚-KY                                      理銘                
花王              兆遠                                         惠普                
邦泰              譜瑞-KY                                      中連貨              
                  太欣                                         安心                
                  系統電                                       富驛-KY             
                  世紀                                         雅茗-KY             
                  華容                                         易飛網              
                  建榮                                         亞都                
                  立衛                                         滿心                
                  天揚                                         東凌-KY             
                  鈺創                                         紅馬-KY             
                  佳總                                         德記                
                  協益                                         大展證              
                  合正                                         誠品生活            
                  寶聯通                                       得利影              
                  凱鈺                                         時報                
                  德宏                                         琉園                
                  凱崴                                         旭然                
                  合邦                                         捷必勝-KY            
                  萬旭                                         明揚                
                  驊宏資                                       紅木-KY             
                  華電網                                       鉅邁                
                  久正                                         綠河-KY             
                  安碁                                         霹靂                
                  立敦                                         欣雄                
                  合晶                                         欣泰                
                  慶生                                         大汽電              
                  晉泰                                                             
                  上揚                                                             
                  茂綸                                                             
                  全譜                                                             
                  高僑                                                             
                  易通展                                                           
                  久元                                                             
                  安鈦克                                                           
                  胡連                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  崴強                                                             
                  倉和                                                             
                  九暘                                                             
                  蜜望實                                                           
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  能率網通                                                         
                  伍豐                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  大億金茂                                                         
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  陸海                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  南仁湖                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  鈊象                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  橘子                                                             
                  大甲                                                             
                  旭然                                                             
                  鼎創達                                                           
                  新潤                                                             
                  金益鼎                                                           
                  花王                                                             
                  欣雄                                                             
                  北基                                                             
                  邦泰
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