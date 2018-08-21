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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     元大台灣50正2 富邦科技          本盟              昶和     東泥     富邦臺灣加權正2   
嘉裕     群益臺灣加權反1 元大台商50          巨庭              大統染   味王     新日光     
東華     正道     富邦摩台          亞德客-KY          本盟     大飲                
立益     同開     富邦發達          麗正              銘旺科   天仁                
佳和              富邦金融          國巨              健和興   宏亞                
昶和              元大MSCI台灣          茂矽              旭隼     達新                
三洋紡            永豐臺灣加權          錸德              元晶     地球                
本盟              富邦日本          智寶              遠雄來   恆大                
瑞利              國泰日經225          環科              統領     怡華                
樂士              元大歐洲50          奇力新            威宏-KY  昶和                
正峰新            元大日經225          大毅              泰昇-KY  大統染              
億泰              元大美債20正2          強茂                       錩泰                
毛寶              元大美債20反1          華新科                     程泰                
懷特              國泰20年美債反1          星通                       氣立                
燁興              元大S&P日圓反1          禾伸堂                     台硝                
中鴻              富邦歐洲          同泰                       永記                
千興              FH彭博高收益債          玉晶光                     日勝化              
威致              FH彭博新興債          創意                       展宇                
華豐              FH富時不動產          揚明光                     華廣                
首利              元大台灣高息低波          鈞寶                       士紙                
麗正              富邦臺灣優質高息          淳安                       高興昌              
東訊              FH富時高息低波          達方                       東明-KY             
華泰              新光內需收益          華園                       鑫永銓              
錸德              聯華              杜康-DR                    宏旭-KY             
倫飛              聯華食            陽光能源-DR                   海悅                
虹光              勝悅-KY                                      智寶                
威盛              新纖                                         隴華                
國碩              宏洲                                         銘旺科              
銘旺科            嘉裕                                         翔耀                
統懋              東華                                         奇力新              
翔耀              大東                                         禾伸堂              
太空梭            立益                                         揚明光              
麗臺              佳和                                         新至陞              
華映              宏遠                                         泰鼎-KY             
吉祥全            昶和                                         虹堡                
憶聲              三洋紡                                       迎廣                
科風              本盟                                         悅城                
和鑫              利勤                                         陞泰                
力特              瑞利                                         達方                
喬鼎              樂士                                         富鼎                
正達              車王電                                       愛山林              
晟鈦              正峰新                                       皇昌                
聯德              錩泰                                         潤弘                
同泰              麗清                                         遠雄來              
新世紀            華電                                         夏都                
誠研              億泰                                         欣欣                
綠能              和益                                         統領                
誠創              台肥                                         客思達-KY            
嘉威              永記                                         阿瘦                
力銘              毛寶                                         康師傅-DR            
亞太電            日勝化                                       杜康-DR             
達能              懷特                                         同方友友-DR            
科納-KY           康聯-KY                                      晨訊科-DR            
清惠              燁興                                         友佳-DR             
慧友              中鴻                                         一零四              
勁永              燁輝                                         欣巴巴              
捷泰              千興                                         欣天然              
互億              大成鋼                                       新海                
天瀚              威致                                         欣高                
迅杰              中橡                                         茂順                
華上              建大                                         台數科              
光麗-KY           華豐                                         南六                
元晶              首利                                         基勝-KY             
華冠              麗正                                         波力-KY             
裕豐              東訊                                         泰昇-KY             
寶徠              華泰                                         政伸                
皇普              旺宏                                         吉源-KY             
陽明              錸德                                         鼎炫-KY             
六福              倫飛                                                             
康師傅-DR          智寶                                                             
聖馬丁-DR          虹光                                                             
神州-DR           威盛                                                             
耀傑-DR           國碩                                                             
同方友友-DR          興勤                                                             
晨訊科-DR          銘旺科                                                           
友佳-DR           統懋                                                             
陽光能源-DR          翔耀                                                             
精熙-DR           太空梭                                                           
中福              超豐                                                             
雷虎              麗臺                                                             
中視              華映                                                             
秋雨              美隆電                                                           
慶豐富            希華                                                             
新利虹            吉祥全                                                           
國光生            歐格                                                             
                  晟銘電                                                           
                  憶聲                                                             
                  星通                                                             
                  科風                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  大量                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  榮創                                                             
                  誠研                                                             
                  綠能                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  通嘉                                                             
                  力銘                                                             
                  洋華                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  嘉彰                                                             
                  科納-KY                                                          
                  乙盛-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  鎧勝-KY                                                          
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  嘉聯益                                                           
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  關貿                                                             
                  居易                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  愛普                                                             
                  晶心科                                                           
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  宏璟                                                             
                  皇普                                                             
                  鄉林                                                             
                  長虹                                                             
                  陽明                                                             
                  志信                                                             
                  台航                                                             
                  六福                                                             
                  第一店                                                           
                  群益證                                                           
                  台南-KY                                                          
                  大洋-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  欣巴巴                                                           
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新麗                                                             
                  川飛                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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