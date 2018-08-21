◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 富邦科技 本盟 昶和 東泥 富邦臺灣加權正2 嘉裕 群益臺灣加權反1 元大台商50 巨庭 大統染 味王 新日光 東華 正道 富邦摩台 亞德客-KY 本盟 大飲 立益 同開 富邦發達 麗正 銘旺科 天仁 佳和 富邦金融 國巨 健和興 宏亞 昶和 元大MSCI台灣 茂矽 旭隼 達新 三洋紡 永豐臺灣加權 錸德 元晶 地球 本盟 富邦日本 智寶 遠雄來 恆大 瑞利 國泰日經225 環科 統領 怡華 樂士 元大歐洲50 奇力新 威宏-KY 昶和 正峰新 元大日經225 大毅 泰昇-KY 大統染 億泰 元大美債20正2 強茂 錩泰 毛寶 元大美債20反1 華新科 程泰 懷特 國泰20年美債反1 星通 氣立 燁興 元大S&P日圓反1 禾伸堂 台硝 中鴻 富邦歐洲 同泰 永記 千興 FH彭博高收益債 玉晶光 日勝化 威致 FH彭博新興債 創意 展宇 華豐 FH富時不動產 揚明光 華廣 首利 元大台灣高息低波 鈞寶 士紙 麗正 富邦臺灣優質高息 淳安 高興昌 東訊 FH富時高息低波 達方 東明-KY 華泰 新光內需收益 華園 鑫永銓 錸德 聯華 杜康-DR 宏旭-KY 倫飛 聯華食 陽光能源-DR 海悅 虹光 勝悅-KY 智寶 威盛 新纖 隴華 國碩 宏洲 銘旺科 銘旺科 嘉裕 翔耀 統懋 東華 奇力新 翔耀 大東 禾伸堂 太空梭 立益 揚明光 麗臺 佳和 新至陞 華映 宏遠 泰鼎-KY 吉祥全 昶和 虹堡 憶聲 三洋紡 迎廣 科風 本盟 悅城 和鑫 利勤 陞泰 力特 瑞利 達方 喬鼎 樂士 富鼎 正達 車王電 愛山林 晟鈦 正峰新 皇昌 聯德 錩泰 潤弘 同泰 麗清 遠雄來 新世紀 華電 夏都 誠研 億泰 欣欣 綠能 和益 統領 誠創 台肥 客思達-KY 嘉威 永記 阿瘦 力銘 毛寶 康師傅-DR 亞太電 日勝化 杜康-DR 達能 懷特 同方友友-DR 科納-KY 康聯-KY 晨訊科-DR 清惠 燁興 友佳-DR 慧友 中鴻 一零四 勁永 燁輝 欣巴巴 捷泰 千興 欣天然 互億 大成鋼 新海 天瀚 威致 欣高 迅杰 中橡 茂順 華上 建大 台數科 光麗-KY 華豐 南六 元晶 首利 基勝-KY 華冠 麗正 波力-KY 裕豐 東訊 泰昇-KY 寶徠 華泰 政伸 皇普 旺宏 吉源-KY 陽明 錸德 鼎炫-KY 六福 倫飛 康師傅-DR 智寶 聖馬丁-DR 虹光 神州-DR 威盛 耀傑-DR 國碩 同方友友-DR 興勤 晨訊科-DR 銘旺科 友佳-DR 統懋 陽光能源-DR 翔耀 精熙-DR 太空梭 中福 超豐 雷虎 麗臺 中視 華映 秋雨 美隆電 慶豐富 希華 新利虹 吉祥全 國光生 歐格 晟銘電 憶聲 星通 科風 和鑫 力特 喬鼎 正達 大量 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 榮創 誠研 綠能 誠創 嘉威 通嘉 力銘 洋華 亞太電 達能 嘉彰 科納-KY 乙盛-KY 清惠 鎧勝-KY 慧友 勁永 嘉聯益 捷泰 互億 關貿 居易 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 愛普 晶心科 華冠 裕豐 寶徠 宏璟 皇普 鄉林 長虹 陽明 志信 台航 六福 第一店 群益證 台南-KY 大洋-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 欣巴巴 中視 秋雨 慶豐富 新麗 川飛 新利虹 國光生