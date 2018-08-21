◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月21日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 1303 南亞 3468 16291 00637L 元大滬深300正2 -21000 0 2303 聯電 3329 14778 2887 台新金 -7624 -45589 2891 中信金 2516 32916 00633L 富邦上証正2 -5264 0 2002 中鋼 2350 19916 00739 元大MSCI A股 -4285 10757 5880 合庫金 1980 -8303 00655L 國泰中國A50正2 -3892 0 1904 正隆 1720 3958 2834 臺企銀 -2960 -7306 00677U 富邦VIX 1707 0 2317 鴻海 -2879 3864 2376 技嘉 1250 -4729 00632R 元大台灣50反1 -2443 0 1710 東聯 1176 632 2888 新光金 -2422 -19495 2885 元大金 1105 86964 2313 華通 -2279 -5626 1312 國喬 1090 12834 2349 錸德 -2095 -8379 1314 中石化 1028 10233 2377 微星 -1534 -4128 2408 南亞科 919 -11502 2618 長榮航 -1310 -2019 2409 友達 909 87653 2014 中鴻 -1222 13690 2884 玉山金 877 18071 2881 富邦金 -1214 -9324 2882B 國泰金乙特 837 0 3576 新日光 -1100 -2154 2368 金像電 822 4977 2337 旺宏 -1072 -16687 3481 群創 677 25607 2049 上銀 -1037 -3835 3231 緯創 643 493 00664R 國泰臺灣加權反1 -1014 0 2356 英業達 595 13106 6116 彩晶 -969 -7430 1326 台化 555 3009 2492 華新科 -801 -3087 2406 國碩 535 -107 2330 台積電 -793 3298 2357 華碩 445 324 1605 華新 -792 -13841 00639 富邦深100 444 6586 4938 和碩 -758 -237 2458 義隆 436 2301 2363 矽統 -741 -4542 2344 華邦電 413 -31429 2892 第一金 -678 -16875 1301 台塑 408 -217 2454 聯發科 -667 -692 9945 潤泰新 408 1576 2324 仁寶 -643 -7120 4934 太極 403 587 00736 國泰新興市場 -640 -1112 2880 華南金 399 -5387 2456 奇力新 -626 -2512 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股