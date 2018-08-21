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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月21日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
1303   南亞                    3468     16291    00637L 元大滬深300正2        -21000         0  
2303   聯電                    3329     14778    2887   台新金                 -7624    -45589  
2891   中信金                  2516     32916    00633L 富邦上証正2            -5264         0  
2002   中鋼                    2350     19916    00739  元大MSCI A股           -4285     10757  
5880   合庫金                  1980     -8303    00655L 國泰中國A50正2         -3892         0  
1904   正隆                    1720      3958    2834   臺企銀                 -2960     -7306  
00677U 富邦VIX                 1707         0    2317   鴻海                   -2879      3864  
2376   技嘉                    1250     -4729    00632R 元大台灣50反1          -2443         0  
1710   東聯                    1176       632    2888   新光金                 -2422    -19495  
2885   元大金                  1105     86964    2313   華通                   -2279     -5626  
1312   國喬                    1090     12834    2349   錸德                   -2095     -8379  
1314   中石化                  1028     10233    2377   微星                   -1534     -4128  
2408   南亞科                   919    -11502    2618   長榮航                 -1310     -2019  
2409   友達                     909     87653    2014   中鴻                   -1222     13690  
2884   玉山金                   877     18071    2881   富邦金                 -1214     -9324  
2882B  國泰金乙特               837         0    3576   新日光                 -1100     -2154  
2368   金像電                   822      4977    2337   旺宏                   -1072    -16687  
3481   群創                     677     25607    2049   上銀                   -1037     -3835  
3231   緯創                     643       493    00664R 國泰臺灣加權反1        -1014         0  
2356   英業達                   595     13106    6116   彩晶                    -969     -7430  
1326   台化                     555      3009    2492   華新科                  -801     -3087  
2406   國碩                     535      -107    2330   台積電                  -793      3298  
2357   華碩                     445       324    1605   華新                    -792    -13841  
00639  富邦深100                444      6586    4938   和碩                    -758      -237  
2458   義隆                     436      2301    2363   矽統                    -741     -4542  
2344   華邦電                   413    -31429    2892   第一金                  -678    -16875  
1301   台塑                     408      -217    2454   聯發科                  -667      -692  
9945   潤泰新                   408      1576    2324   仁寶                    -643     -7120  
4934   太極                     403       587    00736  國泰新興市場            -640     -1112  
2880   華南金                   399     -5387    2456   奇力新                  -626     -2512  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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