[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降 低 股 權 成 交 量 融券餘額 >= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 富邦科技 本盟 昶和 東泥 富邦臺灣加權正2 嘉裕 元大滬深300正2 元大台商50 巨庭 大統染 味王 新日光 東華 群益臺灣加權反1 富邦摩台 亞德客-KY 本盟 大飲 大東 正道 富邦發達 麗正 銘旺科 天仁 立益 同開 富邦金融 國巨 健和興 宏亞 佳和 元大MSCI台灣 茂矽 旭隼 達新 昶和 永豐臺灣加權 錸德 元晶 地球 三洋紡 富邦日本 智寶 遠雄來 恆大 本盟 國泰日經225 環科 統領 怡華 瑞利 元大歐洲50 奇力新 威宏-KY 昶和 樂士 元大日經225 大毅 泰昇-KY 大統染 正峰新 元大美債20正2 強茂 錩泰 億泰 元大美債20反1 華新科 程泰 毛寶 國泰20年美債反1 星通 氣立 燁興 元大S&P日圓反1 禾伸堂 台硝 中鴻 富邦歐洲 同泰 永記 千興 FH彭博高收益債 玉晶光 日勝化 威致 FH彭博新興債 台端 展宇 華豐 FH富時不動產 創意 華廣 首利 元大台灣高息低波 揚明光 士紙 麗正 富邦臺灣優質高息 辛耘 高興昌 東訊 FH富時高息低波 鈞寶 東明-KY 華泰 新光內需收益 淳安 鑫永銓 錸德 聯華 達方 宏旭-KY 倫飛 聯華食 華園 海悅 威盛 勝悅-KY 杜康-DR 智寶 國碩 宏洲 陽光能源-DR 隴華 銘旺科 嘉裕 銘旺科 統懋 東華 翔耀 翔耀 大東 奇力新 太空梭 立益 大毅 麗臺 佳和 禾伸堂 華映 宏遠 揚明光 吉祥全 昶和 泰鼎-KY 憶聲 三洋紡 虹堡 科風 本盟 迎廣 和鑫 利勤 悅城 力特 廣越 達方 喬鼎 瑞利 富鼎 正達 樂士 愛山林 晟鈦 車王電 皇昌 同泰 正峰新 潤弘 新世紀 錩泰 遠雄來 誠創 聲寶 夏都 嘉威 億泰 欣欣 力銘 和益 統領 亞太電 台肥 客思達-KY 達能 永記 阿瘦 科納-KY 毛寶 康師傅-DR 清惠 康聯-KY 杜康-DR 慧友 燁興 同方友友-DR 勁永 中鴻 晨訊科-DR 捷泰 燁輝 友佳-DR 互億 千興 一零四 天瀚 大成鋼 欣巴巴 迅杰 威致 欣天然 華上 中橡 新海 光麗-KY 建大 欣高 元晶 華豐 茂順 華冠 首利 台數科 裕豐 麗正 南六 寶徠 東訊 基勝-KY 皇普 華泰 波力-KY 日勝生 旺宏 泰昇-KY 台船 聯強 政伸 六福 錸德 吉源-KY 台南-KY 倫飛 鼎炫-KY 康師傅-DR 智寶 聖馬丁-DR 微星 神州-DR 威盛 耀傑-DR 國碩 同方友友-DR 興勤 晨訊科-DR 銘旺科 友佳-DR 統懋 陽光能源-DR 翔耀 精熙-DR 太空梭 中福 超豐 雷虎 麗臺 中視 華映 秋雨 美隆電 慶豐富 吉祥全 新利虹 晟銘電 國光生 憶聲 星通 科風 和鑫 力特 喬鼎 正達 大量 晟鈦 同泰 新世紀 誠創 嘉威 通嘉 力銘 洋華 亞太電 達能 嘉彰 科納-KY 乙盛-KY 清惠 慧友 亞翔 勁永 嘉聯益 捷泰 互億 關貿 居易 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 愛普 晶心科 易華電 華冠 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 鄉林 長虹 台船 萬企 六福 台新金 群益證 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新麗 新利虹 國光生