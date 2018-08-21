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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月20日 交易日

停止融資    融資分配  停止融券         融券分配  股價波動   降    低  股    權  成 交 量   融券餘額 >=
                                                 過    劇   融資成數  過度集中  過度異常   融資餘額60%
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合世        凱衛      富邦美債1-3                唐鋒                 新昕纖    生泰
易威        海灣      富邦美債7-10               穩懋                 謚源      進階
穆拉德      太普高    富邦美債20年               矽瑪                 東林      強生
南璋                  元大美債7-10               振維                 欣厚-KY   其祥-KY
勝昱                  富邦中國政策債             牧德                 友銓      德麥
精確                  元大美債1-3                光頡                 達威      中華食
宏易                  元大投資級公司債           美桀                 三圓      世坤
唐鋒                  元大中國債3-5              華容                 雙喜      萬國通
榮群                  群益15年IG電信債           青雲                 力泰      新昕纖
天宇                  群益15年IG科技債           建達                 理銘      光明
新零售                群益10年IG金融債           信昌電               亞都      興采
力新                  國泰5Y+新興債              艾華                 東凌-KY   世德
恩得利                國泰1-5Y高收債             松崗                 明揚      泰茂
李洲                  富邦全球投等債             蜜望實               綠河-KY   宏易
凱柏實業              富邦全球高收債             英格爾               欣泰      至興
遠昇                  國泰中國政金債5+           隆中                           長佳
及成                  富邦中政債0-1              鼎創達                         瑞穎
和進                  富邦A級公司債              全銓                           大恭
耀勝                  南光                                                      永純
倚強                  合世                                                      致振
錦明                  易威                                                      康聯訊
鑫創                  穆拉德                                                    威潤
廣寰科                濟生                                                      創威
點晶                  曜亞                                                      唐榮
建舜電                聿新科                                                    晉椿
泰谷                  智擎                                                      世豐
典範                  久裕                                                      久陽
長天                  雙美                                                      強新
哲固                  南璋                                                      松和
益通                  勝昱                                                      坤悅
振維                  冠好                                                      恩得利
鴻翊                  捷邦                                                      謚源
迎輝                  精確                                                      李洲
欣厚-KY               宏易                                                      及成
兆遠                  瀧澤科                                                    耀勝
系統電                唐鋒                                                      倚強
世紀                  大立                                                      至寶電
華容                  美琪瑪                                                    宇環
建榮                  榮群                                                      點晶
立衛                  天宇                                                      幸康
天揚                  強新                                                      泰谷
鈺創                  新零售                                                    尚立
佳總                  凱衛                                                      哲固
合正                  力新                                                      迎輝
寶聯通                恩得利                                                    重鳥鵬
凱鈺                  台翰                                                      東林
德宏                  李洲                                                      光頡
合邦                  凱柏實業                                                  新鉅科
萬旭                  遠昇                                                      廣穎
驊宏資                及成                                                      晶達
久正                  笙泉                                                      杰力
上揚                  和進                                                      合正
全譜                  耀勝                                                      金利
易通展                倚強                                                      寶聯通
安鈦克                至寶電                                                    凱鈺
元隆                  錦明                                                      彩富
沛亨                  千如                                                      合邦
九暘                  鑫創                                                      業強
凱碩                  欣銓                                                      訊達
全達                  微端                                                      撼訊
奧斯特                廣寰科                                                    信昌電
保銳                  點晶                                                      雷科
越峰                  建舜電                                                    上揚
英格爾                泰谷                                                      全譜
鑫龍騰                典範                                                      易通展
士開                  光燿科                                                    迅德
昇益                  長天                                                      大中
志嘉                  哲固                                                      倉和
富裔                  益通                                                      蜜望實
燦星旅                環天科                                                    星雲
富驛-KY               振維                                                      森田
劍湖山                鴻翊                                                      鑫龍騰
德記                  迎輝                                                      三圓
泰偉                  磐儀                                                      昇益
華義                  富晶通                                                    雙喜
昇華                  艾恩特                                                    力泰
得利影                欣厚-KY                                                   理銘
鼎創達                兆遠                                                      惠普
花王                  譜瑞-KY                                                   中連貨
邦泰                  系統電                                                    安心
                      世紀                                                      富驛-KY
                      華容                                                      雅茗-KY
                      建榮                                                      易飛網
                      立衛                                                      亞都
                      天揚                                                      滿心
                      鈺創                                                      東凌-KY
                      佳總                                                      紅馬-KY
                      合正                                                      德記
                      寶聯通                                                    大展證
                      凱鈺                                                      誠品生活
                      德宏                                                      得利影
                      合邦                                                      時報
                      萬旭                                                      琉園
                      驊宏資                                                    旭然
                      華電網                                                    捷必勝-KY
                      久正                                                      明揚
                      安碁                                                      紅木-KY
                      立敦                                                      鉅邁
                      合晶                                                      綠河-KY
                      慶生                                                      霹靂
                      晉泰                                                      花王
                      上揚                                                      欣雄
                      茂綸                                                      欣泰
                      全譜                                                      大汽電
                      易通展
                      久元
                      安鈦克
                      胡連
                      元隆
                      沛亨
                      崴強
                      九暘
                      蜜望實
                      凱碩
                      全達
                      奧斯特
                      保銳
                      越峰
                      英格爾
                      鑫龍騰
                      士開
                      昇益
                      志嘉
                      富裔
                      燦星旅
                      富驛-KY
                      劍湖山
                      德記
                      南仁湖
                      泰偉
                      華義
                      鈊象
                      昇華
                      得利影
                      橘子
                      大甲
                      旭然
                      鼎創達
                      金益鼎
                      花王
                      欣雄
                      北基
                      邦泰
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