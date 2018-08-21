連續三年！德國或蟬聯全球經常帳戶盈餘最大國

德國智庫 IFO 經濟研究所最新數據預計，2018 年德國經常帳戶盈餘有望達到 2999 億美元，連續第三年蟬聯全球「冠軍」的王座。日本和荷蘭將以 2000 億和 1100 億美元緊隨其後。

值得注意的是，中國今年或因進口激增、出口減少，以及海外投資回報率降低，退出全球經常帳戶盈餘前三名的地位。去年中國排名第三，但接近第一名德國盈餘額的一半，為 1350 億美元。

2018 年，IFO 預計美國將獲得經常帳戶赤字接近 4200 億美元，為全球最高。路透社和英國《金融時報》都認為，在全球貿易緊張的背景下，德國不改經常帳戶盈餘「老大」的地位，可能重燃美國總統川普、IMF 和歐盟委員會等多邊組織，對總理默克爾財政政策失衡的批評。

德國政府：經常帳戶盈餘因「德國製造」受熱捧

一國經常帳戶通常包括貨物、服務、收入和經常轉移四個項目。IFO 經濟學家 Christian Grimme 再一次認為，德國經常帳戶盈餘主要源於商品貿易，預計今年德國貨物出口超過進口的金額達到 2650 億歐元。今年上半年，歐元區國家和非歐元區的歐盟成員國對「德國製造」需求格外強勁。

德國經濟部發言人表示，政府的財政與經濟政策首要目標不是干涉經常帳戶平衡。德國老齡化人口傾向於儲蓄更多，整體來說，德國經常帳戶盈餘由基於全球市場的供求決定，獨立於油價、匯率和人口趨勢等其他因素。德國政府正在通過引入全國最低工資強化國內需求，為企業提供更富競爭力的環境，都將有助於降低經常帳戶盈餘。

德國工商總會（DIHK）的經濟學家 Volker Treier 也指出，德國經常帳戶盈餘是德國企業基本面強勁、產品具有高度吸引力的自然表現。目前較為困難的貿易環境，主要與美國政府面向全球鋼鋁進口徵收關稅，以及川普威脅要對汽車等更多商品徵收關稅有關。

IMF 和歐盟委員會希望德國增加基建、提高工資

也有經濟學家認為，德國經常帳戶巨額盈餘的產生含有一定的「人為」成分，例如該國薪資增長多年低於均值，即與生產率沒有同速上漲。IMF 和歐盟委員會至少從 2014 年起每年都會建議，德國應利用預算盈餘提振公共投資，為更強勁的實際工資增幅創造更利多的環境等。

據 IFO 預計，2018 年德國經常帳戶盈餘約占國內 GDP 比重的 7.8%，略小於 2017 年的 7.9%，均低於 2015 年時的高點 8.6%，不過從 2011 年起就持續超過歐盟的指示性闕值 6%，IMF 也將 6% 作為警戒線水平。這些國際多邊組織都希望德國能實現經濟再平衡，增加基建和教育的投資等。

但德國財政部周一強調了德國及歐元區經濟面臨的外部風險，包括與美國的貿易摩擦、英國無協議退歐，以及新增的土耳其貨幣危機等，似乎意在回應美國總統川普指責歐洲拉低歐元匯率的說法不實，表明歐洲和其「經濟火車頭」德國對外部影響因素缺乏掌控力。

此外，分析師也認為，德國經常帳戶盈餘，以及與美國之間龐大的貿易順差無法消除，恰恰與美國財政政策和經濟現狀有關：

據德國聯邦統計局，今年上半年，德國總出口年增率增長 3.9%，至 6628 億歐元，商品進口價值為 5413 億歐元。這代表德國全球貿易順差為 1215 億歐元，比去年上半年的 1213 億歐元略高。

尤其值得注意的是，在川普屢次批評德國國防開支不夠、汽車出口占美國的便宜、能源進口方面討好俄羅斯的背景下，德國上半年對美國的貿易順差也基本與去年持平。

彭博援引德國貝倫貝格銀行（Berenberg）歐洲經濟學家 Carsten Hesse 稱，在稅改刺激下美國經濟走強，消費者對汽車的需求自然會上升，德國三巨頭戴姆勒、大眾、寶馬在美國市場備受歡迎，無疑支撐着德國對美國出口的強勁增長。

國際貨幣基金組織在今年 7 月的一份報告中也指出了這一點：從短期來看，國際需求的反彈將會對德國出口以及較高的貿易順差構成支撐，而這其中部分是受到美國財政刺激的推動。