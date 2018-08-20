【華冠投顧】加權指數量縮打底、櫃買指數再現新低

鍾騏遠 分析師
#熱門股分析
6488 環球晶：股價出現新低點位
量能進一步放大，近期融資微升
須觀察盤後籌碼狀況，若融資增加
則短時間仍有震盪的可能
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2492 華新科：股價沿半年線整理
若後續能增量走高，可望橫向整理
不過由於回測半年線
後續整理時間將拉長一季左右
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2368 金像電：股價連續四天強勢
今天爆大量出現黑 K，由於過去四天
資增券增，須留意今天散戶追價狀況
今天長黑之後要保守看 5 日線支撐
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3504 揚明光：股價經整理之後反彈
唯季線目前走平、若不能站回月線
後續將在季線之下方整理到 Q4。
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2317 鴻 海：股價先前破底之後
經整理三個月之後，未破前低
如果季線低點不破，後續量能升溫
就有機會挑戰半年線
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# 台股盤勢分析：
台股今天量縮整理，被動元件出現反彈
雖然外資仍舊偏向賣超，但是庫存水位
卻是一路向上，加上融資近幾日減少
如果前波低點不破，年線就是多空分際
今天櫃買指數出現新低，直逼二月低點
族群當中最大受難者就是矽晶圓
由於成交市值將近 90 億，近三分之一
形成櫃買下跌的主要原因
後續矽晶圓止跌、櫃買就有機會止跌
而被動元件今天反彈、量能升溫
只要後續不再續跌，台股有機會走穩
月底是中美貿易戰是否加劇的關鍵點
如果有機會走進協商、11 月告一段落
台股將有機會反應下半年的消費旺季
※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。