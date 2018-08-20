【華冠投顧】加權指數量縮打底、櫃買指數再現新低

鍾騏遠 分析師

#熱門股分析

6488 環球晶：股價出現新低點位

量能進一步放大，近期融資微升

須觀察盤後籌碼狀況，若融資增加

則短時間仍有震盪的可能

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2492 華新科：股價沿半年線整理

若後續能增量走高，可望橫向整理

不過由於回測半年線

後續整理時間將拉長一季左右

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2368 金像電：股價連續四天強勢

今天爆大量出現黑 K，由於過去四天

資增券增，須留意今天散戶追價狀況

今天長黑之後要保守看 5 日線支撐

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3504 揚明光：股價經整理之後反彈

唯季線目前走平、若不能站回月線

後續將在季線之下方整理到 Q4。

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2317 鴻 海：股價先前破底之後

經整理三個月之後，未破前低

如果季線低點不破，後續量能升溫

就有機會挑戰半年線

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# 台股盤勢分析：

台股今天量縮整理，被動元件出現反彈

雖然外資仍舊偏向賣超，但是庫存水位

卻是一路向上，加上融資近幾日減少

如果前波低點不破，年線就是多空分際

今天櫃買指數出現新低，直逼二月低點

族群當中最大受難者就是矽晶圓

由於成交市值將近 90 億，近三分之一

形成櫃買下跌的主要原因

後續矽晶圓止跌、櫃買就有機會止跌

而被動元件今天反彈、量能升溫

只要後續不再續跌，台股有機會走穩

月底是中美貿易戰是否加劇的關鍵點

如果有機會走進協商、11 月告一段落

台股將有機會反應下半年的消費旺季

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。