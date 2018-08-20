【華冠投顧】台股量縮觀望 收十字變盤線

藍慶賜 分析師

美國貿易代表署 8 月 20 日至 8 月 23 日舉行公聽會後，針對 2000 億美元商品加徵關稅的公眾評論期將於 8 月 30 日結束。受美中貿易戰影響投資人心態轉趨謹慎，台股量縮觀望氣氛濃厚，今日指數在平盤附近上下游走，終場小漲 8 點並以十字變盤線作收。股價下跌一段時間後出現的十字線，容易會有反轉的走勢，固有十字變盤線的說法。而 OTC 則在矽晶圓族群領跌下，OTC 終場下跌 1.89 點跌幅 1.33%，矽晶圓族群股價再創波段新低，內資正在加速離場。

【做多】

(5481) 華韡股價由高點修正超過 6 成，然後在底部打底 3 個月多月，低點爆量反彈，適合搶反彈短線操作。

【放空】

(5457) 宣德長黑跌破年線後，一直在年線之下量縮整理，曾一度反彈突破年線，但收盤仍跌回至年線之下。反彈無量，是整理型態。

(2353) 宏碁技術面高點一波比一波低，股價跌破上升趨勢線後，股價一直在上升趨勢線附近整理，短期成交量萎縮，均線呈空頭排列，今日再次跌破上升趨勢線，趨勢已轉空。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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