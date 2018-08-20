【華冠投顧】找尋…台股便宜貨!

武傑關注個股: 4994 傳奇、3515 華擎、6180 橘子、2456 奇力新、9958 世紀鋼。

◆台股盤勢分析:

◇攻守交換

台北股市早盤小漲 + 7 點開出，可惜受到量能萎縮，資金退場觀望影響；指數就在平盤附近狹幅遊走，終場在股王大立光的拉高下，指數小漲 + 8 點作收，收在 10699 點，成交量 1135 億。

今天台股在『中美貿易戰』重啟談判下，市場明顯陷入觀望；早盤一度預估還不足 900 億，尾盤在權值股買盤加溫下，終場才讓量能放大至 1100 億。不過，對於『中美貿易戰』的問題，武傑認為已經不是盤勢重點。真正的重點在於… 外資的買盤回流，再加上自營商今天在選擇權明顯偏多；唯獨『融資大軍』持續『多殺多』。也因此台股『攻守交換』的結構並沒有改變，樂觀看待本周多方攻擊。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3504 揚明光、2492 華新科、5349 先豐、6552 易華電、2221 大甲、2208 台船、3284 太普高… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4953 緯軟、5264 鎧勝 KY、3450 聯鈞、3018 同開、3149 正達、3374 精材… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估