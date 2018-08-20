【華冠投顧】股王大立光與被動元件撐盤，台股小漲8點，OTC大跌1.3%!

台北股市今天在股王大立光與被動元件族群聯合撐盤下，加權指數量縮震盪整理，指數終場小漲 8 點，10699 作收，成交量 1135 億元，價漲量縮格局。

結構方面: 呈現兩樣情，上市漲，上櫃跌，上漲家數小於下跌家數，電子被動元件族群漲，矽晶圓族群跌，傳產美食 - KY (2723)股價強彈，帶動觀光類股指數大漲 2.84%，而統一 (1216) 與味全 (1201) 股價走弱，食品股大跌 1.18%。其中注意: 被動元件族群上周開始出現跌深反彈，國巨 (2327)，華新科 (2492)，信昌電(6173)，蜜望實(8043)，達方(8163)，禾伸堂 (3026)，大毅 (2478)，日電貿(3090) 等股價持續收紅。反觀矽晶圓族群，合晶 (6182)，台勝科(3532)，環球晶(6488) 等盤中股價見跌停板，漢磊 (3707) 以及中美晶 (5483) 股價跌幅逾 5%! 上周台股大跌 292 點，已破壞多頭架構，目前在年線之下築底尚未扭轉局勢，各族群在築底過程中出現技術性的跌深反彈，例如上周反彈至今的被動元件，因此，積極的人可先搶賺跌深反彈行情，持股多者仍建議反彈減碼以對。

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