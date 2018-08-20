鼎泰豐／開健身課、聘心理師，員工病假數少４００天

文／吳孟瑤

圖／林后駿

要求高品質服務，可能讓身心壓力伴隨而來，除了鼓勵運動，員工身心健康一併照顧到。

明亮的教室、乾淨的木頭地板，鼎泰豐活力館的運動教室正在上著 Zumba 課。每個人隨著熱力四射的音樂盡情舞動，如同工作時般熱情、綻放笑容，透過舞蹈將疲勞壓力統統釋放。

鼎泰豐人力資源部經理林梅英說：「我以前不愛運動，整天工作下來常常肩頸痠痛，肌肉無力。」隨著公司開設的免費運動課程新潮多元，像是彼拉提斯、瑜伽、Zumba 課，或是最近很夯的 TRX 肌力訓練，她開始愛上運動。長期痠痛問題，透過肌力訓練獲得相當大的改善，也體會到運動的好處原來這麼多。

上課地點方便、運動課程選項多，讓許多員工養成運動習慣。林梅英說：「2017 年公司的運動相關支出約 180 萬元，比前一年增加近百萬；員工的總病假天數則減少約 400 天，可見運動為公司和員工健康帶來的好處。」

不只鼓勵運動，董事長楊紀華明白，鼎泰豐的高品質服務要求，可能讓身心壓力伴隨而來，因此特別設立人因諮詢與樂活諮詢室 2 項服務，同時照顧員工的身心健康。

門市高級專員侯瀞涵因不知自身站姿習慣重心前移、骨盆前轉，加上長期久站，使得不良姿勢引發足弓塌陷、足踝外翻，後來開始定期向有物理治療師背景的人因老師諮詢，調整站姿，並搭配老師教的伸展動作，足部問題大為改善。到外面就醫時，醫師稱讚她恢復很快，還開玩笑說：「你們公司的老師好厲害！我也想到你們企業工作了！」

圖片來源：林后駿

樂活諮詢室則設有 6 位具諮商心理師背景的諮詢師，可以傾聽員工心聲、協助紓壓，讓新進員工快速適應工作；激勵資深員工發揮潛力、提升工作效能；提供主管管理知能建議。資深員工與主管們都能使用更有同理心的語言做教育指導，員工也樂在工作，達到雙贏，成為另一種協助管道。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

來源：《康健雜誌》2018 年 8 月

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