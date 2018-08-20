陳淑蘭：一週２次肌力訓練，氣色亮、血壓也降

文／謝懿安

圖／林后駿

當我看著自己的血壓下降到正常值，不用再服藥時，那種成就感說不出來……

頂著一頭灰白短髮、皮膚曬得黝黑，陳淑蘭體態結實，眼神發亮。一問之下原來是剛從花蓮划獨木舟回來，體力好得驚人。

對外，為人所知的是她陽光基金會前執行長的身分，協助無數燒燙傷患者找回人生；今年則踏入高齡領域，創辦提供中高齡運動的 sunvis 陽光活力中心，試圖翻轉老化，讓人人都能健康到老。

而她自己正是其中一員。過去 8 年，她照顧失智母親直到離世，親眼看見失去健康的痛苦，「但沒意識到，我竟比母親更早踏入。」

邁入 50 歲後，健檢紅字不稀奇，直到醫生診斷，她需要吃第一顆高血壓藥時，彷彿就地宣判死刑。「長期處方箋」這 5 個字，原本只存在於照顧母親的必備清單，現在，她開始要為自己領。

「我是個很愛到處旅行的人，一想到我可能遇到爬玉山出事不是因為意外，而是最後一顆高血壓藥吃完，想到就覺得好悲哀。」曾經長期照顧媽媽的她，發現自己外出也開始要帶著藥盒，打擊甚大。

因緣際會，她開始著手籌備陽光活力中心。

圖片來源：林后駿

「原本是不忍媽媽受失智折磨，想開一個失智安養中心；但後來發現，為何要等到失智發生才照顧，而不能提早預防？」從好好動、好好吃著手，讓健康成為完成人生目標的手段，成了陳淑蘭心中的理想解方。

在創辦陽光活力中心時，她也下定決心開始運動。「其實我不一定要上課，可以趁空檔時用器材運動，但我知道自己很隨興，如果不約束一定虎頭蛇尾。」

因此她和其他學員一樣，乖乖繳了 7000 元報名上課。把親朋好友都帶來，一週 2 次肌力訓練，不讓自己以工作開會、出差等藉口蹺課。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

來源：《康健雜誌》2018 年 8 月

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