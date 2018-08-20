御姊愛：每天做就能進步，運動讓我跨出舒適圈

文／謝懿安

圖／林后駿

女生年紀愈大，拚的不再是臉好不好看，而是能不能代表一種精神。

「知性、生活時尚與美學的 KOL 代表，」御姊愛在 Facebook 粉絲團上這麼介紹自己。

她的筆善於觀察社會又能窺探自我內心，總能寫出無數輕熟女的感情與職場心聲，近年更跨足海外採訪、開辦課程。雖是擁有 20 萬粉絲的知名部落客，但相處起來沒有架子，即便是談到她的恐懼，也願意大方剖露。

只不過這次談的不是感情，而是健康。

去年生日後的健康檢查，差點讓她身心崩潰。「現在回憶起來，好不像真的，」御姊愛悠悠地說。那是子宮頸癌前病變，好險發現得早，手術完不影響生育。

她回想，當時幾乎是沒命地在工作。2014 年因為一篇勇敢面對離婚的文章爆紅，開始受到關注，她便嚴格要求自己每個月產出 17 篇文章，上節目、拍影片、接文案。每天 6 點起床，忙到凌晨 2 點才睡，壓力大吃零食，一天灌 6、7 杯咖啡是常有的事，一切努力只為讓自己被看見。

直到發現子宮頸癌前病變後，醫生千叮嚀萬交待，她已經太過操勞，必須要調整生活節奏、適時排解壓力，讓免疫系統乖乖運作，才能避免復發。

她開始規律運動。

「一開始很痛苦，因為我是超級討厭運動的人！」從小到大各科表現都好，唯獨體育課必缺席，「打躲避球時我就躲在樹下；大隊接力我就是那個班上沒上場的 2 個人之一，」學期末，成績單上的體育一欄，她拿了大大的一個「丁」。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

來源：《康健雜誌》2018 年 8 月

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