每個台灣人都能「好死」 2019年初將實現

文／張靜慧

圖／陳德信

生如夏花之燦爛，死如秋葉之靜美。安寧療護幫助每個人在生命終點圓滿無憾。

醫護人員都說，是我殺了我爸爸。」成大醫學院名譽教授趙可式依然記得，40 年前她為了捍衛父親善終，阻止醫護人員替罹患末期慢性阻塞性肺病（COPD）的父親氣切、接呼吸器，而遭到責罵、批評，醫師甚至要求她在病歷上簽名，以示負責。

父親走後，趙可式一頭鑽進圖書館查文獻，發現歐美國家已有「自然死法案」，讓生命末期的病人不再受心臟按壓、電擊、插管急救之苦，自然善終，「台灣落後太多。」她決定負笈美國學習臨終照顧。

一個人看似微不足道，但集合眾多的一個人，力量足以推動改變。1993 年趙可式畢業回國，1994 年某日她在高雄一間天主堂演講，台下有位聽眾認真抄筆記，竟是國大代表江綺雯，她認為趙可式提倡的人性化臨終照顧非常重要，便在國是建言中提出，受到當時行政院副院長徐立德的重視。

減輕癌症晚期不適，像從地獄到天堂

趙可式邀徐立德親赴耕莘醫院參訪安寧病房，他問癌症病人接受安寧療護前後的差別，病人回答：「接受安寧療護後，疼痛減輕很多，還能好好洗澡、洗頭，感覺就像從地獄到天堂。」徐立德深受感動。

「徐副院長和他探望的兩位病人，是推動安寧療護的大恩人，」趙可式始終感念。其中一位病人在徐立德來訪當晚就去世了。

徐立德隨後指示衛生署推動安寧療護發展。「服務病人、教育醫護人員及民眾、設置安寧病房及相關作業規範及立法四路並進，」趙可式回憶。

然而立法過程卻極漫長，趙可式常抱著投影機去向立法委員說明、爭取支持，在眾人努力下，直到 2000 年《安寧緩和醫療條例》終於通過、實施，「台灣人終於不必在臨終前被插管、電擊、壓胸，得以安詳、尊嚴善終。」

往後 12 年間《安寧緩和醫療條例》雖歷經兩次修法，臨床執行門檻仍然嚴苛，直到 2013 年第 3 次修法通過，允許末期病人經醫師確診後，由最近親屬一人代表出具同意書，就可以不施行、終止或撤除心肺復甦術或維生醫療，不再需要配偶及 4 代直系血親家屬全體同意，也不必再經醫院倫理委員會審查通過。短短 15 條條文，花了近 20 年終至完備。

《安寧緩和醫療條例》僅能保障末期病人的善終權，伴隨著更多非末期重症病人的需要，《病人自主權利法》於 2015 年底立法院通過，將在 2019 年初實施，這部法律超越末期範圍，擴大適用對象至 5 種臨床條件：

①末期病人 ②處於不可逆轉的昏迷狀態 ③永久植物人狀態 ④極重度失智 ⑤其他經中央主管機關公告之重症疾病（病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情形）。

立法院榮譽顧問楊玉欣說，《病人自主權利法》鼓勵民眾提早思考：如果將來變成上述狀態，要接受人工維持生命的醫療處置，或者透過緩和醫療自然善終？「及早做好預立醫療照護諮商（ACP），簽署預立醫療決定（AD），不要把這困難的決定留給家人。」

楊玉欣｜立法院榮譽顧問、《病人自主權利法》提案人