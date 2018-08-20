免挨刀！未來「一滴血」驗出１０多種病

文／陳俊辰

圖／shutterstock

未來，只要指頭刺一滴血，就能驗出 10 來種病，省事又快速。

為了做個檢查專程跑醫院，不論抽血、內視鏡，等報告可能要好幾天，若覺得有疑問，說不定還要排電腦斷層，又貴又麻煩。國外近年不停傳出消息，只要指頭刺一滴血，就能驗出 10 來種病，省事又快速。

台灣分子醫學會理事長曾嶔元直言，這些宣稱大半都只是宣傳噱頭，因為一滴血的量實在太少了，極難測出完整的疾病訊號。不過如果把標準放寬到抽一管血，未來很可能透過「液態切片（liquid biospy）」檢驗技術就能夠洞悉病情。

曾嶔元指出，比如癌細胞和健康細胞相比，生長很快，在腫瘤內部血液和氧氣供應不及的地方，癌細胞就會死亡，落入血液中，並且破裂釋放出 DNA 和特殊的 RNA 分子。根據這些零星細胞及 DNA、RNA 的累積量和基因序列，能協助分析出當下的腫瘤惡化程度、甚且找出什麼標靶藥能殺掉它。過去病人必須挨一刀拿出一小塊病理切片，未來則最簡單、侵入性低的抽血就能代替。相似的技術也能用在其他疾病，比如心血管問題、糖尿病等。

一不舒服就撲滅病根

更吸引人的是，檢測的進步有機會幫每個人不生大病，在健康或小病時就解決。曾嶔元表示，像是液態切片技術可找到電腦斷層找不出的少量癌細胞，健康的人不必再照輻射線或動手術就能明白體內是否潛伏著極早期疾病；對於已經診斷出生病的人，醫師可選出最佳藥物或療法；正在治療的人，也可以即時掌握正在做的治療到底有沒有效。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

來源：《康健雜誌》2018 年 8 月

更多精彩內容請至 《康健雜誌》