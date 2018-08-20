未來貧富差距大！攝取蛋白質...有錢人吃人造肉、窮人只能吃蟲

文／宛家禾

圖／shutterstock

一個地球，兩個世界，有錢的陣營與貧窮的角落，餐盤上的樣貌將截然不同。

肉品始終是人們攝取優質蛋白質的主要來源，由於通常價格較蔬菜高，因此肉類的取得與替代方案的發展，將持續成為各國政府、農業學家與科學家的關心重點。

在未來，氣候變遷將導致畜牧產業面對更為嚴苛的環境，家禽家畜的數量有可能巨幅減少。面對全球相同的挑戰，人們因應的方式卻不一樣。一個地球，兩個世界，有錢的陣營與貧窮的角落，餐盤上的樣貌將截然不同。

富人：人造肉將進入餐盤

對先進、富裕的國家而言，畜牧業的衰退不大會對一般民眾造成影響。其一，人們有經費從畜產相對豐足的國家進口肉品；其二，合成肉早已上了他們的餐桌。

合成肉又稱為人造肉，可取自於動物細胞，置入培養皿培養成肉塊；或者以大豆為肉的主體，摻入植物性的血紅素，製造出帶有血色的肉品。毋須殺生、沒有藥物如抗生素的殘留，是廠商開發此種商品的主要原因。

2028 年，如果合成肉品製造商的誓言成真，人造牛排、雞柳、鴨肉已經大舉進入超市供民眾選購。因為早在 10 年前，也就是 2018 年，美國曼菲斯肉品公司（Memphis Meats）就已宣布，將大幅降低人造肉品的製造成本，原本每磅 2400 美元（約新台幣 73532 元）的製造成本，將會壓低到每磅 5 美元（約新台幣 153 元）以下。

不僅是曼菲斯肉品以動物細胞培養出來的人工肉品，以植物蛋白為主要合成肉原料的超越肉類公司（Beyond Meat）與不可能的食品公司（Impossible Foods）也將持續推出擬真、吃起來帶血味的肉品。

窮人：昆蟲成為主要蛋白質來源

當世界上創新、富裕的一端開始接納「合乎市價」的合成肉之際，地球另一端卻鬧著乾旱與飢荒。家禽、畜類因氣候劇變數量大減，但居民連一磅 5 美元的人造肉也買不下手。

預測食物未來趨勢的學術網站「未來食物 2050（Future Food 2050）」指出，昆蟲將成為物美價廉的動物性蛋白質來源，其中以蟋蟀最為理想。蟋蟀偏好溫熱環境，且不喜潮濕，因此旱地常發現牠們的蹤跡，將之研磨成粉末，可用作烘焙或製作其他食物。

國內畜牧專家、台灣農業標準學會祕書長廖震元則指出，蚯蚓、蛆等其他昆蟲都可能成為人們補充動物蛋白質的來源。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

來源：《康健雜誌》2018 年 8 月

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