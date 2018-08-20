79歲彭淮南，看起來小10歲的祕訣 全靠半世紀風雨無阻做這運動

文／嚴珮華

圖／陳德信

清晨 4 點半，破曉劃開天際黑幕，東方露出魚肚白。20 分鐘後，麗水街一棟公寓大門開啟，央行前總裁彭淮南和夫人雙雙身著運動服出現，沿著金華街，穿過新生南路，抵達大安森林公園，進行快走運動。

這是全球唯一 14A 總裁數十年如一日的運動時間與路線。在大安森林公園裡，彭淮南的快走健步如飛，與一般人慢跑的速度相差不多，沒有練過的人絕對追不上，連身材矯健、經過嚴格訓練的隨扈都要小跑步才可能跟上他。

「早年我住永和時，清晨在永平國中操場跑步，每天 400 公尺跑 20 圈，」彭淮南接受《康健》記者採訪時說，這也是成為央行顧問的他，首度接受媒體採訪，「搬到這邊以後，先到金華國小運動，後來才到大安森林公園這裡快走。」

從早年的跑步到如今的快走，透露他數十年以運動健身的歷史與路徑。數十年如一日的運動理由是什麼？單純為了身體健康。如今的他看起來比實際年齡少了至少 10 歲以上。

為了保護膝蓋，彭淮南穿著護膝，每天快走 60 分鐘，再做操 10 分鐘舒展筋骨，完成每天 70 分鐘的晨課運動。採訪這天清晨，時鐘指向 6 點，卻已朝霞似錦，當許多人還在睡夢中，他已帶著運動後的微微喘息正往返家途中。剛運動完，他發亮的額頭映著容光煥發的氣色，沿路不時與早起的鄰居微笑打招呼。

為什麼選擇快走健身？「因為方便，而且自己可以獨立完成。」彭淮南的多年友人透露原因，「他不僅每天快走，即使代表國家出國參加會議，等待轉機時，他直接在機場裡來來回回地快走起來。」這位友人說，彭淮南熱愛快走，最重要原因是，快走完全不受時間及條件的限制，是隨時隨地可以進行的運動。

快走也不需要找伴、找器材。其他運動如桌球、羽球、網球等，都需要其他人或球具配合。「有一次，彭淮南做完身體檢查，醫生建議他多打籃球，但他打了幾次後，發現還是快走最好，於是再也不打籃球了，繼續快走運動。」熟悉彭淮南的人士透露，「在所有運動中，他最不喜歡打小白球，因為不論前往球場的路途與打球的過程，都需要花很多時間，而且還要很多人的配合。」

總裁愛快走，影響整個央行愛運動

這位台灣在位最久、長達 20 年的央行總裁，不僅自己運動，更鼓勵央行同仁運動。現任央行總裁楊金龍跟隨他成為健走一族，他常在午飯後，沿著央行四周健走並練氣功紓壓。受到彭淮南影響，央行同仁多養成運動的習慣，快走、打桌球、打羽球、登山健行等，都是他們的最愛。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

來源：《康健雜誌》2018 年 8 月

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