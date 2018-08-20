[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 28019 0 1605 華新 -3428 -18353 2885 元大金 9495 95381 00632R 元大台灣50反1 -2865 0 00633L 富邦上証正2 7161 0 2344 華邦電 -2638 -28621 00677U 富邦VIX 6921 0 5880 合庫金 -2619 -3726 2409 友達 6677 139936 2323 中環 -2590 850 3481 群創 3215 21205 2834 臺企銀 -2259 -3399 1303 南亞 3207 10135 2337 旺宏 -2104 -14802 2356 英業達 2566 13797 2610 華航 -1905 -24050 2014 中鴻 2153 14779 2367 燿華 -1804 211 1216 統一 2037 -7264 3231 緯創 -1683 -5155 2448 晶電 1949 850 4938 和碩 -1589 3362 2890 永豐金 1658 -16216 2376 技嘉 -1382 -6535 00655L 國泰中國A50正2 1557 0 2888 新光金 -1353 -13351 0050 元大台灣50 1526 5945 00664R 國泰臺灣加權反1 -1281 0 2371 大同 1387 19605 2603 長榮 -1217 -1530 2891 中信金 1213 21671 6153 嘉聯益 -1118 194 2882B 國泰金乙特 1130 0 2313 華通 -946 -2701 2345 智邦 1066 1410 2449 京元電子 -867 -10933 00739 元大MSCI A股 988 16448 2349 錸德 -862 -2781 2353 宏碁 931 2192 2408 南亞科 -840 -15105 2883 開發金 853 -12034 1101 台泥 -781 -39640 3519 綠能 818 182 5534 長虹 -769 -2910 00631L 元大台灣50正2 817 0 00672L 元大S&P原油正2 -725 0 1102 亞泥 797 2134 2892 第一金 -715 -16803 2884 玉山金 703 17290 2456 奇力新 -698 -1803 2515 中工 698 2485 2338 光罩 -623 3561 00635U 元大S&P黃金 617 0 2886 兆豐金 -584 -34426 2382 廣達 557 -694 6116 彩晶 -583 -2914 2458 義隆 547 2167 6269 台郡 -583 2191 2419 仲琦 530 1663 4904 遠傳 -547 -6484 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股