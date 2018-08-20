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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         28019         0    1605   華新                   -3428    -18353  
2885   元大金                  9495     95381    00632R 元大台灣50反1          -2865         0  
00633L 富邦上証正2             7161         0    2344   華邦電                 -2638    -28621  
00677U 富邦VIX                 6921         0    5880   合庫金                 -2619     -3726  
2409   友達                    6677    139936    2323   中環                   -2590       850  
3481   群創                    3215     21205    2834   臺企銀                 -2259     -3399  
1303   南亞                    3207     10135    2337   旺宏                   -2104    -14802  
2356   英業達                  2566     13797    2610   華航                   -1905    -24050  
2014   中鴻                    2153     14779    2367   燿華                   -1804       211  
1216   統一                    2037     -7264    3231   緯創                   -1683     -5155  
2448   晶電                    1949       850    4938   和碩                   -1589      3362  
2890   永豐金                  1658    -16216    2376   技嘉                   -1382     -6535  
00655L 國泰中國A50正2          1557         0    2888   新光金                 -1353    -13351  
0050   元大台灣50              1526      5945    00664R 國泰臺灣加權反1        -1281         0  
2371   大同                    1387     19605    2603   長榮                   -1217     -1530  
2891   中信金                  1213     21671    6153   嘉聯益                 -1118       194  
2882B  國泰金乙特              1130         0    2313   華通                    -946     -2701  
2345   智邦                    1066      1410    2449   京元電子                -867    -10933  
00739  元大MSCI A股             988     16448    2349   錸德                    -862     -2781  
2353   宏碁                     931      2192    2408   南亞科                  -840    -15105  
2883   開發金                   853    -12034    1101   台泥                    -781    -39640  
3519   綠能                     818       182    5534   長虹                    -769     -2910  
00631L 元大台灣50正2            817         0    00672L 元大S&P原油正2          -725         0  
1102   亞泥                     797      2134    2892   第一金                  -715    -16803  
2884   玉山金                   703     17290    2456   奇力新                  -698     -1803  
2515   中工                     698      2485    2338   光罩                    -623      3561  
00635U 元大S&P黃金              617         0    2886   兆豐金                  -584    -34426  
2382   廣達                     557      -694    6116   彩晶                    -583     -2914  
2458   義隆                     547      2167    6269   台郡                    -583      2191  
2419   仲琦                     530      1663    4904   遠傳                    -547     -6484  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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