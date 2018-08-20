[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/17 107/08/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.53570 10.53840 -0.00270 -0.02562 大華銀多元特別收益平衡基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.89070 9.88480 0.00590 0.05969 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.89250 9.88670 0.00580 0.05866 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.85320 9.84010 0.01310 0.13313 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.85300 9.83990 0.01310 0.13313 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.19870 9.19600 0.00270 0.02936 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.46700 9.46070 0.00630 0.06659 中國信託台灣活力基金 14.72000 14.77000 -0.05000 -0.33852 中國信託台灣優勢基金 17.41000 17.46000 -0.05000 -0.28637 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89600 9.89160 0.00440 0.04448 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26030 9.25620 0.00410 0.04429 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26210 10.25350 0.00860 0.08387 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57000 9.56200 0.00800 0.08366 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.45710 10.40810 0.04900 0.47079 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.10640 9.06370 0.04270 0.47111 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.02400 10.99430 0.02970 0.27014 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.92150 9.89480 0.02670 0.26984 中國信託智能運動基金-台幣 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 中國信託智能運動基金-美元 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98510 10.98490 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.48830 9.49150 -0.00320 -0.03371 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.13590 9.13900 -0.00310 -0.03392 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.61680 9.61630 0.00050 0.00520 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.25460 9.25410 0.00050 0.00540 中國信託精穩基金 18.45950 18.45610 0.00340 0.01842 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 62.65000 62.78000 -0.13000 -0.20707 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.54010 39.41110 0.12900 0.32732 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.64000 17.71000 -0.07000 -0.39526 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39700 11.39610 0.00090 0.00790 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54130 10.41300 0.12830 1.23211 元大上證50基金 26.92000 27.20000 -0.28000 -1.02941 元大大中華TMT基金-人民幣 11.36000 11.53000 -0.17000 -1.47441 元大大中華TMT基金-新台幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.22000 13.43000 -0.21000 -1.56366 元大大中華價值指數基金-美元 12.41300 12.45300 -0.04000 -0.32121 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.75900 16.82100 -0.06200 -0.36859 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.28900 10.39400 -0.10500 -1.01020 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.92600 9.90600 0.02000 0.20190 元大中國平衡基金-人民幣 2.90000 2.95000 -0.05000 -1.69492 元大中國平衡基金-新台幣 13.01000 13.06000 -0.05000 -0.38285 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.87480 45.84450 0.03030 0.06609 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49350 10.54040 -0.04690 -0.44495 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.71720 9.76060 -0.04340 -0.44464 元大中國機會債券基金-新台幣 9.68320 9.60880 0.07440 0.77429 元大巴西指數基金 5.46400 5.49100 -0.02700 -0.49171 元大巴菲特基金 28.62000 28.63000 -0.01000 -0.03493 元大日經225基金 28.01000 27.90000 0.11000 0.39427 元大台商收成基金 24.32000 24.33000 -0.01000 -0.04110 元大台灣50單日反向1倍基金 12.37000 12.34000 0.03000 0.24311 元大台灣50單日正向2倍基金 38.24000 38.34000 -0.10000 -0.26082 元大台灣中型100基金 33.19000 33.24000 -0.05000 -0.15042 元大台灣加權股價指數基金 25.29300 25.29600 -0.00300 -0.01186 元大台灣卓越50基金 83.67000 83.55000 0.12000 0.14363 元大台灣金融基金 17.99000 17.89000 0.10000 0.55897 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.70000 31.62000 0.08000 0.25300 元大台灣高股息基金 27.15000 27.08000 0.07000 0.25849 元大台灣電子科技基金 36.05000 36.14000 -0.09000 -0.24903 元大全球ETF成長組合基金 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 元大全球ETF穩健組合基金 14.69000 14.65000 0.04000 0.27304 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.35000 13.52000 -0.17000 -1.25740 元大全球不動產證券化基金-美元 12.57000 12.57000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.56000 6.58000 -0.02000 -0.30395 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.36000 0.07000 0.83732 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.60000 6.55000 0.05000 0.76336 元大全球股票入息基金-美元配息 9.48700 9.44300 0.04400 0.46595 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 元大全球新興市場精選組合基金 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060 元大全球農業商機基金 17.35000 17.29000 0.06000 0.34702 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.29300 8.37400 -0.08100 -0.96728 元大印度指數基金 10.24900 10.27300 -0.02400 -0.23362 元大印度基金 12.91000 12.98000 -0.07000 -0.53929 元大多多基金 19.29000 19.47000 -0.18000 -0.92450 元大多福基金 55.44000 55.50000 -0.06000 -0.10811 元大亞太成長基金 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58550 8.55940 0.02610 0.30493 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.06990 7.04840 0.02150 0.30503 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.52500 9.53400 -0.00900 -0.09440 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.07500 10.11400 -0.03900 -0.38560 元大卓越基金 48.58000 48.64000 -0.06000 -0.12336 元大店頭基金 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 元大泛歐成長基金 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26240 10.26180 0.00060 0.00585 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.58760 9.60020 -0.01260 -0.13125 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.75190 31.77750 -0.02560 -0.08056 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.47700 38.56640 -0.08940 -0.23181 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.00190 18.98070 0.02120 0.11169 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.31680 19.36550 -0.04870 -0.25148 元大美國政府7至10年期債券基金 38.95080 39.03730 -0.08650 -0.22158 元大高科技基金 19.85000 19.97000 -0.12000 -0.60090 元大得利貨幣市場基金 16.25210 16.25190 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98080 11.98070 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 13.11000 13.20000 -0.09000 -0.68182 元大華夏中小基金 7.26000 7.23000 0.03000 0.41494 元大新中國基金-人民幣 9.41000 9.56000 -0.15000 -1.56904 元大新中國基金-美元 8.85100 8.87300 -0.02200 -0.24794 元大新中國基金-新台幣 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624 元大新主流基金 26.89000 27.14000 -0.25000 -0.92115 元大新東協平衡基金-美元 9.30900 9.29600 0.01300 0.13985 元大新東協平衡基金-新台幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.26550 10.40110 -0.13560 -1.30371 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.53780 9.54290 -0.00510 -0.05344 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.24340 10.25310 -0.00970 -0.09461 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.92030 8.92870 -0.00840 -0.09408 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.83860 9.84350 -0.00490 -0.04978 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43990 9.44470 -0.00480 -0.05082 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.99180 10.00110 -0.00930 -0.09299 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.59100 9.59990 -0.00890 -0.09271 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.58890 9.59610 -0.00720 -0.07503 元大新興亞洲基金 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.99700 8.98750 0.00950 0.10570 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.77340 8.76410 0.00930 0.10611 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.24740 9.24150 0.00590 0.06384 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.01700 9.01120 0.00580 0.06436 元大萬泰貨幣市場基金 15.10000 15.09980 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.08000 39.20000 -0.12000 -0.30612 元大實質多重資產基金-人民幣 8.87000 9.12000 -0.25000 -2.74123 元大實質多重資產基金-美元 8.18500 8.31100 -0.12600 -1.51606 元大實質多重資產基金-新台幣 8.63000 8.77000 -0.14000 -1.59635 元大滬深300單日反向1倍基金 16.45000 16.25000 0.20000 1.23077 元大滬深300單日正向2倍基金 12.39000 12.73000 -0.34000 -2.67086 元大摩臺基金 38.76000 38.70000 0.06000 0.15504 元大標普500基金 26.36000 26.16000 0.20000 0.76453 元大標普500單日反向1倍基金 13.04000 13.15000 -0.11000 -0.83650 元大標普500單日正向2倍基金 34.68000 34.11000 0.57000 1.67106 元大標智滬深300基金 15.61000 15.52000 0.09000 0.57990 元大歐洲50基金 24.24000 24.07000 0.17000 0.70627 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.51920 9.51560 0.00360 0.03783 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17910 10.17870 0.00040 0.00393 元大績效基金 55.72000 56.20000 -0.48000 -0.85409 元大韓國KOSPI200基金 21.76000 21.68000 0.08000 0.36900 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.26000 15.29000 -0.03000 -0.19621 日盛上選基金 34.26000 34.57000 -0.31000 -0.89673 日盛小而美基金 18.64000 18.61000 0.03000 0.16120 日盛中國內需動力基金 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.66930 11.67750 -0.00820 -0.07022 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.77580 9.78260 -0.00680 -0.06951 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63750 11.64380 -0.00630 -0.05411 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.74360 9.74880 -0.00520 -0.05334 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59200 10.60180 -0.00980 -0.09244 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85270 8.86090 -0.00820 -0.09254 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.72000 9.82000 -0.10000 -1.01833 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.04000 10.15000 -0.11000 -1.08374 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 日盛日盛基金 13.77000 13.80000 -0.03000 -0.21739 日盛目標收益組合基金(美元) 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 日盛全球抗暖化基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.12000 10.10680 0.01320 0.13061 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49320 9.48070 0.01250 0.13185 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.96110 9.95180 0.00930 0.09345 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34610 9.33740 0.00870 0.09317 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42730 2.43340 -0.00610 -0.25068 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68420 1.68850 -0.00430 -0.25466 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36510 0.36550 -0.00040 -0.10944 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25410 0.25440 -0.00030 -0.11792 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.15670 12.17480 -0.01810 -0.14867 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.32470 8.33700 -0.01230 -0.14754 日盛亞洲機會基金 6.84000 6.85000 -0.01000 -0.14599 日盛首選基金 17.34000 17.39000 -0.05000 -0.28752 日盛高科技基金 18.55000 18.72000 -0.17000 -0.90812 日盛貨幣市場基金 14.76790 14.76780 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 40.16000 40.24000 -0.08000 -0.19881 日盛精選五虎基金 38.00000 37.86000 0.14000 0.36978 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48300 13.48290 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 31.39000 31.65000 -0.26000 -0.82148 台新MSCI中國基金 19.69000 19.76000 -0.07000 -0.35425 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.04000 18.01000 0.03000 0.16657 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.95000 22.04000 -0.09000 -0.40835 台新大眾貨幣市場基金 14.15960 14.15940 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.44090 10.53890 -0.09800 -0.92989 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52930 10.49520 0.03410 0.32491 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11670 10.08820 0.02850 0.28251 台新中國通基金 44.02000 44.28000 -0.26000 -0.58717 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.46720 0.46810 -0.00090 -0.19227 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.38900 14.42300 -0.03400 -0.23573 台新中國精選中小基金-美元 0.33630 0.33740 -0.00110 -0.32602 台新中國精選中小基金-新台幣 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 台新主流基金 23.66000 23.79000 -0.13000 -0.54645 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.47000 20.34000 0.13000 0.63913 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66820 0.66340 0.00480 0.72355 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.25000 15.15000 0.10000 0.66007 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49630 0.49280 0.00350 0.71023 台新台灣中小基金 34.56000 34.71000 -0.15000 -0.43215 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.98500 10.01260 -0.02760 -0.27565 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.24980 9.20560 0.04420 0.48014 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.35690 10.30740 0.04950 0.48024 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.32240 10.37990 -0.05750 -0.55396 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.14020 11.16570 -0.02550 -0.22838 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 台新印度基金 16.25000 16.30000 -0.05000 -0.30675 台新亞美短期債券基金 10.91280 10.89330 0.01950 0.17901 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56840 8.58260 -0.01420 -0.16545 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28350 0.28390 -0.00040 -0.14089 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.90700 11.92670 -0.01970 -0.16518 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38860 0.38910 -0.00050 -0.12850 台新真吉利貨幣市場基金 11.08960 11.08950 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.79830 29.81000 -0.01170 -0.03925 台新智慧生活基金-美元 10.33690 10.30960 0.02730 0.26480 台新智慧生活基金-新台幣 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.29760 8.28880 0.00880 0.10617 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.48400 8.47860 0.00540 0.06369 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.92040 8.91090 0.00950 0.10661 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.12870 9.12280 0.00590 0.06467 台新新興市場債券基金(A類型) 10.30110 10.29100 0.01010 0.09814 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32940 0.32900 0.00040 0.12158 台新新興市場債券基金(B類型) 7.68170 7.67410 0.00760 0.09903 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25860 0.25820 0.00040 0.15492 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.33000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.00000 20.99000 0.01000 0.04764 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.58200 10.52500 0.05700 0.54157 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產台灣新趨勢基金 19.48000 19.76000 -0.28000 -1.41700 未來資產全球大消費基金 15.31000 15.28000 0.03000 0.19634 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.82510 11.83410 -0.00900 -0.07605 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.54970 9.55700 -0.00730 -0.07638 未來資產亞洲新富基金 19.97000 20.04000 -0.07000 -0.34930 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56460 12.56450 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.10000 12.30000 -0.20000 -1.62602 未來資產新興市場債券基金A 8.70380 8.70080 0.00300 0.03448 未來資產新興市場債券基金B 6.61730 6.61500 0.00230 0.03477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.09320 11.09240 0.00080 0.00721 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.86550 9.83140 0.03410 0.34685 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34540 9.35210 -0.00670 -0.07164 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58750 10.59500 -0.00750 -0.07079 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90230 7.87960 0.02270 0.28809 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.01490 8.98910 0.02580 0.28701 永豐中小基金 53.95000 54.06000 -0.11000 -0.20348 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77720 1.78270 -0.00550 -0.30852 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33970 2.34700 -0.00730 -0.31104 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07380 8.07130 0.00250 0.03097 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31330 10.31020 0.00310 0.03007 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.71000 4.72000 -0.01000 -0.21186 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.10000 21.10000 0.00000 0.00000 永豐主流品牌基金 18.05000 17.90000 0.15000 0.83799 永豐永豐基金 36.13000 36.30000 -0.17000 -0.46832 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.84540 9.83010 0.01530 0.15564 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.84370 9.82840 0.01530 0.15567 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.80560 9.79110 0.01450 0.14809 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.80530 9.79080 0.01450 0.14810 永豐亞洲民生消費基金 11.00000 11.09000 -0.09000 -0.81154 永豐南非幣2021保本基金 12.88970 12.86540 0.02430 0.18888 永豐高科技基金 23.78000 24.09000 -0.31000 -1.28684 永豐貨幣市場基金 13.88100 13.88080 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12510 2.12840 -0.00330 -0.15505 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50370 2.50750 -0.00380 -0.15155 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77870 7.76440 0.01430 0.18417 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39910 10.37990 0.01920 0.18497 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.06360 7.05530 0.00830 0.11764 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83310 10.82030 0.01280 0.11830 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.24000 7.28000 -0.04000 -0.54945 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.68000 16.77000 -0.09000 -0.53667 永豐臺灣加權ETF基金 55.20000 55.19000 0.01000 0.01812 永豐領航科技基金 39.72000 40.15000 -0.43000 -1.07098 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.98000 9.88000 0.10000 1.01215 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 永豐趨勢平衡基金 46.51000 46.52000 -0.01000 -0.02150 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.56340 11.56240 0.00100 0.00865 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.45110 9.45880 -0.00770 -0.08141 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70360 9.71150 -0.00790 -0.08135 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47360 9.47570 -0.00210 -0.02216 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64600 9.64810 -0.00210 -0.02177 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.46360 9.48080 -0.01720 -0.18142 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.84500 9.86290 -0.01790 -0.18149 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.45400 9.45640 -0.00240 -0.02538 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70610 9.70570 0.00040 0.00412 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 兆豐國際中小基金 15.91000 15.94000 -0.03000 -0.18821 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.63000 13.74000 -0.11000 -0.80058 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.03000 18.06000 -0.03000 -0.16611 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.88000 17.90000 -0.02000 -0.11173 兆豐國際生命科學基金 16.45000 16.33000 0.12000 0.73484 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.34230 10.30330 0.03900 0.37852 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.55570 10.51280 0.04290 0.40807 兆豐國際全球基金 31.47000 31.29000 0.18000 0.57526 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26750 10.26700 0.00050 0.00487 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04280 10.05620 -0.01340 -0.13325 兆豐國際國民基金 22.50000 22.47000 0.03000 0.13351 兆豐國際第一基金 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.99990 10.01900 -0.01910 -0.19064 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.93280 7.97650 -0.04370 -0.54786 兆豐國際萬全基金 20.59000 20.59000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 25.26000 25.39000 -0.13000 -0.51201 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.19000 22.19000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.57000 16.54000 0.03000 0.18138 兆豐國際豐台灣基金 33.14000 33.11000 0.03000 0.09061 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50090 12.50080 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15390 11.14890 0.00500 0.04485 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.96150 11.97090 -0.00940 -0.07852 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74280 10.73410 0.00870 0.08105 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.50770 11.49990 0.00780 0.06783 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15670 8.15300 0.00370 0.04538 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46940 9.47410 -0.00470 -0.04961 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02550 9.01820 0.00730 0.08095 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95550 8.94890 0.00660 0.07375 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29970 9.29220 0.00750 0.08071 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.25000 11.18000 0.07000 0.62612 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986 合庫全球新興市場基金 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025 合庫貨幣市場基金 10.12850 10.12840 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.36010 9.34670 0.01340 0.14337 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.63570 9.62680 0.00890 0.09245 合庫新興多重收益基金A類型 9.95380 9.94800 0.00580 0.05830 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.35110 11.34830 0.00280 0.02467 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.31480 13.29340 0.02140 0.16098 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.70230 8.68870 0.01360 0.15653 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.37920 9.37050 0.00870 0.09284 合庫新興多重收益基金B類型 7.82670 7.82210 0.00460 0.05881 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.69270 8.69130 0.00140 0.01611 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92950 9.91380 0.01570 0.15837 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97250 10.97190 0.00060 0.00547 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.85570 9.83680 0.01890 0.19214 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71290 9.69840 0.01450 0.14951 安聯中國東協基金 15.09000 15.14000 -0.05000 -0.33025 安聯中國策略基金 13.32000 13.44000 -0.12000 -0.89286 安聯中華新思路基金-人民幣 13.41000 13.48000 -0.07000 -0.51929 安聯中華新思路基金-美元 12.43000 12.47000 -0.04000 -0.32077 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662 安聯台灣大壩基金 28.12000 28.14000 -0.02000 -0.07107 安聯台灣科技基金 46.16000 46.45000 -0.29000 -0.62433 安聯台灣貨幣市場基金 12.49000 12.48990 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 30.99000 31.02000 -0.03000 -0.09671 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13850 10.13820 0.00030 0.00296 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.08110 15.08080 0.00030 0.00199 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65800 9.65790 0.00010 0.00104 安聯四季成長組合基金-美元 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.34430 12.36070 -0.01640 -0.13268 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14260 10.14330 -0.00070 -0.00690 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24560 12.24670 -0.00110 -0.00898 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50170 9.51500 -0.01330 -0.13978 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.35840 9.35890 -0.00050 -0.00534 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03440 9.03520 -0.00080 -0.00885 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.04420 12.04170 0.00250 0.02076 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.94260 10.93090 0.01170 0.10704 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61620 10.60540 0.01080 0.10183 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.92120 8.91690 0.00430 0.04822 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.70430 8.69500 0.00930 0.10696 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41910 8.41050 0.00860 0.10225 安聯全球人口趨勢基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.24000 36.90000 0.34000 0.92141 安聯全球油礦金趨勢基金 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620 安聯全球計量平衡基金 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03340 12.03210 0.00130 0.01080 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.43160 10.43050 0.00110 0.01055 安聯全球新興市場基金 17.01000 17.07000 -0.06000 -0.35149 安聯全球農金趨勢基金 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 安聯全球綠能趨勢基金 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 安聯亞洲動態策略基金 22.51000 22.55000 -0.04000 -0.17738 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05240 10.05480 -0.00240 -0.02387 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80870 9.81100 -0.00230 -0.02344 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.50160 83.70220 -0.20060 -0.23966 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.39960 12.40040 -0.00080 -0.00645 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.45210 65.57950 -0.12740 -0.19427 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.64560 9.64620 -0.00060 -0.00622 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57830 2.58190 -0.00360 -0.13943 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.48510 10.46700 0.01810 0.17292 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20150 2.20770 -0.00620 -0.28084 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.70050 8.68540 0.01510 0.17385 宏利台灣動力基金 31.52000 31.69000 -0.17000 -0.53645 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.09090 10.07800 0.01290 0.12800 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90450 9.89410 0.01040 0.10511 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.94910 7.93900 0.01010 0.12722 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.93560 7.92710 0.00850 0.10723 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.89000 10.80000 0.09000 0.83333 宏利全球債券組合基金 13.03200 13.04240 -0.01040 -0.07974 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77470 2.77460 0.00010 0.00360 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72280 11.71570 0.00710 0.06060 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69300 8.68770 0.00530 0.06101 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44490 2.45460 -0.00970 -0.39518 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.94710 10.94120 0.00590 0.05392 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.74640 3.75130 -0.00490 -0.13062 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60620 0.60650 -0.00030 -0.04946 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.59000 17.60000 -0.01000 -0.05682 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77640 11.78290 -0.00650 -0.05516 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.48790 10.48170 0.00620 0.05915 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18300 10.17860 0.00440 0.04323 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.95090 8.95070 0.00020 0.00223 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.55130 8.54630 0.00500 0.05850 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.48070 8.47720 0.00350 0.04129 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.45890 8.43790 0.02100 0.24888 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73080 2.72540 0.00540 0.19814 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39660 0.39540 0.00120 0.30349 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.06290 12.02750 0.03540 0.29433 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90380 0.90060 0.00320 0.35532 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33380 7.31230 0.02150 0.29403 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02280 2.01830 0.00450 0.22296 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29130 0.29040 0.00090 0.30992 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.99020 8.96380 0.02640 0.29452 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32780 0.32680 0.00100 0.30600 宏利萬利貨幣市場基金 13.64030 13.64020 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.54000 2.55000 -0.01000 -0.39216 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 宏利臺灣股息收益基金 27.57000 27.73000 -0.16000 -0.57699 宏利澳幣保本基金 12.07850 12.07370 0.00480 0.03976 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.77000 10.87000 -0.10000 -0.91996 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.21300 10.35590 -0.14290 -1.37989 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.48750 9.50150 -0.01400 -0.14735 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92090 8.93790 -0.01700 -0.19020 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.61090 10.63110 -0.02020 -0.19001 貝萊德亞美利加收益基金 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795 貝萊德新台幣基金 12.93290 12.93280 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.35000 26.41000 -0.06000 -0.22719 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21380 11.20040 0.01340 0.11964 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87530 9.76320 0.11210 1.14819 保德信大中華基金-人民幣 9.41000 9.56000 -0.15000 -1.56904 保德信大中華基金-美元 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 保德信大中華基金-新台幣 27.69000 27.78000 -0.09000 -0.32397 保德信中小型股基金 45.38000 45.63000 -0.25000 -0.54789 保德信中國中小基金-人民幣 9.02000 9.13000 -0.11000 -1.20482 保德信中國中小基金-美元 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.13620 9.08930 0.04690 0.51599 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.20340 9.16860 0.03480 0.37956 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.26280 9.22700 0.03580 0.38799 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.97430 9.93580 0.03850 0.38749 保德信中國品牌基金-人民幣 8.57000 8.50000 0.07000 0.82353 保德信中國品牌基金-美元 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 保德信台商全方位基金 35.25000 35.30000 -0.05000 -0.14164 保德信全球中小基金 29.99000 29.87000 0.12000 0.40174 保德信全球消費商機基金 18.41000 18.28000 0.13000 0.71116 保德信全球基礎建設基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 保德信全球資源基金 7.95000 7.89000 0.06000 0.76046 保德信全球醫療生化基金-美元 10.06000 9.94000 0.12000 1.20724 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.35000 32.97000 0.38000 1.15256 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77110 9.75640 0.01470 0.15067 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.55060 10.53480 0.01580 0.14998 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27830 9.26830 0.01000 0.10789 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.00290 9.99210 0.01080 0.10809 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22490 8.22330 0.00160 0.01946 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80120 10.79920 0.00200 0.01852 保德信亞太基金 21.00000 21.10000 -0.10000 -0.47393 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.53650 8.54990 -0.01340 -0.15673 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26420 11.28190 -0.01770 -0.15689 保德信店頭市場基金 32.96000 33.17000 -0.21000 -0.63310 保德信拉丁美洲基金 6.64000 6.64000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 30.03000 30.02000 0.01000 0.03331 保德信金滿意基金 42.39000 42.49000 -0.10000 -0.23535 保德信科技島基金 25.96000 26.09000 -0.13000 -0.49828 保德信高成長基金 92.72000 92.80000 -0.08000 -0.08621 保德信第一基金 26.02000 26.12000 -0.10000 -0.38285 保德信貨幣市場基金 15.76660 15.76640 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.54680 10.49670 0.05010 0.47729 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.72430 10.67780 0.04650 0.43548 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.79030 10.74580 0.04450 0.41412 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.27320 10.23520 0.03800 0.37127 保德信新世紀基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.05070 8.04990 0.00080 0.00994 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.82500 10.82400 0.00100 0.00924 保德信新興趨勢組合基金 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177 保德信瑞騰基金 15.54490 15.54490 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.27000 10.19000 0.08000 0.78508 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69140 9.68060 0.01080 0.11156 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.91860 9.90760 0.01100 0.11103 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65020 9.63670 0.01350 0.14009 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76090 9.74720 0.01370 0.14055 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79950 9.82770 -0.02820 -0.28694 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.78290 9.81140 -0.02850 -0.29048 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.66230 9.63980 0.02250 0.23341 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.66520 9.64270 0.02250 0.23334 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.97350 9.94900 0.02450 0.24626 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92260 9.95320 -0.03060 -0.30744 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98540 10.02570 -0.04030 -0.40197 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83140 9.81000 0.02140 0.21814 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.83140 9.81010 0.02130 0.21712 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.52800 9.55320 -0.02520 -0.26379 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.39220 9.37490 0.01730 0.18454 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95670 1.96070 -0.00400 -0.20401 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66410 2.66950 -0.00540 -0.20229 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29370 0.29330 0.00040 0.13638 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43410 0.43360 0.00050 0.11531 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.42040 8.41050 0.00990 0.11771 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68370 11.66890 0.01480 0.12683 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50830 9.52140 -0.01310 -0.13758 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.63680 11.65350 -0.01670 -0.14330 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.59430 8.57910 0.01520 0.17717 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.53990 10.52120 0.01870 0.17774 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02480 10.00220 0.02260 0.22595 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96840 9.94170 0.02670 0.26857 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.01070 9.99680 0.01390 0.13904 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.56760 10.55190 0.01570 0.14879 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.93800 9.92130 0.01670 0.16832 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72410 9.70700 0.01710 0.17616 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02540 10.00780 0.01760 0.17586 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72140 9.70160 0.01980 0.20409 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91150 9.89160 0.01990 0.20118 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.50030 10.52190 -0.02160 -0.20529 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15600 6.14220 0.01380 0.22468 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.56760 10.54380 0.02380 0.22573 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64830 11.64820 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.50000 19.40000 0.10000 0.51546 施羅德樂活中小基金-I類型 4446.16000 4424.19000 21.97000 0.49659 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.13540 10.15990 -0.02450 -0.24114 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.09280 11.12500 -0.03220 -0.28944 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.35490 10.37610 -0.02120 -0.20432 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.01620 9.03800 -0.02180 -0.24120 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.39820 9.42550 -0.02730 -0.28964 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.21540 9.23430 -0.01890 -0.20467 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.33360 10.35860 -0.02500 -0.24135 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.83270 10.86420 -0.03150 -0.28994 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.78040 10.80250 -0.02210 -0.20458 柏瑞五國金勢力建設基金 6.25000 6.27000 -0.02000 -0.31898 柏瑞巨人基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65290 13.65280 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.02000 16.00000 0.02000 0.12500 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.43930 13.41880 0.02050 0.15277 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78110 11.76870 0.01240 0.10536 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.39050 12.36810 0.02240 0.18111 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.87200 8.85840 0.01360 0.15353 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77240 6.76210 0.01030 0.15232 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.73020 8.72100 0.00920 0.10549 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48840 8.45090 0.03750 0.44374 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.71000 10.69070 0.01930 0.18053 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.32080 8.31810 0.00270 0.03246 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.95580 11.94320 0.01260 0.10550 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.64270 11.62500 0.01770 0.15226 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.82310 11.77100 0.05210 0.44261 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27930 11.25890 0.02040 0.18119 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97480 8.96110 0.01370 0.15288 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75450 9.74430 0.01020 0.10468 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70240 9.65960 0.04280 0.44308 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.52540 9.50820 0.01720 0.18090 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40570 9.40260 0.00310 0.03297 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.28950 10.28840 0.00110 0.01069 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.12210 10.12510 -0.00300 -0.02963 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01210 10.00810 0.00400 0.03997 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.09070 10.08820 0.00250 0.02478 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.04310 10.04210 0.00100 0.00996 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.81280 9.81580 -0.00300 -0.03056 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.76870 9.76490 0.00380 0.03891 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.84800 9.84560 0.00240 0.02438 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.27030 10.26920 0.00110 0.01071 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.12200 10.12500 -0.00300 -0.02963 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01210 10.00810 0.00400 0.03997 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.09080 10.08830 0.00250 0.02478 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.04310 10.04200 0.00110 0.01095 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.81300 9.81590 -0.00290 -0.02954 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.76880 9.76490 0.00390 0.03994 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.84800 9.84560 0.00240 0.02438 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.70450 10.71950 -0.01500 -0.13993 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.86140 11.88420 -0.02280 -0.19185 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27470 11.28720 -0.01250 -0.11074 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.08600 9.09880 -0.01280 -0.14068 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75800 9.77670 -0.01870 -0.19127 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.62600 9.63670 -0.01070 -0.11103 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.41620 10.43080 -0.01460 -0.13997 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.04430 11.06550 -0.02120 -0.19159 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89250 10.90460 -0.01210 -0.11096 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.08630 9.09900 -0.01270 -0.13958 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75840 9.77710 -0.01870 -0.19126 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.62640 9.63710 -0.01070 -0.11103 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.95000 13.02000 -0.07000 -0.53763 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.77000 13.85000 -0.08000 -0.57762 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.54000 8.58000 -0.04000 -0.46620 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.26000 11.32000 -0.06000 -0.53004 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.34000 11.40000 -0.06000 -0.52632 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 柏瑞拉丁美洲基金 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.45400 11.46280 -0.00880 -0.07677 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.50430 7.51010 -0.00580 -0.07723 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.36400 11.35830 0.00570 0.05018 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00020 11.00100 -0.00080 -0.00727 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.13370 10.12640 0.00730 0.07209 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.32930 8.32520 0.00410 0.04925 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.34860 9.34930 -0.00070 -0.00749 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.37610 9.36940 0.00670 0.07151 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58160 10.58240 -0.00080 -0.00756 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97960 9.97460 0.00500 0.05013 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11710 10.10990 0.00720 0.07122 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.68520 9.68600 -0.00080 -0.00826 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.99980 8.99530 0.00450 0.05003 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.89660 8.87900 0.01760 0.19822 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.40010 9.39340 0.00670 0.07133 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.64720 11.60780 0.03940 0.33943 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.08780 11.05490 0.03290 0.29761 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.53580 10.49760 0.03820 0.36389 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.94430 6.92080 0.02350 0.33956 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66520 8.63950 0.02570 0.29747 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.26090 9.22730 0.03360 0.36414 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.01210 9.97830 0.03380 0.33874 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.55250 10.51430 0.03820 0.36331 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.37800 9.35010 0.02790 0.29839 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.85550 8.82550 0.03000 0.33992 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.45810 9.42390 0.03420 0.36291 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.24400 11.24910 -0.00510 -0.04534 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.78920 11.80170 -0.01250 -0.10592 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.81940 10.82120 -0.00180 -0.01663 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.19400 9.19810 -0.00410 -0.04457 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70600 9.71620 -0.01020 -0.10498 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.70120 9.70290 -0.00170 -0.01752 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.11200 11.12370 -0.01170 -0.10518 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03220 10.03670 -0.00450 -0.04484 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.30920 10.31100 -0.00180 -0.01746 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.56250 9.56680 -0.00430 -0.04495 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.34850 9.35270 -0.00420 -0.04491 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.92670 9.93720 -0.01050 -0.10566 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.46210 9.46370 -0.00160 -0.01691 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.05000 18.03000 0.02000 0.11093 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.86000 16.84000 0.02000 0.11876 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86430 12.86590 -0.00160 -0.01244 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.67480 10.64930 0.02550 0.23945 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.59040 11.57410 0.01630 0.14083 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.17420 12.13580 0.03840 0.31642 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.10590 11.07720 0.02870 0.25909 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.70980 9.68670 0.02310 0.23847 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.24360 10.22920 0.01440 0.14077 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.13610 10.10410 0.03200 0.31670 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.12550 10.09940 0.02610 0.25843 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.84860 9.82510 0.02350 0.23918 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.04150 10.02740 0.01410 0.14061 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.67300 11.63620 0.03680 0.31625 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.06720 10.04120 0.02600 0.25893 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.10000 14.92000 0.18000 1.20643 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.67000 24.28000 -0.61000 -2.51236 國泰大中華基金 20.08000 20.24000 -0.16000 -0.79051 國泰小龍基金 15.44000 15.50000 -0.06000 -0.38710 國泰中小成長基金 43.12000 43.49000 -0.37000 -0.85077 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.00360 4.04020 -0.03660 -0.90590 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.00000 17.95000 0.05000 0.27855 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.67510 0.67270 0.00240 0.35677 國泰中國內需增長基金美元級別 0.63760 0.63540 0.00220 0.34624 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19450 2.22090 -0.02640 -1.18871 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66920 9.66700 0.00220 0.02276 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.20910 8.20720 0.00190 0.02315 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31550 0.31530 0.00020 0.06343 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.49720 11.49620 0.00100 0.00870 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67200 1.65090 0.02110 1.27809 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.95020 9.88410 0.06610 0.66875 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32770 0.32540 0.00230 0.70682 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.21710 4.24450 -0.02740 -0.64554 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.95000 18.85000 0.10000 0.53050 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.60940 0.60570 0.00370 0.61086 國泰中港台基金人民幣級別 3.14180 3.15800 -0.01620 -0.51298 國泰中港台基金台幣級別 14.13000 14.03000 0.10000 0.71276 國泰中港台基金美元級別 0.45970 0.45630 0.00340 0.74512 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.29000 27.19000 0.10000 0.36778 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.71000 12.78000 -0.07000 -0.54773 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.34000 35.02000 0.32000 0.91376 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.38380 10.38010 0.00370 0.03565 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.38410 10.38030 0.00380 0.03661 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.38440 10.38060 0.00380 0.03661 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33630 0.33610 0.00020 0.05951 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33630 0.33610 0.00020 0.05951 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33630 0.33610 0.00020 0.05951 國泰台灣貨幣市場基金 12.41080 12.41070 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.40000 27.54000 -0.14000 -0.50835 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.46840 2.47700 -0.00860 -0.34719 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.12000 11.02000 0.10000 0.90744 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36010 0.35690 0.00320 0.89661 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49850 0.49540 0.00310 0.62576 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.19000 13.30000 -0.11000 -0.82707 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45480 0.45830 -0.00350 -0.76369 國泰全球資源基金台幣級別 5.72000 5.70000 0.02000 0.35088 國泰全球資源基金美元級別 0.18270 0.18190 0.00080 0.43980 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41110 0.40920 0.00190 0.46432 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37170 0.37000 0.00170 0.45946 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43570 0.43370 0.00200 0.46115 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51200 0.51110 0.00090 0.17609 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.09000 20.88000 0.21000 1.00575 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.89000 21.78000 0.11000 0.50505 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.46780 2.49890 -0.03110 -1.24455 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.13770 11.14130 -0.00360 -0.03231 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.01590 10.01910 -0.00320 -0.03194 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36100 0.36090 0.00010 0.02771 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32460 0.32460 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49640 0.49790 -0.00150 -0.30127 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39070 0.39100 -0.00030 -0.07673 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.59000 18.61000 -0.02000 -0.10747 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60270 0.60320 -0.00050 -0.08289 國泰科技生化基金 34.75000 35.04000 -0.29000 -0.82763 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.36000 26.95000 0.41000 1.52134 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.34000 13.55000 -0.21000 -1.54982 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.74650 39.83690 -0.09040 -0.22693 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.44440 19.42350 0.02090 0.10760 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.59040 19.64010 -0.04970 -0.25305 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.39840 40.34820 0.05020 0.12442 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.19710 41.14240 0.05470 0.13295 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.35920 43.32630 0.03290 0.07594 國泰紐幣2021保本基金 12.16380 12.16750 -0.00370 -0.03041 國泰紐幣八年期保本基金 12.45720 12.46200 -0.00480 -0.03852 國泰紐幣保本基金 12.41500 12.41470 0.00030 0.00242 國泰高科技基金 12.84000 12.94000 -0.10000 -0.77280 國泰國泰基金台幣I級別 23.40000 23.55000 -0.15000 -0.63694 國泰國泰基金台幣級別 23.40000 23.55000 -0.15000 -0.63694 國泰富時中國A50基金 17.28000 17.48000 -0.20000 -1.14416 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33540 0.33520 0.00020 0.05967 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47120 0.47230 -0.00110 -0.23290 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.41000 11.37000 0.04000 0.35180 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36830 0.36690 0.00140 0.38158 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51750 0.51710 0.00040 0.07735 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34590 0.34520 0.00070 0.20278 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48600 0.48640 -0.00040 -0.08224 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.56380 10.54710 0.01670 0.15834 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.58380 7.57180 0.01200 0.15848 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35660 0.35600 0.00060 0.16854 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25400 0.25360 0.00040 0.15773 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.21880 2.24050 -0.02170 -0.96853 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.93810 9.91420 0.02390 0.24107 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32120 0.32030 0.00090 0.28099 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.87070 39.97470 -0.10400 -0.26016 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.41000 18.70000 -0.29000 -1.55080 國泰新興市場基金台幣級別 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.37220 0.37210 0.00010 0.02687 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24410 2.27040 -0.02630 -1.15839 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47880 1.49610 -0.01730 -1.15634 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33740 0.33710 0.00030 0.08899 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36340 0.36310 0.00030 0.08262 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22460 0.22440 0.00020 0.08913 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.36380 10.35640 0.00740 0.07145 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.70140 6.69660 0.00480 0.07168 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.00000 13.97000 0.03000 0.21475 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.40000 35.57000 -0.17000 -0.47793 國泰價值卓越基金 15.27000 15.37000 -0.10000 -0.65062 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.94000 10.81000 0.13000 1.20259 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37280 0.36840 0.00440 1.19435 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.55820 38.57660 -0.01840 -0.04770 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.77000 20.69000 0.08000 0.38666 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.83000 18.87000 -0.04000 -0.21198 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.04000 19.07000 -0.03000 -0.15732 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08530 12.08050 0.00480 0.03973 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39590 0.39580 0.00010 0.02527 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64490 9.66990 -0.02500 -0.25853 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.30950 8.26430 0.04520 0.54693 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72040 10.74820 -0.02780 -0.25865 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.34260 9.29180 0.05080 0.54672 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18000 11.17920 0.00080 0.00716 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77040 9.75690 0.01350 0.13836 第一金大中華基金 27.67000 27.74000 -0.07000 -0.25234 第一金小型精選基金 38.28000 38.58000 -0.30000 -0.77760 第一金中國世紀基金-人民幣 12.66000 12.81000 -0.15000 -1.17096 第一金中國世紀基金-美元 7.90630 7.91720 -0.01090 -0.13767 第一金中國世紀基金-美元-N 7.90710 7.91800 -0.01090 -0.13766 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 第一金中概平衡基金 26.40000 26.30000 0.10000 0.38023 第一金台灣貨幣市場基金 15.24980 15.24960 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.83700 177.83500 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.97010 9.92750 0.04260 0.42911 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.97010 9.92740 0.04270 0.43012 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.18890 14.07460 0.11430 0.81210 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.18950 14.07510 0.11440 0.81278 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.63000 13.52000 0.11000 0.81361 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.63000 13.53000 0.10000 0.73910 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.80910 9.77220 0.03690 0.37760 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.81250 9.77560 0.03690 0.37747 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48140 9.44940 0.03200 0.33865 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50610 9.47410 0.03200 0.33776 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.28370 10.24460 0.03910 0.38166 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.95030 9.91680 0.03350 0.33781 第一金全球大趨勢基金 23.30000 23.21000 0.09000 0.38776 第一金全球不動產證券化基金A 8.20060 8.17950 0.02110 0.25796 第一金全球不動產證券化基金B 5.83170 5.81660 0.01510 0.25960 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.52910 9.59960 -0.07050 -0.73441 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.53020 9.60100 -0.07080 -0.73742 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.25000 9.33000 -0.08000 -0.85745 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.89220 9.96520 -0.07300 -0.73255 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.89340 9.96690 -0.07350 -0.73744 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.62250 8.62640 -0.00390 -0.04521 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.19060 10.19510 -0.00450 -0.04414 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.67810 9.68790 -0.00980 -0.10116 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.67730 9.68730 -0.01000 -0.10323 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.96600 7.95840 0.00760 0.09550 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85340 8.84830 0.00510 0.05764 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85380 8.84870 0.00510 0.05764 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17140 11.18290 -0.01150 -0.10284 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.17230 11.18380 -0.01150 -0.10283 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.99530 9.98590 0.00940 0.09413 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.80950 14.80100 0.00850 0.05743 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.77160 13.72480 0.04680 0.34099 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.78870 13.74190 0.04680 0.34056 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.00000 12.96000 0.04000 0.30864 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.02000 12.98000 0.04000 0.30817 第一金亞洲科技基金 18.71000 18.82000 -0.11000 -0.58448 第一金亞洲新興市場基金 13.18000 13.21000 -0.03000 -0.22710 第一金店頭市場基金 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 第一金創新趨勢基金 24.55000 24.70000 -0.15000 -0.60729 第一金電子基金 34.87000 34.90000 -0.03000 -0.08596 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.17000 20.21000 -0.04000 -0.19792 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.37000 19.32000 0.05000 0.25880 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 統一大中華中小基金(美元) 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516 統一大中華中小基金(新台幣) 11.79000 11.81000 -0.02000 -0.16935 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 統一大東協高股息基金(美元) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 35.23000 35.15000 0.08000 0.22760 統一大滿貫基金-I類型 35.23000 35.15000 0.08000 0.22760 統一大龍印基金 14.73000 14.79000 -0.06000 -0.40568 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.20000 9.27000 -0.07000 -0.75512 統一大龍騰中國基金(美元) 8.40000 8.46000 -0.06000 -0.70922 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841 統一中小基金 26.12000 26.16000 -0.04000 -0.15291 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89510 9.93580 -0.04070 -0.40963 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.21610 9.21870 -0.00260 -0.02820 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94630 8.95080 -0.00450 -0.05027 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.75650 11.80490 -0.04840 -0.41000 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.87730 10.88040 -0.00310 -0.02849 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55400 10.55920 -0.00520 -0.04925 統一台灣動力基金 17.51000 17.70000 -0.19000 -1.07345 統一全天候基金-A類型 112.53000 112.93000 -0.40000 -0.35420 統一全天候基金-I類型 112.53000 112.93000 -0.40000 -0.35420 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.93630 8.96890 -0.03260 -0.36348 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.62310 8.62160 0.00150 0.01740 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.60490 8.60500 -0.00010 -0.00116 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.24360 9.27730 -0.03370 -0.36325 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.91950 8.91790 0.00160 0.01794 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.90060 8.90080 -0.00020 -0.00225 統一全球債券組合基金 11.92970 11.92670 0.00300 0.02515 統一全球新科技基金(人民幣) 15.80000 15.82000 -0.02000 -0.12642 統一全球新科技基金(美元) 14.82000 14.82000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(新台幣) 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037 統一亞太基金 25.35000 25.52000 -0.17000 -0.66614 統一亞洲大金磚基金 12.42000 12.51000 -0.09000 -0.71942 統一奔騰基金 60.86000 61.21000 -0.35000 -0.57180 統一強棒貨幣市場基金 16.65820 16.65800 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 統一強漢基金(美元) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 統一強漢基金(新台幣) 24.68000 24.70000 -0.02000 -0.08097 統一統信基金 31.90000 32.12000 -0.22000 -0.68493 統一黑馬基金 60.98000 61.37000 -0.39000 -0.63549 統一新亞洲科技能源基金 18.37000 18.39000 -0.02000 -0.10875 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.99630 7.99480 0.00150 0.01876 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15790 10.15600 0.00190 0.01871 統一經建基金 47.54000 47.70000 -0.16000 -0.33543 統一龍馬基金 70.72000 71.14000 -0.42000 -0.59039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.02000 22.36000 -0.34000 -1.52057 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.76000 48.10000 -0.34000 -0.70686 野村中國機會基金 12.80000 12.87000 -0.07000 -0.54390 野村巴西基金 5.25000 5.26000 -0.01000 -0.19011 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494 野村台灣高股息基金 23.59000 23.63000 -0.04000 -0.16928 野村台灣運籌基金 36.61000 36.86000 -0.25000 -0.67824 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.47650 9.49690 -0.02040 -0.21481 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.40810 9.41160 -0.00350 -0.03719 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46110 9.46730 -0.00620 -0.06549 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68170 9.70260 -0.02090 -0.21541 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.56450 9.56800 -0.00350 -0.03658 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53010 9.53640 -0.00630 -0.06606 野村平衡基金 19.11000 19.20000 -0.09000 -0.46875 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.44000 13.34000 0.10000 0.74963 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 野村全球生技醫療基金 17.81000 17.66000 0.15000 0.84938 野村全球品牌基金 27.61000 27.51000 0.10000 0.36350 野村全球氣候變遷基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.15000 13.02000 0.13000 0.99846 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.21000 11.11000 0.10000 0.90009 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.67000 19.46000 0.21000 1.07914 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.32000 12.21000 0.11000 0.90090 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.00700 10.02550 -0.01850 -0.18453 野村全球短期收益基金-美元計價 10.45360 10.44230 0.01130 0.10821 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37580 10.36790 0.00790 0.07620 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.57550 9.54540 0.03010 0.31534 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.34040 9.29610 0.04430 0.47654 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.94520 8.90570 0.03950 0.44354 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.26570 11.23020 0.03550 0.31611 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.76870 10.71760 0.05110 0.47679 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.37480 10.32890 0.04590 0.44438 野村成長基金 29.22000 29.24000 -0.02000 -0.06840 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.75850 8.79950 -0.04100 -0.46594 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.77220 8.79720 -0.02500 -0.28418 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.95660 8.98570 -0.02910 -0.32385 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.23200 9.27540 -0.04340 -0.46790 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.15280 9.17890 -0.02610 -0.28435 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.34690 9.37730 -0.03040 -0.32419 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.18000 12.26000 -0.08000 -0.65253 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.41060 9.42350 -0.01290 -0.13689 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.46400 9.46180 0.00220 0.02325 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.59810 9.59950 -0.00140 -0.01458 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.94990 9.96070 -0.01080 -0.10843 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.92070 9.91840 0.00230 0.02319 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06750 10.06890 -0.00140 -0.01390 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.58160 8.60080 -0.01920 -0.22324 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14240 9.16980 -0.02740 -0.29881 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.00980 9.02680 -0.01700 -0.18833 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.07330 13.10250 -0.02920 -0.22286 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.07710 12.11290 -0.03580 -0.29555 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.83840 9.85700 -0.01860 -0.18870 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.17480 10.18050 -0.00570 -0.05599 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.85040 9.83610 0.01430 0.14538 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41950 9.40900 0.01050 0.11160 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.24460 11.23200 0.01260 0.11218 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.12860 10.10630 0.02230 0.22065 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.13720 11.12630 0.01090 0.09797 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.64500 10.62530 0.01970 0.18541 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.45570 10.43270 0.02300 0.22046 野村泰國基金 41.09000 40.88000 0.21000 0.51370 野村高科技基金 11.37000 11.53000 -0.16000 -1.38768 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.16480 10.12190 0.04290 0.42383 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.26220 10.23600 0.02620 0.25596 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.63270 10.59260 0.04010 0.37857 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.63070 9.58610 0.04460 0.46526 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.58290 9.54230 0.04060 0.42547 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.43560 9.39500 0.04060 0.43214 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.80740 11.77790 0.02950 0.25047 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.24350 13.19610 0.04740 0.35920 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.76030 10.71050 0.04980 0.46496 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.71370 10.66820 0.04550 0.42650 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.80160 10.75450 0.04710 0.43796 野村貨幣市場基金 16.26550 16.26530 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.85000 15.93000 -0.08000 -0.50220 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.00730 10.05240 -0.04510 -0.44865 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.89050 9.87970 0.01080 0.10932 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.93610 9.93280 0.00330 0.03322 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.80920 9.86170 -0.05250 -0.53236 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.79600 9.80230 -0.00630 -0.06427 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80270 9.81190 -0.00920 -0.09376 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.80920 9.86170 -0.05250 -0.53236 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.79600 9.80230 -0.00630 -0.06427 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80270 9.81190 -0.00920 -0.09376 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.76570 9.80190 -0.03620 -0.36932 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.74000 9.73380 0.00620 0.06370 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.75060 9.74770 0.00290 0.02975 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.76570 9.80190 -0.03620 -0.36932 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.74000 9.73380 0.00620 0.06370 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.75060 9.74770 0.00290 0.02975 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.06150 10.06480 -0.00330 -0.03279 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92120 7.92390 -0.00270 -0.03407 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74170 11.74570 -0.00400 -0.03406 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.19000 7.09000 0.10000 1.41044 野村精選貨幣市場基金 12.07830 12.07820 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.25000 12.19000 0.06000 0.49221 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.39000 11.28000 0.11000 0.97518 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.99000 10.87000 0.12000 1.10396 野村歐洲高股息基金季配型 7.77000 7.73000 0.04000 0.51746 野村歐洲高股息基金累積型 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795 野村積極成長基金 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.40000 33.65000 -0.25000 -0.74294 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.32010 10.31500 0.00510 0.04944 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.59030 8.60300 -0.01270 -0.14762 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.93420 7.92850 0.00570 0.07189 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87620 7.87270 0.00350 0.04446 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.65890 11.67520 -0.01630 -0.13961 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51900 10.51140 0.00760 0.07230 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.47460 10.46990 0.00470 0.04489 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 野村環球基金-人民幣計價 16.02000 15.99000 0.03000 0.18762 野村環球基金-美元計價 12.51000 12.45000 0.06000 0.48193 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.52000 17.45000 0.07000 0.40115 野村鴻利基金 22.16000 22.28000 -0.12000 -0.53860 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85830 16.85820 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.87000 19.99000 -0.12000 -0.60030 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.10000 9.16000 -0.06000 -0.65502 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.98000 14.05000 -0.07000 -0.49822 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.66000 14.68000 -0.02000 -0.13624 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11990 10.12440 -0.00450 -0.04445 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.27840 13.28440 -0.00600 -0.04517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.45930 9.42690 0.03240 0.34370 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.43890 9.40350 0.03540 0.37646 凱基台商天下基金 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669 凱基台灣精五門基金 20.52000 20.46000 0.06000 0.29326 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.65970 10.61120 0.04850 0.45706 凱基亞太高股息基金 12.53000 12.57000 -0.04000 -0.31822 凱基亞洲四金磚基金 16.49000 16.64000 -0.15000 -0.90144 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.39000 13.58000 -0.19000 -1.39912 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.07390 12.15500 -0.08110 -0.66722 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.91000 12.00000 -0.09000 -0.75000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54240 11.54230 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.02000 27.03000 -0.01000 -0.03700 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.57000 22.46000 0.11000 0.48976 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.84520 21.72970 0.11550 0.53153 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.11000 17.15000 -0.04000 -0.23324 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.32350 16.35480 -0.03130 -0.19138 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.18000 12.19000 -0.01000 -0.08203 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.84410 11.77090 0.07320 0.62187 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.65240 11.62530 0.02710 0.23311 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 凱基護城河基金-台幣計價A 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837 凱基護城河基金-美元計價B 12.87320 12.80630 0.06690 0.52240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.65000 13.68000 -0.03000 -0.21930 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.37000 35.24000 0.13000 0.36890 富邦NASDAQ-100基金 31.09000 31.03000 0.06000 0.19336 富邦上証180基金 26.45000 26.78000 -0.33000 -1.23226 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18820 0.18860 -0.00040 -0.21209 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.81000 5.82000 -0.01000 -0.17182 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.18000 8.09000 0.09000 1.11248 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.70000 33.57000 -0.87000 -2.59160 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.13800 11.24690 -0.10890 -0.96827 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.28820 10.35630 -0.06810 -0.65757 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.91360 9.90260 0.01100 0.11108 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.73210 9.82720 -0.09510 -0.96772 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.91730 8.97640 -0.05910 -0.65839 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.59980 8.59020 0.00960 0.11176 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.28460 20.26870 0.01590 0.07845 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.33550 11.33450 0.00100 0.00882 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39160 10.26950 0.12210 1.18896 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87830 12.92220 -0.04390 -0.33973 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89520 1.89840 -0.00320 -0.16856 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38680 9.41890 -0.03210 -0.34080 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42940 1.43190 -0.00250 -0.17459 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.75230 11.77030 -0.01800 -0.15293 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71200 1.70720 0.00480 0.28116 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14680 10.16240 -0.01560 -0.15351 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49700 1.49280 0.00420 0.28135 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.93000 15.04000 -0.11000 -0.73138 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.25000 21.90000 0.35000 1.59817 富邦日本東証基金 21.79000 21.64000 0.15000 0.69316 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.10000 43.88000 0.22000 0.50137 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.38000 48.43000 -0.05000 -0.10324 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.69000 51.62000 0.07000 0.13561 富邦台灣心基金 22.33000 22.36000 -0.03000 -0.13417 富邦台灣釆吉50基金 48.25000 48.18000 0.07000 0.14529 富邦台灣科技指數基金 53.39000 53.33000 0.06000 0.11251 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.68680 41.58740 0.09940 0.23901 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.43060 41.35210 0.07850 0.18983 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29450 0.29370 0.00080 0.27239 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52150 2.55030 -0.02880 -1.12928 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33920 0.33840 0.00080 0.23641 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52990 10.50320 0.02670 0.25421 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18750 2.21250 -0.02500 -1.12994 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32490 0.32410 0.00080 0.24684 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.07580 9.05280 0.02300 0.25407 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.11000 24.35000 -0.24000 -0.98563 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.92000 13.86000 0.06000 0.43290 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.02000 33.27000 -0.25000 -0.75143 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63900 15.63880 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.79840 39.69900 0.09940 0.25038 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.16350 40.16140 0.00210 0.00523 富邦長紅基金 63.84000 63.83000 0.01000 0.01567 富邦科技基金 24.37000 24.58000 -0.21000 -0.85435 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.60210 40.63560 -0.03350 -0.08244 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.30730 40.38880 -0.08150 -0.20179 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.51670 39.60000 -0.08330 -0.21035 富邦恒生國企ETF基金 19.78000 19.75000 0.03000 0.15190 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.53000 14.55000 -0.02000 -0.13746 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.33000 26.30000 0.03000 0.11407 富邦高成長基金 24.47000 24.49000 -0.02000 -0.08167 富邦基金 13.54000 13.56000 -0.02000 -0.14749 富邦基金I類型 13.54000 13.56000 -0.02000 -0.14749 富邦深証100基金 8.71000 8.84000 -0.13000 -1.47059 富邦富時歐洲ETF基金 20.25000 20.06000 0.19000 0.94716 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41280 0.41250 0.00030 0.07273 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.30790 12.29680 0.01110 0.09027 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.51660 9.50810 0.00850 0.08940 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30610 0.30590 0.00020 0.06538 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.85450 8.84650 0.00800 0.09043 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.34880 9.37560 -0.02680 -0.28585 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.87400 9.89010 -0.01610 -0.16279 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.23480 9.26130 -0.02650 -0.28614 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.74370 9.75950 -0.01580 -0.16189 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.67000 20.67000 0.00000 0.00000 富邦精準基金 46.17000 46.27000 -0.10000 -0.21612 富邦精銳中小基金 11.60000 11.72000 -0.12000 -1.02389 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.05000 19.14000 -0.09000 -0.47022 富邦臺灣公司治理100基金 21.77000 21.72000 0.05000 0.23020 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.30000 15.37000 -0.07000 -0.45543 富邦標普美國特別股ETF基金 19.96000 19.95000 0.01000 0.05013 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.21820 10.37130 -0.15310 -1.47619 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.08430 10.07510 0.00920 0.09131 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.24010 10.23690 0.00320 0.03126 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.94010 10.08900 -0.14890 -1.47586 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.76570 9.75680 0.00890 0.09122 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.89880 9.89570 0.00310 0.03133 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.44000 30.40000 0.04000 0.13158 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.69820 8.72760 -0.02940 -0.33686 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.24190 9.26300 -0.02110 -0.22779 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.96220 8.98490 -0.02270 -0.25265 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68270 9.71530 -0.03260 -0.33555 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.70380 9.72600 -0.02220 -0.22825 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41230 9.43600 -0.02370 -0.25117 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.48420 9.50800 -0.02380 -0.25032 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47770 8.49360 -0.01590 -0.18720 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.51760 9.52460 -0.00700 -0.07349 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99330 9.00200 -0.00870 -0.09665 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.53110 10.55160 -0.02050 -0.19428 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.31310 10.32070 -0.00760 -0.07364 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81950 9.82920 -0.00970 -0.09869 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.11780 9.12660 -0.00880 -0.09642 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.64960 9.65890 -0.00930 -0.09628 富達卓越領航全球組合基金 15.21000 15.08000 0.13000 0.86207 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.65310 8.66880 -0.01570 -0.18111 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36970 9.37610 -0.00640 -0.06826 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05020 9.05850 -0.00830 -0.09163 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.84900 9.86680 -0.01780 -0.18040 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.82560 9.83220 -0.00660 -0.06713 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.52570 9.53440 -0.00870 -0.09125 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.14080 9.14900 -0.00820 -0.08963 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.59640 9.60500 -0.00860 -0.08954 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.19000 9.29000 -0.10000 -1.07643 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.86000 7.98000 -0.12000 -1.50376 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.68170 9.78110 -0.09940 -1.01625 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16950 9.18410 -0.01460 -0.15897 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.79440 8.81120 -0.01680 -0.19067 富蘭克林華美中華基金 12.10000 12.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.92000 21.04000 -0.12000 -0.57034 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.36000 20.39000 -0.03000 -0.14713 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.86450 7.85440 0.01010 0.12859 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.97340 8.95920 0.01420 0.15850 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.64780 9.63250 0.01530 0.15884 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.21070 9.19890 0.01180 0.12828 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.10700 11.10170 0.00530 0.04774 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77390 8.76970 0.00420 0.04789 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.20120 9.19690 0.00430 0.04675 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.28460 13.26300 0.02160 0.16286 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.30170 10.28490 0.01680 0.16335 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.15220 10.13830 0.01390 0.13710 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.69890 7.68830 0.01060 0.13787 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.17150 9.15890 0.01260 0.13757 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.75540 10.74420 0.01120 0.10424 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61670 7.60880 0.00790 0.10383 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.09270 9.08320 0.00950 0.10459 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.44640 10.43410 0.01230 0.11788 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74390 7.73480 0.00910 0.11765 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.17760 8.17170 0.00590 0.07220 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.16910 9.15950 0.00960 0.10481 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93930 9.92890 0.01040 0.10474 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.58310 12.57390 0.00920 0.07317 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.69000 10.78000 -0.09000 -0.83488 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.44000 9.29000 0.15000 1.61464 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.11000 11.92000 0.19000 1.59396 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.08970 13.08280 0.00690 0.05274 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 富蘭克林華美第一富基金 40.14000 40.41000 -0.27000 -0.66815 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30260 10.30240 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.26000 14.38000 -0.12000 -0.83449 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.29000 13.23000 0.06000 0.45351 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.42000 15.36000 0.06000 0.39063 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.61440 7.70710 -0.09270 -1.20279 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.61930 10.63450 -0.01520 -0.14293 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.54370 9.56370 -0.02000 -0.20912 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.94240 10.96540 -0.02300 -0.20975 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.85780 6.85440 0.00340 0.04960 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.01820 9.01100 0.00720 0.07990 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.09500 10.08690 0.00810 0.08030 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.50000 10.49490 0.00510 0.04860 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.50000 20.49000 0.01000 0.04880 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 復華人民幣貨幣市場基金 11.62140 11.62060 0.00080 0.00688 復華人生目標基金 38.24790 38.34660 -0.09870 -0.25739 復華大中華中小策略基金 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 復華中小精選基金 73.89000 74.66000 -0.77000 -1.03134 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.82000 8.93000 -0.11000 -1.23180 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.52000 11.62000 -0.10000 -0.86059 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 復華六年到期新興市場債券基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 復華台灣智能基金 12.05000 12.07000 -0.02000 -0.16570 復華全方位基金 30.85000 31.07000 -0.22000 -0.70808 復華全球大趨勢基金-美元 13.37000 13.30000 0.07000 0.52632 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.99000 20.88000 0.11000 0.52682 復華全球平衡基金-美元 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 復華全球平衡基金-新臺幣 20.22000 20.28000 -0.06000 -0.29586 復華全球物聯網科技基金-美元 16.40000 16.37000 0.03000 0.18326 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.76000 15.74000 0.02000 0.12706 復華全球原物料基金 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170 復華全球消費基金-新臺幣 13.32000 13.19000 0.13000 0.98560 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48750 11.48380 0.00370 0.03222 復華全球債券基金 13.48970 13.49720 -0.00750 -0.05557 復華全球債券組合基金 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.82000 14.72000 0.10000 0.67935 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 復華全球戰略配置強基金-美元 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 復華有利貨幣市場基金 13.43520 13.43500 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958 復華亞太成長基金 14.64000 14.66000 -0.02000 -0.13643 復華亞太神龍科技基金-美元 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 復華東協世紀基金 12.17000 12.22000 -0.05000 -0.40917 復華南非幣長期收益基金A 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202 復華南非幣長期收益基金B 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969 復華南非幣短期收益基金A 13.49000 13.47000 0.02000 0.14848 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 復華美國新星基金-美元 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000 復華美國新星基金-新臺幣 12.67000 12.63000 0.04000 0.31671 復華恒生基金 20.37000 20.32000 0.05000 0.24606 復華恒生單日反向一倍基金 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 復華恒生單日正向二倍基金 29.65000 29.46000 0.19000 0.64494 復華神盾基金 25.61820 25.69930 -0.08110 -0.31557 復華高成長基金 66.38000 66.93000 -0.55000 -0.82175 復華高益策略組合基金 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 復華貨幣市場基金 14.39600 14.39590 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.69000 19.60000 0.09000 0.45918 復華富時台灣高股息低波動基金 51.98000 51.77000 0.21000 0.40564 復華復華基金 20.77000 20.95000 -0.18000 -0.85919 復華華人世紀基金 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024 復華傳家二號基金 30.47900 30.49320 -0.01420 -0.04657 復華傳家基金 24.24740 24.59140 -0.34400 -1.39886 復華奧林匹克全球組合基金 14.86000 14.83000 0.03000 0.20229 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.10000 14.12000 -0.02000 -0.14164 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 復華新興市場10年期以上債券基金 19.43000 19.38000 0.05000 0.25800 復華新興市場高收益債券基金A 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 復華新興市場高收益債券基金B 5.53000 5.52000 0.01000 0.18116 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.16000 12.13000 0.03000 0.24732 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 復華滬深300 A股基金 19.72000 19.94000 -0.22000 -1.10331 復華數位經濟基金 56.86000 57.82000 -0.96000 -1.66033 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.71250 9.69300 0.01950 0.20118 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.55590 9.54030 0.01560 0.16352 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.86590 9.84610 0.01980 0.20109 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.67720 9.66150 0.01570 0.16250 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.56180 9.54030 0.02150 0.22536 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.06530 10.04690 0.01840 0.18314 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.53140 9.50740 0.02400 0.25243 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.03400 10.01300 0.02100 0.20973 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.53050 9.50650 0.02400 0.25246 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.03660 10.01550 0.02110 0.21067 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.85320 9.94130 -0.08810 -0.88620 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.82590 10.71310 0.11280 1.05292 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.81210 9.79550 0.01660 0.16947 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.85330 9.94130 -0.08800 -0.88520 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.82390 10.71110 0.11280 1.05311 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.81220 9.79550 0.01670 0.17049 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.85700 9.84450 0.01250 0.12697 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29790 9.32460 -0.02670 -0.28634 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.38250 8.31800 0.06450 0.77543 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.35680 8.29600 0.06080 0.73288 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.56400 11.59720 -0.03320 -0.28628 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.44630 10.36590 0.08040 0.77562 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53640 10.45970 0.07670 0.73329 景順主流基金 17.75000 17.89000 -0.14000 -0.78256 景順台灣科技基金 30.87000 31.13000 -0.26000 -0.83521 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 景順全球科技基金 22.49000 22.46000 0.03000 0.13357 景順全球康健基金 19.17000 19.05000 0.12000 0.62992 景順貨幣市場基金 15.93610 15.93590 0.00020 0.00126 景順潛力基金 32.55000 32.80000 -0.25000 -0.76220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.68000 13.63000 0.05000 0.36684 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.15000 11.07000 0.08000 0.72267 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.33000 11.26000 0.07000 0.62167 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67550 8.70360 -0.02810 -0.32285 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96270 7.91970 0.04300 0.54295 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10960 11.14610 -0.03650 -0.32747 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17510 10.12020 0.05490 0.54248 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.52000 7.58000 -0.06000 -0.79156 華南永昌中國A股基金(美元) 7.19000 7.21000 -0.02000 -0.27739 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.30160 9.28970 0.01190 0.12810 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.49190 9.48390 0.00800 0.08435 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.58440 9.57220 0.01220 0.12745 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.78300 9.77470 0.00830 0.08491 華南永昌永昌基金 19.12000 19.17000 -0.05000 -0.26082 華南永昌全球亨利組合基金 14.27430 14.25970 0.01460 0.10239 華南永昌全球神農水資源基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.09000 15.93000 0.16000 1.00439 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.49000 13.50000 -0.01000 -0.07407 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468 華南永昌物聯網精選基金 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 華南永昌策略報酬基金 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20280 16.20260 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.13630 24.13270 0.00360 0.01492 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93620 11.93610 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16650 10.18470 -0.01820 -0.17870 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.09730 9.99310 0.10420 1.04272 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.82380 9.84130 -0.01750 -0.17782 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.72430 9.62390 0.10040 1.04324 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98990 10.00750 -0.01760 -0.17587 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.86200 9.75980 0.10220 1.04715 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.74690 9.76400 -0.01710 -0.17513 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.61570 9.51610 0.09960 1.04665 華頓中小型基金 26.66000 26.84000 -0.18000 -0.67064 華頓中國多重機會平衡基金 11.42830 11.43760 -0.00930 -0.08131 華頓台灣基金 27.65000 28.05000 -0.40000 -1.42602 華頓平安貨幣市場基金 11.51860 11.51840 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.09000 17.23000 -0.14000 -0.81254 華頓全球高收益債券基金A 13.38390 13.36220 0.02170 0.16240 華頓全球高收益債券基金B 8.29650 8.28300 0.01350 0.16298 華頓全球黑鑽油源基金 5.68000 5.69000 -0.01000 -0.17575 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.52870 2.56130 -0.03260 -1.27279 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.34690 11.37650 -0.02960 -0.26019 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36790 0.36870 -0.00080 -0.21698 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.26350 11.31060 -0.04710 -0.41642 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.25180 10.31410 -0.06230 -0.60403 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.04810 9.98770 0.06040 0.60474 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.07040 9.01590 0.05450 0.60449 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.25270 10.18680 0.06590 0.64692 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.28660 9.22620 0.06040 0.65466 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.95000 11.08000 -0.13000 -1.17329 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49980 2.51270 -0.01290 -0.51339 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05510 2.07800 -0.02290 -1.10202 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.73490 11.67120 0.06370 0.54579 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.52650 9.47470 0.05180 0.54672 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36300 0.36100 0.00200 0.55402 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30020 0.29850 0.00170 0.56951 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.25000 3.30000 -0.05000 -1.51515 匯豐中國動力基金(台幣) 14.58000 14.65000 -0.07000 -0.47782 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.23000 24.22000 0.01000 0.04129 匯豐全球趨勢組合基金 12.46000 12.37000 0.09000 0.72757 匯豐全球關鍵資源基金 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765 匯豐安富基金 25.55000 25.54000 0.01000 0.03915 匯豐成功基金 41.91000 41.69000 0.22000 0.52770 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58250 2.61240 -0.02990 -1.14454 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35360 2.38420 -0.03060 -1.28345 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.51880 11.52480 -0.00600 -0.05206 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.89210 7.89790 -0.00580 -0.07344 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37640 0.37670 -0.00030 -0.07964 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33520 0.33550 -0.00030 -0.08942 匯豐金磚動力基金 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97990 14.97980 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.53000 4.58000 -0.05000 -1.09170 匯豐新鑽動力基金 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.33670 5.33520 0.00150 0.02812 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93550 8.93420 0.00130 0.01455 匯豐龍鳳基金-A類型 52.12000 52.08000 0.04000 0.07680 匯豐龍鳳基金-I類型 52.12000 52.08000 0.04000 0.07680 匯豐龍騰電子基金 36.09000 36.27000 -0.18000 -0.49628 匯豐雙高收益債券組合基金 12.17210 12.15440 0.01770 0.14563 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.94000 19.09000 -0.15000 -0.78575 新光中國成長基金(人民幣) 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 新光中國成長基金(美元) 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 新光中國成長基金(新臺幣) 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.46330 10.44070 0.02260 0.21646 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.59650 9.56280 0.03370 0.35241 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.89550 9.86740 0.02810 0.28478 新光台灣富貴基金 23.18000 23.22000 -0.04000 -0.17227 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 新光全球生技醫療基金(美元) 12.04000 11.91000 0.13000 1.09152 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.73000 11.62000 0.11000 0.94664 新光全球債券基金(A累積)美元 10.05030 10.04430 0.00600 0.05974 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.82230 9.82350 -0.00120 -0.01222 新光全球債券基金(B配息)美元 9.68320 9.67690 0.00630 0.06510 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.45240 9.45360 -0.00120 -0.01269 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 新光吉星貨幣市場基金 15.44250 15.44230 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 新光多重資產基金(A累積)美元 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 新光亞洲精選基金-美金 21.83000 21.89000 -0.06000 -0.27410 新光亞洲精選基金-新台幣 22.12000 22.20000 -0.08000 -0.36036 新光兩岸優勢基金 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299 新光店頭基金 25.69000 25.82000 -0.13000 -0.50349 新光南非幣保本基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 新光特選內需收益ETF基金 20.44000 20.33000 0.11000 0.54107 新光創新科技基金 15.11000 15.13000 -0.02000 -0.13219 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.84840 9.82890 0.01950 0.19839 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.06690 10.08020 -0.01330 -0.13194 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.72020 9.73060 -0.01040 -0.10688 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32330 9.30490 0.01840 0.19775 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53730 9.54980 -0.01250 -0.13089 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20560 9.21530 -0.00970 -0.10526 新光澳幣八年期保本基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08770 10.10500 -0.01730 -0.17120 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.76480 9.78010 -0.01530 -0.15644 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.74560 9.73780 0.00780 0.08010 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.01250 10.00460 0.00790 0.07896 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94880 9.93710 0.01170 0.11774 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68140 9.66990 0.01150 0.11893 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65910 9.65320 0.00590 0.06112 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92590 9.91990 0.00600 0.06048 瑞銀全球創新趨勢基金 7.50000 7.47000 0.03000 0.40161 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.80530 9.82780 -0.02250 -0.22894 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.37540 9.39730 -0.02190 -0.23305 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71660 9.73300 -0.01640 -0.16850 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34380 9.35960 -0.01580 -0.16881 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.42150 9.44510 -0.02360 -0.24987 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85990 9.88420 -0.02430 -0.24585 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.81610 13.84490 -0.02880 -0.20802 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.48820 8.50590 -0.01770 -0.20809 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.96500 37.97600 -0.01100 -0.02897 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.89110 38.86710 0.02400 0.06175 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.20330 40.00060 0.20270 0.50674 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18750 11.18650 0.00100 0.00894 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92560 9.91150 0.01410 0.14226 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.26330 12.36980 -0.10650 -0.86097 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.13340 9.19650 -0.06310 -0.68613 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529 群益大印度基金-人民幣 14.35560 14.45780 -0.10220 -0.70688 群益大印度基金-美元 13.45300 13.58450 -0.13150 -0.96802 群益大印度基金-新臺幣 12.76000 12.87000 -0.11000 -0.85470 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.50620 12.44470 0.06150 0.49419 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.01740 11.93720 0.08020 0.67185 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.29000 11.22000 0.07000 0.62389 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.56000 11.50310 0.05690 0.49465 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.13660 10.06900 0.06760 0.67137 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.03610 9.98680 0.04930 0.49365 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.83550 8.77660 0.05890 0.67110 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.65420 9.60680 0.04740 0.49340 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.78410 8.72550 0.05860 0.67159 群益中小型股基金 46.35000 47.04000 -0.69000 -1.46684 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.75470 9.79270 -0.03800 -0.38804 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.02400 9.04320 -0.01920 -0.21231 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.46480 8.48640 -0.02160 -0.25452 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.59390 8.62740 -0.03350 -0.38830 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.94960 7.96650 -0.01690 -0.21214 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.45770 7.47670 -0.01900 -0.25412 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.96680 10.99890 -0.03210 -0.29185 群益中國高收益債券基金-美元 10.62120 10.64630 -0.02510 -0.23576 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.80200 9.82070 -0.01870 -0.19041 群益中國新機會基金N-人民幣 8.35350 8.45970 -0.10620 -1.25536 群益中國新機會基金N-美元 7.64310 7.72660 -0.08350 -1.08068 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.17000 8.26000 -0.09000 -1.08959 群益中國新機會基金-人民幣 7.40830 7.50250 -0.09420 -1.25558 群益中國新機會基金-美元 8.17230 8.26160 -0.08930 -1.08090 群益中國新機會基金-新臺幣 7.80000 7.89000 -0.09000 -1.14068 群益平衡王基金 19.17010 19.20600 -0.03590 -0.18692 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.98000 5.95000 0.03000 0.50420 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.17970 11.11460 0.06510 0.58572 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.63310 10.55250 0.08060 0.76380 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.02560 9.96720 0.05840 0.58592 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.53520 9.46290 0.07230 0.76404 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.08030 10.08070 -0.00040 -0.00397 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88440 9.87480 0.00960 0.09722 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.42710 9.42750 -0.00040 -0.00424 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.34800 9.33900 0.00900 0.09637 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13860 10.13910 -0.00050 -0.00493 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.19440 10.18450 0.00990 0.09721 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.59320 9.59360 -0.00040 -0.00417 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.00180 9.99210 0.00970 0.09708 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14150 10.14610 -0.00460 -0.04534 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.34330 7.34660 -0.00330 -0.04492 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.12370 10.12960 -0.00590 -0.05825 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.03670 10.03360 0.00310 0.03090 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.20010 10.19930 0.00080 0.00784 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.00570 10.01150 -0.00580 -0.05793 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.93650 9.93340 0.00310 0.03121 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09820 10.09740 0.00080 0.00792 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.12380 10.12970 -0.00590 -0.05824 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.03680 10.03360 0.00320 0.03189 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.20010 10.19930 0.00080 0.00784 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.00570 10.01150 -0.00580 -0.05793 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.93650 9.93330 0.00320 0.03221 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09820 10.09740 0.00080 0.00792 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 群益全球關鍵生技基金-美元 15.91340 15.80740 0.10600 0.67057 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.70000 15.60000 0.10000 0.64103 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.80000 10.99000 -0.19000 -1.72884 群益印度中小基金N-美元 9.87100 10.00190 -0.13090 -1.30875 群益印度中小基金N-新臺幣 9.33000 9.44000 -0.11000 -1.16525 群益印度中小基金-人民幣 15.97550 16.14480 -0.16930 -1.04863 群益印度中小基金-美元 14.11820 14.30530 -0.18710 -1.30791 群益印度中小基金-新臺幣 16.33000 16.52000 -0.19000 -1.15012 群益多利策略組合基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.32000 15.39000 -0.07000 -0.45484 群益安家基金 25.52650 25.47330 0.05320 0.20885 群益安穩貨幣市場基金 16.08300 16.08280 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.92000 23.72000 0.20000 0.84317 群益亞太中小基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 16.19000 16.23000 -0.04000 -0.24646 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.73690 9.73670 0.00020 0.00205 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47790 7.47780 0.00010 0.00134 群益店頭市場基金 101.80000 102.24000 -0.44000 -0.43036 群益東方盛世基金 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860 群益東協成長基金-人民幣 12.93450 12.98630 -0.05180 -0.39888 群益東協成長基金-美元 11.31280 11.33810 -0.02530 -0.22314 群益東協成長基金-新臺幣 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.17830 11.15400 0.02430 0.21786 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.62170 10.58710 0.03460 0.32681 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.10400 10.07410 0.02990 0.29680 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.78480 9.76350 0.02130 0.21816 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.30070 9.27040 0.03030 0.32685 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.84530 8.81910 0.02620 0.29708 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.57550 9.55470 0.02080 0.21769 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.46630 9.43540 0.03090 0.32749 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.88160 9.85230 0.02930 0.29739 群益長安基金 28.45000 28.57000 -0.12000 -0.42002 群益美國新創亮點基金N-美元 10.01900 9.96270 0.05630 0.56511 群益美國新創亮點基金-美元 15.15600 15.07100 0.08500 0.56400 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.63000 14.56000 0.07000 0.48077 群益真善美基金 16.96660 17.00380 -0.03720 -0.21877 群益馬拉松基金 122.87000 122.70000 0.17000 0.13855 群益深証中小板基金 11.86000 12.06000 -0.20000 -1.65837 群益創新科技基金 32.11000 32.23000 -0.12000 -0.37232 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.05700 9.16380 -0.10680 -1.16546 群益華夏盛世基金N-美元 8.30570 8.38880 -0.08310 -0.99061 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.66000 8.75000 -0.09000 -1.02857 群益華夏盛世基金-人民幣 9.86300 9.97930 -0.11630 -1.16541 群益華夏盛世基金-美元 9.15830 9.24990 -0.09160 -0.99028 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.10000 15.26000 -0.16000 -1.04849 群益奧斯卡基金 27.25000 27.15000 0.10000 0.36832 群益新興金鑽基金-美元 11.31510 11.34330 -0.02820 -0.24860 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602 群益葛萊美基金 23.58000 23.44000 0.14000 0.59727 群益道瓊美國地產ETF基金 20.68000 20.55000 0.13000 0.63260 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.45000 13.51000 -0.06000 -0.44412 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.79110 11.76280 0.02830 0.24059 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.17920 11.20330 -0.02410 -0.21512 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.11910 11.14740 -0.02830 -0.25387 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59480 8.57420 0.02060 0.24026 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02540 9.04490 -0.01950 -0.21559 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.64870 8.67070 -0.02200 -0.25373 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.02680 10.04840 -0.02160 -0.21496 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.08000 29.19000 -0.11000 -0.37684 德信中國精選成長基金 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 德信台灣主流中小基金 18.86000 18.92000 -0.06000 -0.31712 德信新興股票組合基金 10.75000 10.84000 -0.09000 -0.83026 德信萬保貨幣市場基金 11.93200 11.93190 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.79680 10.80030 -0.00350 -0.03241 德信數位時代基金 27.88000 27.90000 -0.02000 -0.07168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66050 11.66040 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.74000 15.82000 -0.08000 -0.50569 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.80000 18.67000 0.13000 0.69630 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.45140 10.62290 -0.17150 -1.61444 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.94790 15.20050 -0.25260 -1.66179 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.17300 8.21060 -0.03760 -0.45794 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.02030 11.06640 -0.04610 -0.41658 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33020 11.37760 -0.04740 -0.41661 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.10350 13.16380 -0.06030 -0.45807 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.93000 17.71000 0.22000 1.24224 摩根中小基金 23.15000 23.36000 -0.21000 -0.89897 摩根中國A股基金 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 摩根中國亮點基金 12.50000 12.55000 -0.05000 -0.39841 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.80990 10.78610 0.02380 0.22065 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.95160 12.03140 -0.07980 -0.66326 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.15200 9.13000 0.02200 0.24096 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.13160 12.10480 0.02680 0.22140 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.89250 13.98420 -0.09170 -0.65574 摩根台灣金磚基金-累積型 20.12000 20.24000 -0.12000 -0.59289 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.12000 20.24000 -0.12000 -0.59289 摩根台灣增長基金 50.94000 51.05000 -0.11000 -0.21548 摩根平衡基金 28.31000 28.36000 -0.05000 -0.17630 摩根全球α基金 19.35000 19.21000 0.14000 0.72879 摩根全球平衡基金 14.97510 14.96730 0.00780 0.05211 摩根全球發現基金 12.64000 12.56000 0.08000 0.63694 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.69920 9.68180 0.01740 0.17972 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66470 10.68550 -0.02080 -0.19466 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07370 10.05390 0.01980 0.19694 摩根多元入息成長基金-累積型 11.38030 11.35930 0.02100 0.18487 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.97910 9.95960 0.01950 0.19579 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.53340 10.53300 0.00040 0.00380 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.47260 13.47220 0.00040 0.00297 摩根亞洲基金 54.86000 55.24000 -0.38000 -0.68791 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.46260 8.47920 -0.01660 -0.19577 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.83370 9.87900 -0.04530 -0.45855 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.70940 8.72460 -0.01520 -0.17422 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.27290 12.29680 -0.02390 -0.19436 摩根東方內需機會基金 17.38000 17.50000 -0.12000 -0.68571 摩根東方科技基金 32.83000 32.96000 -0.13000 -0.39442 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 摩根金龍收成基金 20.60000 20.70000 -0.10000 -0.48309 摩根第一貨幣市場基金 15.07760 15.07740 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.17000 14.39000 -0.22000 -1.52884 摩根新金磚五國基金 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 摩根新絲路基金 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 摩根新興35基金 12.84000 12.85000 -0.01000 -0.07782 摩根新興日本基金 24.25000 24.42000 -0.17000 -0.69615 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.22920 7.22430 0.00490 0.06783 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.43150 9.46690 -0.03540 -0.37393 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.19650 9.18890 0.00760 0.08271 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.39540 10.38870 0.00670 0.06449 摩根新興科技基金 55.04000 55.49000 -0.45000 -0.81096 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34090 8.33490 0.00600 0.07199 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57010 10.56240 0.00770 0.07290 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.42350 8.41260 0.01090 0.12957 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.12270 9.13610 -0.01340 -0.14667 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.59320 8.58030 0.01290 0.15034 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.66190 9.64940 0.01250 0.12954 摩根龍揚基金 30.78000 30.93000 -0.15000 -0.48497 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.70000 10.59000 0.11000 1.03872 摩根環球股票收益基金-累積型 11.30000 11.19000 0.11000 0.98302 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32150 9.31730 0.00420 0.04508 摩根總收益組合基金-累積型 11.25150 11.24650 0.00500 0.04446 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 24.69000 24.71000 -0.02000 -0.08094 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76220 11.79810 -0.03590 -0.30429 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02150 11.04500 -0.02350 -0.21277 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03080 10.05170 -0.02090 -0.20793 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.27690 10.30830 -0.03140 -0.30461 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.68010 9.70080 -0.02070 -0.21338 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.80430 8.82270 -0.01840 -0.20855 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.19760 10.15830 0.03930 0.38688 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.26000 10.22470 0.03530 0.34524 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.67310 9.62870 0.04440 0.46112 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.82410 9.78320 0.04090 0.41806 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.45770 9.41440 0.04330 0.45993 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.60500 9.56500 0.04000 0.41819 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.20190 11.17670 0.02520 0.22547 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.99780 10.96810 0.02970 0.27079 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.16890 10.14520 0.02370 0.23361 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.65210 10.62820 0.02390 0.22487 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.44180 10.41360 0.02820 0.27080 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.65760 9.63520 0.02240 0.23248 聯邦金鑽平衡基金 23.22970 23.26070 -0.03100 -0.13327 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.58850 9.59560 -0.00710 -0.07399 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.90340 9.91500 -0.01160 -0.11699 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.58850 9.59560 -0.00710 -0.07399 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.90340 9.91500 -0.01160 -0.11699 聯邦貨幣市場基金 13.16210 13.16190 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08770 16.10320 -0.01550 -0.09625 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.46650 12.51190 -0.04540 -0.36285 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.04610 12.05560 -0.00950 -0.07880 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.57030 11.57940 -0.00910 -0.07859 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77740 11.79650 -0.01910 -0.16191 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.08440 11.08900 -0.00460 -0.04148 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55350 10.57060 -0.01710 -0.16177 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.66990 8.67350 -0.00360 -0.04151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.65000 36.74000 -0.09000 -0.24496 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.49000 15.50000 -0.01000 -0.06452 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.96000 7.97000 -0.01000 -0.12547 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.20000 15.16000 0.04000 0.26385 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.43000 20.54000 -0.11000 -0.53554 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.60000 18.67000 -0.07000 -0.37493 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.86000 12.91000 -0.05000 -0.38730 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.45000 15.53000 -0.08000 -0.51513 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.22000 16.24000 -0.02000 -0.12315 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.27000 15.33000 -0.06000 -0.39139 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.44000 15.51000 -0.07000 -0.45132 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.83000 13.91000 -0.08000 -0.57513 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.87000 13.92000 -0.05000 -0.35920 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.53000 14.59000 -0.06000 -0.41124 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.34000 18.37000 -0.03000 -0.16331 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.22000 14.17000 0.05000 0.35286 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.24000 13.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.16000 8.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99550 14.99530 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42440 10.41440 0.01000 0.09602 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.69440 13.67600 0.01840 0.13454 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.54230 7.53510 0.00720 0.09555 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.93000 13.96000 -0.03000 -0.21490 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 22.70000 22.80000 -0.10000 -0.43860 瀚亞中國基金-人民幣 11.40000 11.48000 -0.08000 -0.69686 瀚亞中國基金-新台幣 11.91000 11.96000 -0.05000 -0.41806 瀚亞巴西基金 4.51000 4.51000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 43.37000 43.46000 -0.09000 -0.20709 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.64720 10.61500 0.03220 0.30334 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.30890 10.28880 0.02010 0.19536 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.23200 12.21280 0.01920 0.15721 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.14120 10.11930 0.02190 0.21642 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.52050 7.49820 0.02230 0.29740 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.00110 7.98550 0.01560 0.19535 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.11000 8.09720 0.01280 0.15808 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.15360 7.13820 0.01540 0.21574 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.86720 8.85330 0.01390 0.15700 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.25300 9.22510 0.02790 0.30244 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.35360 9.33530 0.01830 0.19603 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.24260 9.22810 0.01450 0.15713 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.27000 11.19000 0.08000 0.71492 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.94000 10.87000 0.07000 0.64397 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.97310 9.98390 -0.01080 -0.10817 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 10.02750 10.03080 -0.00330 -0.03290 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.89910 9.92210 -0.02300 -0.23181 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.97310 9.98390 -0.01080 -0.10817 瀚亞印度基金-人民幣 14.69000 14.76000 -0.07000 -0.47425 瀚亞印度基金-美元 13.80000 13.90000 -0.10000 -0.71942 瀚亞印度基金-新台幣 30.63000 30.80000 -0.17000 -0.55195 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.03000 12.00000 0.03000 0.25000 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.71000 11.81000 -0.10000 -0.84674 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.76000 14.85000 -0.09000 -0.60606 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.02000 9.08000 -0.06000 -0.66079 瀚亞亞太基礎建設基金 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.77780 11.82230 -0.04450 -0.37641 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.55620 13.37850 0.17770 1.32825 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.74090 10.76620 -0.02530 -0.23499 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.54670 10.57570 -0.02900 -0.27421 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.69520 11.75920 -0.06400 -0.54425 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.11390 9.14790 -0.03400 -0.37167 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.94280 9.82590 0.11690 1.18971 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.95010 8.97120 -0.02110 -0.23520 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.77830 8.80240 -0.02410 -0.27379 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.15390 9.20490 -0.05100 -0.55405 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.49800 14.47000 0.02800 0.19350 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.89940 10.90180 -0.00240 -0.02201 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.68150 10.65680 0.02470 0.23178 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.67260 12.64810 0.02450 0.19370 瀚亞非洲基金-南非幣 11.52000 11.36000 0.16000 1.40845 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.20000 20.17000 0.03000 0.14874 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.56130 13.56110 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 27.13000 27.11000 0.02000 0.07377 瀚亞高科技基金 59.69000 59.57000 0.12000 0.20144 瀚亞理財通基金 27.63000 27.60000 0.03000 0.10870 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.97000 9.03000 -0.06000 -0.66445 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.82000 8.87000 -0.05000 -0.56370 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.74000 8.80000 -0.06000 -0.68182 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 瀚亞菁華基金 23.78000 23.75000 0.03000 0.12632 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.93690 12.91110 0.02580 0.19983 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.12430 9.10610 0.01820 0.19987 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.42190 10.46870 -0.04680 -0.44705 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.96940 10.71890 0.25050 2.33699 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.24320 10.30000 -0.05680 -0.55146 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.68090 9.72260 -0.04170 -0.42890 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.91080 9.97310 -0.06230 -0.62468 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.31120 8.34860 -0.03740 -0.44798 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.40780 8.21580 0.19200 2.33696 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.78710 8.83580 -0.04870 -0.55117 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.19170 8.22700 -0.03530 -0.42907 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.84330 7.89250 -0.04920 -0.62338 瀚亞電通網基金 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.67260 13.67650 -0.00390 -0.02852 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.47440 10.48470 -0.01030 -0.09824 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.89740 9.89630 0.00110 0.01112 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.48830 11.49160 -0.00330 -0.02872 瀚亞歐洲基金 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------