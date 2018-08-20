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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/17  107/08/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.53570   10.53840  -0.00270   -0.02562
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.89070    9.88480   0.00590    0.05969
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.89250    9.88670   0.00580    0.05866
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.85320    9.84010   0.01310    0.13313
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.85300    9.83990   0.01310    0.13313
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.19870    9.19600   0.00270    0.02936
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.46700    9.46070   0.00630    0.06659
中國信託台灣活力基金                                               14.72000   14.77000  -0.05000   -0.33852
中國信託台灣優勢基金                                               17.41000   17.46000  -0.05000   -0.28637
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.26000    9.20000   0.06000    0.65217
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.89600    9.89160   0.00440    0.04448
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.26030    9.25620   0.00410    0.04429
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.26210   10.25350   0.00860    0.08387
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.57000    9.56200   0.00800    0.08366
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.45710   10.40810   0.04900    0.47079
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.10640    9.06370   0.04270    0.47111
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.02400   10.99430   0.02970    0.27014
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.92150    9.89480   0.02670    0.26984
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
中國信託智能運動基金-美元                                          10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98510   10.98490   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.48830    9.49150  -0.00320   -0.03371
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.13590    9.13900  -0.00310   -0.03392
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.61680    9.61630   0.00050    0.00520
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.25460    9.25410   0.00050    0.00540
中國信託精穩基金                                                   18.45950   18.45610   0.00340    0.01842
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.51000   11.46000   0.05000    0.43630
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.13000   11.09000   0.04000    0.36069
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.66000   11.61000   0.05000    0.43066
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
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元大2001基金                                                       62.65000   62.78000  -0.13000   -0.20707
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.54010   39.41110   0.12900    0.32732
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.64000   17.71000  -0.07000   -0.39526
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.39700   11.39610   0.00090    0.00790
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.54130   10.41300   0.12830    1.23211
元大上證50基金                                                     26.92000   27.20000  -0.28000   -1.02941
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.36000   11.53000  -0.17000   -1.47441
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.22000   13.43000  -0.21000   -1.56366
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.41300   12.45300  -0.04000   -0.32121
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.75900   16.82100  -0.06200   -0.36859
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.28900   10.39400  -0.10500   -1.01020
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.92600    9.90600   0.02000    0.20190
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.90000    2.95000  -0.05000   -1.69492
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.01000   13.06000  -0.05000   -0.38285
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.87480   45.84450   0.03030    0.06609
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.49350   10.54040  -0.04690   -0.44495
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.71720    9.76060  -0.04340   -0.44464
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.68320    9.60880   0.07440    0.77429
元大巴西指數基金                                                    5.46400    5.49100  -0.02700   -0.49171
元大巴菲特基金                                                     28.62000   28.63000  -0.01000   -0.03493
元大日經225基金                                                    28.01000   27.90000   0.11000    0.39427
元大台商收成基金                                                   24.32000   24.33000  -0.01000   -0.04110
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.37000   12.34000   0.03000    0.24311
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.24000   38.34000  -0.10000   -0.26082
元大台灣中型100基金                                                33.19000   33.24000  -0.05000   -0.15042
元大台灣加權股價指數基金                                           25.29300   25.29600  -0.00300   -0.01186
元大台灣卓越50基金                                                 83.67000   83.55000   0.12000    0.14363
元大台灣金融基金                                                   17.99000   17.89000   0.10000    0.55897
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.70000   31.62000   0.08000    0.25300
元大台灣高股息基金                                                 27.15000   27.08000   0.07000    0.25849
元大台灣電子科技基金                                               36.05000   36.14000  -0.09000   -0.24903
元大全球ETF成長組合基金                                            10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.69000   14.65000   0.04000    0.27304
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.63000   13.64000  -0.01000   -0.07331
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.35000   13.52000  -0.17000   -1.25740
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.57000   12.57000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.61000    8.64000  -0.03000   -0.34722
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.56000    6.58000  -0.02000   -0.30395
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.43000    8.36000   0.07000    0.83732
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.60000    6.55000   0.05000    0.76336
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.48700    9.44300   0.04400    0.46595
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.26000   13.28000  -0.02000   -0.15060
元大全球農業商機基金                                               17.35000   17.29000   0.06000    0.34702
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.29300    8.37400  -0.08100   -0.96728
元大印度指數基金                                                   10.24900   10.27300  -0.02400   -0.23362
元大印度基金                                                       12.91000   12.98000  -0.07000   -0.53929
元大多多基金                                                       19.29000   19.47000  -0.18000   -0.92450
元大多福基金                                                       55.44000   55.50000  -0.06000   -0.10811
元大亞太成長基金                                                    9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.58550    8.55940   0.02610    0.30493
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.06990    7.04840   0.02150    0.30503
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.52500    9.53400  -0.00900   -0.09440
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.07500   10.11400  -0.03900   -0.38560
元大卓越基金                                                       48.58000   48.64000  -0.06000   -0.12336
元大店頭基金                                                        9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
元大泛歐成長基金                                                    9.27000    9.20000   0.07000    0.76087
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.26240   10.26180   0.00060    0.00585
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.58760    9.60020  -0.01260   -0.13125
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.75190   31.77750  -0.02560   -0.08056
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.47700   38.56640  -0.08940   -0.23181
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.00190   18.98070   0.02120    0.11169
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.31680   19.36550  -0.04870   -0.25148
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.95080   39.03730  -0.08650   -0.22158
元大高科技基金                                                     19.85000   19.97000  -0.12000   -0.60090
元大得利貨幣市場基金                                               16.25210   16.25190   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98080   11.98070   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     13.11000   13.20000  -0.09000   -0.68182
元大華夏中小基金                                                    7.26000    7.23000   0.03000    0.41494
元大新中國基金-人民幣                                               9.41000    9.56000  -0.15000   -1.56904
元大新中國基金-美元                                                 8.85100    8.87300  -0.02200   -0.24794
元大新中國基金-新台幣                                               8.82000    8.84000  -0.02000   -0.22624
元大新主流基金                                                     26.89000   27.14000  -0.25000   -0.92115
元大新東協平衡基金-美元                                             9.30900    9.29600   0.01300    0.13985
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.26550   10.40110  -0.13560   -1.30371
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.53780    9.54290  -0.00510   -0.05344
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.24340   10.25310  -0.00970   -0.09461
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.92030    8.92870  -0.00840   -0.09408
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.83860    9.84350  -0.00490   -0.04978
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.43990    9.44470  -0.00480   -0.05082
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.99180   10.00110  -0.00930   -0.09299
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.59100    9.59990  -0.00890   -0.09271
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.58890    9.59610  -0.00720   -0.07503
元大新興亞洲基金                                                   11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.99700    8.98750   0.00950    0.10570
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.77340    8.76410   0.00930    0.10611
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.24740    9.24150   0.00590    0.06384
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.01700    9.01120   0.00580    0.06436
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10000   15.09980   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       39.08000   39.20000  -0.12000   -0.30612
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.87000    9.12000  -0.25000   -2.74123
元大實質多重資產基金-美元                                           8.18500    8.31100  -0.12600   -1.51606
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.63000    8.77000  -0.14000   -1.59635
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.45000   16.25000   0.20000    1.23077
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.39000   12.73000  -0.34000   -2.67086
元大摩臺基金                                                       38.76000   38.70000   0.06000    0.15504
元大標普500基金                                                    26.36000   26.16000   0.20000    0.76453
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.04000   13.15000  -0.11000   -0.83650
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.68000   34.11000   0.57000    1.67106
元大標智滬深300基金                                                15.61000   15.52000   0.09000    0.57990
元大歐洲50基金                                                     24.24000   24.07000   0.17000    0.70627
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.51920    9.51560   0.00360    0.03783
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.17910   10.17870   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       55.72000   56.20000  -0.48000   -0.85409
元大韓國KOSPI200基金                                               21.76000   21.68000   0.08000    0.36900
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.26000   15.29000  -0.03000   -0.19621
日盛上選基金                                                       34.26000   34.57000  -0.31000   -0.89673
日盛小而美基金                                                     18.64000   18.61000   0.03000    0.16120
日盛中國內需動力基金                                                9.34000    9.42000  -0.08000   -0.84926
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.66930   11.67750  -0.00820   -0.07022
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.77580    9.78260  -0.00680   -0.06951
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.63750   11.64380  -0.00630   -0.05411
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.74360    9.74880  -0.00520   -0.05334
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.59200   10.60180  -0.00980   -0.09244
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.85270    8.86090  -0.00820   -0.09254
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.25000   10.38000  -0.13000   -1.25241
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.72000    9.82000  -0.10000   -1.01833
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.04000   10.15000  -0.11000   -1.08374
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
日盛日盛基金                                                       13.77000   13.80000  -0.03000   -0.21739
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
日盛全球抗暖化基金                                                 10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.12000   10.10680   0.01320    0.13061
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.49320    9.48070   0.01250    0.13185
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.96110    9.95180   0.00930    0.09345
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.34610    9.33740   0.00870    0.09317
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.42730    2.43340  -0.00610   -0.25068
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.68420    1.68850  -0.00430   -0.25466
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36510    0.36550  -0.00040   -0.10944
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25410    0.25440  -0.00030   -0.11792
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.15670   12.17480  -0.01810   -0.14867
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.32470    8.33700  -0.01230   -0.14754
日盛亞洲機會基金                                                    6.84000    6.85000  -0.01000   -0.14599
日盛首選基金                                                       17.34000   17.39000  -0.05000   -0.28752
日盛高科技基金                                                     18.55000   18.72000  -0.17000   -0.90812
日盛貨幣市場基金                                                   14.76790   14.76780   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                     40.16000   40.24000  -0.08000   -0.19881
日盛精選五虎基金                                                   38.00000   37.86000   0.14000    0.36978
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48300   13.48290   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                                 31.39000   31.65000  -0.26000   -0.82148
台新MSCI中國基金                                                   19.69000   19.76000  -0.07000   -0.35425
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        18.04000   18.01000   0.03000    0.16657
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        21.95000   22.04000  -0.09000   -0.40835
台新大眾貨幣市場基金                                               14.15960   14.15940   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.44090   10.53890  -0.09800   -0.92989
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.52930   10.49520   0.03410    0.32491
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11670   10.08820   0.02850    0.28251
台新中國通基金                                                     44.02000   44.28000  -0.26000   -0.58717
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.46720    0.46810  -0.00090   -0.19227
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.38900   14.42300  -0.03400   -0.23573
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33630    0.33740  -0.00110   -0.32602
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
台新主流基金                                                       23.66000   23.79000  -0.13000   -0.54645
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.47000   20.34000   0.13000    0.63913
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66820    0.66340   0.00480    0.72355
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.25000   15.15000   0.10000    0.66007
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49630    0.49280   0.00350    0.71023
台新台灣中小基金                                                   34.56000   34.71000  -0.15000   -0.43215
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.98500   10.01260  -0.02760   -0.27565
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.24980    9.20560   0.04420    0.48014
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.35690   10.30740   0.04950    0.48024
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.32240   10.37990  -0.05750   -0.55396
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.14020   11.16570  -0.02550   -0.22838
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
台新印度基金                                                       16.25000   16.30000  -0.05000   -0.30675
台新亞美短期債券基金                                               10.91280   10.89330   0.01950    0.17901
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.56840    8.58260  -0.01420   -0.16545
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28350    0.28390  -0.00040   -0.14089
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.90700   11.92670  -0.01970   -0.16518
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38860    0.38910  -0.00050   -0.12850
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.08960   11.08950   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.79830   29.81000  -0.01170   -0.03925
台新智慧生活基金-美元                                              10.33690   10.30960   0.02730    0.26480
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.29760    8.28880   0.00880    0.10617
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.48400    8.47860   0.00540    0.06369
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.92040    8.91090   0.00950    0.10661
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.12870    9.12280   0.00590    0.06467
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.30110   10.29100   0.01010    0.09814
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.32940    0.32900   0.00040    0.12158
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.68170    7.67410   0.00760    0.09903
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25860    0.25820   0.00040    0.15492
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.33000    5.33000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.00000   20.99000   0.01000    0.04764
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.58200   10.52500   0.05700    0.54157
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                             19.48000   19.76000  -0.28000   -1.41700
未來資產全球大消費基金                                             15.31000   15.28000   0.03000    0.19634
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.82510   11.83410  -0.00900   -0.07605
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.54970    9.55700  -0.00730   -0.07638
未來資產亞洲新富基金                                               19.97000   20.04000  -0.07000   -0.34930
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56460   12.56450   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                 12.10000   12.30000  -0.20000   -1.62602
未來資產新興市場債券基金A                                           8.70380    8.70080   0.00300    0.03448
未來資產新興市場債券基金B                                           6.61730    6.61500   0.00230    0.03477
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.09320   11.09240   0.00080    0.00721
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.86550    9.83140   0.03410    0.34685
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.34540    9.35210  -0.00670   -0.07164
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.58750   10.59500  -0.00750   -0.07079
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.90230    7.87960   0.02270    0.28809
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.01490    8.98910   0.02580    0.28701
永豐中小基金                                                       53.95000   54.06000  -0.11000   -0.20348
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77720    1.78270  -0.00550   -0.30852
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33970    2.34700  -0.00730   -0.31104
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.07380    8.07130   0.00250    0.03097
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.31330   10.31020   0.00310    0.03007
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.71000    4.72000  -0.01000   -0.21186
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.10000   21.10000   0.00000    0.00000
永豐主流品牌基金                                                   18.05000   17.90000   0.15000    0.83799
永豐永豐基金                                                       36.13000   36.30000  -0.17000   -0.46832
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.84540    9.83010   0.01530    0.15564
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.84370    9.82840   0.01530    0.15567
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.80560    9.79110   0.01450    0.14809
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.80530    9.79080   0.01450    0.14810
永豐亞洲民生消費基金                                               11.00000   11.09000  -0.09000   -0.81154
永豐南非幣2021保本基金                                             12.88970   12.86540   0.02430    0.18888
永豐高科技基金                                                     23.78000   24.09000  -0.31000   -1.28684
永豐貨幣市場基金                                                   13.88100   13.88080   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12510    2.12840  -0.00330   -0.15505
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50370    2.50750  -0.00380   -0.15155
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.77870    7.76440   0.01430    0.18417
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.39910   10.37990   0.01920    0.18497
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.06360    7.05530   0.00830    0.11764
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.83310   10.82030   0.01280    0.11830
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.20000    9.28000  -0.08000   -0.86207
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.24000    7.28000  -0.04000   -0.54945
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.68000   16.77000  -0.09000   -0.53667
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.20000   55.19000   0.01000    0.01812
永豐領航科技基金                                                   39.72000   40.15000  -0.43000   -1.07098
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.13000   11.19000  -0.06000   -0.53619
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.78000   10.84000  -0.06000   -0.55351
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.98000    9.88000   0.10000    1.01215
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
永豐趨勢平衡基金                                                   46.51000   46.52000  -0.01000   -0.02150
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.56340   11.56240   0.00100    0.00865
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.45110    9.45880  -0.00770   -0.08141
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.70360    9.71150  -0.00790   -0.08135
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47360    9.47570  -0.00210   -0.02216
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.64600    9.64810  -0.00210   -0.02177
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.46360    9.48080  -0.01720   -0.18142
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.84500    9.86290  -0.01790   -0.18149
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.45400    9.45640  -0.00240   -0.02538
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70610    9.70570   0.00040    0.00412
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.62000   10.68000  -0.06000   -0.56180
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
兆豐國際中小基金                                                   15.91000   15.94000  -0.03000   -0.18821
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.63000   13.74000  -0.11000   -0.80058
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.03000   18.06000  -0.03000   -0.16611
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.88000   17.90000  -0.02000   -0.11173
兆豐國際生命科學基金                                               16.45000   16.33000   0.12000    0.73484
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.34230   10.30330   0.03900    0.37852
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.55570   10.51280   0.04290    0.40807
兆豐國際全球基金                                                   31.47000   31.29000   0.18000    0.57526
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.26750   10.26700   0.00050    0.00487
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.04280   10.05620  -0.01340   -0.13325
兆豐國際國民基金                                                   22.50000   22.47000   0.03000    0.13351
兆豐國際第一基金                                                   13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.99990   10.01900  -0.01910   -0.19064
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.93280    7.97650  -0.04370   -0.54786
兆豐國際萬全基金                                                   20.59000   20.59000   0.00000    0.00000
兆豐國際電子基金                                                   25.26000   25.39000  -0.13000   -0.51201
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.19000   22.19000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.57000   16.54000   0.03000    0.18138
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.14000   33.11000   0.03000    0.09061
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50090   12.50080   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.15390   11.14890   0.00500    0.04485
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.96150   11.97090  -0.00940   -0.07852
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.74280   10.73410   0.00870    0.08105
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.50770   11.49990   0.00780    0.06783
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15670    8.15300   0.00370    0.04538
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46940    9.47410  -0.00470   -0.04961
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.02550    9.01820   0.00730    0.08095
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.95550    8.94890   0.00660    0.07375
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29970    9.29220   0.00750    0.08071
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.25000   11.18000   0.07000    0.62612
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.52000   10.45000   0.07000    0.66986
合庫全球新興市場基金                                                8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.46000    9.52000  -0.06000   -0.63025
合庫貨幣市場基金                                                   10.12850   10.12840   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.36010    9.34670   0.01340    0.14337
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.63570    9.62680   0.00890    0.09245
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.95380    9.94800   0.00580    0.05830
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.35110   11.34830   0.00280    0.02467
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.31480   13.29340   0.02140    0.16098
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.70230    8.68870   0.01360    0.15653
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.37920    9.37050   0.00870    0.09284
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.82670    7.82210   0.00460    0.05881
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.69270    8.69130   0.00140    0.01611
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.92950    9.91380   0.01570    0.15837
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.47000   10.42000   0.05000    0.47985
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.97250   10.97190   0.00060    0.00547
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.85570    9.83680   0.01890    0.19214
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.71290    9.69840   0.01450    0.14951
安聯中國東協基金                                                   15.09000   15.14000  -0.05000   -0.33025
安聯中國策略基金                                                   13.32000   13.44000  -0.12000   -0.89286
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.41000   13.48000  -0.07000   -0.51929
安聯中華新思路基金-美元                                            12.43000   12.47000  -0.04000   -0.32077
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.67000   11.72000  -0.05000   -0.42662
安聯台灣大壩基金                                                   28.12000   28.14000  -0.02000   -0.07107
安聯台灣科技基金                                                   46.16000   46.45000  -0.29000   -0.62433
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49000   12.48990   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   30.99000   31.02000  -0.03000   -0.09671
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.13850   10.13820   0.00030    0.00296
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.08110   15.08080   0.00030    0.00199
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65800    9.65790   0.00010    0.00104
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.39000   11.34000   0.05000    0.44092
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.68000   11.63000   0.05000    0.42992
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.34430   12.36070  -0.01640   -0.13268
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14260   10.14330  -0.00070   -0.00690
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.24560   12.24670  -0.00110   -0.00898
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.50170    9.51500  -0.01330   -0.13978
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.35840    9.35890  -0.00050   -0.00534
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.03440    9.03520  -0.00080   -0.00885
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.04420   12.04170   0.00250    0.02076
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.94260   10.93090   0.01170    0.10704
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.61620   10.60540   0.01080    0.10183
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.92120    8.91690   0.00430    0.04822
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.70430    8.69500   0.00930    0.10696
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.41910    8.41050   0.00860    0.10225
安聯全球人口趨勢基金                                               11.68000   11.64000   0.04000    0.34364
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.89000    9.80000   0.09000    0.91837
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.24000   36.90000   0.34000    0.92141
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.62000    8.58000   0.04000    0.46620
安聯全球計量平衡基金                                               12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.03340   12.03210   0.00130    0.01080
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.43160   10.43050   0.00110    0.01055
安聯全球新興市場基金                                               17.01000   17.07000  -0.06000   -0.35149
安聯全球農金趨勢基金                                                9.47000    9.41000   0.06000    0.63762
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
安聯亞洲動態策略基金                                               22.51000   22.55000  -0.04000   -0.17738
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.05240   10.05480  -0.00240   -0.02387
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.80870    9.81100  -0.00230   -0.02344
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.50160   83.70220  -0.20060   -0.23966
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.39960   12.40040  -0.00080   -0.00645
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.45210   65.57950  -0.12740   -0.19427
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.64560    9.64620  -0.00060   -0.00622
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57830    2.58190  -0.00360   -0.13943
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.48510   10.46700   0.01810    0.17292
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20150    2.20770  -0.00620   -0.28084
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70050    8.68540   0.01510    0.17385
宏利台灣動力基金                                                   31.52000   31.69000  -0.17000   -0.53645
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.09090   10.07800   0.01290    0.12800
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.90450    9.89410   0.01040    0.10511
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.94910    7.93900   0.01010    0.12722
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.93560    7.92710   0.00850    0.10723
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.89000   10.80000   0.09000    0.83333
宏利全球債券組合基金                                               13.03200   13.04240  -0.01040   -0.07974
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77470    2.77460   0.00010    0.00360
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.72280   11.71570   0.00710    0.06060
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.69300    8.68770   0.00530    0.06101
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.44490    2.45460  -0.00970   -0.39518
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.94710   10.94120   0.00590    0.05392
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.74640    3.75130  -0.00490   -0.13062
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.60620    0.60650  -0.00030   -0.04946
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.59000   17.60000  -0.01000   -0.05682
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.77640   11.78290  -0.00650   -0.05516
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.48790   10.48170   0.00620    0.05915
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.18300   10.17860   0.00440    0.04323
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.95090    8.95070   0.00020    0.00223
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.55130    8.54630   0.00500    0.05850
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.48070    8.47720   0.00350    0.04129
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.45890    8.43790   0.02100    0.24888
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73080    2.72540   0.00540    0.19814
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39660    0.39540   0.00120    0.30349
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.06290   12.02750   0.03540    0.29433
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90380    0.90060   0.00320    0.35532
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.33380    7.31230   0.02150    0.29403
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02280    2.01830   0.00450    0.22296
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29130    0.29040   0.00090    0.30992
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.99020    8.96380   0.02640    0.29452
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32780    0.32680   0.00100    0.30600
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64030   13.64020   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.54000    2.55000  -0.01000   -0.39216
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
宏利臺灣股息收益基金                                               27.57000   27.73000  -0.16000   -0.57699
宏利澳幣保本基金                                                   12.07850   12.07370   0.00480    0.03976
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.77000   10.87000  -0.10000   -0.91996
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.86000   10.82000   0.04000    0.36969
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.46000   11.50000  -0.04000   -0.34783
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.21300   10.35590  -0.14290   -1.37989
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.48750    9.50150  -0.01400   -0.14735
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.92090    8.93790  -0.01700   -0.19020
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.61090   10.63110  -0.02020   -0.19001
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.82000    9.75000   0.07000    0.71795
貝萊德新台幣基金                                                   12.93290   12.93280   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.35000   26.41000  -0.06000   -0.22719
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21380   11.20040   0.01340    0.11964
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87530    9.76320   0.11210    1.14819
保德信大中華基金-人民幣                                             9.41000    9.56000  -0.15000   -1.56904
保德信大中華基金-美元                                               9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
保德信大中華基金-新台幣                                            27.69000   27.78000  -0.09000   -0.32397
保德信中小型股基金                                                 45.38000   45.63000  -0.25000   -0.54789
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.02000    9.13000  -0.11000   -1.20482
保德信中國中小基金-美元                                             8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.13620    9.08930   0.04690    0.51599
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.20340    9.16860   0.03480    0.37956
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.26280    9.22700   0.03580    0.38799
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.97430    9.93580   0.03850    0.38749
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.57000    8.50000   0.07000    0.82353
保德信中國品牌基金-美元                                             8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
保德信台商全方位基金                                               35.25000   35.30000  -0.05000   -0.14164
保德信全球中小基金                                                 29.99000   29.87000   0.12000    0.40174
保德信全球消費商機基金                                             18.41000   18.28000   0.13000    0.71116
保德信全球基礎建設基金                                             12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
保德信全球資源基金                                                  7.95000    7.89000   0.06000    0.76046
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.06000    9.94000   0.12000    1.20724
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.35000   32.97000   0.38000    1.15256
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.77110    9.75640   0.01470    0.15067
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.55060   10.53480   0.01580    0.14998
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27830    9.26830   0.01000    0.10789
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.00290    9.99210   0.01080    0.10809
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.22490    8.22330   0.00160    0.01946
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.80120   10.79920   0.00200    0.01852
保德信亞太基金                                                     21.00000   21.10000  -0.10000   -0.47393
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.53650    8.54990  -0.01340   -0.15673
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.26420   11.28190  -0.01770   -0.15689
保德信店頭市場基金                                                 32.96000   33.17000  -0.21000   -0.63310
保德信拉丁美洲基金                                                  6.64000    6.64000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                   30.03000   30.02000   0.01000    0.03331
保德信金滿意基金                                                   42.39000   42.49000  -0.10000   -0.23535
保德信科技島基金                                                   25.96000   26.09000  -0.13000   -0.49828
保德信高成長基金                                                   92.72000   92.80000  -0.08000   -0.08621
保德信第一基金                                                     26.02000   26.12000  -0.10000   -0.38285
保德信貨幣市場基金                                                 15.76660   15.76640   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.54680   10.49670   0.05010    0.47729
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.72430   10.67780   0.04650    0.43548
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.79030   10.74580   0.04450    0.41412
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.27320   10.23520   0.03800    0.37127
保德信新世紀基金                                                   10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.05070    8.04990   0.00080    0.00994
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.82500   10.82400   0.00100    0.00924
保德信新興趨勢組合基金                                             10.81000   10.74000   0.07000    0.65177
保德信瑞騰基金                                                     15.54490   15.54490   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                                 10.27000   10.19000   0.08000    0.78508
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69140    9.68060   0.01080    0.11156
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.91860    9.90760   0.01100    0.11103
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.65020    9.63670   0.01350    0.14009
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.76090    9.74720   0.01370    0.14055
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.79950    9.82770  -0.02820   -0.28694
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.78290    9.81140  -0.02850   -0.29048
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.66230    9.63980   0.02250    0.23341
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.66520    9.64270   0.02250    0.23334
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.97350    9.94900   0.02450    0.24626
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.92260    9.95320  -0.03060   -0.30744
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98540   10.02570  -0.04030   -0.40197
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.83140    9.81000   0.02140    0.21814
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.83140    9.81010   0.02130    0.21712
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.52800    9.55320  -0.02520   -0.26379
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.39220    9.37490   0.01730    0.18454
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95670    1.96070  -0.00400   -0.20401
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66410    2.66950  -0.00540   -0.20229
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29370    0.29330   0.00040    0.13638
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43410    0.43360   0.00050    0.11531
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.42040    8.41050   0.00990    0.11771
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.68370   11.66890   0.01480    0.12683
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.50830    9.52140  -0.01310   -0.13758
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.63680   11.65350  -0.01670   -0.14330
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.59430    8.57910   0.01520    0.17717
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.53990   10.52120   0.01870    0.17774
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.02480   10.00220   0.02260    0.22595
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96840    9.94170   0.02670    0.26857
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.01070    9.99680   0.01390    0.13904
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.56760   10.55190   0.01570    0.14879
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.93800    9.92130   0.01670    0.16832
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.72410    9.70700   0.01710    0.17616
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.02540   10.00780   0.01760    0.17586
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.72140    9.70160   0.01980    0.20409
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91150    9.89160   0.01990    0.20118
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.50030   10.52190  -0.02160   -0.20529
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.15600    6.14220   0.01380    0.22468
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.56760   10.54380   0.02380    0.22573
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64830   11.64820   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           19.50000   19.40000   0.10000    0.51546
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4446.16000 4424.19000  21.97000    0.49659
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.13540   10.15990  -0.02450   -0.24114
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.09280   11.12500  -0.03220   -0.28944
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.35490   10.37610  -0.02120   -0.20432
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.01620    9.03800  -0.02180   -0.24120
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.39820    9.42550  -0.02730   -0.28964
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.21540    9.23430  -0.01890   -0.20467
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.33360   10.35860  -0.02500   -0.24135
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.83270   10.86420  -0.03150   -0.28994
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.78040   10.80250  -0.02210   -0.20458
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.25000    6.27000  -0.02000   -0.31898
柏瑞巨人基金                                                       12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65290   13.65280   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.02000   16.00000   0.02000    0.12500
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.43930   13.41880   0.02050    0.15277
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.78110   11.76870   0.01240    0.10536
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.39050   12.36810   0.02240    0.18111
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.87200    8.85840   0.01360    0.15353
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77240    6.76210   0.01030    0.15232
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73020    8.72100   0.00920    0.10549
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.48840    8.45090   0.03750    0.44374
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.71000   10.69070   0.01930    0.18053
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.32080    8.31810   0.00270    0.03246
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.95580   11.94320   0.01260    0.10550
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.64270   11.62500   0.01770    0.15226
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.82310   11.77100   0.05210    0.44261
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.27930   11.25890   0.02040    0.18119
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.97480    8.96110   0.01370    0.15288
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.75450    9.74430   0.01020    0.10468
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70240    9.65960   0.04280    0.44308
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52540    9.50820   0.01720    0.18090
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40570    9.40260   0.00310    0.03297
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.28950   10.28840   0.00110    0.01069
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.12210   10.12510  -0.00300   -0.02963
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.01210   10.00810   0.00400    0.03997
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.09070   10.08820   0.00250    0.02478
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.04310   10.04210   0.00100    0.00996
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.81280    9.81580  -0.00300   -0.03056
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.76870    9.76490   0.00380    0.03891
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.84800    9.84560   0.00240    0.02438
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.27030   10.26920   0.00110    0.01071
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.12200   10.12500  -0.00300   -0.02963
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.01210   10.00810   0.00400    0.03997
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.09080   10.08830   0.00250    0.02478
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.04310   10.04200   0.00110    0.01095
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.81300    9.81590  -0.00290   -0.02954
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.76880    9.76490   0.00390    0.03994
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.84800    9.84560   0.00240    0.02438
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.70450   10.71950  -0.01500   -0.13993
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.86140   11.88420  -0.02280   -0.19185
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.27470   11.28720  -0.01250   -0.11074
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.08600    9.09880  -0.01280   -0.14068
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.75800    9.77670  -0.01870   -0.19127
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.62600    9.63670  -0.01070   -0.11103
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.41620   10.43080  -0.01460   -0.13997
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.04430   11.06550  -0.02120   -0.19159
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.89250   10.90460  -0.01210   -0.11096
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.08630    9.09900  -0.01270   -0.13958
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.75840    9.77710  -0.01870   -0.19126
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.62640    9.63710  -0.01070   -0.11103
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.95000   13.02000  -0.07000   -0.53763
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.77000   13.85000  -0.08000   -0.57762
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.04000    9.09000  -0.05000   -0.55006
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.54000    8.58000  -0.04000   -0.46620
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.26000   11.32000  -0.06000   -0.53004
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.34000   11.40000  -0.06000   -0.52632
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.73000   12.73000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.45400   11.46280  -0.00880   -0.07677
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.50430    7.51010  -0.00580   -0.07723
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.36400   11.35830   0.00570    0.05018
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00020   11.00100  -0.00080   -0.00727
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.13370   10.12640   0.00730    0.07209
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.32930    8.32520   0.00410    0.04925
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.34860    9.34930  -0.00070   -0.00749
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.37610    9.36940   0.00670    0.07151
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58160   10.58240  -0.00080   -0.00756
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.97960    9.97460   0.00500    0.05013
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.11710   10.10990   0.00720    0.07122
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.68520    9.68600  -0.00080   -0.00826
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.99980    8.99530   0.00450    0.05003
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.89660    8.87900   0.01760    0.19822
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.40010    9.39340   0.00670    0.07133
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.64720   11.60780   0.03940    0.33943
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.08780   11.05490   0.03290    0.29761
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.53580   10.49760   0.03820    0.36389
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.94430    6.92080   0.02350    0.33956
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66520    8.63950   0.02570    0.29747
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.26090    9.22730   0.03360    0.36414
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.01210    9.97830   0.03380    0.33874
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.55250   10.51430   0.03820    0.36331
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.37800    9.35010   0.02790    0.29839
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.85550    8.82550   0.03000    0.33992
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.45810    9.42390   0.03420    0.36291
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.24400   11.24910  -0.00510   -0.04534
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.78920   11.80170  -0.01250   -0.10592
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.81940   10.82120  -0.00180   -0.01663
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.19400    9.19810  -0.00410   -0.04457
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.70600    9.71620  -0.01020   -0.10498
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.70120    9.70290  -0.00170   -0.01752
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.11200   11.12370  -0.01170   -0.10518
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.03220   10.03670  -0.00450   -0.04484
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.30920   10.31100  -0.00180   -0.01746
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.56250    9.56680  -0.00430   -0.04495
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.34850    9.35270  -0.00420   -0.04491
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.92670    9.93720  -0.01050   -0.10566
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.46210    9.46370  -0.00160   -0.01691
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.05000   18.03000   0.02000    0.11093
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.86000   16.84000   0.02000    0.11876
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.86430   12.86590  -0.00160   -0.01244
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.67480   10.64930   0.02550    0.23945
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.59040   11.57410   0.01630    0.14083
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.17420   12.13580   0.03840    0.31642
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.10590   11.07720   0.02870    0.25909
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.70980    9.68670   0.02310    0.23847
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.24360   10.22920   0.01440    0.14077
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.13610   10.10410   0.03200    0.31670
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.12550   10.09940   0.02610    0.25843
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.84860    9.82510   0.02350    0.23918
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.04150   10.02740   0.01410    0.14061
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.67300   11.63620   0.03680    0.31625
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.06720   10.04120   0.02600    0.25893
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        15.10000   14.92000   0.18000    1.20643
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.67000   24.28000  -0.61000   -2.51236
國泰大中華基金                                                     20.08000   20.24000  -0.16000   -0.79051
國泰小龍基金                                                       15.44000   15.50000  -0.06000   -0.38710
國泰中小成長基金                                                   43.12000   43.49000  -0.37000   -0.85077
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.00360    4.04020  -0.03660   -0.90590
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.00000   17.95000   0.05000    0.27855
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.67510    0.67270   0.00240    0.35677
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.63760    0.63540   0.00220    0.34624
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19450    2.22090  -0.02640   -1.18871
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.66920    9.66700   0.00220    0.02276
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.20910    8.20720   0.00190    0.02315
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31550    0.31530   0.00020    0.06343
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.49720   11.49620   0.00100    0.00870
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67200    1.65090   0.02110    1.27809
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.95020    9.88410   0.06610    0.66875
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32770    0.32540   0.00230    0.70682
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.21710    4.24450  -0.02740   -0.64554
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.95000   18.85000   0.10000    0.53050
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.60940    0.60570   0.00370    0.61086
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.14180    3.15800  -0.01620   -0.51298
國泰中港台基金台幣級別                                             14.13000   14.03000   0.10000    0.71276
國泰中港台基金美元級別                                              0.45970    0.45630   0.00340    0.74512
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.29000   27.19000   0.10000    0.36778
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.71000   12.78000  -0.07000   -0.54773
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.34000   35.02000   0.32000    0.91376
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.38380   10.38010   0.00370    0.03565
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.38410   10.38030   0.00380    0.03661
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.38440   10.38060   0.00380    0.03661
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33630    0.33610   0.00020    0.05951
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33630    0.33610   0.00020    0.05951
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33630    0.33610   0.00020    0.05951
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41080   12.41070   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       27.40000   27.54000  -0.14000   -0.50835
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.46840    2.47700  -0.00860   -0.34719
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.12000   11.02000   0.10000    0.90744
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36010    0.35690   0.00320    0.89661
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49850    0.49540   0.00310    0.62576
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.19000   13.30000  -0.11000   -0.82707
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45480    0.45830  -0.00350   -0.76369
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.72000    5.70000   0.02000    0.35088
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18270    0.18190   0.00080    0.43980
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41110    0.40920   0.00190    0.46432
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37170    0.37000   0.00170    0.45946
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43570    0.43370   0.00200    0.46115
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.03000   10.98000   0.05000    0.45537
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51200    0.51110   0.00090    0.17609
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.09000   20.88000   0.21000    1.00575
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.89000   21.78000   0.11000    0.50505
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.46780    2.49890  -0.03110   -1.24455
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.13770   11.14130  -0.00360   -0.03231
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.01590   10.01910  -0.00320   -0.03194
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36100    0.36090   0.00010    0.02771
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32460    0.32460   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.49640    0.49790  -0.00150   -0.30127
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.67000   11.68000  -0.01000   -0.08562
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39070    0.39100  -0.00030   -0.07673
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.59000   18.61000  -0.02000   -0.10747
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.60270    0.60320  -0.00050   -0.08289
國泰科技生化基金                                                   34.75000   35.04000  -0.29000   -0.82763
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.36000   26.95000   0.41000    1.52134
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.34000   13.55000  -0.21000   -1.54982
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.74650   39.83690  -0.09040   -0.22693
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.44440   19.42350   0.02090    0.10760
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.59040   19.64010  -0.04970   -0.25305
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.39840   40.34820   0.05020    0.12442
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.19710   41.14240   0.05470    0.13295
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.35920   43.32630   0.03290    0.07594
國泰紐幣2021保本基金                                               12.16380   12.16750  -0.00370   -0.03041
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.45720   12.46200  -0.00480   -0.03852
國泰紐幣保本基金                                                   12.41500   12.41470   0.00030    0.00242
國泰高科技基金                                                     12.84000   12.94000  -0.10000   -0.77280
國泰國泰基金台幣I級別                                              23.40000   23.55000  -0.15000   -0.63694
國泰國泰基金台幣級別                                               23.40000   23.55000  -0.15000   -0.63694
國泰富時中國A50基金                                                17.28000   17.48000  -0.20000   -1.14416
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33540    0.33520   0.00020    0.05967
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47120    0.47230  -0.00110   -0.23290
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.41000   11.37000   0.04000    0.35180
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.36830    0.36690   0.00140    0.38158
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.51750    0.51710   0.00040    0.07735
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34590    0.34520   0.00070    0.20278
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48600    0.48640  -0.00040   -0.08224
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.56380   10.54710   0.01670    0.15834
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.58380    7.57180   0.01200    0.15848
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35660    0.35600   0.00060    0.16854
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25400    0.25360   0.00040    0.15773
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.21880    2.24050  -0.02170   -0.96853
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.93810    9.91420   0.02390    0.24107
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32120    0.32030   0.00090    0.28099
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.87070   39.97470  -0.10400   -0.26016
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.41000   18.70000  -0.29000   -1.55080
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37220    0.37210   0.00010    0.02687
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24410    2.27040  -0.02630   -1.15839
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.47880    1.49610  -0.01730   -1.15634
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33740    0.33710   0.00030    0.08899
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36340    0.36310   0.00030    0.08262
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22460    0.22440   0.00020    0.08913
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.36380   10.35640   0.00740    0.07145
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.70140    6.69660   0.00480    0.07168
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.00000   13.97000   0.03000    0.21475
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.40000   35.57000  -0.17000   -0.47793
國泰價值卓越基金                                                   15.27000   15.37000  -0.10000   -0.65062
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.94000   10.81000   0.13000    1.20259
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37280    0.36840   0.00440    1.19435
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.55820   38.57660  -0.01840   -0.04770
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.77000   20.69000   0.08000    0.38666
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.83000   18.87000  -0.04000   -0.21198
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.04000   19.07000  -0.03000   -0.15732
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08530   12.08050   0.00480    0.03973
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39590    0.39580   0.00010    0.02527
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.64490    9.66990  -0.02500   -0.25853
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.30950    8.26430   0.04520    0.54693
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.72040   10.74820  -0.02780   -0.25865
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.34260    9.29180   0.05080    0.54672
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.18000   11.17920   0.00080    0.00716
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.77040    9.75690   0.01350    0.13836
第一金大中華基金                                                   27.67000   27.74000  -0.07000   -0.25234
第一金小型精選基金                                                 38.28000   38.58000  -0.30000   -0.77760
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.66000   12.81000  -0.15000   -1.17096
第一金中國世紀基金-美元                                             7.90630    7.91720  -0.01090   -0.13767
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.90710    7.91800  -0.01090   -0.13766
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
第一金中概平衡基金                                                 26.40000   26.30000   0.10000    0.38023
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.24980   15.24960   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.83700  177.83500   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.97010    9.92750   0.04260    0.42911
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.97010    9.92740   0.04270    0.43012
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.18890   14.07460   0.11430    0.81210
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.18950   14.07510   0.11440    0.81278
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.63000   13.52000   0.11000    0.81361
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.63000   13.53000   0.10000    0.73910
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.80910    9.77220   0.03690    0.37760
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.81250    9.77560   0.03690    0.37747
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.48140    9.44940   0.03200    0.33865
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.50610    9.47410   0.03200    0.33776
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.28370   10.24460   0.03910    0.38166
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.95030    9.91680   0.03350    0.33781
第一金全球大趨勢基金                                               23.30000   23.21000   0.09000    0.38776
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.20060    8.17950   0.02110    0.25796
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.83170    5.81660   0.01510    0.25960
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.52910    9.59960  -0.07050   -0.73441
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.53020    9.60100  -0.07080   -0.73742
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.25000    9.32000  -0.07000   -0.75107
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.25000    9.33000  -0.08000   -0.85745
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.89220    9.96520  -0.07300   -0.73255
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.89340    9.96690  -0.07350   -0.73744
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.61000    9.68000  -0.07000   -0.72314
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.61000    9.68000  -0.07000   -0.72314
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.62250    8.62640  -0.00390   -0.04521
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.19060   10.19510  -0.00450   -0.04414
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.67810    9.68790  -0.00980   -0.10116
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.67730    9.68730  -0.01000   -0.10323
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.96600    7.95840   0.00760    0.09550
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.85340    8.84830   0.00510    0.05764
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.85380    8.84870   0.00510    0.05764
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.17140   11.18290  -0.01150   -0.10284
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.17230   11.18380  -0.01150   -0.10283
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.99530    9.98590   0.00940    0.09413
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.80950   14.80100   0.00850    0.05743
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.77160   13.72480   0.04680    0.34099
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.78870   13.74190   0.04680    0.34056
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.00000   12.96000   0.04000    0.30864
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.02000   12.98000   0.04000    0.30817
第一金亞洲科技基金                                                 18.71000   18.82000  -0.11000   -0.58448
第一金亞洲新興市場基金                                             13.18000   13.21000  -0.03000   -0.22710
第一金店頭市場基金                                                  9.63000    9.69000  -0.06000   -0.61920
第一金創新趨勢基金                                                 24.55000   24.70000  -0.15000   -0.60729
第一金電子基金                                                     34.87000   34.90000  -0.03000   -0.08596
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.17000   20.21000  -0.04000   -0.19792
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.37000   19.32000   0.05000    0.25880
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
統一大中華中小基金(美元)                                            7.98000    7.99000  -0.01000   -0.12516
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.79000   11.81000  -0.02000   -0.16935
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               35.23000   35.15000   0.08000    0.22760
統一大滿貫基金-I類型                                               35.23000   35.15000   0.08000    0.22760
統一大龍印基金                                                     14.73000   14.79000  -0.06000   -0.40568
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.20000    9.27000  -0.07000   -0.75512
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.40000    8.46000  -0.06000   -0.70922
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
統一中小基金                                                       26.12000   26.16000  -0.04000   -0.15291
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.89510    9.93580  -0.04070   -0.40963
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.21610    9.21870  -0.00260   -0.02820
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.94630    8.95080  -0.00450   -0.05027
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.75650   11.80490  -0.04840   -0.41000
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.87730   10.88040  -0.00310   -0.02849
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.55400   10.55920  -0.00520   -0.04925
統一台灣動力基金                                                   17.51000   17.70000  -0.19000   -1.07345
統一全天候基金-A類型                                              112.53000  112.93000  -0.40000   -0.35420
統一全天候基金-I類型                                              112.53000  112.93000  -0.40000   -0.35420
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.93630    8.96890  -0.03260   -0.36348
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.62310    8.62160   0.00150    0.01740
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.60490    8.60500  -0.00010   -0.00116
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.24360    9.27730  -0.03370   -0.36325
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.91950    8.91790   0.00160    0.01794
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.90060    8.90080  -0.00020   -0.00225
統一全球債券組合基金                                               11.92970   11.92670   0.00300    0.02515
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.80000   15.82000  -0.02000   -0.12642
統一全球新科技基金(美元)                                           14.82000   14.82000   0.00000    0.00000
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.20000   14.21000  -0.01000   -0.07037
統一亞太基金                                                       25.35000   25.52000  -0.17000   -0.66614
統一亞洲大金磚基金                                                 12.42000   12.51000  -0.09000   -0.71942
統一奔騰基金                                                       60.86000   61.21000  -0.35000   -0.57180
統一強棒貨幣市場基金                                               16.65820   16.65800   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
統一強漢基金(美元)                                                  9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
統一強漢基金(新台幣)                                               24.68000   24.70000  -0.02000   -0.08097
統一統信基金                                                       31.90000   32.12000  -0.22000   -0.68493
統一黑馬基金                                                       60.98000   61.37000  -0.39000   -0.63549
統一新亞洲科技能源基金                                             18.37000   18.39000  -0.02000   -0.10875
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.99630    7.99480   0.00150    0.01876
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.15790   10.15600   0.00190    0.01871
統一經建基金                                                       47.54000   47.70000  -0.16000   -0.33543
統一龍馬基金                                                       70.72000   71.14000  -0.42000   -0.59039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.02000   22.36000  -0.34000   -1.52057
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              47.76000   48.10000  -0.34000   -0.70686
野村中國機會基金                                                   12.80000   12.87000  -0.07000   -0.54390
野村巴西基金                                                        5.25000    5.26000  -0.01000   -0.19011
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.00000   12.05000  -0.05000   -0.41494
野村台灣高股息基金                                                 23.59000   23.63000  -0.04000   -0.16928
野村台灣運籌基金                                                   36.61000   36.86000  -0.25000   -0.67824
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.47650    9.49690  -0.02040   -0.21481
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.40810    9.41160  -0.00350   -0.03719
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.46110    9.46730  -0.00620   -0.06549
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.68170    9.70260  -0.02090   -0.21541
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.56450    9.56800  -0.00350   -0.03658
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53010    9.53640  -0.00630   -0.06606
野村平衡基金                                                       19.11000   19.20000  -0.09000   -0.46875
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.29000    9.22000   0.07000    0.75922
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.44000   13.34000   0.10000    0.74963
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
野村全球生技醫療基金                                               17.81000   17.66000   0.15000    0.84938
野村全球品牌基金                                                   27.61000   27.51000   0.10000    0.36350
野村全球氣候變遷基金                                                8.43000    8.43000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.15000   13.02000   0.13000    0.99846
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.21000   11.11000   0.10000    0.90009
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.67000   19.46000   0.21000    1.07914
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.32000   12.21000   0.11000    0.90090
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.00700   10.02550  -0.01850   -0.18453
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.45360   10.44230   0.01130    0.10821
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.37580   10.36790   0.00790    0.07620
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.57550    9.54540   0.03010    0.31534
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.34040    9.29610   0.04430    0.47654
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.94520    8.90570   0.03950    0.44354
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.26570   11.23020   0.03550    0.31611
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.76870   10.71760   0.05110    0.47679
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.37480   10.32890   0.04590    0.44438
野村成長基金                                                       29.22000   29.24000  -0.02000   -0.06840
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.75850    8.79950  -0.04100   -0.46594
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.77220    8.79720  -0.02500   -0.28418
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.95660    8.98570  -0.02910   -0.32385
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.23200    9.27540  -0.04340   -0.46790
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.15280    9.17890  -0.02610   -0.28435
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.34690    9.37730  -0.03040   -0.32419
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.18000   12.26000  -0.08000   -0.65253
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.41060    9.42350  -0.01290   -0.13689
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.46400    9.46180   0.00220    0.02325
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.59810    9.59950  -0.00140   -0.01458
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.94990    9.96070  -0.01080   -0.10843
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.92070    9.91840   0.00230    0.02319
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.06750   10.06890  -0.00140   -0.01390
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.58160    8.60080  -0.01920   -0.22324
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.14240    9.16980  -0.02740   -0.29881
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.00980    9.02680  -0.01700   -0.18833
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.07330   13.10250  -0.02920   -0.22286
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.07710   12.11290  -0.03580   -0.29555
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.83840    9.85700  -0.01860   -0.18870
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.17480   10.18050  -0.00570   -0.05599
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.85040    9.83610   0.01430    0.14538
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.41950    9.40900   0.01050    0.11160
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.24460   11.23200   0.01260    0.11218
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.12860   10.10630   0.02230    0.22065
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.13720   11.12630   0.01090    0.09797
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.64500   10.62530   0.01970    0.18541
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.45570   10.43270   0.02300    0.22046
野村泰國基金                                                       41.09000   40.88000   0.21000    0.51370
野村高科技基金                                                     11.37000   11.53000  -0.16000   -1.38768
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.16480   10.12190   0.04290    0.42383
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.26220   10.23600   0.02620    0.25596
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.63270   10.59260   0.04010    0.37857
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.63070    9.58610   0.04460    0.46526
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.58290    9.54230   0.04060    0.42547
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.43560    9.39500   0.04060    0.43214
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.80740   11.77790   0.02950    0.25047
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.24350   13.19610   0.04740    0.35920
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.76030   10.71050   0.04980    0.46496
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.71370   10.66820   0.04550    0.42650
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.80160   10.75450   0.04710    0.43796
野村貨幣市場基金                                                   16.26550   16.26530   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.85000   15.93000  -0.08000   -0.50220
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.00730   10.05240  -0.04510   -0.44865
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.89050    9.87970   0.01080    0.10932
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.93610    9.93280   0.00330    0.03322
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.80920    9.86170  -0.05250   -0.53236
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.79600    9.80230  -0.00630   -0.06427
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.80270    9.81190  -0.00920   -0.09376
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.80920    9.86170  -0.05250   -0.53236
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.79600    9.80230  -0.00630   -0.06427
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.80270    9.81190  -0.00920   -0.09376
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.76570    9.80190  -0.03620   -0.36932
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.74000    9.73380   0.00620    0.06370
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.75060    9.74770   0.00290    0.02975
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.76570    9.80190  -0.03620   -0.36932
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.74000    9.73380   0.00620    0.06370
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.75060    9.74770   0.00290    0.02975
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.06150   10.06480  -0.00330   -0.03279
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92120    7.92390  -0.00270   -0.03407
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.74170   11.74570  -0.00400   -0.03406
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.19000    7.09000   0.10000    1.41044
野村精選貨幣市場基金                                               12.07830   12.07820   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.25000   12.19000   0.06000    0.49221
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.39000   11.28000   0.11000    0.97518
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.99000   10.87000   0.12000    1.10396
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.77000    7.73000   0.04000    0.51746
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.01000   10.95000   0.06000    0.54795
野村積極成長基金                                                   12.33000   12.34000  -0.01000   -0.08104
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.40000   33.65000  -0.25000   -0.74294
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.32010   10.31500   0.00510    0.04944
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.59030    8.60300  -0.01270   -0.14762
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.93420    7.92850   0.00570    0.07189
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.87620    7.87270   0.00350    0.04446
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.65890   11.67520  -0.01630   -0.13961
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.51900   10.51140   0.00760    0.07230
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.47460   10.46990   0.00470    0.04489
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
野村環球基金-人民幣計價                                            16.02000   15.99000   0.03000    0.18762
野村環球基金-美元計價                                              12.51000   12.45000   0.06000    0.48193
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.52000   17.45000   0.07000    0.40115
野村鴻利基金                                                       22.16000   22.28000  -0.12000   -0.53860
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85830   16.85820   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       19.87000   19.99000  -0.12000   -0.60030
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.10000    9.16000  -0.06000   -0.65502
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.98000   14.05000  -0.07000   -0.49822
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.66000   14.68000  -0.02000   -0.13624
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.11990   10.12440  -0.00450   -0.04445
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.27840   13.28440  -0.00600   -0.04517
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.45930    9.42690   0.03240    0.34370
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.43890    9.40350   0.03540    0.37646
凱基台商天下基金                                                   13.03000   13.04000  -0.01000   -0.07669
凱基台灣精五門基金                                                 20.52000   20.46000   0.06000    0.29326
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.65970   10.61120   0.04850    0.45706
凱基亞太高股息基金                                                 12.53000   12.57000  -0.04000   -0.31822
凱基亞洲四金磚基金                                                 16.49000   16.64000  -0.15000   -0.90144
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.39000   13.58000  -0.19000   -1.39912
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.07390   12.15500  -0.08110   -0.66722
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.91000   12.00000  -0.09000   -0.75000
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54240   11.54230   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       27.02000   27.03000  -0.01000   -0.03700
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.57000   22.46000   0.11000    0.48976
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.84520   21.72970   0.11550    0.53153
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.11000   17.15000  -0.04000   -0.23324
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.32350   16.35480  -0.03130   -0.19138
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.49000    7.47000   0.02000    0.26774
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.18000   12.19000  -0.01000   -0.08203
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.84410   11.77090   0.07320    0.62187
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.34000   11.28000   0.06000    0.53191
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.65240   11.62530   0.02710    0.23311
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.96000   11.93000   0.03000    0.25147
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.15000   13.09000   0.06000    0.45837
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.87320   12.80630   0.06690    0.52240
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.65000   13.68000  -0.03000   -0.21930
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.37000   35.24000   0.13000    0.36890
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.09000   31.03000   0.06000    0.19336
富邦上証180基金                                                    26.45000   26.78000  -0.33000   -1.23226
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18820    0.18860  -0.00040   -0.21209
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.81000    5.82000  -0.01000   -0.17182
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.18000    8.09000   0.09000    1.11248
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.70000   33.57000  -0.87000   -2.59160
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.13800   11.24690  -0.10890   -0.96827
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.28820   10.35630  -0.06810   -0.65757
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.91360    9.90260   0.01100    0.11108
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.73210    9.82720  -0.09510   -0.96772
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.91730    8.97640  -0.05910   -0.65839
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.59980    8.59020   0.00960    0.11176
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.28460   20.26870   0.01590    0.07845
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.33550   11.33450   0.00100    0.00882
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.39160   10.26950   0.12210    1.18896
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.87830   12.92220  -0.04390   -0.33973
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89520    1.89840  -0.00320   -0.16856
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.38680    9.41890  -0.03210   -0.34080
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42940    1.43190  -0.00250   -0.17459
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.75230   11.77030  -0.01800   -0.15293
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71200    1.70720   0.00480    0.28116
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.14680   10.16240  -0.01560   -0.15351
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49700    1.49280   0.00420    0.28135
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.93000   15.04000  -0.11000   -0.73138
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.25000   21.90000   0.35000    1.59817
富邦日本東証基金                                                   21.79000   21.64000   0.15000    0.69316
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.10000   43.88000   0.22000    0.50137
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.38000   48.43000  -0.05000   -0.10324
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.69000   51.62000   0.07000    0.13561
富邦台灣心基金                                                     22.33000   22.36000  -0.03000   -0.13417
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.25000   48.18000   0.07000    0.14529
富邦台灣科技指數基金                                               53.39000   53.33000   0.06000    0.11251
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.68680   41.58740   0.09940    0.23901
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.43060   41.35210   0.07850    0.18983
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29450    0.29370   0.00080    0.27239
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52150    2.55030  -0.02880   -1.12928
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33920    0.33840   0.00080    0.23641
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.52990   10.50320   0.02670    0.25421
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18750    2.21250  -0.02500   -1.12994
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32490    0.32410   0.00080    0.24684
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.07580    9.05280   0.02300    0.25407
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.11000   24.35000  -0.24000   -0.98563
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.92000   13.86000   0.06000    0.43290
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 33.02000   33.27000  -0.25000   -0.75143
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.63900   15.63880   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.79840   39.69900   0.09940    0.25038
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.16350   40.16140   0.00210    0.00523
富邦長紅基金                                                       63.84000   63.83000   0.01000    0.01567
富邦科技基金                                                       24.37000   24.58000  -0.21000   -0.85435
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.60210   40.63560  -0.03350   -0.08244
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.30730   40.38880  -0.08150   -0.20179
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.51670   39.60000  -0.08330   -0.21035
富邦恒生國企ETF基金                                                19.78000   19.75000   0.03000    0.15190
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.53000   14.55000  -0.02000   -0.13746
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.33000   26.30000   0.03000    0.11407
富邦高成長基金                                                     24.47000   24.49000  -0.02000   -0.08167
富邦基金                                                           13.54000   13.56000  -0.02000   -0.14749
富邦基金I類型                                                      13.54000   13.56000  -0.02000   -0.14749
富邦深証100基金                                                     8.71000    8.84000  -0.13000   -1.47059
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.25000   20.06000   0.19000    0.94716
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41280    0.41250   0.00030    0.07273
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.30790   12.29680   0.01110    0.09027
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.51660    9.50810   0.00850    0.08940
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30610    0.30590   0.00020    0.06538
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.85450    8.84650   0.00800    0.09043
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.34880    9.37560  -0.02680   -0.28585
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.87400    9.89010  -0.01610   -0.16279
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.23480    9.26130  -0.02650   -0.28614
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.74370    9.75950  -0.01580   -0.16189
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.67000   20.67000   0.00000    0.00000
富邦精準基金                                                       46.17000   46.27000  -0.10000   -0.21612
富邦精銳中小基金                                                   11.60000   11.72000  -0.12000   -1.02389
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.05000   19.14000  -0.09000   -0.47022
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.77000   21.72000   0.05000    0.23020
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.60000    7.58000   0.02000    0.26385
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.30000   15.37000  -0.07000   -0.45543
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.96000   19.95000   0.01000    0.05013
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.21820   10.37130  -0.15310   -1.47619
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.08430   10.07510   0.00920    0.09131
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.24010   10.23690   0.00320    0.03126
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.94010   10.08900  -0.14890   -1.47586
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.76570    9.75680   0.00890    0.09122
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.89880    9.89570   0.00310    0.03133
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富達台灣成長基金                                                   30.44000   30.40000   0.04000    0.13158
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.69820    8.72760  -0.02940   -0.33686
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.24190    9.26300  -0.02110   -0.22779
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.96220    8.98490  -0.02270   -0.25265
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.68270    9.71530  -0.03260   -0.33555
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.70380    9.72600  -0.02220   -0.22825
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.41230    9.43600  -0.02370   -0.25117
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.48420    9.50800  -0.02380   -0.25032
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.47770    8.49360  -0.01590   -0.18720
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.51760    9.52460  -0.00700   -0.07349
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.99330    9.00200  -0.00870   -0.09665
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.53110   10.55160  -0.02050   -0.19428
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.31310   10.32070  -0.00760   -0.07364
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.81950    9.82920  -0.00970   -0.09869
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.11780    9.12660  -0.00880   -0.09642
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.64960    9.65890  -0.00930   -0.09628
富達卓越領航全球組合基金                                           15.21000   15.08000   0.13000    0.86207
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.65310    8.66880  -0.01570   -0.18111
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.36970    9.37610  -0.00640   -0.06826
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.05020    9.05850  -0.00830   -0.09163
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.84900    9.86680  -0.01780   -0.18040
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.82560    9.83220  -0.00660   -0.06713
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.52570    9.53440  -0.00870   -0.09125
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.14080    9.14900  -0.00820   -0.08963
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.59640    9.60500  -0.00860   -0.08954
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.19000    9.29000  -0.10000   -1.07643
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.86000    7.98000  -0.12000   -1.50376
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.82000    8.85000  -0.03000   -0.33898
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.68170    9.78110  -0.09940   -1.01625
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.16950    9.18410  -0.01460   -0.15897
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.79440    8.81120  -0.01680   -0.19067
富蘭克林華美中華基金                                               12.10000   12.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.92000   21.04000  -0.12000   -0.57034
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.36000   20.39000  -0.03000   -0.14713
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.86450    7.85440   0.01010    0.12859
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.97340    8.95920   0.01420    0.15850
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.64780    9.63250   0.01530    0.15884
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.21070    9.19890   0.01180    0.12828
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.10700   11.10170   0.00530    0.04774
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.77390    8.76970   0.00420    0.04789
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.20120    9.19690   0.00430    0.04675
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.28460   13.26300   0.02160    0.16286
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.30170   10.28490   0.01680    0.16335
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.15220   10.13830   0.01390    0.13710
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.69890    7.68830   0.01060    0.13787
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.17150    9.15890   0.01260    0.13757
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.75540   10.74420   0.01120    0.10424
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.61670    7.60880   0.00790    0.10383
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.09270    9.08320   0.00950    0.10459
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.44640   10.43410   0.01230    0.11788
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74390    7.73480   0.00910    0.11765
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.17760    8.17170   0.00590    0.07220
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.16910    9.15950   0.00960    0.10481
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.93930    9.92890   0.01040    0.10474
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.58310   12.57390   0.00920    0.07317
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.65000    8.68000  -0.03000   -0.34562
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.30000    9.37000  -0.07000   -0.74707
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.69000   10.78000  -0.09000   -0.83488
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.44000    9.29000   0.15000    1.61464
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.11000   11.92000   0.19000    1.59396
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.08970   13.08280   0.00690    0.05274
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
富蘭克林華美第一富基金                                             40.14000   40.41000  -0.27000   -0.66815
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30260   10.30240   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.26000   14.38000  -0.12000   -0.83449
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.29000   13.23000   0.06000    0.45351
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.42000   15.36000   0.06000    0.39063
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.61440    7.70710  -0.09270   -1.20279
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.61930   10.63450  -0.01520   -0.14293
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.54370    9.56370  -0.02000   -0.20912
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.94240   10.96540  -0.02300   -0.20975
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.85780    6.85440   0.00340    0.04960
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.01820    9.01100   0.00720    0.07990
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.09500   10.08690   0.00810    0.08030
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.50000   10.49490   0.00510    0.04860
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.50000   20.49000   0.01000    0.04880
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.62140   11.62060   0.00080    0.00688
復華人生目標基金                                                   38.24790   38.34660  -0.09870   -0.25739
復華大中華中小策略基金                                              8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
復華中小精選基金                                                   73.89000   74.66000  -0.77000   -1.03134
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.82000    8.93000  -0.11000   -1.23180
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.87000    7.88000  -0.01000   -0.12690
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.52000   11.62000  -0.10000   -0.86059
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.59000   10.68000  -0.09000   -0.84270
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
復華台灣智能基金                                                   12.05000   12.07000  -0.02000   -0.16570
復華全方位基金                                                     30.85000   31.07000  -0.22000   -0.70808
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.37000   13.30000   0.07000    0.52632
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.99000   20.88000   0.11000    0.52682
復華全球平衡基金-美元                                               9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.22000   20.28000  -0.06000   -0.29586
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.40000   16.37000   0.03000    0.18326
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      15.76000   15.74000   0.02000    0.12706
復華全球原物料基金                                                  9.26000    9.19000   0.07000    0.76170
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.32000   13.19000   0.13000    0.98560
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.48750   11.48380   0.00370    0.03222
復華全球債券基金                                                   13.48970   13.49720  -0.00750   -0.05557
復華全球債券組合基金                                               14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.82000   14.72000   0.10000    0.67935
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
復華有利貨幣市場基金                                               13.43520   13.43500   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   12.05000   12.02000   0.03000    0.24958
復華亞太成長基金                                                   14.64000   14.66000  -0.02000   -0.13643
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.16000   10.11000   0.05000    0.49456
復華東協世紀基金                                                   12.17000   12.22000  -0.05000   -0.40917
復華南非幣長期收益基金A                                            12.96000   12.93000   0.03000    0.23202
復華南非幣長期收益基金B                                             8.03000    8.01000   0.02000    0.24969
復華南非幣短期收益基金A                                            13.49000   13.47000   0.02000    0.14848
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
復華美國新星基金-美元                                              12.55000   12.50000   0.05000    0.40000
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.67000   12.63000   0.04000    0.31671
復華恒生基金                                                       20.37000   20.32000   0.05000    0.24606
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.65000   29.46000   0.19000    0.64494
復華神盾基金                                                       25.61820   25.69930  -0.08110   -0.31557
復華高成長基金                                                     66.38000   66.93000  -0.55000   -0.82175
復華高益策略組合基金                                               13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
復華貨幣市場基金                                                   14.39600   14.39590   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           19.69000   19.60000   0.09000    0.45918
復華富時台灣高股息低波動基金                                       51.98000   51.77000   0.21000    0.40564
復華復華基金                                                       20.77000   20.95000  -0.18000   -0.85919
復華華人世紀基金                                                   16.76000   16.66000   0.10000    0.60024
復華傳家二號基金                                                   30.47900   30.49320  -0.01420   -0.04657
復華傳家基金                                                       24.24740   24.59140  -0.34400   -1.39886
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.86000   14.83000   0.03000    0.20229
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.10000   14.12000  -0.02000   -0.14164
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.43000   19.38000   0.05000    0.25800
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.53000    5.52000   0.01000    0.18116
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.16000   12.13000   0.03000    0.24732
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
復華新興市場短期收益基金                                           10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
復華滬深300 A股基金                                                19.72000   19.94000  -0.22000   -1.10331
復華數位經濟基金                                                   56.86000   57.82000  -0.96000   -1.66033
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.68000   10.74000  -0.06000   -0.55866
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.71250    9.69300   0.01950    0.20118
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.55590    9.54030   0.01560    0.16352
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.86590    9.84610   0.01980    0.20109
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.67720    9.66150   0.01570    0.16250
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.56180    9.54030   0.02150    0.22536
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.06530   10.04690   0.01840    0.18314
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.53140    9.50740   0.02400    0.25243
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.03400   10.01300   0.02100    0.20973
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.53050    9.50650   0.02400    0.25246
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.03660   10.01550   0.02110    0.21067
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.85320    9.94130  -0.08810   -0.88620
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.82590   10.71310   0.11280    1.05292
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.81210    9.79550   0.01660    0.16947
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.85330    9.94130  -0.08800   -0.88520
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.82390   10.71110   0.11280    1.05311
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.81220    9.79550   0.01670    0.17049
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.85700    9.84450   0.01250    0.12697
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.29790    9.32460  -0.02670   -0.28634
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.38250    8.31800   0.06450    0.77543
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.35680    8.29600   0.06080    0.73288
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.56400   11.59720  -0.03320   -0.28628
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.44630   10.36590   0.08040    0.77562
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.53640   10.45970   0.07670    0.73329
景順主流基金                                                       17.75000   17.89000  -0.14000   -0.78256
景順台灣科技基金                                                   30.87000   31.13000  -0.26000   -0.83521
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.11000   11.06000   0.05000    0.45208
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
景順全球科技基金                                                   22.49000   22.46000   0.03000    0.13357
景順全球康健基金                                                   19.17000   19.05000   0.12000    0.62992
景順貨幣市場基金                                                   15.93610   15.93590   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                       32.55000   32.80000  -0.25000   -0.76220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.63000   14.58000   0.05000    0.34294
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.68000   13.63000   0.05000    0.36684
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.11000   11.04000   0.07000    0.63406
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.15000   11.07000   0.08000    0.72267
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.33000   11.26000   0.07000    0.62167
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.67550    8.70360  -0.02810   -0.32285
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96270    7.91970   0.04300    0.54295
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.10960   11.14610  -0.03650   -0.32747
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.17510   10.12020   0.05490    0.54248
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.52000    7.58000  -0.06000   -0.79156
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.19000    7.21000  -0.02000   -0.27739
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.54000   10.58000  -0.04000   -0.37807
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.30160    9.28970   0.01190    0.12810
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.49190    9.48390   0.00800    0.08435
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.58440    9.57220   0.01220    0.12745
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.78300    9.77470   0.00830    0.08491
華南永昌永昌基金                                                   19.12000   19.17000  -0.05000   -0.26082
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.27430   14.25970   0.01460    0.10239
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                               16.09000   15.93000   0.16000    1.00439
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.49000   13.50000  -0.01000   -0.07407
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.38000   13.39000  -0.01000   -0.07468
華南永昌物聯網精選基金                                             11.66000   11.70000  -0.04000   -0.34188
華南永昌策略報酬基金                                                9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20280   16.20260   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.13630   24.13270   0.00360    0.01492
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93620   11.93610   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.16650   10.18470  -0.01820   -0.17870
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.09730    9.99310   0.10420    1.04272
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.82380    9.84130  -0.01750   -0.17782
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.72430    9.62390   0.10040    1.04324
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.98990   10.00750  -0.01760   -0.17587
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.86200    9.75980   0.10220    1.04715
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.74690    9.76400  -0.01710   -0.17513
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.61570    9.51610   0.09960    1.04665
華頓中小型基金                                                     26.66000   26.84000  -0.18000   -0.67064
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.42830   11.43760  -0.00930   -0.08131
華頓台灣基金                                                       27.65000   28.05000  -0.40000   -1.42602
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51860   11.51840   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                               17.09000   17.23000  -0.14000   -0.81254
華頓全球高收益債券基金A                                            13.38390   13.36220   0.02170    0.16240
華頓全球高收益債券基金B                                             8.29650    8.28300   0.01350    0.16298
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.68000    5.69000  -0.01000   -0.17575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.52870    2.56130  -0.03260   -1.27279
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.34690   11.37650  -0.02960   -0.26019
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.36790    0.36870  -0.00080   -0.21698
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.26350   11.31060  -0.04710   -0.41642
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.25180   10.31410  -0.06230   -0.60403
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.04810    9.98770   0.06040    0.60474
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.07040    9.01590   0.05450    0.60449
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.25270   10.18680   0.06590    0.64692
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.28660    9.22620   0.06040    0.65466
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.95000   11.08000  -0.13000   -1.17329
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49980    2.51270  -0.01290   -0.51339
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.05510    2.07800  -0.02290   -1.10202
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.73490   11.67120   0.06370    0.54579
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.52650    9.47470   0.05180    0.54672
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36300    0.36100   0.00200    0.55402
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30020    0.29850   0.00170    0.56951
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.25000    3.30000  -0.05000   -1.51515
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.58000   14.65000  -0.07000   -0.47782
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.23000   24.22000   0.01000    0.04129
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.46000   12.37000   0.09000    0.72757
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.19000    8.16000   0.03000    0.36765
匯豐安富基金                                                       25.55000   25.54000   0.01000    0.03915
匯豐成功基金                                                       41.91000   41.69000   0.22000    0.52770
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58250    2.61240  -0.02990   -1.14454
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35360    2.38420  -0.03060   -1.28345
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.51880   11.52480  -0.00600   -0.05206
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.89210    7.89790  -0.00580   -0.07344
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37640    0.37670  -0.00030   -0.07964
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33520    0.33550  -0.00030   -0.08942
匯豐金磚動力基金                                                   13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.97990   14.97980   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.53000    4.58000  -0.05000   -1.09170
匯豐新鑽動力基金                                                   10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.33670    5.33520   0.00150    0.02812
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.93550    8.93420   0.00130    0.01455
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.12000   52.08000   0.04000    0.07680
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.12000   52.08000   0.04000    0.07680
匯豐龍騰電子基金                                                   36.09000   36.27000  -0.18000   -0.49628
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.17210   12.15440   0.01770    0.14563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.94000   19.09000  -0.15000   -0.78575
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
新光中國成長基金(美元)                                              9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.78000    9.86000  -0.08000   -0.81136
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.46330   10.44070   0.02260    0.21646
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.59650    9.56280   0.03370    0.35241
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.89550    9.86740   0.02810    0.28478
新光台灣富貴基金                                                   23.18000   23.22000  -0.04000   -0.17227
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.04000   11.91000   0.13000    1.09152
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.73000   11.62000   0.11000    0.94664
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.05030   10.04430   0.00600    0.05974
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.82230    9.82350  -0.00120   -0.01222
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.68320    9.67690   0.00630    0.06510
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.45240    9.45360  -0.00120   -0.01269
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.66000   10.60000   0.06000    0.56604
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.02000    9.95000   0.07000    0.70352
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44250   15.44230   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
新光亞洲精選基金-美金                                              21.83000   21.89000  -0.06000   -0.27410
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.12000   22.20000  -0.08000   -0.36036
新光兩岸優勢基金                                                   11.30000   11.38000  -0.08000   -0.70299
新光店頭基金                                                       25.69000   25.82000  -0.13000   -0.50349
新光南非幣保本基金                                                 11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
新光特選內需收益ETF基金                                            20.44000   20.33000   0.11000    0.54107
新光創新科技基金                                                   15.11000   15.13000  -0.02000   -0.13219
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.84840    9.82890   0.01950    0.19839
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.06690   10.08020  -0.01330   -0.13194
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.72020    9.73060  -0.01040   -0.10688
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.32330    9.30490   0.01840    0.19775
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.53730    9.54980  -0.01250   -0.13089
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.20560    9.21530  -0.00970   -0.10526
新光澳幣八年期保本基金                                             10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.08770   10.10500  -0.01730   -0.17120
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.76480    9.78010  -0.01530   -0.15644
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.74560    9.73780   0.00780    0.08010
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.01250   10.00460   0.00790    0.07896
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.94880    9.93710   0.01170    0.11774
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.68140    9.66990   0.01150    0.11893
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.65910    9.65320   0.00590    0.06112
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92590    9.91990   0.00600    0.06048
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.50000    7.47000   0.03000    0.40161
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.80530    9.82780  -0.02250   -0.22894
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.37540    9.39730  -0.02190   -0.23305
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.71660    9.73300  -0.01640   -0.16850
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.34380    9.35960  -0.01580   -0.16881
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.42150    9.44510  -0.02360   -0.24987
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.85990    9.88420  -0.02430   -0.24585
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.81610   13.84490  -0.02880   -0.20802
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.48820    8.50590  -0.01770   -0.20809
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.96500   37.97600  -0.01100   -0.02897
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.89110   38.86710   0.02400    0.06175
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.20330   40.00060   0.20270    0.50674
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18750   11.18650   0.00100    0.00894
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.92560    9.91150   0.01410    0.14226
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.26330   12.36980  -0.10650   -0.86097
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.13340    9.19650  -0.06310   -0.68613
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.45000    9.52000  -0.07000   -0.73529
群益大印度基金-人民幣                                              14.35560   14.45780  -0.10220   -0.70688
群益大印度基金-美元                                                13.45300   13.58450  -0.13150   -0.96802
群益大印度基金-新臺幣                                              12.76000   12.87000  -0.11000   -0.85470
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.50620   12.44470   0.06150    0.49419
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.01740   11.93720   0.08020    0.67185
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.29000   11.22000   0.07000    0.62389
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.56000   11.50310   0.05690    0.49465
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.13660   10.06900   0.06760    0.67137
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.03610    9.98680   0.04930    0.49365
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.83550    8.77660   0.05890    0.67110
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.65420    9.60680   0.04740    0.49340
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.78410    8.72550   0.05860    0.67159
群益中小型股基金                                                   46.35000   47.04000  -0.69000   -1.46684
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.75470    9.79270  -0.03800   -0.38804
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.02400    9.04320  -0.01920   -0.21231
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.46480    8.48640  -0.02160   -0.25452
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.59390    8.62740  -0.03350   -0.38830
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.94960    7.96650  -0.01690   -0.21214
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.45770    7.47670  -0.01900   -0.25412
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.96680   10.99890  -0.03210   -0.29185
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.62120   10.64630  -0.02510   -0.23576
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.80200    9.82070  -0.01870   -0.19041
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.35350    8.45970  -0.10620   -1.25536
群益中國新機會基金N-美元                                            7.64310    7.72660  -0.08350   -1.08068
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.17000    8.26000  -0.09000   -1.08959
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.40830    7.50250  -0.09420   -1.25558
群益中國新機會基金-美元                                             8.17230    8.26160  -0.08930   -1.08090
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.80000    7.89000  -0.09000   -1.14068
群益平衡王基金                                                     19.17010   19.20600  -0.03590   -0.18692
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.28000    8.24000   0.04000    0.48544
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.98000    5.95000   0.03000    0.50420
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.17970   11.11460   0.06510    0.58572
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.63310   10.55250   0.08060    0.76380
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.02560    9.96720   0.05840    0.58592
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.53520    9.46290   0.07230    0.76404
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.04000    8.97000   0.07000    0.78038
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.08030   10.08070  -0.00040   -0.00397
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.88440    9.87480   0.00960    0.09722
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.42710    9.42750  -0.00040   -0.00424
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.34800    9.33900   0.00900    0.09637
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.13860   10.13910  -0.00050   -0.00493
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.19440   10.18450   0.00990    0.09721
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.59320    9.59360  -0.00040   -0.00417
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                              10.00180    9.99210   0.00970    0.09708
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.14150   10.14610  -0.00460   -0.04534
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.34330    7.34660  -0.00330   -0.04492
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.12370   10.12960  -0.00590   -0.05825
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.03670   10.03360   0.00310    0.03090
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.20010   10.19930   0.00080    0.00784
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.00570   10.01150  -0.00580   -0.05793
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.93650    9.93340   0.00310    0.03121
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09820   10.09740   0.00080    0.00792
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.12380   10.12970  -0.00590   -0.05824
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.03680   10.03360   0.00320    0.03189
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.20010   10.19930   0.00080    0.00784
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.00570   10.01150  -0.00580   -0.05793
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.93650    9.93330   0.00320    0.03221
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09820   10.09740   0.00080    0.00792
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.91340   15.80740   0.10600    0.67057
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.70000   15.60000   0.10000    0.64103
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.80000   10.99000  -0.19000   -1.72884
群益印度中小基金N-美元                                              9.87100   10.00190  -0.13090   -1.30875
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.33000    9.44000  -0.11000   -1.16525
群益印度中小基金-人民幣                                            15.97550   16.14480  -0.16930   -1.04863
群益印度中小基金-美元                                              14.11820   14.30530  -0.18710   -1.30791
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.33000   16.52000  -0.19000   -1.15012
群益多利策略組合基金                                               11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
群益多重收益組合基金                                               13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.32000   15.39000  -0.07000   -0.45484
群益安家基金                                                       25.52650   25.47330   0.05320    0.20885
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08300   16.08280   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               23.92000   23.72000   0.20000    0.84317
群益亞太中小基金                                                   11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.19000   16.23000  -0.04000   -0.24646
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.73690    9.73670   0.00020    0.00205
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.47790    7.47780   0.00010    0.00134
群益店頭市場基金                                                  101.80000  102.24000  -0.44000   -0.43036
群益東方盛世基金                                                    8.83000    8.86000  -0.03000   -0.33860
群益東協成長基金-人民幣                                            12.93450   12.98630  -0.05180   -0.39888
群益東協成長基金-美元                                              11.31280   11.33810  -0.02530   -0.22314
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.17830   11.15400   0.02430    0.21786
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.62170   10.58710   0.03460    0.32681
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.10400   10.07410   0.02990    0.29680
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.78480    9.76350   0.02130    0.21816
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.30070    9.27040   0.03030    0.32685
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.84530    8.81910   0.02620    0.29708
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.57550    9.55470   0.02080    0.21769
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.46630    9.43540   0.03090    0.32749
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.88160    9.85230   0.02930    0.29739
群益長安基金                                                       28.45000   28.57000  -0.12000   -0.42002
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.01900    9.96270   0.05630    0.56511
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.15600   15.07100   0.08500    0.56400
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.63000   14.56000   0.07000    0.48077
群益真善美基金                                                     16.96660   17.00380  -0.03720   -0.21877
群益馬拉松基金                                                    122.87000  122.70000   0.17000    0.13855
群益深証中小板基金                                                 11.86000   12.06000  -0.20000   -1.65837
群益創新科技基金                                                   32.11000   32.23000  -0.12000   -0.37232
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.05700    9.16380  -0.10680   -1.16546
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.30570    8.38880  -0.08310   -0.99061
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.66000    8.75000  -0.09000   -1.02857
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.86300    9.97930  -0.11630   -1.16541
群益華夏盛世基金-美元                                               9.15830    9.24990  -0.09160   -0.99028
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.10000   15.26000  -0.16000   -1.04849
群益奧斯卡基金                                                     27.25000   27.15000   0.10000    0.36832
群益新興金鑽基金-美元                                              11.31510   11.34330  -0.02820   -0.24860
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.64000    8.67000  -0.03000   -0.34602
群益葛萊美基金                                                     23.58000   23.44000   0.14000    0.59727
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.68000   20.55000   0.13000    0.63260
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.29000    8.27000   0.02000    0.24184
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.45000   13.51000  -0.06000   -0.44412
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.79110   11.76280   0.02830    0.24059
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.17920   11.20330  -0.02410   -0.21512
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.11910   11.14740  -0.02830   -0.25387
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.59480    8.57420   0.02060    0.24026
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.02540    9.04490  -0.01950   -0.21559
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.34000  -0.02000   -0.23981
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.64870    8.67070  -0.02200   -0.25373
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.02680   10.04840  -0.02160   -0.21496
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
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德信大發基金                                                       29.08000   29.19000  -0.11000   -0.37684
德信中國精選成長基金                                               10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
德信台灣主流中小基金                                               18.86000   18.92000  -0.06000   -0.31712
德信新興股票組合基金                                               10.75000   10.84000  -0.09000   -0.83026
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93200   11.93190   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.79680   10.80030  -0.00350   -0.03241
德信數位時代基金                                                   27.88000   27.90000  -0.02000   -0.07168
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66050   11.66040   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.74000   15.82000  -0.08000   -0.50569
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.80000   18.67000   0.13000    0.69630
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.45140   10.62290  -0.17150   -1.61444
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.94790   15.20050  -0.25260   -1.66179
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.17300    8.21060  -0.03760   -0.45794
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.02030   11.06640  -0.04610   -0.41658
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.33020   11.37760  -0.04740   -0.41661
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.10350   13.16380  -0.06030   -0.45807
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摩根大歐洲基金                                                     17.93000   17.71000   0.22000    1.24224
摩根中小基金                                                       23.15000   23.36000  -0.21000   -0.89897
摩根中國A股基金                                                    12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金(美元)                                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
摩根中國亮點基金                                                   12.50000   12.55000  -0.05000   -0.39841
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.80990   10.78610   0.02380    0.22065
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.95160   12.03140  -0.07980   -0.66326
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.15200    9.13000   0.02200    0.24096
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.13160   12.10480   0.02680    0.22140
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.89250   13.98420  -0.09170   -0.65574
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.12000   20.24000  -0.12000   -0.59289
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.12000   20.24000  -0.12000   -0.59289
摩根台灣增長基金                                                   50.94000   51.05000  -0.11000   -0.21548
摩根平衡基金                                                       28.31000   28.36000  -0.05000   -0.17630
摩根全球α基金                                                     19.35000   19.21000   0.14000    0.72879
摩根全球平衡基金                                                   14.97510   14.96730   0.00780    0.05211
摩根全球發現基金                                                   12.64000   12.56000   0.08000    0.63694
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.69920    9.68180   0.01740    0.17972
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.66470   10.68550  -0.02080   -0.19466
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07370   10.05390   0.01980    0.19694
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.38030   11.35930   0.02100    0.18487
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.97910    9.95960   0.01950    0.19579
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.53340   10.53300   0.00040    0.00380
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.47260   13.47220   0.00040    0.00297
摩根亞洲基金                                                       54.86000   55.24000  -0.38000   -0.68791
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.46260    8.47920  -0.01660   -0.19577
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.83370    9.87900  -0.04530   -0.45855
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.70940    8.72460  -0.01520   -0.17422
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.27290   12.29680  -0.02390   -0.19436
摩根東方內需機會基金                                               17.38000   17.50000  -0.12000   -0.68571
摩根東方科技基金                                                   32.83000   32.96000  -0.13000   -0.39442
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
摩根金龍收成基金                                                   20.60000   20.70000  -0.10000   -0.48309
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07760   15.07740   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   14.17000   14.39000  -0.22000   -1.52884
摩根新金磚五國基金                                                 10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
摩根新絲路基金                                                      9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
摩根新興35基金                                                     12.84000   12.85000  -0.01000   -0.07782
摩根新興日本基金                                                   24.25000   24.42000  -0.17000   -0.69615
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.22920    7.22430   0.00490    0.06783
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.43150    9.46690  -0.03540   -0.37393
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.19650    9.18890   0.00760    0.08271
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.39540   10.38870   0.00670    0.06449
摩根新興科技基金                                                   55.04000   55.49000  -0.45000   -0.81096
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.34090    8.33490   0.00600    0.07199
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.57010   10.56240   0.00770    0.07290
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.42350    8.41260   0.01090    0.12957
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.12270    9.13610  -0.01340   -0.14667
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.59320    8.58030   0.01290    0.15034
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.66190    9.64940   0.01250    0.12954
摩根龍揚基金                                                       30.78000   30.93000  -0.15000   -0.48497
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.25000   10.15000   0.10000    0.98522
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.70000   10.59000   0.11000    1.03872
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.30000   11.19000   0.11000    0.98302
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32150    9.31730   0.00420    0.04508
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.25150   11.24650   0.00500    0.04446
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     24.69000   24.71000  -0.02000   -0.08094
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.76220   11.79810  -0.03590   -0.30429
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.02150   11.04500  -0.02350   -0.21277
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.03080   10.05170  -0.02090   -0.20793
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.27690   10.30830  -0.03140   -0.30461
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.68010    9.70080  -0.02070   -0.21338
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.80430    8.82270  -0.01840   -0.20855
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.19760   10.15830   0.03930    0.38688
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.26000   10.22470   0.03530    0.34524
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.67310    9.62870   0.04440    0.46112
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.82410    9.78320   0.04090    0.41806
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.45770    9.41440   0.04330    0.45993
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.60500    9.56500   0.04000    0.41819
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.20190   11.17670   0.02520    0.22547
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.99780   10.96810   0.02970    0.27079
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.16890   10.14520   0.02370    0.23361
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.65210   10.62820   0.02390    0.22487
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.44180   10.41360   0.02820    0.27080
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.65760    9.63520   0.02240    0.23248
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.22970   23.26070  -0.03100   -0.13327
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.58850    9.59560  -0.00710   -0.07399
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.90340    9.91500  -0.01160   -0.11699
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.58850    9.59560  -0.00710   -0.07399
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.90340    9.91500  -0.01160   -0.11699
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16210   13.16190   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.47000   12.48000  -0.01000   -0.08013
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.08770   16.10320  -0.01550   -0.09625
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.46650   12.51190  -0.04540   -0.36285
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.04610   12.05560  -0.00950   -0.07880
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.57030   11.57940  -0.00910   -0.07859
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.77740   11.79650  -0.01910   -0.16191
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.08440   11.08900  -0.00460   -0.04148
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.55350   10.57060  -0.01710   -0.16177
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.66990    8.67350  -0.00360   -0.04151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.65000   36.74000  -0.09000   -0.24496
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.49000   15.50000  -0.01000   -0.06452
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.51000   12.52000  -0.01000   -0.07987
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.21000   13.20000   0.01000    0.07576
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.40000   12.40000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.96000    7.97000  -0.01000   -0.12547
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.04000   12.05000  -0.01000   -0.08299
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.12000   11.05000   0.07000    0.63348
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.80000   11.75000   0.05000    0.42553
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.22000   15.19000   0.03000    0.19750
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.20000   15.16000   0.04000    0.26385
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.43000   20.54000  -0.11000   -0.53554
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.60000   18.67000  -0.07000   -0.37493
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.86000   12.91000  -0.05000   -0.38730
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.45000   15.53000  -0.08000   -0.51513
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.22000   16.24000  -0.02000   -0.12315
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.27000   15.33000  -0.06000   -0.39139
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.44000   15.51000  -0.07000   -0.45132
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.83000   13.91000  -0.08000   -0.57513
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.87000   13.92000  -0.05000   -0.35920
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.53000   14.59000  -0.06000   -0.41124
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.34000   18.37000  -0.03000   -0.16331
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.23000   17.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.36000   13.38000  -0.02000   -0.14948
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.22000   14.17000   0.05000    0.35286
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.24000   13.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.16000    8.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.16000   13.16000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.55000   14.55000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   14.99550   14.99530   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.42440   10.41440   0.01000    0.09602
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.69440   13.67600   0.01840    0.13454
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.54230    7.53510   0.00720    0.09555
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.93000   13.96000  -0.03000   -0.21490
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.00000   14.02000  -0.02000   -0.14265
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   22.70000   22.80000  -0.10000   -0.43860
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.40000   11.48000  -0.08000   -0.69686
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.91000   11.96000  -0.05000   -0.41806
瀚亞巴西基金                                                        4.51000    4.51000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                       43.37000   43.46000  -0.09000   -0.20709
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.10000   11.05000   0.05000    0.45249
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.81000    9.76000   0.05000    0.51230
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.64720   10.61500   0.03220    0.30334
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.30890   10.28880   0.02010    0.19536
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.23200   12.21280   0.01920    0.15721
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.14120   10.11930   0.02190    0.21642
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.52050    7.49820   0.02230    0.29740
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00110    7.98550   0.01560    0.19535
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11000    8.09720   0.01280    0.15808
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.15360    7.13820   0.01540    0.21574
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.86720    8.85330   0.01390    0.15700
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.25300    9.22510   0.02790    0.30244
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35360    9.33530   0.01830    0.19603
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.24260    9.22810   0.01450    0.15713
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.66000   11.61000   0.05000    0.43066
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.27000   11.19000   0.08000    0.71492
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.94000   10.87000   0.07000    0.64397
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.97310    9.98390  -0.01080   -0.10817
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                            10.02750   10.03080  -0.00330   -0.03290
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.89910    9.92210  -0.02300   -0.23181
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.97310    9.98390  -0.01080   -0.10817
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.69000   14.76000  -0.07000   -0.47425
瀚亞印度基金-美元                                                  13.80000   13.90000  -0.10000   -0.71942
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.63000   30.80000  -0.17000   -0.55195
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.03000   12.00000   0.03000    0.25000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.71000   11.81000  -0.10000   -0.84674
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.45000   10.52000  -0.07000   -0.66540
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.76000   14.85000  -0.09000   -0.60606
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.34000    9.42000  -0.08000   -0.84926
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.02000    9.08000  -0.06000   -0.66079
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.45000   11.51000  -0.06000   -0.52129
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.77780   11.82230  -0.04450   -0.37641
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.55620   13.37850   0.17770    1.32825
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.74090   10.76620  -0.02530   -0.23499
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.54670   10.57570  -0.02900   -0.27421
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.69520   11.75920  -0.06400   -0.54425
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.11390    9.14790  -0.03400   -0.37167
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.94280    9.82590   0.11690    1.18971
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.95010    8.97120  -0.02110   -0.23520
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.77830    8.80240  -0.02410   -0.27379
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.15390    9.20490  -0.05100   -0.55405
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.49800   14.47000   0.02800    0.19350
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.89940   10.90180  -0.00240   -0.02201
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.68150   10.65680   0.02470    0.23178
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.67260   12.64810   0.02450    0.19370
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.52000   11.36000   0.16000    1.40845
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.20000   20.17000   0.03000    0.14874
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56130   13.56110   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.13000   27.11000   0.02000    0.07377
瀚亞高科技基金                                                     59.69000   59.57000   0.12000    0.20144
瀚亞理財通基金                                                     27.63000   27.60000   0.03000    0.10870
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.77000    8.83000  -0.06000   -0.67950
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.96000    9.02000  -0.06000   -0.66519
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.03000    9.08000  -0.05000   -0.55066
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.81000    8.87000  -0.06000   -0.67644
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.97000    9.03000  -0.06000   -0.66445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.15000    9.21000  -0.06000   -0.65147
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.63000    8.68000  -0.05000   -0.57604
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.82000    8.87000  -0.05000   -0.56370
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.74000    8.80000  -0.06000   -0.68182
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
瀚亞菁華基金                                                       23.78000   23.75000   0.03000    0.12632
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.93690   12.91110   0.02580    0.19983
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.12430    9.10610   0.01820    0.19987
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.42190   10.46870  -0.04680   -0.44705
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.96940   10.71890   0.25050    2.33699
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.24320   10.30000  -0.05680   -0.55146
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.68090    9.72260  -0.04170   -0.42890
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.91080    9.97310  -0.06230   -0.62468
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.31120    8.34860  -0.03740   -0.44798
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.40780    8.21580   0.19200    2.33696
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.78710    8.83580  -0.04870   -0.55117
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.19170    8.22700  -0.03530   -0.42907
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.84330    7.89250  -0.04920   -0.62338
瀚亞電通網基金                                                     15.34000   15.34000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.67260   13.67650  -0.00390   -0.02852
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.47440   10.48470  -0.01030   -0.09824
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.89740    9.89630   0.00110    0.01112
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.48830   11.49160  -0.00330   -0.02872
瀚亞歐洲基金                                                       11.42000   11.35000   0.07000    0.61674
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