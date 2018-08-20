台股盤前─蘋果概念股「躍」帶電子族群止穩並再上攻

台北股市今 (20) 日受美股大盤並沒有顯露敗相的有利因素下，可望在蘋果已先行整理的蘋果概念股啟動攻勢之下，帶動進一步反彈；分析師張陳浩指出，指數要強攻，需有包括鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 等電子三雄出面表態。

在上周六早晨收盤的美股收盤數據上仍有佳音傳出，川普總統與中國國家主席習近平希望於 11 月討論中美貿易問題，美國股市上漲。分析師說，如果中美貿易戰可能性消退幾個月，將有助股市走高。貿易戰是股市的最大擔憂，如果此一擔憂消退，是股市利多。道瓊工業平均指數收高 110.59 點或 0.43% 至 25669.32。Nasdaq 指數收高 9.81 點或 0.13% 至 7816.33。S&P 500 指數收高 9.44 點或 0.33% 至 2850.13。費城半導體指數收低 9.68 點或 0.73% 至 1323.41。

對今天台北股市盤勢的整體看法而言，證券分析師黃漢成今天早晨指出，電子族群的被動元件類股受限於本身籌碼面的因素，目前仍在築底階段，大盤仍以 PCB 類股為市場的強勢指標；而蘋果概念股在大立光完成填息之後將面臨震盪格局。

上周五盤中，PCB 族群如金像電 (2368-TW)、競國 (6108-TW) 等股價也同步走高。

台北股市 8 月 17 日集中市場加權股價加數收在 10690.96 點，成交值在 1269.65 億元，黃漢成說，目前台股在前波低點的 10500 點仍有支撐。

法人圈認為，台股近期類股快速輪動，持續欠缺主流股和方向，包括晶圓代工、權值股和被動元件等重要指標股的表現，持續牽動市場走向。而在被動元件與矽晶圓缺貨漲價概念股為先前台股強勢指標，今年來營運有亮麗成績單，在股價經過大幅回檔修正後，矽晶圓股能夠跟進反彈，將有助提振市場信心。

此外，在蘋果、三星、華為近期的旗艦機將陸續推出，手機零組件族群表現也將成為今天的觀盤重心之一。