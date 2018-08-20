匯力資源(01303-HK)達成復牌其中一項條件

匯力資源(01303-HK)公布，獨立調查經已完成，其中一項復牌條件已獲達成。

該公司審核委員會已收到核數師日期為2018年3月19日之函件，其中就出售事項提出疑問。就出售陝西佳合礦業開發有限公司之100%股權及哈密佳泰結欠大捷山之相關債務，總代價為5740萬元(人民幣.下同)。獨立調查公司有關出售事項之主要結果。就出售協議項下應付代價而言，該集團已於2015年12月30日收到一名個人(個人B)向該集團匯出之首筆付款480萬元的首筆付款。根據大捷山發出之通知，該款項為個人B代表大捷山支付之首批代價。

於2017年3月10日，大捷山向該集團出示三份總金額為1000萬元之銀行匯票，聲稱已支付出售事項之第二批代價。然而，由於該集團負責該事宜之前僱員表示當該等銀行匯票提供予集團之時，彼正忙於多項事宜及大捷山因與其供應商存在若干糾紛亦要求相關僱員於稍後時間將銀行匯票存入銀行，故相關僱員並無及時安排存放銀行匯票。隨後，大捷山之買方代表承認，該三份銀行匯票乃不真實，而彼在向該集團出示該等匯票之前已知悉此事。

針對大捷山之訴訟該集團已就出售協議項下應付之未償還代價及違約賠償金向大捷山提出索償。於2018年3月，哈密佳泰就出售協議項下應付之未償還代價向大捷山提起法律訴訟。在等待開展所述法律訴訟期間，該集團隨後亦向大捷山屢次追討欠款。然而，考慮到曠日持久之訴訟程序會牽涉較高法律費用及鑑於大捷山之財務狀況，自其收回餘下代價之可能性較小，該集團認為，和解將符合該集團之最佳利益。於2018年5月22日，法院下發民事調解書，據此，哈密佳泰與大捷山達成和解。

特別調查委員會就獨立調查之主要結果提出多項意見，該集團已採取各種措施保護集團免因出售事項遭受損失。

核數師於完成就獨立調查結果及其他未盡事宜之審核程序後，該公司其後將於切實可行情況下盡快安排落實及刊發2017年年度業績連同2017年年報。基於該公司對最新進展及情況之了解，現時預期2017年年度業績及2017年年報將於2018年九月中旬前後刊發。

由於延遲刊發2017年年度業績及上市規則第13.50條之規定，股份已自2018年3月28日上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發2017年年度業績，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

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