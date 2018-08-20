浙江世寶(01057-HK)6個月轉蝕585.65萬人民幣不派息

浙江世寶(01057-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔虧損585.65萬元(人民幣.下同)(2017年度純利3971.51萬元)，每股基本虧損0.74分。不派息。

公司主營業務毛利率為15.05%(2017年度同期20.44%)。公司商用車轉向產品毛利率同比上升，然而乘用車轉向產品處於技術升級及產品換代期，傳統液壓助力轉向器產品毛利率大幅下滑，新型替代產品電動助力轉向系統產品部分項目尚未實現盈利，綜合使得公司主營業務毛利率下降。

報告期，公司商用車液壓助力迴圈球轉向器產品實現了批量出口德國市場，乘用車電動助力轉向系統產品實現了小批量出口新興市場，預計下半年將繼續推進出口業務的發展。 報告期，公司電動助力轉向系統總成裝配線及關鍵零部件生產設備陸續採購到位，預計今年末電動助力轉向系統產品的總成產能將達到100萬套/年。 報告期，公司開展了電動助力轉向系統產品降成本工作，預計下半年電動助力轉向系統產品的毛利率將得到改善。

報告期，公司非公發行A股股票事項因中國證監會批文到期失效，未能完成發行工作。公司原計劃使用上述發行股票的募集資金投資建設的乘用車、商用車智慧轉向總成及關鍵零部件產能及汽車智慧技術研發中心將使用自有資金和銀行借款繼續投資。投資進度將根據資金情況結合市場需求調整或放緩。

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