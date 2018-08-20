路透：美國政府試圖迫使Facebook幫忙竊聽Messenger

路透舊金山8月17日 - 三位知情消息人士說，美國政府正在試圖迫使Facebook(FB.O)破解其Messenger應用程序中的加密，以便執法部門可以在刑事調查過程中監聽嫌疑人的語音對話。這再度引出公司是否可以被迫改變其產品以實現監控的問題。

這宗此前未曾報導過的案件在加州一個聯邦法院秘密審理，因此沒有公開文件，但這三名消息人士告訴路透，Facebook正在質疑美國司法部的要求。

據上述不願透露姓名的消息人士，Messenger一案中的法官周二聽取了一項政府動議的理由，該動議要求認定Facebook藐視法庭，因其拒絕執行監視請求。

法官的裁決將會造成什麼影響尚不清楚。一些法律專家表示，如果政府在Facebook Messenger案件中勝出，它可能會提出類似的論據來迫使一些公司重寫其他流行的加密服務(如Signal以及Facebook擁有10億用戶的WhatsApp)，其中包括語音和文本功能。

執法機構迫使技術提供商重寫軟件以捕獲和移交不再加密的數據，這將對那些在警察和立法者壓力下視自身為個人隱私保護者的公司產生重大影響。

法律專家對美國政府是否能夠迫使Facebook就範看法不一。

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