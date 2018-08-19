碧生源(00926-HK)6個月轉蝕2619.5萬人民幣不派息

碧生源(00926-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔虧損2619.5萬元(人民幣.下同)(2017年度同期盈利2739.2萬元)，每股虧損1.64分，不派息。

該集團2018年上半年的收益按年下降36.6%至1.677億元。其中碧生源牌常潤茶的收益下降50.9%至5160萬元，銷量由2017年上半年的7350萬茶包下降49.4%至今年同期的3720萬茶包；碧生源牌常菁茶的收益按年下降31.6%至7840萬元，銷量由2017年上半年的8120萬茶包下降29.6%至今年同期的5720萬茶包；碧生源牌常潤茶和碧生源牌常菁茶在2017年上半年的平均售價分別為每包1.43元和1.41元，於今年上半年的平均售價則分別為每包1.39元和1.37元。

碧生源牌常潤茶、碧生源牌常菁茶的平均售價均較去年同期下降2.8%相比去年同期，今年上半年的收益下降36.6%而銷售成本減少13.8%，因此，該集團的毛利由去年上半年的2.111億元減少42.4%至今年同期的1.216億元。該集團的毛利率則由去年上半年的79.8%減少至今年同期的72.5%。



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