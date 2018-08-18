全球股市正在「萎縮」：股票庫藏股遠超新發行規模

據英國《金融時報》報導，隨著全球公司股票庫藏股總量遠遠超過了上市公司發行新股或出售可轉換債券的總規模，全球股市也正以 20 年來最快的速度萎縮。

伯恩斯坦研究機構的分析師 Inigo Fraser-Jenkins 在近日的一份報告中寫道，全球股票庫藏股規模的增長，同時也伴隨著股票發行活動的減少，這也表明大多數發達國家的股票淨髮行量正處於歷史低位。

不過他也提到，這種市場萎縮並沒有引起恐慌，還為美股牛市推波助瀾：

「眼下極低的淨髮行規模在未來 12 個月對全球股市來說，是非常有利的。」

市場也普遍預期，美股庫藏股活動還將繼續活躍。標普道瓊斯指數公司高級分析師 Howard Silverblatt 就指出，美股公司的股票庫藏股正出現加速勢頭，庫藏股行動已成為支撐股價的關鍵因素。

但法國興業銀行分析師 Andrew Lapthorne 警告稱，隨著為庫藏股而動用現金儲備，庫藏股最終必將結束：

「當你將股票庫藏股金額添加到所支付的股息上，整體派息率提高，但其中很大一部分資金來自於資產負債表的現金和流動性投資的銷售，因此，凈債務呈上升趨勢」

一直以來，得益於減稅和強勁的經濟帶來的利潤增長，美國公司熱都衷於庫藏股。

今年以來，美國上市公司正以前所未有的速度庫藏股，根據市場研究公司 TrimTabs 的數據，美國上市公司第二季宣布了 4336 億美元的股票庫藏股計劃，幾乎是第一季 2421 億美元的兩倍。

高盛也曾預測，2018 年美股上市公司的股票庫藏股規模將達到 1 兆美元，較 2017 年增長 46%，創歷史新高。

而現在不止是美國，英國、歐盟和日本等國家的企業也在積極的庫藏股。

伯恩斯坦研究機構的數據顯示，截至 7 月底，西歐、加拿大、日本和亞洲發達國家的股票庫藏股總額為 2480 億美元，是去年同期的兩倍。

『新聞來源／華爾街見聞』