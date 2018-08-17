◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 富邦臺灣加權正2 嘉裕 元大滬深300正2 元大台商50 本盟 大統染 味王 新日光 東華 群益臺灣加權反1 富邦摩台 巨庭 本盟 大飲 大東 正道 富邦發達 亞德客-KY 銘旺科 宏亞 立益 同開 富邦金融 大同 健和興 達新 佳和 元大MSCI台灣 麗正 旭隼 地球 昶和 永豐臺灣加權 國巨 元晶 恆大 三洋紡 富邦日本 茂矽 遠雄來 怡華 本盟 國泰日經225 錸德 統領 昶和 瑞利 元大歐洲50 智寶 威宏-KY 大統染 樂士 元大日經225 環科 泰昇-KY 錩泰 正峰新 元大美債20正2 奇力新 程泰 億泰 元大美債20反1 大毅 氣立 毛寶 國泰20年美債反1 強茂 台硝 燁興 元大S&P日圓反1 華新科 永記 中鴻 富邦歐洲 星通 日勝化 千興 FH彭博高收益債 禾伸堂 展宇 威致 FH彭博新興債 同泰 華廣 華豐 FH富時不動產 玉晶光 士紙 首利 元大台灣高息低波 台端 高興昌 麗正 富邦臺灣優質高息 創意 東明-KY 東訊 FH富時高息低波 揚明光 鑫永銓 華泰 新光內需收益 辛耘 宏旭-KY 錸德 勝悅-KY 鈞寶 海悅 倫飛 宏洲 淳安 智寶 威盛 嘉裕 達方 隴華 國碩 東華 華園 鼎元 銘旺科 大東 杜康-DR 銘旺科 統懋 立益 陽光能源-DR 翔耀 翔耀 大宇 奇力新 太空梭 佳和 大毅 麗臺 宏遠 禾伸堂 華映 昶和 揚明光 吉祥全 三洋紡 泰鼎-KY 憶聲 本盟 虹堡 科風 利勤 迎廣 和鑫 廣越 悅城 力特 瑞利 達方 喬鼎 樂士 富鼎 正達 廣隆 愛山林 晟鈦 正峰新 皇昌 同泰 錩泰 潤弘 新世紀 聲寶 遠雄來 誠創 億泰 夏都 嘉威 和益 欣欣 力銘 台肥 統領 亞太電 永記 客思達-KY 達能 毛寶 阿瘦 科納-KY 燁興 康師傅-DR 清惠 中鴻 杜康-DR 慧友 燁輝 同方友友-DR 勁永 千興 晨訊科-DR 捷泰 大成鋼 友佳-DR 互億 威致 一零四 天瀚 華豐 欣巴巴 迅杰 首利 欣天然 華上 麗正 新海 光麗-KY 東訊 欣高 元晶 華泰 茂順 華冠 旺宏 台數科 裕豐 聯強 南六 寶徠 錸德 基勝-KY 皇普 倫飛 波力-KY 日勝生 智寶 泰昇-KY 台船 微星 政伸 六福 威盛 吉源-KY 台南-KY 映泰 鼎炫-KY 康師傅-DR 國碩 聖馬丁-DR 興勤 神州-DR 銘旺科 耀傑-DR 統懋 同方友友-DR 翔耀 晨訊科-DR 太空梭 友佳-DR 超豐 陽光能源-DR 麗臺 精熙-DR 華映 中福 美隆電 雷虎 吉祥全 中視 晟銘電 秋雨 憶聲 慶豐富 零壹 新利虹 威健 國光生 科風 和鑫 力特 喬鼎 正達 晟鈦 同泰 新世紀 華擎 誠創 嘉威 力銘 亞太電 達能 嘉彰 科納-KY 清惠 祥碩 慧友 亞翔 勁永 嘉聯益 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 易華電 華冠 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 鄉林 長虹 台船 萬企 六福 台新金 合庫金 群益證 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 康友-KY 東哥遊艇