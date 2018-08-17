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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月17日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     元大台灣50正2 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     富邦臺灣加權正2   
嘉裕     元大滬深300正2 元大台商50          本盟              大統染   味王     新日光     
東華     群益臺灣加權反1 富邦摩台          巨庭              本盟     大飲                
大東     正道     富邦發達          亞德客-KY          銘旺科   宏亞                
立益     同開     富邦金融          大同              健和興   達新                
佳和              元大MSCI台灣          麗正              旭隼     地球                
昶和              永豐臺灣加權          國巨              元晶     恆大                
三洋紡            富邦日本          茂矽              遠雄來   怡華                
本盟              國泰日經225          錸德              統領     昶和                
瑞利              元大歐洲50          智寶              威宏-KY  大統染              
樂士              元大日經225          環科              泰昇-KY  錩泰                
正峰新            元大美債20正2          奇力新                     程泰                
億泰              元大美債20反1          大毅                       氣立                
毛寶              國泰20年美債反1          強茂                       台硝                
燁興              元大S&P日圓反1          華新科                     永記                
中鴻              富邦歐洲          星通                       日勝化              
千興              FH彭博高收益債          禾伸堂                     展宇                
威致              FH彭博新興債          同泰                       華廣                
華豐              FH富時不動產          玉晶光                     士紙                
首利              元大台灣高息低波          台端                       高興昌              
麗正              富邦臺灣優質高息          創意                       東明-KY             
東訊              FH富時高息低波          揚明光                     鑫永銓              
華泰              新光內需收益          辛耘                       宏旭-KY             
錸德              勝悅-KY           鈞寶                       海悅                
倫飛              宏洲              淳安                       智寶                
威盛              嘉裕              達方                       隴華                
國碩              東華              華園                       鼎元                
銘旺科            大東              杜康-DR                    銘旺科              
統懋              立益              陽光能源-DR                   翔耀                
翔耀              大宇                                         奇力新              
太空梭            佳和                                         大毅                
麗臺              宏遠                                         禾伸堂              
華映              昶和                                         揚明光              
吉祥全            三洋紡                                       泰鼎-KY             
憶聲              本盟                                         虹堡                
科風              利勤                                         迎廣                
和鑫              廣越                                         悅城                
力特              瑞利                                         達方                
喬鼎              樂士                                         富鼎                
正達              廣隆                                         愛山林              
晟鈦              正峰新                                       皇昌                
同泰              錩泰                                         潤弘                
新世紀            聲寶                                         遠雄來              
誠創              億泰                                         夏都                
嘉威              和益                                         欣欣                
力銘              台肥                                         統領                
亞太電            永記                                         客思達-KY            
達能              毛寶                                         阿瘦                
科納-KY           燁興                                         康師傅-DR            
清惠              中鴻                                         杜康-DR             
慧友              燁輝                                         同方友友-DR            
勁永              千興                                         晨訊科-DR            
捷泰              大成鋼                                       友佳-DR             
互億              威致                                         一零四              
天瀚              華豐                                         欣巴巴              
迅杰              首利                                         欣天然              
華上              麗正                                         新海                
光麗-KY           東訊                                         欣高                
元晶              華泰                                         茂順                
華冠              旺宏                                         台數科              
裕豐              聯強                                         南六                
寶徠              錸德                                         基勝-KY             
皇普              倫飛                                         波力-KY             
日勝生            智寶                                         泰昇-KY             
台船              微星                                         政伸                
六福              威盛                                         吉源-KY             
台南-KY           映泰                                         鼎炫-KY             
康師傅-DR          國碩                                                             
聖馬丁-DR          興勤                                                             
神州-DR           銘旺科                                                           
耀傑-DR           統懋                                                             
同方友友-DR          翔耀                                                             
晨訊科-DR          太空梭                                                           
友佳-DR           超豐                                                             
陽光能源-DR          麗臺                                                             
精熙-DR           華映                                                             
中福              美隆電                                                           
雷虎              吉祥全                                                           
中視              晟銘電                                                           
秋雨              憶聲                                                             
慶豐富            零壹                                                             
新利虹            威健                                                             
國光生            科風                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  華擎                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  嘉彰                                                             
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  祥碩                                                             
                  慧友                                                             
                  亞翔                                                             
                  勁永                                                             
                  嘉聯益                                                           
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                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  易華電                                                           
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  鄉林                                                             
                  長虹                                                             
                  台船                                                             
                  萬企                                                             
                  六福                                                             
                  台新金                                                           
                  合庫金                                                           
                  群益證                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  康友-KY                                                          
                  東哥遊艇
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