【亞洲投顧】被動元件？

◆盤勢分析

昨日的美股的上漲有助於今日的台灣股市嗎？答案是並沒有，台股早盤還是開高開出，不過日、韓都是開高下跌，所以台股也受影響，並沒有進一步的向上攻堅，每次遇到接近 10750 的壓力左右，就回跌，形成高檔振盪，不過到了尾盤，國巨 (2327)、華新科()，原本在平盤上走的好好的，突然大跳水，華新科(2492) 跌 9 元、-3.33%，國巨下跌 33 元、-4.98%，似乎是受到高容電容報價有所鬆動所影響和陸股下趺的所影響。

大立光 (3008) 在尾盤也跌了 90 元收 4430 元，原本開低的台積電 (2330) 和鴻海(2317)，開高走低。使得指數沒法上攻。今日開盤在 10702 點，之後就拉低有到 10757 點，遇到 5 日均線，之後到尾盤到 10983 點了。而期指盤的部份則是從 10684，九點過後一路拉到 10747，之後就一直盤跌，最後跌到 10662 點。

外資今天買了 2216 口，自營和投信則是共賣了 2439 口，，外資的態度今日是轉賣為買嗎？反應完了嗎？還是要走走看看，大跌的反彈，一向是難以捉摸，所以還是重申壓力點為 10810，如支撐點 10700 點，支撐壓力破了，再做進出，保守為宜

祝大家操作順利