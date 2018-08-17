【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

反彈格局，盤勢還是偏空

今天大盤量縮上漲，多方追價力道不大，大盤帶量站穩 10725 點，正式止跌，展開反彈行情，反彈第一目標前波高點 10829 點，記住，反彈不好操作，有獲利要出場，否則等待壓力點放空的機會；這次大盤跌破 10893 點轉空點，龍哥先前就說請大家要順勢放空操作，就可以簡單獲利，這就是按照規劃操作，該進場就進場，該出場就出場。這個大盤，龍哥很早就提醒大家，大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險，甚至請大家將資金配置到傳產的水泥和鋼鐵，推薦四檔個股全部創高，1101 台泥，1102 亞泥，2014 中鴻，2027 大成鋼，找到主力找到獲利。

優先注意多方格局而且籌碼穩定的主力股，例如，5371 中光電，2383 台光電，6269 台郡，2439 美律，1101 台泥，1102 亞泥，2014 中鴻，2027 大成鋼等等；龍哥也一直強調空方格局的個股不要亂碰，例如被動元件和矽晶圓；大家要自己做功課追蹤籌碼狀況，佈局籌碼穩定的主力股，獲得支撐的機率較大，操作風險較低。現在龍哥就是保守操作，等待盤勢穩定才擴大操作。

今天外資期貨多單口，自營商期貨空單口，外資選擇權佈局，自營商選擇權佈局。



【籌碼穩定的主力股】

5371 中光電，2383 台光電，6274 台燿，3037 欣興

2458 義隆，6269 台郡，2439 美律，3227 原相

1101 台泥，1102 亞泥，2014 中鴻，2027 大成鋼

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10725 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10893 點開始偏空操作，現在防守 10725 點。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估