【華冠投顧】中美棋局暫難解、曙光照亮漫長路

鍾騏遠 分析師

#熱門股分析

2368 金像電：股價自底部整理之後轉強

由於量能持續放大，後續仍有表現空間

唯留意法人的買量是否延續

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3533 嘉 澤：股價經整理之後長紅表態

顯示下半年個股營收不差，唯法人籌碼

買單已逐漸減少，後續觀察法人動向即可

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4953 緯 軟：因企業資安需求增加

股價自整理後創新高，若量能持續

後續仍有機會成長

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4736 泰 博：股價整理到季線反彈

今天續強向上、成交量能放大

若下周量能大於先前創高量

則股價不排除有創高的機會

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2349 錸 德：股價今天續強向上

唯前波下跌缺口尚未回補

下周起須觀察量能是否跟上

務必留意季線仰角的變化

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# 台股盤勢分析：

雖美股大漲做收，但台股今開高走低

由於美股上漲集中在工業類股

科技類股以及半導體仍舊承壓

而台股與費半的連動較高

因此加權指數才會出現震盪

另外，被動元件指標股國巨收黑

對整個漲價題材無疑是潑了一桶冷水

原則上，類股上漲賣壓沉重

搶短的投資人務必手腳要快

儘管中美貿易戰進入白熱化

零星個股還是有機會表現

特別是下半年展望佳的公司

近期股價承壓而出現買點

若後續貿易戰告一段落

則股價仍有表現的空間

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。