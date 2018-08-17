【華冠投顧】中美棋局暫難解、曙光照亮漫長路

鍾騏遠 分析師
#熱門股分析
2368 金像電：股價自底部整理之後轉強
由於量能持續放大，後續仍有表現空間
唯留意法人的買量是否延續
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3533 嘉 澤：股價經整理之後長紅表態
顯示下半年個股營收不差，唯法人籌碼
買單已逐漸減少，後續觀察法人動向即可
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4953 緯 軟：因企業資安需求增加
股價自整理後創新高，若量能持續
後續仍有機會成長
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4736 泰 博：股價整理到季線反彈
今天續強向上、成交量能放大
若下周量能大於先前創高量
則股價不排除有創高的機會
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2349 錸 德：股價今天續強向上
唯前波下跌缺口尚未回補
下周起須觀察量能是否跟上
務必留意季線仰角的變化
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# 台股盤勢分析：
雖美股大漲做收，但台股今開高走低
由於美股上漲集中在工業類股
科技類股以及半導體仍舊承壓
而台股與費半的連動較高
因此加權指數才會出現震盪
另外，被動元件指標股國巨收黑
對整個漲價題材無疑是潑了一桶冷水
原則上，類股上漲賣壓沉重
搶短的投資人務必手腳要快
儘管中美貿易戰進入白熱化
零星個股還是有機會表現
特別是下半年展望佳的公司
近期股價承壓而出現買點
若後續貿易戰告一段落
則股價仍有表現的空間
※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。