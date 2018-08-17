【華冠投顧】反彈只打半場好球 下週價穩量縮求反彈

華冠投顧 范振鴻 分析師

#族群追蹤

今天早盤大盤不弱，昨天強勢的被動元件也都開高攻擊的氣勢，但就如我昨天分析所說，這些跌深反彈的漲價族群漲起來也都會是反壓，只是沒想到反壓這麼重，昨天漲停的 2327 國巨、2492 華新科都開高走低跌 3~5%，連彈三天的 2478 大毅也跌了 5%，原本最強勢的 6173 信昌電今天是開高走低，月季均線死亡交叉，看著這些標的越跌融資越增，真得很替散戶們感到擔心，一來大家會受傷，二來對台股下一波的資金動能也會是一種傷害，而昨天提到的 2349 錸德還有反彈空間，今天也是強攻，但反壓也非常近了，一樣建議持有者能趁反彈出脫就出脫。

#盤勢分析

昨天提到『大盤與 OTC 小時線皆有多頭背離的狀況發生，接下來有利盤勢反彈』。但是今天只演了半場好戲，大盤早盤攻擊氣勢還不差，但 10 點過後就喪失追價力道，估量也從早盤 1400 億水準下滑到只剩下收盤的 1269 億，盤面觀察是有反彈力道偏弱的現象，雖然後來下殺，但因為量縮還是有為盤勢留一線生機，下週最好的狀況就是持續量縮止穩，最差的狀況就是本週四低點被跌破，本週四低點若破，整個下跌段套牢狀況會更嚴重，但關鍵一樣是需要去站上 10939 才有機會翻多。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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