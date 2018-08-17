【華冠投顧】台股回檔整理期 個股強弱差異大 作多作空都可行

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3090 日電貿、2368 金像電、6108 競國

＜大盤分析＞

上週昇楷提醒「內憂外患攪局，本週台股恐將震盪回檔，高出才有錢低進」，今日收週線跌掉 292 點，目前 "外患"(土耳其貨幣危機及美中貿易戰) 已見良性發展，但在 "內憂" 還沒明顯好轉、摩台期 OI 水位仍偏高的情況下，回檔整理期恐將持續到月底，偏強或偏弱整理就以大盤 10600 為觀察點。

現階段操作可採取「多空雙向」，因為台股多頭結構受到破壞且除權息高峰已過，作空的可行性及操作難度都降低，作多則可著墨在部分「蘋概族群」、「PCB 族群」、「IC 設計族群」等相對強勢股，而搶賺負乖離過大的「被動元件」則手腳要快採取「打帶跑」。

＜被動元件族群＞

本週被動元件族群如《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》、《2375 智寶》、《8043 蜜望實》、《3090 日電貿》... 等個股皆出現抗跌或逆勢走法，符合搶短條件，不過整個族群僅具備短彈條件，要扭轉中線籌碼劣勢並非一蹴可幾，所以昨日也才提醒搶反彈就像搶銀行，搶到了要跑，沒搶到也不能戀棧。

目前整個族群的中線籌碼仍亂加上台股還在休養生息，需要時間進行築底才有能力對抗上檔反壓，波段需留意籌碼能否朝向融資減、法人買的方向發展。

＜PCB 族群＞

本週盤面以 PCB 族群表現最吸睛，尤其《2368 金像電》更幾乎天天逆勢大漲，當中包括《4958 臻鼎 - KY》、《3044 健鼎》、《3037 欣興》、《8046 南電》、《6108 競國》、《6153 嘉聯益》、《6269 台郡》、《5439 高技》... 等，都逆著大盤維持高姿態走勢，是當前盤面較佳的多方選擇。

上述個股比較需要提防的便是大盤系統風險若再起，有時難免出現強勢股補跌情形，因此短線已經拉高的當避免追高，作多當選擇量縮回測支撐不破時才可切入。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。