【華冠投顧】弱勢盤 傳產優於電子

◆ 劉彥良 盤後分析

今天是七夕情人節，結果加權指數終場也只漲 7 點，上攻無力主要來自於昨天費半收跌以及陸股開高走低並翻黑，甚至終場還大跌 1.34% 再創新低。雖然美中將重啟新一輪談判，但這只是「談」並不代表會「談成」，等到談成的那一天，美中貿易戰才是真正劃下句點，否則市場永遠會存在不確定性的疑慮。

目前美股的電子族群表現較弱，同樣地外資也在賣超台灣的電子股並把資金轉進傳產原物料族群，所以投資朋友在資金控管上也應該拉高傳產股的比重。

上週經濟日報台股比賽的投組當中，電子股和傳產股各選了 4 檔，單週績效近 1 成，目前總成績躍升首位。本週持續拉高傳產股比重來到 5 檔，而投組中的 8 檔個股都是法人在偏多的個股。

被動元件又是一日行情，昨天搶短的早盤沒出也是白忙一場。從指標股 2327 國巨本週的籌碼流向來看，資減券增且法人回補，有助於展開跌深反彈行情，但是想搶反彈的投資朋友應該要趁拉回再進場，否則追價完的隔天就是被隔日沖主力修理，至於該族群的反彈目標可設定月線作參考，若走勢不如預期跌破前低就要嚴格執行停損。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅參考，投資時應審慎評估