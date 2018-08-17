【華冠投顧】被動元件尾盤翻臉，台股10700點失守，周線連三黑!

今日消息傳來利多，美中貿易談判重啟協商，土耳其貨幣里拉止跌反彈，美股道瓊指數大漲 396 點，激勵台股原本走高，一度大漲 74 點攻抵 10757 點，不過午盤過後被動元件族群出現反彈後獲利賣壓，國巨 (2327)，華新科 (2492)，信昌電(6173)，蜜望實(8043)，禾伸堂 (3026)，大毅 (2478)，日電貿(3090) 等股價急轉直下，由紅翻黑，拖累大盤，加權指數收盤時，漲幅幾乎吐光光，僅小漲 7 點，10690 點作收，成交量 1269 億元，價漲量縮，周 K 線收長黑跌 292 點，連 3 黑。個股焦點: 金像電 (2368)轉攻雲端伺服器及資料庫中心有成，第 2 季轉虧為盈，上半年每股淨損降至 0.1 元，下半年將比上半年好，全年獲利可期，股價本周大漲 36%。錸德 (2349)受惠消費性光碟價格市況供給吃緊，價格自今年 4 月起逐步調升，第 2 季財報毛利率大躍進，股價跌深反彈，昨日漲停，今日大漲 8%。. 剛上市電機股全球傳動 (4540)上半年 EPS 從去年同期 0.17 元翻倍至 4.04 元，股價衝上 126.5 元。生技股泰博 (4736) 第 2 季獲利亮眼，估今年血糖機出貨看旺，挹注業績穩健向上，強彈 6%，175 元作收。

本周台股周一大跌 234 點，破壞多頭架構之後，今日出現技術性的跌深量縮反彈，整體而論尚未扭轉趨勢，因此，穩健的人可等待真正落底，積極的人可搶賺跌深反彈，持股多者建議反彈減碼以對。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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