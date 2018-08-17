【日盛投顧】10600上升趨勢線之上震盪整理

◆盤勢分析

1. 因中、美恢復貿易談判，激勵周五亞洲股價普遍上漲。台股早盤以小高盤開出，最高到 10,757.01 點，但因盤中市場再傳出川普要求中國讓步與周末投資人追價意願低落，指數橫盤震盪。12 點過後因被動元件再度走弱影響，大盤漲幅快速收斂。終場台股收在 10,690.9 點，上漲 7 點，漲幅 0.07%；OTC 指數因矽晶圓拖累，下跌 0.41%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長上影線的小黑 K，呈現追價力道不足。

(2) 量能：量縮整理，價量尚未失控。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值下滑，MACD 狀柱體橫向震盪呈現偏弱，但極短線大盤 60 分鐘技術指標開始出現背離。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 81.15 億元；外資 - 59.57 億元、投信 + 8.37 億元、自營 - 29.95 億元。

電子中小型股再度走弱，傳統類股輪動

1. 電子類股

(1)PCB：2368 金像電轉攻雲端伺服器及資料庫中心，股價周五強勢漲停。另外，3354 律勝 7 月營收年增 12.04%，股價跳空站上季線；5349 先豐股價量出上漲。

(2)CD-R：2349 錸德 2Q18 毛利率回升到 6.72%，股價兩續兩天上揚。

2. 非電子類股

(1) 水泥：水泥雙雄 1101 台泥、1102 亞泥紛紛交出上半年賺贏去年全年的亮麗成績單，第 3 季開始步入旺季，在大陸的生產事業依然減產，相對價格和獲利拉高，亞泥股價創 7 年來新高。

(2) 紙類：1904 正隆 2Q18 獲利優於預期，近期外資、投信買超 2000 張，股價延續周四漲勢；帶動 1909 榮成股價上漲超過 2%。

(3) 紡織：上游 1444 力麗、1455 集盛、1447 力鵬股價基期低，近期法人略有著墨，周五股價量出轉強。下游成衣廠 1476 儒鴻、1477 聚陽股價整日維持紅盤。