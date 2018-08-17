[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰臺灣加權正2 元大台灣50正2 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 新日光 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 本盟 大統染 味王 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦摩台 巨庭 本盟 大飲 東華 正道 富邦發達 亞德客-KY 銘旺科 宏亞 大東 同開 富邦金融 大同 健和興 達新 立益 元大MSCI台灣 麗正 旭隼 地球 佳和 永豐臺灣加權 國巨 元晶 恆大 昶和 富邦日本 茂矽 遠雄來 怡華 三洋紡 國泰日經225 錸德 統領 昶和 本盟 元大歐洲50 智寶 威宏-KY 大統染 瑞利 元大日經225 環科 泰昇-KY 錩泰 樂士 元大美債20正2 奇力新 程泰 正峰新 元大美債20反1 大毅 氣立 億泰 國泰20年美債反1 強茂 台硝 毛寶 元大S&P日圓反1 華新科 永記 燁興 富邦歐洲 星通 日勝化 中鴻 FH彭博高收益債 禾伸堂 展宇 千興 FH彭博新興債 同泰 華廣 威致 FH富時不動產 台端 士紙 華豐 元大台灣高息低波 創意 高興昌 首利 富邦臺灣優質高息 揚明光 東明-KY 麗正 FH富時高息低波 辛耘 鑫永銓 東訊 新光內需收益 鈞寶 宏旭-KY 華泰 宏洲 淳安 海悅 錸德 嘉裕 達方 智寶 倫飛 東華 華園 隴華 威盛 大東 杜康-DR 鼎元 國碩 立益 陽光能源-DR 銘旺科 銘旺科 大宇 翔耀 統懋 佳和 奇力新 翔耀 台富 大毅 太空梭 宏遠 禾伸堂 麗臺 昶和 揚明光 華映 三洋紡 泰鼎-KY 吉祥全 本盟 虹堡 憶聲 利勤 迎廣 科風 廣越 悅城 和鑫 瑞利 達方 力特 樂士 富鼎 喬鼎 廣隆 愛山林 正達 正峰新 皇昌 晟鈦 豐祥-KY 潤弘 同泰 聲寶 遠雄來 新世紀 億泰 夏都 誠創 和益 欣欣 嘉威 台肥 統領 力銘 永記 客思達-KY 亞太電 毛寶 阿瘦 達能 燁興 康師傅-DR 科納-KY 中鴻 杜康-DR 清惠 燁輝 同方友友-DR 慧友 千興 晨訊科-DR 勁永 威致 友佳-DR 捷泰 豐達科 一零四 互億 華豐 欣巴巴 天瀚 首利 欣天然 迅杰 麗正 新海 華上 東訊 秋雨 光麗-KY 華泰 欣高 元晶 聯強 茂順 華冠 錸德 台數科 裕豐 倫飛 南六 寶徠 智寶 基勝-KY 皇普 微星 波力-KY 日勝生 威盛 泰昇-KY 台船 映泰 政伸 六福 國碩 吉源-KY 台南-KY 興勤 鼎炫-KY 康師傅-DR 銘旺科 聖馬丁-DR 統懋 神州-DR 翔耀 耀傑-DR 太空梭 同方友友-DR 麗臺 晨訊科-DR 華映 友佳-DR 美隆電 陽光能源-DR 吉祥全 精熙-DR 晟銘電 中福 憶聲 雷虎 零壹 中視 威健 秋雨 科風 慶豐富 和鑫 新利虹 力特 國光生 喬鼎 正達 晟鈦 同泰 新世紀 華擎 誠創 嘉威 力銘 亞太電 達能 科納-KY 清惠 祥碩 慧友 亞翔 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 易華電 華冠 裕豐 寶徠 國揚 皇普 日勝生 鄉林 台船 萬企 六福 台新金 合庫金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 康友-KY 東哥遊艇