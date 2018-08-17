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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月16日 交易日  
  
停止融資        融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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國泰臺灣加權正2 元大台灣50正2   富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     新日光
宏洲            元大滬深300正2  元大台商50        本盟              大統染   味王
嘉裕            群益臺灣加權反1 富邦摩台          巨庭              本盟     大飲
東華            正道            富邦發達          亞德客-KY         銘旺科   宏亞
大東            同開            富邦金融          大同              健和興   達新
立益                            元大MSCI台灣      麗正              旭隼     地球
佳和                            永豐臺灣加權      國巨              元晶     恆大
昶和                            富邦日本          茂矽              遠雄來   怡華
三洋紡                          國泰日經225       錸德              統領     昶和
本盟                            元大歐洲50        智寶              威宏-KY  大統染
瑞利                            元大日經225       環科              泰昇-KY  錩泰
樂士                            元大美債20正2     奇力新                     程泰
正峰新                          元大美債20反1     大毅                       氣立
億泰                            國泰20年美債反1   強茂                       台硝
毛寶                            元大S&P日圓反1    華新科                     永記
燁興                            富邦歐洲          星通                       日勝化
中鴻                            FH彭博高收益債    禾伸堂                     展宇
千興                            FH彭博新興債      同泰                       華廣
威致                            FH富時不動產      台端                       士紙
華豐                            元大台灣高息低波  創意                       高興昌
首利                            富邦臺灣優質高息  揚明光                     東明-KY
麗正                            FH富時高息低波    辛耘                       鑫永銓
東訊                            新光內需收益      鈞寶                       宏旭-KY
華泰                            宏洲              淳安                       海悅
錸德                            嘉裕              達方                       智寶
倫飛                            東華              華園                       隴華
威盛                            大東              杜康-DR                    鼎元
國碩                            立益              陽光能源-DR                銘旺科
銘旺科                          大宇                                         翔耀
統懋                            佳和                                         奇力新
翔耀                            台富                                         大毅
太空梭                          宏遠                                         禾伸堂
麗臺                            昶和                                         揚明光
華映                            三洋紡                                       泰鼎-KY
吉祥全                          本盟                                         虹堡
憶聲                            利勤                                         迎廣
科風                            廣越                                         悅城
和鑫                            瑞利                                         達方
力特                            樂士                                         富鼎
喬鼎                            廣隆                                         愛山林
正達                            正峰新                                       皇昌
晟鈦                            豐祥-KY                                      潤弘
同泰                            聲寶                                         遠雄來
新世紀                          億泰                                         夏都
誠創                            和益                                         欣欣
嘉威                            台肥                                         統領
力銘                            永記                                         客思達-KY
亞太電                          毛寶                                         阿瘦
達能                            燁興                                         康師傅-DR
科納-KY                         中鴻                                         杜康-DR
清惠                            燁輝                                         同方友友-DR
慧友                            千興                                         晨訊科-DR
勁永                            威致                                         友佳-DR
捷泰                            豐達科                                       一零四
互億                            華豐                                         欣巴巴
天瀚                            首利                                         欣天然
迅杰                            麗正                                         新海
華上                            東訊                                         秋雨
光麗-KY                         華泰                                         欣高
元晶                            聯強                                         茂順
華冠                            錸德                                         台數科
裕豐                            倫飛                                         南六
寶徠                            智寶                                         基勝-KY
皇普                            微星                                         波力-KY
日勝生                          威盛                                         泰昇-KY
台船                            映泰                                         政伸
六福                            國碩                                         吉源-KY
台南-KY                         興勤                                         鼎炫-KY
康師傅-DR                       銘旺科
聖馬丁-DR                       統懋
神州-DR                         翔耀
耀傑-DR                         太空梭
同方友友-DR                     麗臺
晨訊科-DR                       華映
友佳-DR                         美隆電
陽光能源-DR                     吉祥全
精熙-DR                         晟銘電
中福                            憶聲
雷虎                            零壹
中視                            威健
秋雨                            科風
慶豐富                          和鑫
新利虹                          力特
國光生                          喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                新世紀
                                華擎
                                誠創
                                嘉威
                                力銘
                                亞太電
                                達能
                                科納-KY
                                清惠
                                祥碩
                                慧友
                                亞翔
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                天瀚
                                迅杰
                                華上
                                光麗-KY
                                元晶
                                易華電
                                華冠
                                裕豐
                                寶徠
                                國揚
                                皇普
                                日勝生
                                鄉林
                                台船
                                萬企
                                六福
                                台新金
                                合庫金
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                雷虎
                                中視
                                秋雨
                                慶豐富
                                新利虹
                                國光生
                                康友-KY
                                東哥遊艇
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