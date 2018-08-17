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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月16日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2002   中鋼                    3305     24725    00632R 元大台灣50反1         -15726         0  
2884   玉山金                  3199     19653    00677U 富邦VIX               -10254         0  
3481   群創                    3062     13933    2344   華邦電                 -6866    -26561  
00672L 元大S&P原油正2          2718         0    1605   華新                   -6692    -16235  
2885   元大金                  2378     85840    2886   兆豐金                 -4196    -35068  
1303   南亞                    2201      6789    2887   台新金                 -3833    -36254  
0050   元大台灣50              1857      4252    6116   彩晶                   -2747     -1348  
2014   中鴻                    1757     14534    2317   鴻海                   -2143     14556  
2356   英業達                  1449     11445    2448   晶電                   -2117      -703  
00631L 元大台灣50正2           1402         0    2882   國泰金                 -1771     -1351  
2880   華南金                  1372     -7201    2330   台積電                 -1635     12859  
2345   智邦                    1275       261    2881   富邦金                 -1397     -7765  
2349   錸德                    1183     -1353    2454   聯發科                 -1377      -913  
2337   旺宏                    1152    -14713    2449   京元電子               -1356    -10220  
00636  國泰中國A50             1087      9873    4904   遠傳                   -1271     -6242  
1312   國喬                    1074     11591    5534   長虹                   -1257     -2209  
2353   宏碁                    1054      1075    2340   光磊                   -1129      -573  
2882B  國泰金乙特              1035         0    2888   新光金                 -1128    -14473  
2368   金像電                   923      4725    5880   合庫金                 -1121      -358  
2492   華新科                   882     -3131    2603   長榮                   -1106      -340  
00663L 國泰臺灣加權正2          742         0    3037   欣興                   -1093      3381  
2883   開發金                   716    -14274    00637L 元大滬深300正2         -1089         0  
2327   國巨                     666     -1379    9904   寶成                   -1006     -5774  
00634R 富邦上証反1              625         0    2610   華航                    -927    -22412  
2515   中工                     612      1460    2371   大同                    -919     18495  
2439   美律                     603      5570    00641R 富邦日本反1             -868         0  
1305   華夏                     582      4586    00707R 元大S&P日圓反1          -826         0  
1402   遠東新                   574     -3830    2376   技嘉                    -824     -6015  
6153   嘉聯益                   574       164    5871   中租-KY                 -796        20  
2834   臺企銀                   543     -2967    2426   鼎元                    -747     -2980  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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