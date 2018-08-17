[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月16日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2002 中鋼 3305 24725 00632R 元大台灣50反1 -15726 0 2884 玉山金 3199 19653 00677U 富邦VIX -10254 0 3481 群創 3062 13933 2344 華邦電 -6866 -26561 00672L 元大S&P原油正2 2718 0 1605 華新 -6692 -16235 2885 元大金 2378 85840 2886 兆豐金 -4196 -35068 1303 南亞 2201 6789 2887 台新金 -3833 -36254 0050 元大台灣50 1857 4252 6116 彩晶 -2747 -1348 2014 中鴻 1757 14534 2317 鴻海 -2143 14556 2356 英業達 1449 11445 2448 晶電 -2117 -703 00631L 元大台灣50正2 1402 0 2882 國泰金 -1771 -1351 2880 華南金 1372 -7201 2330 台積電 -1635 12859 2345 智邦 1275 261 2881 富邦金 -1397 -7765 2349 錸德 1183 -1353 2454 聯發科 -1377 -913 2337 旺宏 1152 -14713 2449 京元電子 -1356 -10220 00636 國泰中國A50 1087 9873 4904 遠傳 -1271 -6242 1312 國喬 1074 11591 5534 長虹 -1257 -2209 2353 宏碁 1054 1075 2340 光磊 -1129 -573 2882B 國泰金乙特 1035 0 2888 新光金 -1128 -14473 2368 金像電 923 4725 5880 合庫金 -1121 -358 2492 華新科 882 -3131 2603 長榮 -1106 -340 00663L 國泰臺灣加權正2 742 0 3037 欣興 -1093 3381 2883 開發金 716 -14274 00637L 元大滬深300正2 -1089 0 2327 國巨 666 -1379 9904 寶成 -1006 -5774 00634R 富邦上証反1 625 0 2610 華航 -927 -22412 2515 中工 612 1460 2371 大同 -919 18495 2439 美律 603 5570 00641R 富邦日本反1 -868 0 1305 華夏 582 4586 00707R 元大S&P日圓反1 -826 0 1402 遠東新 574 -3830 2376 技嘉 -824 -6015 6153 嘉聯益 574 164 5871 中租-KY -796 20 2834 臺企銀 543 -2967 2426 鼎元 -747 -2980 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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