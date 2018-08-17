【大慶證券】盤前分析－中美重啟談判  台股醞釀反彈



◆盤勢分析

中美貿易戰露出一線生機！中國商務部擬於 8 月下旬率團訪美，與美方代表團就中美經貿問題進行磋商，激勵美四大指數多數上漲，其中道瓊更是大漲 1.58%，主要是沃爾瑪財報優於預期，大漲 9.31% 所然。然而雖中美雙方重啟談話，有助排解紛爭，但實際上中國的態度依舊強硬，在中美雙方互不相讓的情況下，兩者間的衝突短期間恐難以排解，加上兩國戰場擴大，川普簽署國防授權法，禁止美國政府機構與官方合作單位使用中興、華為的技術與產品，戰火從進口關稅延燒，在國際紛爭延續下，恐將持續壓抑股市表現空間。

中美重啟談判，激勵人民幣、韓圜、台幣等亞幣全數走升，台股亦跌幅收斂，終場下跌 23 點收在 10683 點，成交量 1417 億。從技術面看，昨日收短紅 K 帶長上下影線，顯示多空交戰激烈，所幸連結 4/26 與 7/6 的上升趨勢線約 10680 點位置並未跌破，且近期融資餘額下滑幅度高於台股，指數 8/10 至昨日 (8/15) 下跌 2.83%，反觀融資餘額同期減少 4.07%，融資餘額瘦身使籌碼趨於穩定，有助後續反彈站回年線，惟短線即便反彈，考量上頭多條均線反壓，反彈空間恐也不會太大，指數仍以區間整理為主。

觀察盤面，股王大立光一日填息，除帶動光學類股如先進光、今國光… 等止跌回升外，更激勵盤面電子類股強勢表態，被動元件指標股國巨大漲 8.69%，華新科漲停鎖住，激勵同族群的奇力新、大毅、信昌電… 等同步走揚，另外進入傳統旺季的蘋概股與 IC 設計類股也未缺席，蘋概股中的鴻準、可成、美律… 等，以及 IC 設計股中的瑞昱、智原、盛群… 等也都有表現，惟從類股走勢來看，被動元件雖走強，但整體走勢仍偏空，且融資水位偏高，因此仍不建議輕易低接，反觀蘋概股與 IC 設計類股，股價位階相對較低，加上進入第三季傳統旺季，有助營運動能較上半年升溫，均是後續可留意的族群。另外傳產類股昨日持續休息，盤面雖動盪但類股走勢相對平穩，後續若多方再起傳產股有望成為強大助攻，可留意鋼鐵、塑化等基本面轉佳、進入傳統旺季的族群。

