【顧德投顧】大盤跌勢轉溫和,新興市場貨幣升值,曙光已近

◆盤勢分析

歐美股市昨晚大跌, 道瓊一度下跌超過兩百六十點, 不過尾盤上漲, 最後僅下跌 137 點, 歐元昨日收腳, 不再繼續貶值, 新興貨幣也都收復部分失土, 目前來看土耳其所欠外債占歐洲幾個主要銀行的比重不高, 即使違約各銀行應該有能力支撐, 畢竟在經過 2008 年的金融海嘯後, 新一輪的巴塞爾協定都要求銀行要有充足的資本適足率, 所以即使土耳其違約應該不致演變成大規模的金融事件, 不過隱憂並未完全消除, 今年再次發生類似事件的機率不低

大盤今日開低走高, 最後雖然收小跌, 但是已不若之前的殺盤, 這邊很可能是最後的下跌, 不過仍建議投資朋友觀望一下, 可以開始進場買些跌多體質佳的股票, 今年景氣應該會與去年持平, 一些漲幅過多的公司都還是要小心, 例如矽晶圓, 被動元件, 工具機, 今年下半年美國聯準會應該還有兩次升息, 屆時台美利差會再拉開, 不過到時候的操作, 會視當時情況再來決定

類股方面, 跌深個股應該有機會帶出一波反彈, 不過本操作團隊較為穩健, 這邊還是比較推薦穩定的標的, 例如傳統產業, 或是抗通膨族群也可以注意, 蘋概股在未來幾個月也有機會, 歡迎大家多與我互動, 謝謝

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