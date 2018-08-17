【永豐期貨】台指選擇權盤前－股王強勢填息 台股開低走高跌32點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 50 點至 10687 點。價差方面，台指期正價差縮至 3.1 點，電子期正價差擴至 1.38 點，金融期轉為逆價差 - 5.41 點。現貨部分，三大法人賣超 2.24 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1482 口至 3143 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1014 口至 35395 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1236 口至 14372 口。

週三美股雖全面下跌收黑，拖累週四亞股一片慘綠，台股也不例外，早盤跳空開低走低，盤中一度大跌百餘點，所幸美股電子盤反彈，激勵低接買盤進場承接，加上盤面上股王大立光強勢填息，成為多頭信心指標，推升指數一度收復失土翻紅，但 10 點過後多空陷入觀望態勢，盤勢呈現橫盤整理狀直至收盤，終場加權指數下跌 32.85 點或 0.307%，收在 10683.9 點，成交量能 1392.52 億，較前一日增加 37 億。今日八大類股全數下跌收黑，其中以食品類股跌幅 0.16% 表現相對抗跌，水泥窯類股跌幅 1.17% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶上下影線紅 K 第二日失守年線支撐，指數回測年線之下見到些許買盤支撐，但整體盤勢仍為空方控盤格局，加上國際股市持續震盪，在操作上建議須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.05 升至 1.07，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 16.44% 降至 11.87%，賣權平均隱含波動率由 19.68% 降至 15.91%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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