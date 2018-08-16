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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/15  107/08/14  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.53720   10.53730  -0.00010   -0.00095
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.89510    9.86090   0.03420    0.34682
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.89490    9.86080   0.03410    0.34581
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.84130    9.80850   0.03280    0.33440
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.84110    9.80830   0.03280    0.33441
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.19920    9.17000   0.02920    0.31843
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.46390    9.43230   0.03160    0.33502
中國信託台灣活力基金                                               14.67000   14.88000  -0.21000   -1.41129
中國信託台灣優勢基金                                               17.36000   17.68000  -0.32000   -1.80995
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.88470    9.88570  -0.00100   -0.01012
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.24960    9.28930  -0.03970   -0.42737
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.25680   10.25620   0.00060    0.00585
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.56500    9.60440  -0.03940   -0.41023
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.55600   10.52770   0.02830    0.26881
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.19250    9.19080   0.00170    0.01850
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.05620   11.06770  -0.01150   -0.10391
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.95050    9.99000  -0.03950   -0.39540
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.01000   10.94000   0.07000    0.63985
中國信託智能運動基金-美元                                          10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.83000    9.75000   0.08000    0.82051
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.70000    9.61000   0.09000    0.93652
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98480   10.98460   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.48650    9.47880   0.00770    0.08123
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.17240    9.16500   0.00740    0.08074
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.61600    9.60660   0.00940    0.09785
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.29260    9.28360   0.00900    0.09695
中國信託精穩基金                                                   18.51210   18.53100  -0.01890   -0.10199
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.54000   11.47000   0.07000    0.61029
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.16000   11.11000   0.05000    0.45005
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.70000   11.63000   0.07000    0.60189
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.37000   11.31000   0.06000    0.53050
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元大2001基金                                                       62.38000   63.84000  -1.46000   -2.28697
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.20310   39.25790  -0.05480   -0.13959
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.19000   18.30000  -0.11000   -0.60109
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.39520   11.39420   0.00100    0.00878
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.46640   10.46700  -0.00060   -0.00573
元大上證50基金                                                     27.24000   27.98000  -0.74000   -2.64475
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.84000   12.05000  -0.21000   -1.74274
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.51000   10.70000  -0.19000   -1.77570
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.54000   13.55000  -0.01000   -0.07380
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.64300   12.65400  -0.01100   -0.08693
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.05000   17.06600  -0.01600   -0.09375
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.58600   10.72000  -0.13400   -1.25000
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.14100   10.27200  -0.13100   -1.27531
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.01000    3.03000  -0.02000   -0.66007
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.39000   13.47000  -0.08000   -0.59391
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.93990   46.01890  -0.07900   -0.17167
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.51380   10.51900  -0.00520   -0.04943
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.73600    9.74080  -0.00480   -0.04928
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.63450    9.64070  -0.00620   -0.06431
元大巴西指數基金                                                    5.63700    5.53600   0.10100    1.82442
元大巴菲特基金                                                     28.60000   28.95000  -0.35000   -1.20898
元大日經225基金                                                    27.89000   28.08000  -0.19000   -0.67664
元大台商收成基金                                                   24.25000   24.61000  -0.36000   -1.46282
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.35000   12.23000   0.12000    0.98119
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.33000   39.11000  -0.78000   -1.99437
元大台灣中型100基金                                                33.33000   33.87000  -0.54000   -1.59433
元大台灣加權股價指數基金                                           25.34200   25.59200  -0.25000   -0.97687
元大台灣卓越50基金                                                 83.82000   84.60000  -0.78000   -0.92199
元大台灣金融基金                                                   17.99000   18.10000  -0.11000   -0.60773
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.76000   32.16000  -0.40000   -1.24378
元大台灣高股息基金                                                 27.15000   27.51000  -0.36000   -1.30862
元大台灣電子科技基金                                               36.18000   36.66000  -0.48000   -1.30933
元大全球ETF成長組合基金                                            10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.78000   14.74000   0.04000    0.27137
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.61000   13.56000   0.05000    0.36873
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.43000   13.37000   0.06000    0.44877
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.56500   12.51300   0.05200    0.41557
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.75000    8.83000  -0.08000   -0.90600
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.67000    6.73000  -0.06000   -0.89153
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.60000    6.60000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.55600    9.53800   0.01800    0.18872
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.45000   13.45000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                               17.46000   17.33000   0.13000    0.75014
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
元大印尼指數基金                                                    8.26800    8.40600  -0.13800   -1.64168
元大印度指數基金                                                   10.27300   10.18800   0.08500    0.83431
元大印度基金                                                       12.98000   12.91000   0.07000    0.54222
元大多多基金                                                       19.18000   19.53000  -0.35000   -1.79211
元大多福基金                                                       55.20000   56.13000  -0.93000   -1.65687
元大亞太成長基金                                                    9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.56010    8.56160  -0.00150   -0.01752
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.04900    7.05020  -0.00120   -0.01702
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.53300    9.48600   0.04700    0.49547
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.11500   10.01800   0.09700    0.96826
元大卓越基金                                                       48.53000   49.26000  -0.73000   -1.48193
元大店頭基金                                                        9.00000    9.17000  -0.17000   -1.85387
元大泛歐成長基金                                                    9.30000    9.38000  -0.08000   -0.85288
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.26130   10.26070   0.00060    0.00585
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.60370    9.58740   0.01630    0.17001
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.69540   31.76200  -0.06660   -0.20968
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.21600   38.39010  -0.17410   -0.45350
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.09560   19.05370   0.04190    0.21990
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.12220   19.22130  -0.09910   -0.51557
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.81680   38.93880  -0.12200   -0.31331
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                           20.11150   20.11150   0.00000    0.00000
元大高科技基金                                                     19.77000   20.14000  -0.37000   -1.83714
元大得利貨幣市場基金                                               16.25170   16.25150   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98060   11.98040   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     13.21000   13.51000  -0.30000   -2.22058
元大華夏中小基金                                                    7.47000    7.47000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                               9.83000   10.02000  -0.19000   -1.89621
元大新中國基金-美元                                                 9.19100    9.36800  -0.17700   -1.88941
元大新中國基金-新台幣                                               9.14000    9.32000  -0.18000   -1.93133
元大新主流基金                                                     26.75000   27.22000  -0.47000   -1.72667
元大新東協平衡基金-美元                                             9.32800    9.35100  -0.02300   -0.24596
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.33260   10.37550  -0.04290   -0.41347
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.54510    9.58460  -0.03950   -0.41212
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.23870   10.28270  -0.04400   -0.42790
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.91610    8.95440  -0.03830   -0.42772
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.84070    9.84910  -0.00840   -0.08529
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.44190    9.45000  -0.00810   -0.08571
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.98170    9.99180  -0.01010   -0.10108
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.58120    9.59100  -0.00980   -0.10218
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.59150    9.60120  -0.00970   -0.10103
元大新興亞洲基金                                                   11.41000   11.44000  -0.03000   -0.26224
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.00710    8.99980   0.00730    0.08111
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.78320    8.77610   0.00710    0.08090
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.24630    9.24030   0.00600    0.06493
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.01590    9.01010   0.00580    0.06437
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.09960   15.09940   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.83000   39.54000  -0.71000   -1.79565
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.48000    9.57000  -0.09000   -0.94044
元大實質多重資產基金-美元                                           8.69500    8.78300  -0.08800   -1.00194
元大實質多重資產基金-新台幣                                         9.16000    9.26000  -0.10000   -1.07991
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.33000   15.85000   0.48000    3.02839
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.61000   13.40000  -0.79000   -5.89552
元大摩臺基金                                                       38.83000   39.23000  -0.40000   -1.01963
元大標普500基金                                                    26.31000   26.19000   0.12000    0.45819
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.05000   13.13000  -0.08000   -0.60929
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.57000   34.22000   0.35000    1.02279
元大標智滬深300基金                                                15.75000   16.06000  -0.31000   -1.93026
元大歐洲50基金                                                     24.46000   24.44000   0.02000    0.08183
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.47730    9.51840  -0.04110   -0.43180
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.17830   10.17800   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                       55.41000   56.34000  -0.93000   -1.65069
元大韓國KOSPI200基金                                               21.90000   21.75000   0.15000    0.68966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.26000   15.53000  -0.27000   -1.73857
日盛上選基金                                                       34.25000   35.13000  -0.88000   -2.50498
日盛小而美基金                                                     18.52000   18.88000  -0.36000   -1.90678
日盛中國內需動力基金                                                9.71000    9.91000  -0.20000   -2.01816
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.66390   11.66600  -0.00210   -0.01800
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.81620    9.81800  -0.00180   -0.01833
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.64730   11.64700   0.00030    0.00258
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.79630    9.79620   0.00010    0.00102
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.59400   10.59540  -0.00140   -0.01321
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.89520    8.89640  -0.00120   -0.01349
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.68000   10.92000  -0.24000   -2.19780
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.15000   10.38000  -0.23000   -2.21580
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.48000   10.71000  -0.23000   -2.14753
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
日盛日盛基金                                                       13.70000   14.00000  -0.30000   -2.14286
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.11860   10.10930   0.00930    0.09199
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.49180    9.52650  -0.03470   -0.36425
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.95570    9.94810   0.00760    0.07640
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.34100    9.37680  -0.03580   -0.38179
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.42920    2.43000  -0.00080   -0.03292
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.69430    1.69480  -0.00050   -0.02950
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36570    0.36570   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25590    0.25590   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.17300   12.17460  -0.00160   -0.01314
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.37850    8.37950  -0.00100   -0.01193
日盛亞洲機會基金                                                    6.98000    7.04000  -0.06000   -0.85227
日盛首選基金                                                       17.31000   17.68000  -0.37000   -2.09276
日盛高科技基金                                                     18.50000   18.94000  -0.44000   -2.32313
日盛貨幣市場基金                                                   14.76760   14.76740   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     39.93000   40.85000  -0.92000   -2.25214
日盛精選五虎基金                                                   37.66000   38.25000  -0.59000   -1.54248
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48270   13.48250   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.34000   32.27000  -0.93000   -2.88193
台新MSCI中國基金                                                   20.26000   20.64000  -0.38000   -1.84109
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        18.01000   17.83000   0.18000    1.00953
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.04000   22.49000  -0.45000   -2.00089
台新大眾貨幣市場基金                                               14.15920   14.15900   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.48740   10.48700   0.00040    0.00381
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.51560   10.51500   0.00060    0.00571
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09120   10.09220  -0.00100   -0.00991
台新中國通基金                                                     43.95000   45.01000  -1.06000   -2.35503
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.48430    0.48550  -0.00120   -0.24717
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.89600   14.93700  -0.04100   -0.27449
台新中國精選中小基金-美元                                           0.34960    0.35790  -0.00830   -2.31908
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.77000   11.03000  -0.26000   -2.35721
台新主流基金                                                       23.50000   23.81000  -0.31000   -1.30197
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.15000   20.03000   0.12000    0.59910
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65830    0.65450   0.00380    0.58060
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.07000   14.99000   0.08000    0.53369
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49130    0.48850   0.00280    0.57318
台新台灣中小基金                                                   34.49000   35.29000  -0.80000   -2.26693
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.92660    9.93010  -0.00350   -0.03525
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.19390    9.18930   0.00460    0.05006
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.26000   10.25490   0.00510    0.04973
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.37990   10.37960   0.00030    0.00289
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.16570   11.16540   0.00030    0.00269
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       16.30000   16.15000   0.15000    0.92879
台新亞美短期債券基金                                               10.90890   10.90950  -0.00060   -0.00550
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.61730    8.61890  -0.00160   -0.01856
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28560    0.28560   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.91510   11.91740  -0.00230   -0.01930
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38940    0.38940   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.08940   11.08930   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.79720   29.98190  -0.18470   -0.61604
台新智慧生活基金-美元                                              10.42110   10.36980   0.05130    0.49471
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.70000   10.65000   0.05000    0.46948
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.33310    8.33110   0.00200    0.02401
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.50980    8.50910   0.00070    0.00823
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.91380    8.91160   0.00220    0.02469
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.11060    9.10980   0.00080    0.00878
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.28020   10.20140   0.07880    0.77244
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.32920    0.32660   0.00260    0.79608
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.70140    7.64240   0.05900    0.77201
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25960    0.25760   0.00200    0.77640
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.44000    5.48000  -0.04000   -0.72993
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.96000   20.89000   0.07000    0.33509
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.69100   10.65100   0.04000    0.37555
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                             19.24000   19.78000  -0.54000   -2.73003
未來資產全球大消費基金                                             15.51000   15.52000  -0.01000   -0.06443
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.82740   11.83400  -0.00660   -0.05577
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.55160    9.59290  -0.04130   -0.43053
未來資產亞洲新富基金                                               20.38000   20.52000  -0.14000   -0.68226
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56430   12.56420   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                 11.96000   12.29000  -0.33000   -2.68511
未來資產新興市場債券基金A                                           8.70010    8.66540   0.03470    0.40044
未來資產新興市場債券基金B                                           6.61450    6.62170  -0.00720   -0.10873
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.09150   11.09070   0.00080    0.00721
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.85490    9.85930  -0.00440   -0.04463
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.34950    9.35260  -0.00310   -0.03315
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.59200   10.59560  -0.00360   -0.03398
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.90400    7.91050  -0.00650   -0.08217
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.01680    9.02440  -0.00760   -0.08422
永豐中小基金                                                       53.50000   54.29000  -0.79000   -1.45515
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77930    1.77970  -0.00040   -0.02248
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34250    2.34300  -0.00050   -0.02134
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.07580    8.08160  -0.00580   -0.07177
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.31600   10.32340  -0.00740   -0.07168
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.84000    4.88000  -0.04000   -0.81967
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.68000   21.86000  -0.18000   -0.82342
永豐主流品牌基金                                                   18.29000   18.17000   0.12000    0.66043
永豐永豐基金                                                       36.01000   36.81000  -0.80000   -2.17332
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.88210    9.87520   0.00690    0.06987
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.88070    9.87380   0.00690    0.06988
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.84170    9.83660   0.00510    0.05185
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.84140    9.83630   0.00510    0.05185
永豐亞洲民生消費基金                                               11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
永豐南非幣2021保本基金                                             12.88750   12.87150   0.01600    0.12431
永豐高科技基金                                                     23.67000   24.20000  -0.53000   -2.19008
永豐貨幣市場基金                                                   13.88070   13.88050   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12080    2.12070   0.00010    0.00472
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49860    2.49850   0.00010    0.00400
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.75570    7.75960  -0.00390   -0.05026
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.36830   10.37360  -0.00530   -0.05109
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05840    7.05810   0.00030    0.00425
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.82500   10.82470   0.00030    0.00277
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.41000    7.42000  -0.01000   -0.13477
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 17.05000   17.08000  -0.03000   -0.17564
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.31000   55.88000  -0.57000   -1.02004
永豐領航科技基金                                                   39.63000   40.41000  -0.78000   -1.93022
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.18000   11.51000  -0.33000   -2.86707
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.83000   11.15000  -0.32000   -2.86996
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
永豐趨勢平衡基金                                                   45.79000   46.36000  -0.57000   -1.22951
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.56140   11.56040   0.00100    0.00865
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.45990    9.46060  -0.00070   -0.00740
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.71260    9.71340  -0.00080   -0.00824
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47300    9.47390  -0.00090   -0.00950
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.64470    9.64540  -0.00070   -0.00726
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.48110    9.48100   0.00010    0.00105
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.86320    9.86300   0.00020    0.00203
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.45430    9.45450  -0.00020   -0.00212
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70350    9.70380  -0.00030   -0.00309
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.87000   10.94000  -0.07000   -0.63985
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.21000   10.27000  -0.06000   -0.58423
兆豐國際中小基金                                                   15.96000   16.19000  -0.23000   -1.42063
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.08000   14.14000  -0.06000   -0.42433
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.60000   18.67000  -0.07000   -0.37493
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.46000   18.53000  -0.07000   -0.37777
兆豐國際生命科學基金                                               16.50000   16.44000   0.06000    0.36496
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.36100   10.34870   0.01230    0.11886
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.58280   10.56880   0.01400    0.13247
兆豐國際全球基金                                                   31.70000   31.64000   0.06000    0.18963
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.26640   10.26590   0.00050    0.00487
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.05990   10.04290   0.01700    0.16927
兆豐國際國民基金                                                   22.49000   22.81000  -0.32000   -1.40289
兆豐國際第一基金                                                   13.21000   13.42000  -0.21000   -1.56483
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.00390   10.00660  -0.00270   -0.02698
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.96440    7.96660  -0.00220   -0.02762
兆豐國際萬全基金                                                   20.60000   20.87000  -0.27000   -1.29372
兆豐國際電子基金                                                   25.24000   25.78000  -0.54000   -2.09465
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.27000   22.54000  -0.27000   -1.19787
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.55000   16.40000   0.15000    0.91463
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.37000   33.47000  -0.10000   -0.29878
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50060   12.50050   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.56000   11.64000  -0.08000   -0.68729
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.14590   11.14240   0.00350    0.03141
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.97800   11.97240   0.00560    0.04677
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.74110   10.73610   0.00500    0.04657
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.50730   11.50080   0.00650    0.05652
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15080    8.14830   0.00250    0.03068
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.47890    9.47460   0.00430    0.04538
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.02410    9.01990   0.00420    0.04656
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.95500    8.95010   0.00490    0.05475
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29830    9.29400   0.00430    0.04627
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.26000   11.20000   0.06000    0.53571
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.53000   10.47000   0.06000    0.57307
合庫全球新興市場基金                                                9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
合庫貨幣市場基金                                                   10.12830   10.12820   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.35790    9.36970  -0.01180   -0.12594
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.63330    9.64420  -0.01090   -0.11302
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.94840    9.96120  -0.01280   -0.12850
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.35560   11.36830  -0.01270   -0.11171
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.28550   13.30300  -0.01750   -0.13155
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.69980    8.71120  -0.01140   -0.13087
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.37680    9.38750  -0.01070   -0.11398
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.82240    7.83240  -0.01000   -0.12767
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.69640    8.70620  -0.00980   -0.11256
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.91200    9.92980  -0.01780   -0.17926
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.97080   10.97000   0.00080    0.00729
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.87810    9.87360   0.00450    0.04558
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.72300    9.72020   0.00280    0.02881
安聯中國東協基金                                                   15.32000   15.41000  -0.09000   -0.58404
安聯中國策略基金                                                   13.85000   13.99000  -0.14000   -1.00071
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.81000   14.00000  -0.19000   -1.35714
安聯中華新思路基金-美元                                            12.83000   13.00000  -0.17000   -1.30769
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.03000   12.20000  -0.17000   -1.39344
安聯台灣大壩基金                                                   27.99000   28.39000  -0.40000   -1.40895
安聯台灣科技基金                                                   46.11000   46.96000  -0.85000   -1.81005
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.48970   12.48960   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   30.78000   31.25000  -0.47000   -1.50400
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.12910   10.14440  -0.01530   -0.15082
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.06860   15.09250  -0.02390   -0.15836
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65000    9.66530  -0.01530   -0.15830
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.71000   11.68000   0.03000    0.25685
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.33680   12.35910  -0.02230   -0.18043
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.13480   10.15220  -0.01740   -0.17139
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.23700   12.25890  -0.02190   -0.17865
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.50640    9.52270  -0.01630   -0.17117
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.35100    9.36710  -0.01610   -0.17188
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.02800    9.04420  -0.01620   -0.17912
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.03200   12.03120   0.00080    0.00665
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.93330   10.93160   0.00170    0.01555
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.60650   10.60540   0.00110    0.01037
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.91680    8.91560   0.00120    0.01346
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.69690    8.69560   0.00130    0.01495
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.41140    8.41050   0.00090    0.01070
安聯全球人口趨勢基金                                               11.72000   11.69000   0.03000    0.25663
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.95000    9.88000   0.07000    0.70850
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.40000   37.15000   0.25000    0.67295
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.82000    8.81000   0.01000    0.11351
安聯全球計量平衡基金                                               12.87000   12.83000   0.04000    0.31177
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.02650   12.03900  -0.01250   -0.10383
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.42560   10.43650  -0.01090   -0.10444
安聯全球新興市場基金                                               17.33000   17.30000   0.03000    0.17341
安聯全球農金趨勢基金                                                9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
安聯亞洲動態策略基金                                               22.87000   23.08000  -0.21000   -0.90988
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.05270   10.05700  -0.00430   -0.04276
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.80890    9.81320  -0.00430   -0.04382
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.67850   83.72500  -0.04650   -0.05554
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.41920   12.42300  -0.00380   -0.03059
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.60060   65.63240  -0.03180   -0.04845
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.66080    9.66380  -0.00300   -0.03104
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57860    2.57870  -0.00010   -0.00388
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.47620   10.47210   0.00410    0.03915
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20000    2.20080  -0.00080   -0.03635
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.69340    8.69000   0.00340    0.03913
宏利台灣動力基金                                                   31.39000   31.89000  -0.50000   -1.56789
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.12270   10.15230  -0.02960   -0.29156
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.92250    9.95220  -0.02970   -0.29843
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.97420    7.99750  -0.02330   -0.29134
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.95290    7.97670  -0.02380   -0.29837
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.86000   10.78000   0.08000    0.74212
宏利全球債券組合基金                                               13.02580   13.05230  -0.02650   -0.20303
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77920    2.77810   0.00110    0.03960
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.72760   11.72440   0.00320    0.02729
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.69680    8.69440   0.00240    0.02760
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.44390    2.44510  -0.00120   -0.04908
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.93930   10.93640   0.00290    0.02652
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.81800    3.80500   0.01300    0.34166
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.61690    0.61480   0.00210    0.34157
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.89000   17.83000   0.06000    0.33651
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.79530   11.79020   0.00510    0.04326
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.49340   10.48900   0.00440    0.04195
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.18660   10.18310   0.00350    0.03437
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.96370    8.95930   0.00440    0.04911
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.55580    8.55220   0.00360    0.04209
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.48190    8.47880   0.00310    0.03656
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.46200    8.46420  -0.00220   -0.02599
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72410    2.71080   0.01330    0.49063
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39520    0.39330   0.00190    0.48309
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.01690   11.95890   0.05800    0.48499
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90060    0.89640   0.00420    0.46854
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.30610    7.27080   0.03530    0.48550
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.01770    2.00780   0.00990    0.49308
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29030    0.28890   0.00140    0.48460
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.95630    8.91310   0.04320    0.48468
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32670    0.32510   0.00160    0.49216
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64000   13.63990   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.61000    2.63000  -0.02000   -0.76046
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.88000   11.99000  -0.11000   -0.91743
宏利臺灣股息收益基金                                               27.59000   28.01000  -0.42000   -1.49946
宏利澳幣保本基金                                                   12.07410   12.07120   0.00290    0.02402
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.06000   11.02000   0.04000    0.36298
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.29060   10.29260  -0.00200   -0.01943
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.50660    9.50930  -0.00270   -0.02839
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.92790    8.93190  -0.00400   -0.04478
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.61920   10.62390  -0.00470   -0.04424
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
貝萊德新台幣基金                                                   12.93270   12.93270   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                     26.50000   26.78000  -0.28000   -1.04556
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20650   11.20540   0.00110    0.00982
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82260    9.81820   0.00440    0.04481
保德信大中華基金-人民幣                                             9.72000    9.85000  -0.13000   -1.31980
保德信大中華基金-美元                                               9.56000    9.68000  -0.12000   -1.23967
保德信大中華基金-新台幣                                            28.44000   28.78000  -0.34000   -1.18138
保德信中小型股基金                                                 45.17000   46.32000  -1.15000   -2.48273
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
保德信中國中小基金-美元                                             8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.63000    8.68000  -0.05000   -0.57604
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.21000    9.22660  -0.01660   -0.17991
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.28070    9.29800  -0.01730   -0.18606
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.34280    9.36000  -0.01720   -0.18376
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.06050   10.07900  -0.01850   -0.18355
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.78000    8.83000  -0.05000   -0.56625
保德信中國品牌基金-美元                                             8.77000    8.83000  -0.06000   -0.67950
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
保德信台商全方位基金                                               35.26000   36.14000  -0.88000   -2.43498
保德信全球中小基金                                                 30.19000   29.96000   0.23000    0.76769
保德信全球消費商機基金                                             18.43000   18.36000   0.07000    0.38126
保德信全球基礎建設基金                                             12.52000   12.52000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  8.14000    8.14000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.24000   33.16000   0.08000    0.24125
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.77110    9.76450   0.00660    0.06759
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.55040   10.54330   0.00710    0.06734
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26670    9.26200   0.00470    0.05074
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.99030    9.98520   0.00510    0.05108
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.22030    8.22580  -0.00550   -0.06686
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.79520   10.80240  -0.00720   -0.06665
保德信亞太基金                                                     21.32000   21.38000  -0.06000   -0.28064
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.56390    8.54510   0.01880    0.22001
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.30030   11.27560   0.02470    0.21906
保德信店頭市場基金                                                 32.99000   33.78000  -0.79000   -2.33866
保德信拉丁美洲基金                                                  6.78000    6.67000   0.11000    1.64918
保德信金平衡基金                                                   30.09000   30.30000  -0.21000   -0.69307
保德信金滿意基金                                                   42.56000   43.22000  -0.66000   -1.52707
保德信科技島基金                                                   26.17000   26.65000  -0.48000   -1.80113
保德信高成長基金                                                   93.00000   94.35000  -1.35000   -1.43084
保德信第一基金                                                     26.07000   26.59000  -0.52000   -1.95562
保德信貨幣市場基金                                                 15.76620   15.76600   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.55740   10.53590   0.02150    0.20406
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.72180   10.70170   0.02010    0.18782
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.80060   10.78550   0.01510    0.14000
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.27040   10.25770   0.01270    0.12381
保德信新世紀基金                                                   10.53000   10.62000  -0.09000   -0.84746
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.03880    8.04000  -0.00120   -0.01493
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.80910   10.81070  -0.00160   -0.01480
保德信新興趨勢組合基金                                             11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
保德信瑞騰基金                                                     15.54460   15.54370   0.00090    0.00579
保德信歐洲組合基金                                                 10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68770    9.66450   0.02320    0.24005
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.91480    9.89100   0.02380    0.24062
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.64010    9.61370   0.02640    0.27461
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.75020    9.72380   0.02640    0.27150
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.82760    9.81990   0.00770    0.07841
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.81260    9.80470   0.00790    0.08057
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.64320    9.63560   0.00760    0.07887
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.64600    9.63840   0.00760    0.07885
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.94510    9.93550   0.00960    0.09662
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.97270    9.97660  -0.00390   -0.03909
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型               9.97150    9.97620  -0.00470   -0.04711
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.83210    9.83560  -0.00350   -0.03559
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.83210    9.83560  -0.00350   -0.03559
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.55210    9.53060   0.02150    0.22559
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.37700    9.35560   0.02140    0.22874
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95830    1.95870  -0.00040   -0.02042
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66640    2.66690  -0.00050   -0.01875
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29400    0.29390   0.00010    0.03403
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43450    0.43440   0.00010    0.02302
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.42250    8.41920   0.00330    0.03920
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.68450   11.67910   0.00540    0.04624
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.51230    9.51430  -0.00200   -0.02102
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.64170   11.64420  -0.00250   -0.02147
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.59890    8.59680   0.00210    0.02443
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.54560   10.54290   0.00270    0.02561
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.00140    9.97620   0.02520    0.25260
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.93680    9.90870   0.02810    0.28359
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                             9.99630    9.98840   0.00790    0.07909
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.55120   10.54290   0.00830    0.07873
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.91750    9.90620   0.01130    0.11407
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71710    9.70140   0.01570    0.16183
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.01820   10.00200   0.01620    0.16197
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.70730    9.68850   0.01880    0.19404
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.89900    9.88000   0.01900    0.19231
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.48950   10.45370   0.03580    0.34246
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.14830    6.12330   0.02500    0.40828
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.55430   10.51140   0.04290    0.40813
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64810   11.64800   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           19.26000   19.65000  -0.39000   -1.98473
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4391.85000 4479.60000 -87.75000   -1.95888
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.27350   10.31600  -0.04250   -0.41198
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.26320   11.30850  -0.04530   -0.40058
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.50500   10.54690  -0.04190   -0.39727
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.13900    9.17680  -0.03780   -0.41191
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.54260    9.58090  -0.03830   -0.39975
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.34900    9.38630  -0.03730   -0.39739
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.47440   10.51770  -0.04330   -0.41169
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.99910   11.04330  -0.04420   -0.40024
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.93670   10.98030  -0.04360   -0.39707
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.35000    6.40000  -0.05000   -0.78125
柏瑞巨人基金                                                       13.00000   13.15000  -0.15000   -1.14068
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65270   13.65250   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.13000   16.14000  -0.01000   -0.06196
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.42150   13.40790   0.01360    0.10143
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.77990   11.76640   0.01350    0.11473
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.38110   12.36710   0.01400    0.11320
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.86020    8.85130   0.00890    0.10055
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.76350    6.75660   0.00690    0.10212
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.72930    8.71930   0.01000    0.11469
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.43740    8.46480  -0.02740   -0.32369
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.70190   10.68980   0.01210    0.11319
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.31670    8.30330   0.01340    0.16138
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.95460   11.94090   0.01370    0.11473
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.62740   11.61560   0.01180    0.10159
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.75210   11.79030  -0.03820   -0.32400
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.27070   11.25800   0.01270    0.11281
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.96290    8.95380   0.00910    0.10163
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.75350    9.74240   0.01110    0.11393
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.64410    9.67550  -0.03140   -0.32453
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51820    9.50750   0.01070    0.11254
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40100    9.38590   0.01510    0.16088
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.28380   10.28310   0.00070    0.00681
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.12840   10.12660   0.00180    0.01777
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.01160   10.00970   0.00190    0.01898
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.09080   10.08820   0.00260    0.02577
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.03750   10.03690   0.00060    0.00598
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.81900    9.81720   0.00180    0.01834
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.76820    9.76650   0.00170    0.01741
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.84800    9.84550   0.00250    0.02539
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.26460   10.26390   0.00070    0.00682
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.12840   10.12650   0.00190    0.01876
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.01160   10.00980   0.00180    0.01798
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.09090   10.08830   0.00260    0.02577
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.03750   10.03680   0.00070    0.00697
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.81920    9.81740   0.00180    0.01833
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.76830    9.76650   0.00180    0.01843
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.84810    9.84560   0.00250    0.02539
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.70220   10.71670  -0.01450   -0.13530
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.87240   11.88670  -0.01430   -0.12030
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.27760   11.29110  -0.01350   -0.11956
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.08410    9.09640  -0.01230   -0.13522
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.76700    9.77880  -0.01180   -0.12067
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.62850    9.64010  -0.01160   -0.12033
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.41400   10.42810  -0.01410   -0.13521
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.05450   11.06790  -0.01340   -0.12107
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.89530   10.90840  -0.01310   -0.12009
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.08430    9.09660  -0.01230   -0.13522
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76740    9.77920  -0.01180   -0.12066
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.62890    9.64050  -0.01160   -0.12033
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.08000   13.05000   0.03000    0.22989
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.94000   13.90000   0.04000    0.28777
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.48000   11.45000   0.03000    0.26201
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.88000   13.05000  -0.17000   -1.30268
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.07000   13.24000  -0.17000   -1.28399
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.37000    9.22000   0.15000    1.62690
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.43450   11.44420  -0.00970   -0.08476
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.49150    7.49790  -0.00640   -0.08536
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.34700   11.35960  -0.01260   -0.11092
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99610   11.00720  -0.01110   -0.10084
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.12350   10.13360  -0.01010   -0.09967
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.31690    8.32610  -0.00920   -0.11050
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.34520    9.35460  -0.00940   -0.10049
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.36670    9.37610  -0.00940   -0.10025
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.57770   10.58830  -0.01060   -0.10011
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.96470    9.97580  -0.01110   -0.11127
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.10690   10.11710  -0.01020   -0.10082
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.68160    9.69140  -0.00980   -0.10112
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.98640    8.99640  -0.01000   -0.11116
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.86640    8.89120  -0.02480   -0.27893
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.39070    9.40010  -0.00940   -0.10000
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.60200   11.56660   0.03540    0.30605
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.05750   11.02220   0.03530    0.32026
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.50060   10.46750   0.03310    0.31622
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.91730    6.89620   0.02110    0.30597
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.64150    8.61400   0.02750    0.31925
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.22990    9.20090   0.02900    0.31519
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.97320    9.94290   0.03030    0.30474
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.51730   10.48420   0.03310    0.31571
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.35230    9.32250   0.02980    0.31966
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.82110    8.79420   0.02690    0.30588
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.42660    9.39690   0.02970    0.31606
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.23710   11.25140  -0.01430   -0.12710
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.79540   11.80910  -0.01370   -0.11601
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.81750   10.83000  -0.01250   -0.11542
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.18830    9.20000  -0.01170   -0.12717
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.71110    9.72240  -0.01130   -0.11623
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.69950    9.71080  -0.01130   -0.11637
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.11780   11.13070  -0.01290   -0.11590
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.02600   10.03880  -0.01280   -0.12751
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.30740   10.31940  -0.01200   -0.11629
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.55660    9.56880  -0.01220   -0.12750
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.34270    9.35460  -0.01190   -0.12721
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.93200    9.94350  -0.01150   -0.11565
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.46040    9.47140  -0.01100   -0.11614
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.18000   18.17000   0.01000    0.05504
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.04000   17.04000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.86490   12.85790   0.00700    0.05444
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.72250   10.69010   0.03240    0.30308
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.64540   11.60870   0.03670    0.31614
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.22320   12.18150   0.04170    0.34232
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.15350   11.11920   0.03430    0.30848
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.75330    9.72380   0.02950    0.30338
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.29220   10.25980   0.03240    0.31580
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.17690   10.14220   0.03470    0.34213
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.16900   10.13770   0.03130    0.30875
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.89270    9.86270   0.03000    0.30418
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.08920   10.05740   0.03180    0.31619
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.72000   11.68000   0.04000    0.34247
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.11040   10.07930   0.03110    0.30855
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.99000   14.56000   0.43000    2.95330
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.06000   25.58000  -1.52000   -5.94214
國泰大中華基金                                                     20.24000   20.63000  -0.39000   -1.89045
國泰小龍基金                                                       15.57000   15.82000  -0.25000   -1.58028
國泰中小成長基金                                                   43.48000   44.47000  -0.99000   -2.22622
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.13840    4.18140  -0.04300   -1.02836
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.48000   18.68000  -0.20000   -1.07066
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.69370    0.70090  -0.00720   -1.02725
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.65530    0.66210  -0.00680   -1.02704
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20930    2.21020  -0.00090   -0.04072
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.67150    9.67650  -0.00500   -0.05167
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.21100    8.21530  -0.00430   -0.05234
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31580    0.31590  -0.00010   -0.03166
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.49520   11.49420   0.00100    0.00870
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66210    1.66200   0.00010    0.00602
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.93040    9.92410   0.00630    0.06348
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32740    0.32710   0.00030    0.09172
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.35730    4.43750  -0.08020   -1.80732
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.45000   19.81000  -0.36000   -1.81726
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.62610    0.63760  -0.01150   -1.80364
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.25330    3.29990  -0.04660   -1.41216
國泰中港台基金台幣級別                                             14.53000   14.74000  -0.21000   -1.42469
國泰中港台基金美元級別                                              0.47330    0.48000  -0.00670   -1.39583
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.20000   27.40000  -0.20000   -0.72993
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.75000   12.68000   0.07000    0.55205
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.10000   35.47000  -0.37000   -1.04314
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.36910   10.37010  -0.00100   -0.00964
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.36930   10.37030  -0.00100   -0.00964
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.36970   10.37060  -0.00090   -0.00868
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33630    0.33620   0.00010    0.02974
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33630    0.33620   0.00010    0.02974
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33630    0.33630   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41050   12.41040   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       27.42000   27.81000  -0.39000   -1.40237
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.47150    2.46300   0.00850    0.34511
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.06000   11.02000   0.04000    0.36298
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35850    0.35730   0.00120    0.33585
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49740    0.49380   0.00360    0.72904
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.40000   13.46000  -0.06000   -0.44577
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.46250    0.46430  -0.00180   -0.38768
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.85000    5.84000   0.01000    0.17123
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18700    0.18680   0.00020    0.10707
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41180    0.41100   0.00080    0.19465
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37230    0.37160   0.00070    0.18837
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43650    0.43550   0.00100    0.22962
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51410    0.51110   0.00300    0.58697
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.81000   20.70000   0.11000    0.53140
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.89000   22.03000  -0.14000   -0.63550
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.49820    2.49760   0.00060    0.02402
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.20070   11.19980   0.00090    0.00804
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.07260   10.07180   0.00080    0.00794
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36330    0.36320   0.00010    0.02753
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32670    0.32670   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50090    0.49880   0.00210    0.42101
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39440    0.39440   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.72000   18.76000  -0.04000   -0.21322
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.60780    0.60870  -0.00090   -0.14786
國泰科技生化基金                                                   34.98000   35.85000  -0.87000   -2.42678
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.04000   26.93000   0.11000    0.40847
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.50000   13.54000  -0.04000   -0.29542
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.50140   39.60890  -0.10750   -0.27140
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.54210   19.49570   0.04640    0.23800
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.39660   19.48990  -0.09330   -0.47871
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.15460   40.15380   0.00080    0.00199
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.03300   40.91720   0.11580    0.28301
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.29480   43.29510  -0.00030   -0.00069
國泰紐幣2021保本基金                                               12.16360   12.17300  -0.00940   -0.07722
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.45940   12.47090  -0.01150   -0.09221
國泰紐幣保本基金                                                   12.41480   12.41250   0.00230    0.01853
國泰高科技基金                                                     12.86000   13.11000  -0.25000   -1.90694
國泰國泰基金台幣I級別                                              23.71000   24.25000  -0.54000   -2.22680
國泰國泰基金台幣級別                                               23.71000   24.25000  -0.54000   -2.22680
國泰富時中國A50基金                                                17.52000   17.99000  -0.47000   -2.61256
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33540    0.33540   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47220    0.47050   0.00170    0.36132
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.44000   11.41000   0.03000    0.26293
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.36970    0.36870   0.00100    0.27122
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.52060    0.51730   0.00330    0.63793
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34760    0.34730   0.00030    0.08638
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48940    0.48720   0.00220    0.45156
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.55750   10.53520   0.02230    0.21167
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.57930    7.56330   0.01600    0.21155
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35640    0.35560   0.00080    0.22497
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25390    0.25340   0.00050    0.19732
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.23960    2.24040  -0.00080   -0.03571
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.96170    9.96650  -0.00480   -0.04816
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32240    0.32250  -0.00010   -0.03101
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.01320   40.04880  -0.03560   -0.08889
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.87000   19.34000  -0.47000   -2.43020
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.70000   11.76000  -0.06000   -0.51020
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38010    0.38180  -0.00170   -0.44526
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25940    2.25490   0.00450    0.19957
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48890    1.48590   0.00300    0.20190
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33780    0.33710   0.00070    0.20765
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36380    0.36300   0.00080    0.22039
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22480    0.22440   0.00040    0.17825
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.37390   10.35400   0.01990    0.19220
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.70800    6.69510   0.01290    0.19268
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.98000   13.84000   0.14000    1.01156
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.52000   36.26000  -0.74000   -2.04082
國泰價值卓越基金                                                   15.29000   15.60000  -0.31000   -1.98718
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.00000   11.06000  -0.06000   -0.54250
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37550    0.37730  -0.00180   -0.47707
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.63770   38.67960  -0.04190   -0.10833
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.94000   20.78000   0.16000    0.76997
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.25000   19.21000   0.04000    0.20822
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.31000   19.18000   0.13000    0.67779
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08050   12.08700  -0.00650   -0.05378
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39580    0.39600  -0.00020   -0.05051
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.65840    9.66010  -0.00170   -0.01760
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.28340    8.28660  -0.00320   -0.03862
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.73550   10.73740  -0.00190   -0.01770
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.31320    9.31690  -0.00370   -0.03971
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17860   11.17790   0.00070    0.00626
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.78250    9.77920   0.00330    0.03375
第一金大中華基金                                                   27.55000   27.99000  -0.44000   -1.57199
第一金小型精選基金                                                 37.77000   38.60000  -0.83000   -2.15026
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.10000   13.37000  -0.27000   -2.01945
第一金中國世紀基金-美元                                             8.14890    8.31630  -0.16740   -2.01291
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.14970    8.31720  -0.16750   -2.01390
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.57000    9.77000  -0.20000   -2.04708
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.57000    9.77000  -0.20000   -2.04708
第一金中概平衡基金                                                 26.11000   26.49000  -0.38000   -1.43450
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.24940   15.24920   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.83300  177.83100   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.02550    9.97720   0.04830    0.48410
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.02550    9.97720   0.04830    0.48410
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.24590   14.19980   0.04610    0.32465
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.24650   14.20140   0.04510    0.31757
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.67000   13.62000   0.05000    0.36711
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.67000   13.63000   0.04000    0.29347
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.79140    9.77530   0.01610    0.16470
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.79480    9.77870   0.01610    0.16464
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.45920    9.44520   0.01400    0.14822
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.48400    9.46990   0.01410    0.14889
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.26510   10.24830   0.01680    0.16393
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.92710    9.91230   0.01480    0.14931
第一金全球大趨勢基金                                               23.45000   23.38000   0.07000    0.29940
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.15540    8.17280  -0.01740   -0.21290
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.79950    5.81190  -0.01240   -0.21336
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.60470    9.56290   0.04180    0.43711
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.60580    9.56410   0.04170    0.43601
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.97060    9.92710   0.04350    0.43819
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.97190    9.92860   0.04330    0.43611
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.62250    8.60910   0.01340    0.15565
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.19060   10.17460   0.01600    0.15725
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.68290    9.68280   0.00010    0.00103
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.68210    9.68200   0.00010    0.00103
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.95900    7.95890   0.00010    0.00126
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.84290    8.84420  -0.00130   -0.01470
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.84330    8.84470  -0.00140   -0.01583
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.17680   11.17680   0.00000    0.00000
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.17780   11.17770   0.00010    0.00089
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.98660    9.98650   0.00010    0.00100
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.79200   14.79420  -0.00220   -0.01487
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.90660   13.80690   0.09970    0.72210
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.92380   13.82410   0.09970    0.72120
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.11000   13.02000   0.09000    0.69124
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.13000   13.04000   0.09000    0.69018
第一金亞洲科技基金                                                 19.06000   19.12000  -0.06000   -0.31381
第一金亞洲新興市場基金                                             13.27000   13.26000   0.01000    0.07541
第一金店頭市場基金                                                  9.48000    9.74000  -0.26000   -2.66940
第一金創新趨勢基金                                                 24.30000   24.83000  -0.53000   -2.13451
第一金電子基金                                                     34.59000   35.16000  -0.57000   -1.62116
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.28000   20.53000  -0.25000   -1.21773
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.34000   19.14000   0.20000    1.04493
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
統一大中華中小基金(美元)                                            8.23000    8.29000  -0.06000   -0.72376
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.15000   12.24000  -0.09000   -0.73529
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               34.82000   35.50000  -0.68000   -1.91549
統一大滿貫基金-I類型                                               34.82000   35.50000  -0.68000   -1.91549
統一大龍印基金                                                     15.06000   15.16000  -0.10000   -0.65963
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.53000    9.69000  -0.16000   -1.65119
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.71000    8.87000  -0.16000   -1.80383
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.88000   10.07000  -0.19000   -1.88679
統一中小基金                                                       25.95000   26.59000  -0.64000   -2.40692
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.89730    9.89010   0.00720    0.07280
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.21990    9.21780   0.00210    0.02278
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.94460    8.94360   0.00100    0.01118
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.75920   11.75060   0.00860    0.07319
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.88190   10.87930   0.00260    0.02390
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.55190   10.55080   0.00110    0.01043
統一台灣動力基金                                                   17.31000   17.71000  -0.40000   -2.25861
統一全天候基金-A類型                                              112.24000  114.48000  -2.24000   -1.95667
統一全天候基金-I類型                                              112.24000  114.48000  -2.24000   -1.95667
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             9.04200    9.00890   0.03310    0.36741
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.72670    8.69910   0.02760    0.31727
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.69830    8.67200   0.02630    0.30327
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.35290    9.31870   0.03420    0.36700
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               9.02660    8.99810   0.02850    0.31673
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.99720    8.97000   0.02720    0.30323
統一全球債券組合基金                                               11.93230   11.93890  -0.00660   -0.05528
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.09000   15.99000   0.10000    0.62539
統一全球新科技基金(美元)                                           15.12000   15.05000   0.07000    0.46512
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.48000   14.40000   0.08000    0.55556
統一亞太基金                                                       25.93000   26.01000  -0.08000   -0.30757
統一亞洲大金磚基金                                                 12.71000   12.80000  -0.09000   -0.70313
統一奔騰基金                                                       60.36000   61.55000  -1.19000   -1.93339
統一強棒貨幣市場基金                                               16.65780   16.65760   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
統一強漢基金(美元)                                                  9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
統一強漢基金(新台幣)                                               25.23000   25.31000  -0.08000   -0.31608
統一統信基金                                                       31.77000   32.58000  -0.81000   -2.48619
統一黑馬基金                                                       60.52000   61.71000  -1.19000   -1.92837
統一新亞洲科技能源基金                                             18.72000   18.69000   0.03000    0.16051
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.99340    7.99150   0.00190    0.02378
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.15430   10.15190   0.00240    0.02364
統一經建基金                                                       47.41000   48.39000  -0.98000   -2.02521
統一龍馬基金                                                       70.17000   71.91000  -1.74000   -2.41969
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.83000   22.21000  -0.38000   -1.71094
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              47.53000   48.68000  -1.15000   -2.36237
野村中國機會基金                                                   13.18000   13.42000  -0.24000   -1.78838
野村巴西基金                                                        5.39000    5.30000   0.09000    1.69811
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.16000   12.01000   0.15000    1.24896
野村台灣高股息基金                                                 23.62000   23.73000  -0.11000   -0.46355
野村台灣運籌基金                                                   36.58000   37.23000  -0.65000   -1.74590
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48660    9.50010  -0.01350   -0.14210
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.40930    9.44670  -0.03740   -0.39591
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.46290    9.50220  -0.03930   -0.41359
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69210    9.70590  -0.01380   -0.14218
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.56560    9.60360  -0.03800   -0.39568
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53090    9.57050  -0.03960   -0.41377
野村平衡基金                                                       19.06000   19.37000  -0.31000   -1.60041
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.31000   13.28000   0.03000    0.22590
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
野村全球生技醫療基金                                               17.87000   17.80000   0.07000    0.39326
野村全球品牌基金                                                   28.11000   27.96000   0.15000    0.53648
野村全球氣候變遷基金                                                8.53000    8.48000   0.05000    0.58962
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.16000   13.11000   0.05000    0.38139
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.24000   11.20000   0.04000    0.35714
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.67000   19.60000   0.07000    0.35714
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.35000   12.31000   0.04000    0.32494
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.02920   10.02760   0.00160    0.01596
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.45080   10.44920   0.00160    0.01531
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.36880   10.36850   0.00030    0.00289
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.56380    9.54440   0.01940    0.20326
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.31390    9.29550   0.01840    0.19795
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.91540    8.89910   0.01630    0.18316
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.25190   11.22900   0.02290    0.20394
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.73820   10.71680   0.02140    0.19969
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.34030   10.32140   0.01890    0.18311
野村成長基金                                                       29.41000   29.73000  -0.32000   -1.07635
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.85840    8.88290  -0.02450   -0.27581
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.85860    8.88300  -0.02440   -0.27468
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.03580    9.06210  -0.02630   -0.29022
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.33720    9.36310  -0.02590   -0.27662
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.24300    9.26840  -0.02540   -0.27405
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.42950    9.45700  -0.02750   -0.29079
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.69000    8.71000  -0.02000   -0.22962
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.44000   12.48000  -0.04000   -0.32051
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.43120    9.44270  -0.01150   -0.12179
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.47780    9.48830  -0.01050   -0.11066
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.60360    9.61490  -0.01130   -0.11753
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.97240    9.98410  -0.01170   -0.11719
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.93520    9.94620  -0.01100   -0.11060
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.07320   10.08500  -0.01180   -0.11701
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.58970    8.60530  -0.01560   -0.18128
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.16260    9.17810  -0.01550   -0.16888
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.02340    9.03830  -0.01490   -0.16485
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.08560   13.10940  -0.02380   -0.18155
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.10370   12.12420  -0.02050   -0.16908
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.85320    9.86950  -0.01630   -0.16516
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.19220   10.19320  -0.00100   -0.00981
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.84690    9.84840  -0.00150   -0.01523
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.41170    9.41450  -0.00280   -0.02974
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.23530   11.23860  -0.00330   -0.02936
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.14730   10.12800   0.01930    0.19056
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.18130   11.15840   0.02290    0.20523
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.67960   10.65750   0.02210    0.20737
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.47530   10.45540   0.01990    0.19033
野村泰國基金                                                       41.41000   41.45000  -0.04000   -0.09650
野村高科技基金                                                     11.27000   11.46000  -0.19000   -1.65794
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.20090   10.16720   0.03370    0.33146
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.32580   10.29050   0.03530    0.34303
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.61360   10.63070  -0.01710   -0.16085
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.67490    9.64140   0.03350    0.34746
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.61730    9.58550   0.03180    0.33175
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.47980    9.44510   0.03470    0.36739
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.88060   11.84020   0.04040    0.34121
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.19360   13.23560  -0.04200   -0.31733
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.80980   10.77230   0.03750    0.34812
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.75210   10.71660   0.03550    0.33126
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.85190   10.81230   0.03960    0.36625
野村貨幣市場基金                                                   16.26510   16.26490   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.93000   15.91000   0.02000    0.12571
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.05790   10.06940  -0.01150   -0.11421
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.92420    9.92970  -0.00550   -0.05539
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.95680    9.96470  -0.00790   -0.07928
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.85500    9.86240  -0.00740   -0.07503
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.80060    9.80690  -0.00630   -0.06424
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.80610    9.81410  -0.00800   -0.08152
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.85500    9.86240  -0.00740   -0.07503
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80060    9.80690  -0.00630   -0.06424
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.80610    9.81410  -0.00800   -0.08152
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.81420    9.75610   0.05810    0.59552
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.75320    9.69470   0.05850    0.60342
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.75860    9.69960   0.05900    0.60827
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.81420    9.75610   0.05810    0.59552
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.75320    9.69470   0.05850    0.60342
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.75860    9.69960   0.05900    0.60827
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.06320   10.08560  -0.02240   -0.22210
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92270    7.93970  -0.01700   -0.21411
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.74390   11.76920  -0.02530   -0.21497
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.22000    7.17000   0.05000    0.69735
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                      9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
野村精選貨幣市場基金                                               12.07820   12.07810   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.35000   12.35000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.85000    7.86000  -0.01000   -0.12723
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
野村積極成長基金                                                   12.41000   12.54000  -0.13000   -1.03668
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.15000    9.36000  -0.21000   -2.24359
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.38000   34.14000  -0.76000   -2.22613
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.31840   10.31170   0.00670    0.06497
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.61050    8.60610   0.00440    0.05113
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.93720    7.93290   0.00430    0.05420
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.87560    7.87270   0.00290    0.03684
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.68620   11.68020   0.00600    0.05137
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.52300   10.51740   0.00560    0.05325
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.47390   10.47010   0.00380    0.03629
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
野村環球基金-人民幣計價                                            16.20000   16.12000   0.08000    0.49628
野村環球基金-美元計價                                              12.62000   12.56000   0.06000    0.47771
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.65000   17.57000   0.08000    0.45532
野村鴻利基金                                                       22.09000   22.48000  -0.39000   -1.73488
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85810   16.85800   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       19.86000   20.20000  -0.34000   -1.68317
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.07000    9.24000  -0.17000   -1.83983
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.05000   13.93000   0.12000    0.86145
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.73000   14.78000  -0.05000   -0.33829
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.11170   10.13980  -0.02810   -0.27713
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.26780   13.30470  -0.03690   -0.27735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.42150    9.40860   0.01290    0.13711
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.40120    9.38700   0.01420    0.15127
凱基台商天下基金                                                   13.18000   13.12000   0.06000    0.45732
凱基台灣精五門基金                                                 20.47000   20.65000  -0.18000   -0.87167
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.71280   10.67500   0.03780    0.35410
凱基亞太高股息基金                                                 12.75000   12.73000   0.02000    0.15711
凱基亞洲四金磚基金                                                 16.99000   17.17000  -0.18000   -1.04834
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.68000   13.79000  -0.11000   -0.79768
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.33720   12.42580  -0.08860   -0.71303
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.16000   12.25000  -0.09000   -0.73469
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54210   11.54200   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       27.10000   27.38000  -0.28000   -1.02264
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.66000   22.51000   0.15000    0.66637
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.96250   21.81270   0.14980    0.68676
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.44000   17.42000   0.02000    0.11481
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.66230   16.64170   0.02060    0.12379
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.60000    7.59000   0.01000    0.13175
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.18000   12.13000   0.05000    0.41220
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.84970   11.78630   0.06340    0.53791
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.33000   11.28000   0.05000    0.44326
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.71980   11.64420   0.07560    0.64925
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.01000   11.93000   0.08000    0.67058
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.25000   13.20000   0.05000    0.37879
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.98740   12.93580   0.05160    0.39889
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.53000   13.61000  -0.08000   -0.58780
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.04000   35.71000   0.33000    0.92411
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.35000   31.22000   0.13000    0.41640
富邦上証180基金                                                    26.86000   27.56000  -0.70000   -2.53991
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19440    0.19720  -0.00280   -1.41988
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.99000    6.08000  -0.09000   -1.48026
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.12000    7.89000   0.23000    2.91508
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.27000   35.32000  -2.05000   -5.80408
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.35140   11.41450  -0.06310   -0.55281
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.46840   10.52710  -0.05870   -0.55761
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.04080   10.09910  -0.05830   -0.57728
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.91850    9.97370  -0.05520   -0.55346
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.07350    9.12440  -0.05090   -0.55784
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.71010    8.76070  -0.05060   -0.57758
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.26420   20.30630  -0.04210   -0.20732
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.33350   11.33260   0.00090    0.00794
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.32200   10.32360  -0.00160   -0.01550
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.92290   12.92670  -0.00380   -0.02940
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89880    1.89950  -0.00070   -0.03685
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.41940    9.42210  -0.00270   -0.02866
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43210    1.43270  -0.00060   -0.04188
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76350   11.76190   0.00160    0.01360
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71020    1.71010   0.00010    0.00585
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.15650   10.15510   0.00140    0.01379
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49540    1.49530   0.00010    0.00669
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.93000   14.80000   0.13000    0.87838
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.23000   22.63000  -0.40000   -1.76757
富邦日本東証基金                                                   21.76000   21.92000  -0.16000   -0.72993
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.05000   44.29000  -0.24000   -0.54188
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.28000   48.72000  -0.44000   -0.90312
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.79000   52.32000  -0.53000   -1.01300
富邦台灣心基金                                                     22.19000   22.58000  -0.39000   -1.72719
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.34000   48.78000  -0.44000   -0.90201
富邦台灣科技指數基金                                               53.78000   54.50000  -0.72000   -1.32110
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.35750   41.37860  -0.02110   -0.05099
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.38190   41.48480  -0.10290   -0.24804
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29320    0.29270   0.00050    0.17082
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53260    2.53330  -0.00070   -0.02763
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33860    0.33880  -0.00020   -0.05903
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.51430   10.51900  -0.00470   -0.04468
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19720    2.19760  -0.00040   -0.01820
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32430    0.32450  -0.00020   -0.06163
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.06240    9.06640  -0.00400   -0.04412
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.35000   24.29000   0.06000    0.24702
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.86000   13.97000  -0.11000   -0.78740
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 33.27000   32.85000   0.42000    1.27854
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.63860   15.63850   0.00010    0.00064
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.68920   39.80510  -0.11590   -0.29117
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.94530   40.04410  -0.09880   -0.24673
富邦長紅基金                                                       63.45000   64.76000  -1.31000   -2.02285
富邦科技基金                                                       24.30000   24.83000  -0.53000   -2.13451
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.52460   40.60710  -0.08250   -0.20317
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.04100   40.22260  -0.18160   -0.45149
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.38920   39.51340  -0.12420   -0.31432
富邦恒生國企ETF基金                                                19.87000   20.23000  -0.36000   -1.77954
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.50000   14.22000   0.28000    1.96906
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.49000   27.51000  -1.02000   -3.70774
富邦高成長基金                                                     24.33000   24.79000  -0.46000   -1.85559
富邦基金                                                           13.50000   13.74000  -0.24000   -1.74672
富邦基金I類型                                                      13.50000   13.74000  -0.24000   -1.74672
富邦深証100基金                                                     8.92000    9.16000  -0.24000   -2.62009
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.46000   20.45000   0.01000    0.04890
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41270    0.41270   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.31550   12.31360   0.00190    0.01543
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.52250    9.52100   0.00150    0.01575
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30610    0.30600   0.00010    0.03268
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.85990    8.85850   0.00140    0.01580
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.37560    9.37550   0.00010    0.00107
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.89010    9.89160  -0.00150   -0.01516
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.26130    9.26120   0.00010    0.00108
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.75950    9.76110  -0.00160   -0.01639
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.74000   20.81000  -0.07000   -0.33638
富邦精準基金                                                       45.95000   46.78000  -0.83000   -1.77426
富邦精銳中小基金                                                   11.60000   11.82000  -0.22000   -1.86125
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.13000   19.50000  -0.37000   -1.89744
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.84000   22.01000  -0.17000   -0.77238
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.58000    7.51000   0.07000    0.93209
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.35000   15.66000  -0.31000   -1.97957
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.90000   19.93000  -0.03000   -0.15053
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.37400   10.44310  -0.06910   -0.66168
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.16340   10.23240  -0.06900   -0.67433
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.30590   10.37850  -0.07260   -0.69952
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.09160   10.15890  -0.06730   -0.66247
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.84230    9.90910  -0.06680   -0.67413
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.96240   10.03250  -0.07010   -0.69873
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.54000   30.81000  -0.27000   -0.87634
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.77440    8.78450  -0.01010   -0.11498
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.25700    9.25560   0.00140    0.01513
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.99250    8.99140   0.00110    0.01223
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.76740    9.77870  -0.01130   -0.11556
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.71970    9.71820   0.00150    0.01543
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.44400    9.44280   0.00120    0.01271
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.51590    9.51450   0.00140    0.01471
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.51770    8.52860  -0.01090   -0.12781
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.49320    9.49300   0.00020    0.00211
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.98660    8.98660   0.00000    0.00000
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.58590   10.59940  -0.01350   -0.12737
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.28680   10.28660   0.00020    0.00194
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.81150    9.81150   0.00000    0.00000
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.10990    9.10980   0.00010    0.00110
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.64080    9.64070   0.00010    0.00104
富達卓越領航全球組合基金                                           15.24000   15.23000   0.01000    0.06566
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.69390    8.70070  -0.00680   -0.07815
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.34640    9.34160   0.00480    0.05138
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.04370    9.03920   0.00450    0.04978
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.89550    9.90330  -0.00780   -0.07876
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.80110    9.79610   0.00500    0.05104
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.51940    9.51470   0.00470    0.04940
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.13360    9.12890   0.00470    0.05148
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.58890    9.58390   0.00500    0.05217
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.51000    9.70000  -0.19000   -1.95876
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.16000   10.37000  -0.21000   -2.02507
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.92000    9.11000  -0.19000   -2.08562
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.15000    8.26000  -0.11000   -1.33172
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.30000    9.43000  -0.13000   -1.37858
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.08000    9.21000  -0.13000   -1.41151
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.73940    9.74110  -0.00170   -0.01745
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.17960    9.18130  -0.00170   -0.01852
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.79970    8.80270  -0.00300   -0.03408
富蘭克林華美中華基金                                               12.42000   12.56000  -0.14000   -1.11465
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.94000   21.23000  -0.29000   -1.36599
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.40000   20.58000  -0.18000   -0.87464
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.85580    7.86330  -0.00750   -0.09538
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.96690    8.97400  -0.00710   -0.07912
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.64080    9.64850  -0.00770   -0.07981
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.20050    9.20930  -0.00880   -0.09556
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.11380   11.09940   0.01440    0.12974
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.77930    8.76790   0.01140    0.13002
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.20690    9.19500   0.01190    0.12942
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.27240   13.25700   0.01540    0.11617
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.29220   10.28030   0.01190    0.11576
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.14850   10.13650   0.01200    0.11838
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.69610    7.68690   0.00920    0.11968
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.16820    9.15730   0.01090    0.11903
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.74540   10.73440   0.01100    0.10247
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.60970    7.60180   0.00790    0.10392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.08420    9.07490   0.00930    0.10248
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.44560   10.43400   0.01160    0.11118
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74330    7.73470   0.00860    0.11119
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.17630    8.17270   0.00360    0.04405
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.17100    9.16550   0.00550    0.06001
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.94140    9.93540   0.00600    0.06039
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.58110   12.57540   0.00570    0.04533
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.15000    9.24000  -0.09000   -0.97403
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.74000   11.85000  -0.11000   -0.92827
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.20400   13.17650   0.02750    0.20870
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
富蘭克林華美第一富基金                                             40.02000   40.70000  -0.68000   -1.67076
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30230   10.30220   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.16000   10.11000   0.05000    0.49456
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.43000   14.36000   0.07000    0.48747
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.38000   13.31000   0.07000    0.52592
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.50000   15.43000   0.07000    0.45366
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.83590    7.88330  -0.04740   -0.60127
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.78170   10.80350  -0.02180   -0.20179
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.57310    9.57190   0.00120    0.01254
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.97620   10.97490   0.00130    0.01185
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.86100    6.85900   0.00200    0.02916
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.02540    9.02140   0.00400    0.04434
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.10310   10.09850   0.00460    0.04555
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.50500   10.50200   0.00300    0.02857
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.47000   20.50000  -0.03000   -0.14634
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.61980   11.61900   0.00080    0.00689
復華人生目標基金                                                   38.09130   38.59470  -0.50340   -1.30432
復華大中華中小策略基金                                              8.98000    9.14000  -0.16000   -1.75055
復華中小精選基金                                                   73.32000   75.16000  -1.84000   -2.44811
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.19000    9.33000  -0.14000   -1.50054
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.15000    8.28000  -0.13000   -1.57005
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.70000   11.77000  -0.07000   -0.59473
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.75000   10.82000  -0.07000   -0.64695
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
復華台灣智能基金                                                   12.03000   12.11000  -0.08000   -0.66061
復華全方位基金                                                     30.80000   31.36000  -0.56000   -1.78571
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.55000   13.46000   0.09000    0.66865
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.24000   21.10000   0.14000    0.66351
復華全球平衡基金-美元                                               9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.43000   20.31000   0.12000    0.59084
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.73000   16.59000   0.14000    0.84388
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.06000   15.92000   0.14000    0.87940
復華全球原物料基金                                                  9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.43000   13.36000   0.07000    0.52395
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.47460   11.48300  -0.00840   -0.07315
復華全球債券基金                                                   13.44740   13.46740  -0.02000   -0.14851
復華全球債券組合基金                                               14.62000   14.64000  -0.02000   -0.13661
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.67000   14.65000   0.02000    0.13652
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
復華有利貨幣市場基金                                               13.43490   13.43470   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   12.19000   12.22000  -0.03000   -0.24550
復華亞太成長基金                                                   15.02000   14.90000   0.12000    0.80537
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
復華東協世紀基金                                                   12.26000   12.30000  -0.04000   -0.32520
復華南非幣長期收益基金A                                            12.98000   12.90000   0.08000    0.62016
復華南非幣長期收益基金B                                             8.05000    7.99000   0.06000    0.75094
復華南非幣短期收益基金A                                            13.48000   13.46000   0.02000    0.14859
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
復華美國新星基金-美元                                              12.78000   12.69000   0.09000    0.70922
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.89000   12.80000   0.09000    0.70313
復華恒生基金                                                       20.48000   20.76000  -0.28000   -1.34875
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.98000    8.85000   0.13000    1.46893
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.88000   30.79000  -0.91000   -2.95551
復華神盾基金                                                       25.44900   25.86980  -0.42080   -1.62661
復華高成長基金                                                     66.12000   67.57000  -1.45000   -2.14592
復華高益策略組合基金                                               13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
復華貨幣市場基金                                                   14.39570   14.39550   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           19.50000   19.51000  -0.01000   -0.05126
復華富時台灣高股息低波動基金                                       51.97000   52.25000  -0.28000   -0.53589
復華復華基金                                                       20.68000   21.16000  -0.48000   -2.26843
復華華人世紀基金                                                   17.07000   17.21000  -0.14000   -0.81348
復華傳家二號基金                                                   30.32920   30.73750  -0.40830   -1.32834
復華傳家基金                                                       24.16230   24.56580  -0.40350   -1.64253
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.81000   14.81000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.14000   14.18000  -0.04000   -0.28209
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
復華新興人民幣債券基金A                                            11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.33000   19.30000   0.03000    0.15544
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.53000    5.53000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.16000   12.15000   0.01000    0.08230
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.32000   12.29000   0.03000    0.24410
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                20.05000   20.56000  -0.51000   -2.48054
復華數位經濟基金                                                   56.70000   58.26000  -1.56000   -2.67765
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.99000   11.12000  -0.13000   -1.16906
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.68810    9.67280   0.01530    0.15818
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.53340    9.51980   0.01360    0.14286
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.84120    9.82560   0.01560    0.15877
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.65410    9.64030   0.01380    0.14315
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.53690    9.53620   0.00070    0.00734
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.02670   10.02760  -0.00090   -0.00898
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.48690    9.47970   0.00720    0.07595
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.97480    9.96900   0.00580    0.05818
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.48600    9.47880   0.00720    0.07596
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.97740    9.97150   0.00590    0.05917
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.92430    9.90100   0.02330    0.23533
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.56770   10.69510  -0.12740   -1.19120
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.84040    9.81810   0.02230    0.22713
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.92430    9.90110   0.02320    0.23432
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.56560   10.69310  -0.12750   -1.19236
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.84040    9.81800   0.02240    0.22815
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.87290    9.85210   0.02080    0.21112
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.31700    9.31840  -0.00140   -0.01502
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.36360    8.36540  -0.00180   -0.02152
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.32770    8.33080  -0.00310   -0.03721
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.58780   11.58950  -0.00170   -0.01467
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.42280   10.42500  -0.00220   -0.02110
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.49970   10.50370  -0.00400   -0.03808
景順主流基金                                                       17.91000   18.28000  -0.37000   -2.02407
景順台灣科技基金                                                   31.11000   31.96000  -0.85000   -2.65957
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
景順全球科技基金                                                   22.70000   22.61000   0.09000    0.39805
景順全球康健基金                                                   19.11000   19.05000   0.06000    0.31496
景順貨幣市場基金                                                   15.93580   15.93560   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                       32.83000   33.55000  -0.72000   -2.14605
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.79000   14.88000  -0.09000   -0.60484
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.81000   13.89000  -0.08000   -0.57595
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.93000   10.87000   0.06000    0.55198
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.09000   11.04000   0.05000    0.45290
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.14000   11.09000   0.05000    0.45086
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.31000   11.26000   0.05000    0.44405
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.11000    9.99000   0.12000    1.20120
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.26000   10.14000   0.12000    1.18343
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.32000   10.20000   0.12000    1.17647
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.52000   10.40000   0.12000    1.15385
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.69240    8.69040   0.00200    0.02301
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.95320    7.96270  -0.00950   -0.11931
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.13120   11.12850   0.00270    0.02426
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.16290   10.17510  -0.01220   -0.11990
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.73000    7.78000  -0.05000   -0.64267
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.42000    7.46000  -0.04000   -0.53619
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.86000   10.94000  -0.08000   -0.73126
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.28960    9.29550  -0.00590   -0.06347
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.46810    9.47560  -0.00750   -0.07915
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.57210    9.57810  -0.00600   -0.06264
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.75840    9.76620  -0.00780   -0.07987
華南永昌永昌基金                                                   19.21000   19.50000  -0.29000   -1.48718
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.26080   14.25040   0.01040    0.07298
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.06000    9.99000   0.07000    0.70070
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
華南永昌全球精品基金                                               16.17000   16.15000   0.02000    0.12384
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.44000   11.42000   0.02000    0.17513
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.70000   13.67000   0.03000    0.21946
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.57000   13.54000   0.03000    0.22157
華南永昌物聯網精選基金                                             11.84000   12.05000  -0.21000   -1.74274
華南永昌策略報酬基金                                               10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20240   16.20220   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.31220   24.50520  -0.19300   -0.78759
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93600   11.93580   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.17900   10.17440   0.00460    0.04521
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.03950   10.03640   0.00310    0.03089
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.83590    9.83140   0.00450    0.04577
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.66860    9.66560   0.00300    0.03104
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.00300    9.99870   0.00430    0.04301
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.80620    9.80350   0.00270    0.02754
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.75960    9.75540   0.00420    0.04305
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.56140    9.55870   0.00270    0.02825
華頓中小型基金                                                     26.72000   27.03000  -0.31000   -1.14687
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.66850   11.79330  -0.12480   -1.05823
華頓台灣基金                                                       27.75000   28.24000  -0.49000   -1.73513
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51830   11.51810   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                               17.46000   17.37000   0.09000    0.51813
華頓全球高收益債券基金A                                            13.36470   13.35830   0.00640    0.04791
華頓全球高收益債券基金B                                             8.28460    8.28060   0.00400    0.04831
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.86000    5.82000   0.04000    0.68729
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.63560    2.65080  -0.01520   -0.57341
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.76100   11.83180  -0.07080   -0.59839
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38180    0.38400  -0.00220   -0.57292
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.41050   11.43010  -0.01960   -0.17148
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.39650   10.41380  -0.01730   -0.16613
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.12250   10.14260  -0.02010   -0.19817
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.13760    9.15570  -0.01810   -0.19769
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.34140   10.36020  -0.01880   -0.18146
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.36890    9.38570  -0.01680   -0.17900
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.29000   11.46000  -0.17000   -1.48342
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.70000    9.85000  -0.15000   -1.52284
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.41000   10.58000  -0.17000   -1.60681
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50580    2.51480  -0.00900   -0.35788
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.06670    2.07390  -0.00720   -0.34717
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.71300   11.67510   0.03790    0.32462
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50860    9.47790   0.03070    0.32391
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36230    0.36370  -0.00140   -0.38493
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29980    0.30090  -0.00110   -0.36557
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.37000    3.39000  -0.02000   -0.58997
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.05000   15.14000  -0.09000   -0.59445
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.32000   24.65000  -0.33000   -1.33874
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.51000   12.47000   0.04000    0.32077
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.32000    8.32000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       25.61000   25.78000  -0.17000   -0.65943
匯豐成功基金                                                       41.91000   42.14000  -0.23000   -0.54580
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.59860    2.59870  -0.00010   -0.00385
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37010    2.37020  -0.00010   -0.00422
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.52930   11.53220  -0.00290   -0.02515
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.90230    7.90500  -0.00270   -0.03416
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37710    0.37720  -0.00010   -0.02651
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33590    0.33590   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   13.91000   13.95000  -0.04000   -0.28674
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.97970   14.97970   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.78000    4.83000  -0.05000   -1.03520
匯豐新鑽動力基金                                                   10.86000   10.81000   0.05000    0.46253
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.36520    5.33020   0.03500    0.65664
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.96430    8.92940   0.03490    0.39084
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.32000   53.03000  -0.71000   -1.33886
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.32000   53.03000  -0.71000   -1.33886
匯豐龍騰電子基金                                                   36.31000   37.03000  -0.72000   -1.94437
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.15000   12.13790   0.01210    0.09969
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新光大三通基金                                                     19.10000   19.41000  -0.31000   -1.59711
新光中國成長基金(人民幣)                                           10.25000   10.42000  -0.17000   -1.63148
新光中國成長基金(美元)                                             10.27000   10.44000  -0.17000   -1.62835
新光中國成長基金(新臺幣)                                           10.23000   10.42000  -0.19000   -1.82342
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.41590   10.39400   0.02190    0.21070
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56050    9.54690   0.01360    0.14245
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.85230    9.84850   0.00380    0.03858
新光台灣富貴基金                                                   23.26000   23.47000  -0.21000   -0.89476
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.11000   12.02000   0.09000    0.74875
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.80000   11.72000   0.08000    0.68259
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.03490   10.03510  -0.00020   -0.00199
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.80150    9.81200  -0.01050   -0.10701
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.66790    9.66810  -0.00020   -0.00207
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.43240    9.44250  -0.01010   -0.10696
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44220   15.44200   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
新光亞洲精選基金-美金                                              22.19000   22.31000  -0.12000   -0.53788
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.47000   22.62000  -0.15000   -0.66313
新光兩岸優勢基金                                                   11.76000   11.92000  -0.16000   -1.34228
新光店頭基金                                                       25.69000   26.00000  -0.31000   -1.19231
新光南非幣保本基金                                                 11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
新光特選內需收益ETF基金                                            20.37000   20.43000  -0.06000   -0.29369
新光創新科技基金                                                   15.10000   15.41000  -0.31000   -2.01168
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.83740    9.83810  -0.00070   -0.00712
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.07850   10.08350  -0.00500   -0.04959
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.73120    9.73870  -0.00750   -0.07701
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.31300    9.31360  -0.00060   -0.00644
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.54820    9.55300  -0.00480   -0.05025
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.21600    9.22310  -0.00710   -0.07698
新光澳幣八年期保本基金                                             10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.10780   10.10070   0.00710    0.07029
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.78210    9.77520   0.00690    0.07059
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.73740    9.73230   0.00510    0.05240
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.00410    9.99890   0.00520    0.05201
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.94200    9.93530   0.00670    0.06744
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.67480    9.66820   0.00660    0.06827
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.65560    9.64640   0.00920    0.09537
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92240    9.91320   0.00920    0.09281
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.56000    7.53000   0.03000    0.39841
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.80580    9.81220  -0.00640   -0.06522
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.37590    9.38210  -0.00620   -0.06608
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.73860    9.74520  -0.00660   -0.06773
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.36500    9.37130  -0.00630   -0.06723
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.44570    9.45010  -0.00440   -0.04656
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.88510    9.88980  -0.00470   -0.04752
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.83980   13.85130  -0.01150   -0.08302
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.50280    8.50980  -0.00700   -0.08226
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.69020   37.68470   0.00550    0.01459
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.60420   38.62320  -0.01900   -0.04919
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.75390   39.64870   0.10520    0.26533
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18580   11.18490   0.00090    0.00805
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.93780    9.93310   0.00470    0.04732
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.71160   12.90140  -0.18980   -1.47116
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.49220    9.62860  -0.13640   -1.41661
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.81000    9.95000  -0.14000   -1.40704
群益大印度基金-人民幣                                              14.45780   14.38800   0.06980    0.48513
群益大印度基金-美元                                                13.58450   13.51140   0.07310    0.54102
群益大印度基金-新臺幣                                              12.87000   12.80000   0.07000    0.54688
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.61960   12.60210   0.01750    0.13887
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.15830   12.13480   0.02350    0.19366
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.66480   11.64870   0.01610    0.13821
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.25540   10.23560   0.01980    0.19344
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.12710   10.11310   0.01400    0.13843
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.93910    8.92180   0.01730    0.19391
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.74180    9.72830   0.01350    0.13877
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.88710    8.86990   0.01720    0.19391
群益中小型股基金                                                   46.55000   47.73000  -1.18000   -2.47224
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.83720    9.87440  -0.03720   -0.37673
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.12420    9.15370  -0.02950   -0.32227
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.54830    8.57720  -0.02890   -0.33694
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.66660    8.69930  -0.03270   -0.37589
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.03790    8.06380  -0.02590   -0.32119
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.53120    7.55670  -0.02550   -0.33745
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.98590   10.99180  -0.00590   -0.05368
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.64070   10.64490  -0.00420   -0.03946
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.82670    9.82940  -0.00270   -0.02747
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.68460    8.84100  -0.15640   -1.76903
群益中國新機會基金N-美元                                            7.96690    8.10600  -0.13910   -1.71601
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.50000    8.65000  -0.15000   -1.73410
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.70190    7.84070  -0.13880   -1.77025
群益中國新機會基金-美元                                             8.51860    8.66720  -0.14860   -1.71451
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.12000    8.26000  -0.14000   -1.69492
群益平衡王基金                                                     19.19130   19.37750  -0.18620   -0.96091
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.22000    8.22000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.93000    5.93000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.05470   11.04180   0.01290    0.11683
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.54190   10.52370   0.01820    0.17294
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.91350    9.90190   0.01160    0.11715
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.45340    9.43710   0.01630    0.17272
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.07130   10.06660   0.00470    0.04669
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.86690    9.86200   0.00490    0.04969
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.41870    9.41430   0.00440    0.04674
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.33150    9.32690   0.00460    0.04932
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.12960   10.12490   0.00470    0.04642
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.17640   10.17130   0.00510    0.05014
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.58460    9.58010   0.00450    0.04697
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.98410    9.97920   0.00490    0.04910
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.13000   10.09950   0.03050    0.30200
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.33490    7.31290   0.02200    0.30084
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.13890   10.13390   0.00500    0.04934
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.04390   10.03880   0.00510    0.05080
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.20340   10.19900   0.00440    0.04314
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.02070   10.01570   0.00500    0.04992
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.94350    9.93850   0.00500    0.05031
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.10150   10.09710   0.00440    0.04358
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.13900   10.13390   0.00510    0.05033
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.04390   10.03880   0.00510    0.05080
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.20340   10.19900   0.00440    0.04314
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.02070   10.01570   0.00500    0.04992
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.94350    9.93850   0.00500    0.05031
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.10150   10.09710   0.00440    0.04358
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.32000   11.26000   0.06000    0.53286
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.93730   15.84780   0.08950    0.56475
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.70000   15.62000   0.08000    0.51216
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.99000   10.89000   0.10000    0.91827
群益印度中小基金N-美元                                             10.00190    9.94070   0.06120    0.61565
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.44000    9.38000   0.06000    0.63966
群益印度中小基金-人民幣                                            16.14480   16.05500   0.08980    0.55933
群益印度中小基金-美元                                              14.30530   14.21780   0.08750    0.61543
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.52000   16.42000   0.10000    0.60901
群益多利策略組合基金                                               11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
群益多重資產組合基金                                               15.42000   15.46000  -0.04000   -0.25873
群益安家基金                                                       25.28200   25.79450  -0.51250   -1.98686
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08260   16.08240   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.10000   23.95000   0.15000    0.62630
群益亞太中小基金                                                   11.99000   12.05000  -0.06000   -0.49793
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.39000   16.41000  -0.02000   -0.12188
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.72240    9.72430  -0.00190   -0.01954
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.46680    7.46820  -0.00140   -0.01875
群益店頭市場基金                                                  101.83000  103.83000  -2.00000   -1.92623
群益東方盛世基金                                                    8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
群益東協成長基金-人民幣                                            13.04250   13.09490  -0.05240   -0.40016
群益東協成長基金-美元                                              11.43720   11.47690  -0.03970   -0.34591
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.30000   11.34000  -0.04000   -0.35273
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.22660   11.20310   0.02350    0.20976
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.65510   10.63310   0.02200    0.20690
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.13130   10.11140   0.01990    0.19681
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.82710    9.80650   0.02060    0.21006
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.33000    9.31070   0.01930    0.20729
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.86920    8.85180   0.01740    0.19657
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.61690    9.59680   0.02010    0.20944
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.49610    9.47640   0.01970    0.20788
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.90830    9.88880   0.01950    0.19719
群益長安基金                                                       28.44000   28.98000  -0.54000   -1.86335
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.06820   10.00050   0.06770    0.67697
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.23020   15.12810   0.10210    0.67490
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.69000   14.59000   0.10000    0.68540
群益真善美基金                                                     16.99900   17.10820  -0.10920   -0.63829
群益馬拉松基金                                                    122.41000  124.66000  -2.25000   -1.80491
群益深証中小板基金                                                 12.21000   12.51000  -0.30000   -2.39808
群益創新科技基金                                                   32.08000   32.75000  -0.67000   -2.04580
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.38430    9.46720  -0.08290   -0.87565
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.62840    8.69990  -0.07150   -0.82185
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.98000    9.06000  -0.08000   -0.88300
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.21940   10.30970  -0.09030   -0.87587
群益華夏盛世基金-美元                                               9.51410    9.59290  -0.07880   -0.82144
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.67000   15.80000  -0.13000   -0.82278
群益奧斯卡基金                                                     27.11000   27.73000  -0.62000   -2.23585
群益新興金鑽基金-美元                                              11.60710   11.59380   0.01330    0.11472
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                     23.37000   23.99000  -0.62000   -2.58441
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.36000   20.25000   0.11000    0.54321
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.27000    8.19000   0.08000    0.97680
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.49000   13.77000  -0.28000   -2.03341
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.74890   11.80960  -0.06070   -0.51399
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.21730   11.23760  -0.02030   -0.18064
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.15610   11.17520  -0.01910   -0.17091
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.56410    8.60830  -0.04420   -0.51346
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.05620    9.07250  -0.01630   -0.17966
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.34000    8.35000  -0.01000   -0.11976
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.67740    8.69230  -0.01490   -0.17142
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.06100   10.07910  -0.01810   -0.17958
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.07000  -0.07000   -0.69513
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
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德信大發基金                                                       29.00000   29.59000  -0.59000   -1.99392
德信中國精選成長基金                                               10.89000   11.01000  -0.12000   -1.08992
德信台灣主流中小基金                                               18.71000   19.18000  -0.47000   -2.45047
德信新興股票組合基金                                               10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93170   11.93160   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.78610   10.79440  -0.00830   -0.07689
德信數位時代基金                                                   27.97000   28.32000  -0.35000   -1.23588
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66020   11.66000   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.87000   16.26000  -0.39000   -2.39852
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.14000   19.16000  -0.02000   -0.10438
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.52520   10.54240  -0.01720   -0.16315
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.06150   15.08610  -0.02460   -0.16306
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.17790    8.19250  -0.01460   -0.17821
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.04060   11.05850  -0.01790   -0.16187
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.35100   11.36940  -0.01840   -0.16184
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.11140   13.13470  -0.02330   -0.17739
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摩根大歐洲基金                                                     18.05000   18.11000  -0.06000   -0.33131
摩根中小基金                                                       23.38000   23.95000  -0.57000   -2.37996
摩根中國A股基金                                                    13.13000   13.27000  -0.14000   -1.05501
摩根中國A股基金(美元)                                              10.32000   10.43000  -0.11000   -1.05465
摩根中國亮點基金                                                   12.93000   13.25000  -0.32000   -2.41509
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.97640   11.01080  -0.03440   -0.31242
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.18550   12.22960  -0.04410   -0.36060
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.29920    9.32770  -0.02850   -0.30554
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.31820   12.35650  -0.03830   -0.30996
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.16340   14.21290  -0.04950   -0.34828
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.29000   20.68000  -0.39000   -1.88588
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.29000   20.68000  -0.39000   -1.88588
摩根台灣增長基金                                                   51.14000   51.86000  -0.72000   -1.38835
摩根平衡基金                                                       28.47000   28.63000  -0.16000   -0.55885
摩根全球α基金                                                     19.47000   19.37000   0.10000    0.51626
摩根全球平衡基金                                                   15.08760   15.10090  -0.01330   -0.08807
摩根全球發現基金                                                   12.72000   12.66000   0.06000    0.47393
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.70770    9.70360   0.00410    0.04225
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.69130   10.68870   0.00260    0.02432
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.08210   10.07780   0.00430    0.04267
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.38940   11.38460   0.00480    0.04216
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.98740    9.98320   0.00420    0.04207
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.58180   10.57430   0.00750    0.07093
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.53450   13.52490   0.00960    0.07098
摩根亞洲基金                                                       55.88000   56.17000  -0.29000   -0.51629
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.47840    8.49790  -0.01950   -0.22947
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.86880    9.89300  -0.02420   -0.24462
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.72780    8.74740  -0.01960   -0.22407
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.29560   12.32380  -0.02820   -0.22883
摩根東方內需機會基金                                               17.70000   17.79000  -0.09000   -0.50590
摩根東方科技基金                                                   33.36000   33.66000  -0.30000   -0.89127
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
摩根金龍收成基金                                                   21.28000   21.70000  -0.42000   -1.93548
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07730   15.07720   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.47000   14.25000   0.22000    1.54386
摩根新金磚五國基金                                                 11.23000   11.18000   0.05000    0.44723
摩根新絲路基金                                                      9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
摩根新興35基金                                                     13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
摩根新興日本基金                                                   24.47000   24.16000   0.31000    1.28311
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.22540    7.18750   0.03790    0.52730
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.44630    9.39650   0.04980    0.52998
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.18600    9.13690   0.04910    0.53738
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.38380   10.32690   0.05690    0.55099
摩根新興科技基金                                                   55.65000   57.03000  -1.38000   -2.41978
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.33070    8.33760  -0.00690   -0.08276
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.55710   10.56590  -0.00880   -0.08329
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.49090    8.45180   0.03910    0.46262
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.22420    9.18170   0.04250    0.46288
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.67080    8.63040   0.04040    0.46811
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.73900    9.69410   0.04490    0.46317
摩根龍揚基金                                                       31.79000   32.43000  -0.64000   -1.97348
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32560    9.31610   0.00950    0.10197
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.25650   11.24500   0.01150    0.10227
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     24.61000   24.94000  -0.33000   -1.32318
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.79960   11.80580  -0.00620   -0.05252
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.04970   11.05500  -0.00530   -0.04794
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.04490   10.05100  -0.00610   -0.06069
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.30960   10.31500  -0.00540   -0.05235
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.70490    9.70950  -0.00460   -0.04738
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.81670    8.82210  -0.00540   -0.06121
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.25950   10.25520   0.00430    0.04193
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.30950   10.30680   0.00270    0.02620
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.67800    9.64610   0.03190    0.33070
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.81700    9.78620   0.03080    0.31473
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.46250    9.43140   0.03110    0.32975
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.59810    9.56800   0.03010    0.31459
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.25980   11.22440   0.03540    0.31538
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.04630   11.01160   0.03470    0.31512
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.20330   10.17280   0.03050    0.29982
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.70720   10.67360   0.03360    0.31480
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.48780   10.45490   0.03290    0.31468
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.69030    9.66130   0.02900    0.30017
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.20520   23.44930  -0.24410   -1.04097
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.67670    9.66080   0.01590    0.16458
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.98230    9.96750   0.01480    0.14848
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.67670    9.66080   0.01590    0.16458
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.98230    9.96750   0.01480    0.14848
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16180   13.16160   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.45000   12.60000  -0.15000   -1.19048
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.08480   16.08740  -0.00260   -0.01616
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.64950   12.63730   0.01220    0.09654
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.20840   12.19200   0.01640    0.13451
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.72620   11.71040   0.01580    0.13492
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.79020   11.79870  -0.00850   -0.07204
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.07620   11.08510  -0.00890   -0.08029
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.56500   10.57260  -0.00760   -0.07188
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.66350    8.67050  -0.00700   -0.08073
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.81000   37.30000  -0.49000   -1.31367
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.52000   15.50000   0.02000    0.12903
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.54000   12.52000   0.02000    0.15974
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.21000   13.19000   0.02000    0.15163
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.41000   12.40000   0.01000    0.08065
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.97000    7.96000   0.01000    0.12563
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.06000   12.05000   0.01000    0.08299
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.90000   11.88000   0.02000    0.16835
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.33000   15.33000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.30000   15.30000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.54000   20.47000   0.07000    0.34196
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.67000   18.62000   0.05000    0.26853
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.91000   12.87000   0.04000    0.31080
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.53000   15.48000   0.05000    0.32300
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.24000   16.18000   0.06000    0.37083
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.33000   15.28000   0.05000    0.32723
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.51000   15.46000   0.05000    0.32342
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.91000   13.86000   0.05000    0.36075
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.92000   13.88000   0.04000    0.28818
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.59000   14.55000   0.04000    0.27491
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.37000   18.36000   0.01000    0.05447
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.23000   17.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.38000   13.38000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.17000   14.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.24000   13.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.16000    8.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.16000   13.16000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.58000   14.57000   0.01000    0.06863
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.56000   14.55000   0.01000    0.06873
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   14.99520   14.99510   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.40760   10.39660   0.01100    0.10580
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.67750   13.66090   0.01660    0.12151
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.53020    7.52220   0.00800    0.10635
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.96000   13.97000  -0.01000   -0.07158
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.01000   14.02000  -0.01000   -0.07133
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   22.57000   23.06000  -0.49000   -2.12489
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.76000   11.90000  -0.14000   -1.17647
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.30000   12.45000  -0.15000   -1.20482
瀚亞巴西基金                                                        4.62000    4.53000   0.09000    1.98675
瀚亞外銷基金                                                       43.15000   44.00000  -0.85000   -1.93182
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.50000   11.48000   0.02000    0.17422
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.63340   10.59150   0.04190    0.39560
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.30410   10.28470   0.01940    0.18863
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.22410   12.20290   0.02120    0.17373
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.13840   10.10260   0.03580    0.35436
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.51060    7.48060   0.03000    0.40104
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.99740    7.98230   0.01510    0.18917
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10470    8.09070   0.01400    0.17304
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.15160    7.12630   0.02530    0.35502
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.86150    8.84610   0.01540    0.17409
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.24020    9.20340   0.03680    0.39985
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.34920    9.33160   0.01760    0.18861
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.23670    9.22060   0.01610    0.17461
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.61000   11.56000   0.05000    0.43253
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.25000   11.22000   0.03000    0.26738
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.98390    9.99640  -0.01250   -0.12505
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                            10.03080   10.02760   0.00320    0.03191
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.92210    9.93290  -0.01080   -0.10873
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.98390    9.99640  -0.01250   -0.12505
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.76000   14.63000   0.13000    0.88859
瀚亞印度基金-美元                                                  13.90000   13.80000   0.10000    0.72464
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.80000   30.59000   0.21000    0.68650
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.07000   12.08000  -0.01000   -0.08278
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.99000   14.98000   0.01000    0.06676
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.86870   11.85450   0.01420    0.11979
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.41890   13.65860  -0.23970   -1.75494
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.83490   10.84130  -0.00640   -0.05903
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.62970   10.63760  -0.00790   -0.07426
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.80400   11.78180   0.02220    0.18843
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.18440    9.17380   0.01060    0.11555
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.87780   10.02810  -0.15030   -1.49879
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.02840    9.03380  -0.00540   -0.05978
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.84730    8.85400  -0.00670   -0.07567
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.23950    9.22130   0.01820    0.19737
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.51370   14.50070   0.01300    0.08965
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.90010   10.87340   0.02670    0.24555
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.70340   10.69240   0.01100    0.10288
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.68630   12.67490   0.01140    0.08994
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.55000   11.68000  -0.13000   -1.11301
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.80000   20.51000   0.29000    1.41394
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56090   13.56080   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 27.41000   27.24000   0.17000    0.62408
瀚亞高科技基金                                                     59.10000   60.45000  -1.35000   -2.23325
瀚亞理財通基金                                                     27.49000   27.84000  -0.35000   -1.25718
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.95000    8.99000  -0.04000   -0.44494
瀚亞菁華基金                                                       23.59000   24.07000  -0.48000   -1.99418
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.96390   12.91600   0.04790    0.37086
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.14340    9.10960   0.03380    0.37104
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.46870   10.46000   0.00870    0.08317
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.71890   11.00310  -0.28420   -2.58291
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.30000   10.31030  -0.01030   -0.09990
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.72260    9.73390  -0.01130   -0.11609
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.97310    9.95480   0.01830    0.18383
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.34860    8.34170   0.00690    0.08272
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.21580    8.43360  -0.21780   -2.58253
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.83580    8.84470  -0.00890   -0.10063
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.22700    8.23660  -0.00960   -0.11655
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.89250    7.87810   0.01440    0.18279
瀚亞電通網基金                                                     15.21000   15.53000  -0.32000   -2.06053
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.66470   13.68000  -0.01530   -0.11184
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.46120   10.45340   0.00780    0.07462
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.89880    9.90830  -0.00950   -0.09588
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.48170   11.49460  -0.01290   -0.11223
瀚亞歐洲基金                                                       11.54000   11.59000  -0.05000   -0.43141
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