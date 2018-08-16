[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/15 107/08/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.53720 10.53730 -0.00010 -0.00095 大華銀多元特別收益平衡基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.89510 9.86090 0.03420 0.34682 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.89490 9.86080 0.03410 0.34581 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.84130 9.80850 0.03280 0.33440 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.84110 9.80830 0.03280 0.33441 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.19920 9.17000 0.02920 0.31843 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.46390 9.43230 0.03160 0.33502 中國信託台灣活力基金 14.67000 14.88000 -0.21000 -1.41129 中國信託台灣優勢基金 17.36000 17.68000 -0.32000 -1.80995 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88470 9.88570 -0.00100 -0.01012 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24960 9.28930 -0.03970 -0.42737 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.25680 10.25620 0.00060 0.00585 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.56500 9.60440 -0.03940 -0.41023 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55600 10.52770 0.02830 0.26881 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.19250 9.19080 0.00170 0.01850 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.05620 11.06770 -0.01150 -0.10391 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.95050 9.99000 -0.03950 -0.39540 中國信託智能運動基金-台幣 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 中國信託智能運動基金-美元 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.70000 9.61000 0.09000 0.93652 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98480 10.98460 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.48650 9.47880 0.00770 0.08123 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.17240 9.16500 0.00740 0.08074 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.61600 9.60660 0.00940 0.09785 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.29260 9.28360 0.00900 0.09695 中國信託精穩基金 18.51210 18.53100 -0.01890 -0.10199 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.54000 11.47000 0.07000 0.61029 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.37000 11.31000 0.06000 0.53050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 62.38000 63.84000 -1.46000 -2.28697 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.20310 39.25790 -0.05480 -0.13959 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.19000 18.30000 -0.11000 -0.60109 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39520 11.39420 0.00100 0.00878 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.46640 10.46700 -0.00060 -0.00573 元大上證50基金 27.24000 27.98000 -0.74000 -2.64475 元大大中華TMT基金-人民幣 11.84000 12.05000 -0.21000 -1.74274 元大大中華TMT基金-新台幣 10.51000 10.70000 -0.19000 -1.77570 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380 元大大中華價值指數基金-美元 12.64300 12.65400 -0.01100 -0.08693 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.05000 17.06600 -0.01600 -0.09375 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.58600 10.72000 -0.13400 -1.25000 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.14100 10.27200 -0.13100 -1.27531 元大中國平衡基金-人民幣 3.01000 3.03000 -0.02000 -0.66007 元大中國平衡基金-新台幣 13.39000 13.47000 -0.08000 -0.59391 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.93990 46.01890 -0.07900 -0.17167 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51380 10.51900 -0.00520 -0.04943 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.73600 9.74080 -0.00480 -0.04928 元大中國機會債券基金-新台幣 9.63450 9.64070 -0.00620 -0.06431 元大巴西指數基金 5.63700 5.53600 0.10100 1.82442 元大巴菲特基金 28.60000 28.95000 -0.35000 -1.20898 元大日經225基金 27.89000 28.08000 -0.19000 -0.67664 元大台商收成基金 24.25000 24.61000 -0.36000 -1.46282 元大台灣50單日反向1倍基金 12.35000 12.23000 0.12000 0.98119 元大台灣50單日正向2倍基金 38.33000 39.11000 -0.78000 -1.99437 元大台灣中型100基金 33.33000 33.87000 -0.54000 -1.59433 元大台灣加權股價指數基金 25.34200 25.59200 -0.25000 -0.97687 元大台灣卓越50基金 83.82000 84.60000 -0.78000 -0.92199 元大台灣金融基金 17.99000 18.10000 -0.11000 -0.60773 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.76000 32.16000 -0.40000 -1.24378 元大台灣高股息基金 27.15000 27.51000 -0.36000 -1.30862 元大台灣電子科技基金 36.18000 36.66000 -0.48000 -1.30933 元大全球ETF成長組合基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 元大全球ETF穩健組合基金 14.78000 14.74000 0.04000 0.27137 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.61000 13.56000 0.05000 0.36873 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.43000 13.37000 0.06000 0.44877 元大全球不動產證券化基金-美元 12.56500 12.51300 0.05200 0.41557 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.75000 8.83000 -0.08000 -0.90600 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.67000 6.73000 -0.06000 -0.89153 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.60000 6.60000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.55600 9.53800 0.01800 0.18872 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 元大全球新興市場精選組合基金 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 17.46000 17.33000 0.13000 0.75014 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 元大印尼指數基金 8.26800 8.40600 -0.13800 -1.64168 元大印度指數基金 10.27300 10.18800 0.08500 0.83431 元大印度基金 12.98000 12.91000 0.07000 0.54222 元大多多基金 19.18000 19.53000 -0.35000 -1.79211 元大多福基金 55.20000 56.13000 -0.93000 -1.65687 元大亞太成長基金 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.56010 8.56160 -0.00150 -0.01752 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.04900 7.05020 -0.00120 -0.01702 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.53300 9.48600 0.04700 0.49547 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.11500 10.01800 0.09700 0.96826 元大卓越基金 48.53000 49.26000 -0.73000 -1.48193 元大店頭基金 9.00000 9.17000 -0.17000 -1.85387 元大泛歐成長基金 9.30000 9.38000 -0.08000 -0.85288 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26130 10.26070 0.00060 0.00585 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60370 9.58740 0.01630 0.17001 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.69540 31.76200 -0.06660 -0.20968 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.21600 38.39010 -0.17410 -0.45350 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.09560 19.05370 0.04190 0.21990 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.12220 19.22130 -0.09910 -0.51557 元大美國政府7至10年期債券基金 38.81680 38.93880 -0.12200 -0.31331 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.11150 20.11150 0.00000 0.00000 元大高科技基金 19.77000 20.14000 -0.37000 -1.83714 元大得利貨幣市場基金 16.25170 16.25150 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98060 11.98040 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 13.21000 13.51000 -0.30000 -2.22058 元大華夏中小基金 7.47000 7.47000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.83000 10.02000 -0.19000 -1.89621 元大新中國基金-美元 9.19100 9.36800 -0.17700 -1.88941 元大新中國基金-新台幣 9.14000 9.32000 -0.18000 -1.93133 元大新主流基金 26.75000 27.22000 -0.47000 -1.72667 元大新東協平衡基金-美元 9.32800 9.35100 -0.02300 -0.24596 元大新東協平衡基金-新台幣 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.33260 10.37550 -0.04290 -0.41347 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.54510 9.58460 -0.03950 -0.41212 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.23870 10.28270 -0.04400 -0.42790 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.91610 8.95440 -0.03830 -0.42772 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.84070 9.84910 -0.00840 -0.08529 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44190 9.45000 -0.00810 -0.08571 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.98170 9.99180 -0.01010 -0.10108 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.58120 9.59100 -0.00980 -0.10218 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.59150 9.60120 -0.00970 -0.10103 元大新興亞洲基金 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.00710 8.99980 0.00730 0.08111 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.78320 8.77610 0.00710 0.08090 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.24630 9.24030 0.00600 0.06493 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.01590 9.01010 0.00580 0.06437 元大萬泰貨幣市場基金 15.09960 15.09940 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.83000 39.54000 -0.71000 -1.79565 元大實質多重資產基金-人民幣 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044 元大實質多重資產基金-美元 8.69500 8.78300 -0.08800 -1.00194 元大實質多重資產基金-新台幣 9.16000 9.26000 -0.10000 -1.07991 元大滬深300單日反向1倍基金 16.33000 15.85000 0.48000 3.02839 元大滬深300單日正向2倍基金 12.61000 13.40000 -0.79000 -5.89552 元大摩臺基金 38.83000 39.23000 -0.40000 -1.01963 元大標普500基金 26.31000 26.19000 0.12000 0.45819 元大標普500單日反向1倍基金 13.05000 13.13000 -0.08000 -0.60929 元大標普500單日正向2倍基金 34.57000 34.22000 0.35000 1.02279 元大標智滬深300基金 15.75000 16.06000 -0.31000 -1.93026 元大歐洲50基金 24.46000 24.44000 0.02000 0.08183 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.47730 9.51840 -0.04110 -0.43180 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17830 10.17800 0.00030 0.00295 元大績效基金 55.41000 56.34000 -0.93000 -1.65069 元大韓國KOSPI200基金 21.90000 21.75000 0.15000 0.68966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.26000 15.53000 -0.27000 -1.73857 日盛上選基金 34.25000 35.13000 -0.88000 -2.50498 日盛小而美基金 18.52000 18.88000 -0.36000 -1.90678 日盛中國內需動力基金 9.71000 9.91000 -0.20000 -2.01816 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.66390 11.66600 -0.00210 -0.01800 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.81620 9.81800 -0.00180 -0.01833 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64730 11.64700 0.00030 0.00258 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.79630 9.79620 0.00010 0.00102 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59400 10.59540 -0.00140 -0.01321 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.89520 8.89640 -0.00120 -0.01349 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.68000 10.92000 -0.24000 -2.19780 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.15000 10.38000 -0.23000 -2.21580 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.48000 10.71000 -0.23000 -2.14753 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 日盛日盛基金 13.70000 14.00000 -0.30000 -2.14286 日盛目標收益組合基金(美元) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.11860 10.10930 0.00930 0.09199 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49180 9.52650 -0.03470 -0.36425 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.95570 9.94810 0.00760 0.07640 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34100 9.37680 -0.03580 -0.38179 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42920 2.43000 -0.00080 -0.03292 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69430 1.69480 -0.00050 -0.02950 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36570 0.36570 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25590 0.25590 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.17300 12.17460 -0.00160 -0.01314 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37850 8.37950 -0.00100 -0.01193 日盛亞洲機會基金 6.98000 7.04000 -0.06000 -0.85227 日盛首選基金 17.31000 17.68000 -0.37000 -2.09276 日盛高科技基金 18.50000 18.94000 -0.44000 -2.32313 日盛貨幣市場基金 14.76760 14.76740 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 39.93000 40.85000 -0.92000 -2.25214 日盛精選五虎基金 37.66000 38.25000 -0.59000 -1.54248 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48270 13.48250 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.34000 32.27000 -0.93000 -2.88193 台新MSCI中國基金 20.26000 20.64000 -0.38000 -1.84109 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.01000 17.83000 0.18000 1.00953 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.04000 22.49000 -0.45000 -2.00089 台新大眾貨幣市場基金 14.15920 14.15900 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.48740 10.48700 0.00040 0.00381 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51560 10.51500 0.00060 0.00571 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09120 10.09220 -0.00100 -0.00991 台新中國通基金 43.95000 45.01000 -1.06000 -2.35503 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.48430 0.48550 -0.00120 -0.24717 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.89600 14.93700 -0.04100 -0.27449 台新中國精選中小基金-美元 0.34960 0.35790 -0.00830 -2.31908 台新中國精選中小基金-新台幣 10.77000 11.03000 -0.26000 -2.35721 台新主流基金 23.50000 23.81000 -0.31000 -1.30197 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.15000 20.03000 0.12000 0.59910 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65830 0.65450 0.00380 0.58060 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.07000 14.99000 0.08000 0.53369 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49130 0.48850 0.00280 0.57318 台新台灣中小基金 34.49000 35.29000 -0.80000 -2.26693 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.92660 9.93010 -0.00350 -0.03525 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.19390 9.18930 0.00460 0.05006 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.26000 10.25490 0.00510 0.04973 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.37990 10.37960 0.00030 0.00289 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.16570 11.16540 0.00030 0.00269 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 台新印度基金 16.30000 16.15000 0.15000 0.92879 台新亞美短期債券基金 10.90890 10.90950 -0.00060 -0.00550 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.61730 8.61890 -0.00160 -0.01856 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28560 0.28560 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.91510 11.91740 -0.00230 -0.01930 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38940 0.38940 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.08940 11.08930 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.79720 29.98190 -0.18470 -0.61604 台新智慧生活基金-美元 10.42110 10.36980 0.05130 0.49471 台新智慧生活基金-新台幣 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.33310 8.33110 0.00200 0.02401 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.50980 8.50910 0.00070 0.00823 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.91380 8.91160 0.00220 0.02469 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.11060 9.10980 0.00080 0.00878 台新新興市場債券基金(A類型) 10.28020 10.20140 0.07880 0.77244 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32920 0.32660 0.00260 0.79608 台新新興市場債券基金(B類型) 7.70140 7.64240 0.05900 0.77201 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25960 0.25760 0.00200 0.77640 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.44000 5.48000 -0.04000 -0.72993 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.96000 20.89000 0.07000 0.33509 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.69100 10.65100 0.04000 0.37555 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產台灣新趨勢基金 19.24000 19.78000 -0.54000 -2.73003 未來資產全球大消費基金 15.51000 15.52000 -0.01000 -0.06443 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.82740 11.83400 -0.00660 -0.05577 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55160 9.59290 -0.04130 -0.43053 未來資產亞洲新富基金 20.38000 20.52000 -0.14000 -0.68226 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56430 12.56420 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.96000 12.29000 -0.33000 -2.68511 未來資產新興市場債券基金A 8.70010 8.66540 0.03470 0.40044 未來資產新興市場債券基金B 6.61450 6.62170 -0.00720 -0.10873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.09150 11.09070 0.00080 0.00721 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.85490 9.85930 -0.00440 -0.04463 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34950 9.35260 -0.00310 -0.03315 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59200 10.59560 -0.00360 -0.03398 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90400 7.91050 -0.00650 -0.08217 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.01680 9.02440 -0.00760 -0.08422 永豐中小基金 53.50000 54.29000 -0.79000 -1.45515 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77930 1.77970 -0.00040 -0.02248 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34250 2.34300 -0.00050 -0.02134 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07580 8.08160 -0.00580 -0.07177 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31600 10.32340 -0.00740 -0.07168 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.84000 4.88000 -0.04000 -0.81967 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.68000 21.86000 -0.18000 -0.82342 永豐主流品牌基金 18.29000 18.17000 0.12000 0.66043 永豐永豐基金 36.01000 36.81000 -0.80000 -2.17332 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.88210 9.87520 0.00690 0.06987 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.88070 9.87380 0.00690 0.06988 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.84170 9.83660 0.00510 0.05185 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.84140 9.83630 0.00510 0.05185 永豐亞洲民生消費基金 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 永豐南非幣2021保本基金 12.88750 12.87150 0.01600 0.12431 永豐高科技基金 23.67000 24.20000 -0.53000 -2.19008 永豐貨幣市場基金 13.88070 13.88050 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12080 2.12070 0.00010 0.00472 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49860 2.49850 0.00010 0.00400 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.75570 7.75960 -0.00390 -0.05026 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36830 10.37360 -0.00530 -0.05109 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05840 7.05810 0.00030 0.00425 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.82500 10.82470 0.00030 0.00277 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.05000 17.08000 -0.03000 -0.17564 永豐臺灣加權ETF基金 55.31000 55.88000 -0.57000 -1.02004 永豐領航科技基金 39.63000 40.41000 -0.78000 -1.93022 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.18000 11.51000 -0.33000 -2.86707 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.83000 11.15000 -0.32000 -2.86996 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 永豐趨勢平衡基金 45.79000 46.36000 -0.57000 -1.22951 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.56140 11.56040 0.00100 0.00865 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.45990 9.46060 -0.00070 -0.00740 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.71260 9.71340 -0.00080 -0.00824 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47300 9.47390 -0.00090 -0.00950 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64470 9.64540 -0.00070 -0.00726 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48110 9.48100 0.00010 0.00105 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86320 9.86300 0.00020 0.00203 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.45430 9.45450 -0.00020 -0.00212 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70350 9.70380 -0.00030 -0.00309 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 兆豐國際中小基金 15.96000 16.19000 -0.23000 -1.42063 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.08000 14.14000 -0.06000 -0.42433 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.60000 18.67000 -0.07000 -0.37493 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.46000 18.53000 -0.07000 -0.37777 兆豐國際生命科學基金 16.50000 16.44000 0.06000 0.36496 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.36100 10.34870 0.01230 0.11886 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.58280 10.56880 0.01400 0.13247 兆豐國際全球基金 31.70000 31.64000 0.06000 0.18963 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26640 10.26590 0.00050 0.00487 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05990 10.04290 0.01700 0.16927 兆豐國際國民基金 22.49000 22.81000 -0.32000 -1.40289 兆豐國際第一基金 13.21000 13.42000 -0.21000 -1.56483 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00390 10.00660 -0.00270 -0.02698 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.96440 7.96660 -0.00220 -0.02762 兆豐國際萬全基金 20.60000 20.87000 -0.27000 -1.29372 兆豐國際電子基金 25.24000 25.78000 -0.54000 -2.09465 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.27000 22.54000 -0.27000 -1.19787 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.55000 16.40000 0.15000 0.91463 兆豐國際豐台灣基金 33.37000 33.47000 -0.10000 -0.29878 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50060 12.50050 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.56000 11.64000 -0.08000 -0.68729 合庫全球高收益債券基金A類型 11.14590 11.14240 0.00350 0.03141 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97800 11.97240 0.00560 0.04677 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74110 10.73610 0.00500 0.04657 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.50730 11.50080 0.00650 0.05652 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15080 8.14830 0.00250 0.03068 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.47890 9.47460 0.00430 0.04538 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02410 9.01990 0.00420 0.04656 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95500 8.95010 0.00490 0.05475 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29830 9.29400 0.00430 0.04627 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.26000 11.20000 0.06000 0.53571 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 合庫全球新興市場基金 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 合庫貨幣市場基金 10.12830 10.12820 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.35790 9.36970 -0.01180 -0.12594 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.63330 9.64420 -0.01090 -0.11302 合庫新興多重收益基金A類型 9.94840 9.96120 -0.01280 -0.12850 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.35560 11.36830 -0.01270 -0.11171 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.28550 13.30300 -0.01750 -0.13155 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.69980 8.71120 -0.01140 -0.13087 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.37680 9.38750 -0.01070 -0.11398 合庫新興多重收益基金B類型 7.82240 7.83240 -0.01000 -0.12767 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.69640 8.70620 -0.00980 -0.11256 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.91200 9.92980 -0.01780 -0.17926 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97080 10.97000 0.00080 0.00729 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.87810 9.87360 0.00450 0.04558 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72300 9.72020 0.00280 0.02881 安聯中國東協基金 15.32000 15.41000 -0.09000 -0.58404 安聯中國策略基金 13.85000 13.99000 -0.14000 -1.00071 安聯中華新思路基金-人民幣 13.81000 14.00000 -0.19000 -1.35714 安聯中華新思路基金-美元 12.83000 13.00000 -0.17000 -1.30769 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.03000 12.20000 -0.17000 -1.39344 安聯台灣大壩基金 27.99000 28.39000 -0.40000 -1.40895 安聯台灣科技基金 46.11000 46.96000 -0.85000 -1.81005 安聯台灣貨幣市場基金 12.48970 12.48960 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 30.78000 31.25000 -0.47000 -1.50400 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12910 10.14440 -0.01530 -0.15082 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06860 15.09250 -0.02390 -0.15836 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.66530 -0.01530 -0.15830 安聯四季成長組合基金-美元 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.33680 12.35910 -0.02230 -0.18043 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13480 10.15220 -0.01740 -0.17139 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23700 12.25890 -0.02190 -0.17865 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50640 9.52270 -0.01630 -0.17117 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.35100 9.36710 -0.01610 -0.17188 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.02800 9.04420 -0.01620 -0.17912 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.03200 12.03120 0.00080 0.00665 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93330 10.93160 0.00170 0.01555 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60650 10.60540 0.00110 0.01037 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.91680 8.91560 0.00120 0.01346 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.69690 8.69560 0.00130 0.01495 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41140 8.41050 0.00090 0.01070 安聯全球人口趨勢基金 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.40000 37.15000 0.25000 0.67295 安聯全球油礦金趨勢基金 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351 安聯全球計量平衡基金 12.87000 12.83000 0.04000 0.31177 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.02650 12.03900 -0.01250 -0.10383 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42560 10.43650 -0.01090 -0.10444 安聯全球新興市場基金 17.33000 17.30000 0.03000 0.17341 安聯全球農金趨勢基金 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 安聯全球綠能趨勢基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 安聯亞洲動態策略基金 22.87000 23.08000 -0.21000 -0.90988 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05270 10.05700 -0.00430 -0.04276 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80890 9.81320 -0.00430 -0.04382 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.67850 83.72500 -0.04650 -0.05554 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.41920 12.42300 -0.00380 -0.03059 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.60060 65.63240 -0.03180 -0.04845 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.66080 9.66380 -0.00300 -0.03104 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57860 2.57870 -0.00010 -0.00388 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47620 10.47210 0.00410 0.03915 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20000 2.20080 -0.00080 -0.03635 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.69340 8.69000 0.00340 0.03913 宏利台灣動力基金 31.39000 31.89000 -0.50000 -1.56789 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.12270 10.15230 -0.02960 -0.29156 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92250 9.95220 -0.02970 -0.29843 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.97420 7.99750 -0.02330 -0.29134 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.95290 7.97670 -0.02380 -0.29837 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212 宏利全球債券組合基金 13.02580 13.05230 -0.02650 -0.20303 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77920 2.77810 0.00110 0.03960 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72760 11.72440 0.00320 0.02729 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69680 8.69440 0.00240 0.02760 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44390 2.44510 -0.00120 -0.04908 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.93930 10.93640 0.00290 0.02652 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.81800 3.80500 0.01300 0.34166 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61690 0.61480 0.00210 0.34157 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.89000 17.83000 0.06000 0.33651 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79530 11.79020 0.00510 0.04326 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.49340 10.48900 0.00440 0.04195 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18660 10.18310 0.00350 0.03437 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.96370 8.95930 0.00440 0.04911 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.55580 8.55220 0.00360 0.04209 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.48190 8.47880 0.00310 0.03656 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.46200 8.46420 -0.00220 -0.02599 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72410 2.71080 0.01330 0.49063 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39520 0.39330 0.00190 0.48309 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.01690 11.95890 0.05800 0.48499 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90060 0.89640 0.00420 0.46854 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.30610 7.27080 0.03530 0.48550 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01770 2.00780 0.00990 0.49308 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29030 0.28890 0.00140 0.48460 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95630 8.91310 0.04320 0.48468 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32670 0.32510 0.00160 0.49216 宏利萬利貨幣市場基金 13.64000 13.63990 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.61000 2.63000 -0.02000 -0.76046 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.88000 11.99000 -0.11000 -0.91743 宏利臺灣股息收益基金 27.59000 28.01000 -0.42000 -1.49946 宏利澳幣保本基金 12.07410 12.07120 0.00290 0.02402 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.29060 10.29260 -0.00200 -0.01943 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.50660 9.50930 -0.00270 -0.02839 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92790 8.93190 -0.00400 -0.04478 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.61920 10.62390 -0.00470 -0.04424 貝萊德亞美利加收益基金 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 貝萊德新台幣基金 12.93270 12.93270 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 26.50000 26.78000 -0.28000 -1.04556 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20650 11.20540 0.00110 0.00982 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82260 9.81820 0.00440 0.04481 保德信大中華基金-人民幣 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980 保德信大中華基金-美元 9.56000 9.68000 -0.12000 -1.23967 保德信大中華基金-新台幣 28.44000 28.78000 -0.34000 -1.18138 保德信中小型股基金 45.17000 46.32000 -1.15000 -2.48273 保德信中國中小基金-人民幣 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 保德信中國中小基金-美元 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 保德信中國中小基金-新臺幣 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.21000 9.22660 -0.01660 -0.17991 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.28070 9.29800 -0.01730 -0.18606 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.34280 9.36000 -0.01720 -0.18376 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.06050 10.07900 -0.01850 -0.18355 保德信中國品牌基金-人民幣 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625 保德信中國品牌基金-美元 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 保德信台商全方位基金 35.26000 36.14000 -0.88000 -2.43498 保德信全球中小基金 30.19000 29.96000 0.23000 0.76769 保德信全球消費商機基金 18.43000 18.36000 0.07000 0.38126 保德信全球基礎建設基金 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.24000 33.16000 0.08000 0.24125 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77110 9.76450 0.00660 0.06759 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.55040 10.54330 0.00710 0.06734 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26670 9.26200 0.00470 0.05074 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99030 9.98520 0.00510 0.05108 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22030 8.22580 -0.00550 -0.06686 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79520 10.80240 -0.00720 -0.06665 保德信亞太基金 21.32000 21.38000 -0.06000 -0.28064 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.56390 8.54510 0.01880 0.22001 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.30030 11.27560 0.02470 0.21906 保德信店頭市場基金 32.99000 33.78000 -0.79000 -2.33866 保德信拉丁美洲基金 6.78000 6.67000 0.11000 1.64918 保德信金平衡基金 30.09000 30.30000 -0.21000 -0.69307 保德信金滿意基金 42.56000 43.22000 -0.66000 -1.52707 保德信科技島基金 26.17000 26.65000 -0.48000 -1.80113 保德信高成長基金 93.00000 94.35000 -1.35000 -1.43084 保德信第一基金 26.07000 26.59000 -0.52000 -1.95562 保德信貨幣市場基金 15.76620 15.76600 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.55740 10.53590 0.02150 0.20406 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.72180 10.70170 0.02010 0.18782 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.80060 10.78550 0.01510 0.14000 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.27040 10.25770 0.01270 0.12381 保德信新世紀基金 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.03880 8.04000 -0.00120 -0.01493 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.80910 10.81070 -0.00160 -0.01480 保德信新興趨勢組合基金 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 保德信瑞騰基金 15.54460 15.54370 0.00090 0.00579 保德信歐洲組合基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68770 9.66450 0.02320 0.24005 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.91480 9.89100 0.02380 0.24062 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.64010 9.61370 0.02640 0.27461 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75020 9.72380 0.02640 0.27150 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82760 9.81990 0.00770 0.07841 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.81260 9.80470 0.00790 0.08057 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.64320 9.63560 0.00760 0.07887 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.64600 9.63840 0.00760 0.07885 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.94510 9.93550 0.00960 0.09662 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97270 9.97660 -0.00390 -0.03909 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97150 9.97620 -0.00470 -0.04711 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83210 9.83560 -0.00350 -0.03559 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.83210 9.83560 -0.00350 -0.03559 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.55210 9.53060 0.02150 0.22559 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.37700 9.35560 0.02140 0.22874 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95830 1.95870 -0.00040 -0.02042 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66640 2.66690 -0.00050 -0.01875 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29400 0.29390 0.00010 0.03403 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43450 0.43440 0.00010 0.02302 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.42250 8.41920 0.00330 0.03920 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68450 11.67910 0.00540 0.04624 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.51230 9.51430 -0.00200 -0.02102 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64170 11.64420 -0.00250 -0.02147 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.59890 8.59680 0.00210 0.02443 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54560 10.54290 0.00270 0.02561 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00140 9.97620 0.02520 0.25260 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93680 9.90870 0.02810 0.28359 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.99630 9.98840 0.00790 0.07909 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.55120 10.54290 0.00830 0.07873 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.91750 9.90620 0.01130 0.11407 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71710 9.70140 0.01570 0.16183 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01820 10.00200 0.01620 0.16197 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.70730 9.68850 0.01880 0.19404 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89900 9.88000 0.01900 0.19231 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.48950 10.45370 0.03580 0.34246 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.14830 6.12330 0.02500 0.40828 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.55430 10.51140 0.04290 0.40813 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64810 11.64800 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.26000 19.65000 -0.39000 -1.98473 施羅德樂活中小基金-I類型 4391.85000 4479.60000 -87.75000 -1.95888 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.27350 10.31600 -0.04250 -0.41198 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.26320 11.30850 -0.04530 -0.40058 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.50500 10.54690 -0.04190 -0.39727 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.13900 9.17680 -0.03780 -0.41191 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.54260 9.58090 -0.03830 -0.39975 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.34900 9.38630 -0.03730 -0.39739 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.47440 10.51770 -0.04330 -0.41169 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.99910 11.04330 -0.04420 -0.40024 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.93670 10.98030 -0.04360 -0.39707 柏瑞五國金勢力建設基金 6.35000 6.40000 -0.05000 -0.78125 柏瑞巨人基金 13.00000 13.15000 -0.15000 -1.14068 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65270 13.65250 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.13000 16.14000 -0.01000 -0.06196 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.42150 13.40790 0.01360 0.10143 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.77990 11.76640 0.01350 0.11473 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.38110 12.36710 0.01400 0.11320 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.86020 8.85130 0.00890 0.10055 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76350 6.75660 0.00690 0.10212 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72930 8.71930 0.01000 0.11469 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43740 8.46480 -0.02740 -0.32369 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70190 10.68980 0.01210 0.11319 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.31670 8.30330 0.01340 0.16138 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.95460 11.94090 0.01370 0.11473 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.62740 11.61560 0.01180 0.10159 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.75210 11.79030 -0.03820 -0.32400 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27070 11.25800 0.01270 0.11281 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96290 8.95380 0.00910 0.10163 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75350 9.74240 0.01110 0.11393 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.64410 9.67550 -0.03140 -0.32453 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51820 9.50750 0.01070 0.11254 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40100 9.38590 0.01510 0.16088 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.28380 10.28310 0.00070 0.00681 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.12840 10.12660 0.00180 0.01777 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01160 10.00970 0.00190 0.01898 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.09080 10.08820 0.00260 0.02577 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.03750 10.03690 0.00060 0.00598 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.81900 9.81720 0.00180 0.01834 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.76820 9.76650 0.00170 0.01741 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.84800 9.84550 0.00250 0.02539 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.26460 10.26390 0.00070 0.00682 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.12840 10.12650 0.00190 0.01876 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01160 10.00980 0.00180 0.01798 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.09090 10.08830 0.00260 0.02577 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.03750 10.03680 0.00070 0.00697 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.81920 9.81740 0.00180 0.01833 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.76830 9.76650 0.00180 0.01843 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.84810 9.84560 0.00250 0.02539 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.70220 10.71670 -0.01450 -0.13530 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87240 11.88670 -0.01430 -0.12030 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27760 11.29110 -0.01350 -0.11956 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.08410 9.09640 -0.01230 -0.13522 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76700 9.77880 -0.01180 -0.12067 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.62850 9.64010 -0.01160 -0.12033 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.41400 10.42810 -0.01410 -0.13521 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.05450 11.06790 -0.01340 -0.12107 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89530 10.90840 -0.01310 -0.12009 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.08430 9.09660 -0.01230 -0.13522 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76740 9.77920 -0.01180 -0.12066 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.62890 9.64050 -0.01160 -0.12033 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.94000 13.90000 0.04000 0.28777 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.88000 13.05000 -0.17000 -1.30268 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.07000 13.24000 -0.17000 -1.28399 柏瑞拉丁美洲基金 9.37000 9.22000 0.15000 1.62690 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.43450 11.44420 -0.00970 -0.08476 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.49150 7.49790 -0.00640 -0.08536 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.34700 11.35960 -0.01260 -0.11092 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99610 11.00720 -0.01110 -0.10084 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12350 10.13360 -0.01010 -0.09967 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.31690 8.32610 -0.00920 -0.11050 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.34520 9.35460 -0.00940 -0.10049 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.36670 9.37610 -0.00940 -0.10025 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.57770 10.58830 -0.01060 -0.10011 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96470 9.97580 -0.01110 -0.11127 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.10690 10.11710 -0.01020 -0.10082 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.68160 9.69140 -0.00980 -0.10112 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.98640 8.99640 -0.01000 -0.11116 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.86640 8.89120 -0.02480 -0.27893 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.39070 9.40010 -0.00940 -0.10000 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.60200 11.56660 0.03540 0.30605 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.05750 11.02220 0.03530 0.32026 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.50060 10.46750 0.03310 0.31622 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.91730 6.89620 0.02110 0.30597 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64150 8.61400 0.02750 0.31925 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.22990 9.20090 0.02900 0.31519 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.97320 9.94290 0.03030 0.30474 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.51730 10.48420 0.03310 0.31571 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.35230 9.32250 0.02980 0.31966 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.82110 8.79420 0.02690 0.30588 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.42660 9.39690 0.02970 0.31606 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.23710 11.25140 -0.01430 -0.12710 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.79540 11.80910 -0.01370 -0.11601 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.81750 10.83000 -0.01250 -0.11542 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.18830 9.20000 -0.01170 -0.12717 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71110 9.72240 -0.01130 -0.11623 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.69950 9.71080 -0.01130 -0.11637 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.11780 11.13070 -0.01290 -0.11590 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02600 10.03880 -0.01280 -0.12751 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.30740 10.31940 -0.01200 -0.11629 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.55660 9.56880 -0.01220 -0.12750 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.34270 9.35460 -0.01190 -0.12721 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93200 9.94350 -0.01150 -0.11565 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.46040 9.47140 -0.01100 -0.11614 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.18000 18.17000 0.01000 0.05504 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.04000 17.04000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86490 12.85790 0.00700 0.05444 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.72250 10.69010 0.03240 0.30308 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.64540 11.60870 0.03670 0.31614 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.22320 12.18150 0.04170 0.34232 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.15350 11.11920 0.03430 0.30848 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.75330 9.72380 0.02950 0.30338 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.29220 10.25980 0.03240 0.31580 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.17690 10.14220 0.03470 0.34213 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.16900 10.13770 0.03130 0.30875 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.89270 9.86270 0.03000 0.30418 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.08920 10.05740 0.03180 0.31619 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.11040 10.07930 0.03110 0.30855 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.99000 14.56000 0.43000 2.95330 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.06000 25.58000 -1.52000 -5.94214 國泰大中華基金 20.24000 20.63000 -0.39000 -1.89045 國泰小龍基金 15.57000 15.82000 -0.25000 -1.58028 國泰中小成長基金 43.48000 44.47000 -0.99000 -2.22622 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.13840 4.18140 -0.04300 -1.02836 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.48000 18.68000 -0.20000 -1.07066 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69370 0.70090 -0.00720 -1.02725 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65530 0.66210 -0.00680 -1.02704 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20930 2.21020 -0.00090 -0.04072 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.67150 9.67650 -0.00500 -0.05167 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.21100 8.21530 -0.00430 -0.05234 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31580 0.31590 -0.00010 -0.03166 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.49520 11.49420 0.00100 0.00870 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66210 1.66200 0.00010 0.00602 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.93040 9.92410 0.00630 0.06348 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32740 0.32710 0.00030 0.09172 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.35730 4.43750 -0.08020 -1.80732 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.45000 19.81000 -0.36000 -1.81726 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62610 0.63760 -0.01150 -1.80364 國泰中港台基金人民幣級別 3.25330 3.29990 -0.04660 -1.41216 國泰中港台基金台幣級別 14.53000 14.74000 -0.21000 -1.42469 國泰中港台基金美元級別 0.47330 0.48000 -0.00670 -1.39583 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.20000 27.40000 -0.20000 -0.72993 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.75000 12.68000 0.07000 0.55205 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.10000 35.47000 -0.37000 -1.04314 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.36910 10.37010 -0.00100 -0.00964 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.36930 10.37030 -0.00100 -0.00964 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.36970 10.37060 -0.00090 -0.00868 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33630 0.33620 0.00010 0.02974 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33630 0.33620 0.00010 0.02974 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33630 0.33630 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.41050 12.41040 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.42000 27.81000 -0.39000 -1.40237 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.47150 2.46300 0.00850 0.34511 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35850 0.35730 0.00120 0.33585 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49740 0.49380 0.00360 0.72904 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.40000 13.46000 -0.06000 -0.44577 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46250 0.46430 -0.00180 -0.38768 國泰全球資源基金台幣級別 5.85000 5.84000 0.01000 0.17123 國泰全球資源基金美元級別 0.18700 0.18680 0.00020 0.10707 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41180 0.41100 0.00080 0.19465 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37230 0.37160 0.00070 0.18837 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43650 0.43550 0.00100 0.22962 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51410 0.51110 0.00300 0.58697 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.81000 20.70000 0.11000 0.53140 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.89000 22.03000 -0.14000 -0.63550 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.49820 2.49760 0.00060 0.02402 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.20070 11.19980 0.00090 0.00804 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.07260 10.07180 0.00080 0.00794 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36330 0.36320 0.00010 0.02753 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32670 0.32670 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50090 0.49880 0.00210 0.42101 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39440 0.39440 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.72000 18.76000 -0.04000 -0.21322 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60780 0.60870 -0.00090 -0.14786 國泰科技生化基金 34.98000 35.85000 -0.87000 -2.42678 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.04000 26.93000 0.11000 0.40847 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.50000 13.54000 -0.04000 -0.29542 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.50140 39.60890 -0.10750 -0.27140 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.54210 19.49570 0.04640 0.23800 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.39660 19.48990 -0.09330 -0.47871 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.15460 40.15380 0.00080 0.00199 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.03300 40.91720 0.11580 0.28301 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.29480 43.29510 -0.00030 -0.00069 國泰紐幣2021保本基金 12.16360 12.17300 -0.00940 -0.07722 國泰紐幣八年期保本基金 12.45940 12.47090 -0.01150 -0.09221 國泰紐幣保本基金 12.41480 12.41250 0.00230 0.01853 國泰高科技基金 12.86000 13.11000 -0.25000 -1.90694 國泰國泰基金台幣I級別 23.71000 24.25000 -0.54000 -2.22680 國泰國泰基金台幣級別 23.71000 24.25000 -0.54000 -2.22680 國泰富時中國A50基金 17.52000 17.99000 -0.47000 -2.61256 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33540 0.33540 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47220 0.47050 0.00170 0.36132 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36970 0.36870 0.00100 0.27122 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.52060 0.51730 0.00330 0.63793 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34760 0.34730 0.00030 0.08638 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48940 0.48720 0.00220 0.45156 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.55750 10.53520 0.02230 0.21167 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.57930 7.56330 0.01600 0.21155 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35640 0.35560 0.00080 0.22497 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25390 0.25340 0.00050 0.19732 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23960 2.24040 -0.00080 -0.03571 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.96170 9.96650 -0.00480 -0.04816 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32240 0.32250 -0.00010 -0.03101 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.01320 40.04880 -0.03560 -0.08889 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.87000 19.34000 -0.47000 -2.43020 國泰新興市場基金台幣級別 11.70000 11.76000 -0.06000 -0.51020 國泰新興市場基金美元級別 0.38010 0.38180 -0.00170 -0.44526 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25940 2.25490 0.00450 0.19957 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48890 1.48590 0.00300 0.20190 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33780 0.33710 0.00070 0.20765 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36380 0.36300 0.00080 0.22039 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22480 0.22440 0.00040 0.17825 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.37390 10.35400 0.01990 0.19220 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.70800 6.69510 0.01290 0.19268 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.98000 13.84000 0.14000 1.01156 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.52000 36.26000 -0.74000 -2.04082 國泰價值卓越基金 15.29000 15.60000 -0.31000 -1.98718 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37550 0.37730 -0.00180 -0.47707 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.63770 38.67960 -0.04190 -0.10833 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.94000 20.78000 0.16000 0.76997 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.25000 19.21000 0.04000 0.20822 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.31000 19.18000 0.13000 0.67779 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08050 12.08700 -0.00650 -0.05378 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39580 0.39600 -0.00020 -0.05051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65840 9.66010 -0.00170 -0.01760 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.28340 8.28660 -0.00320 -0.03862 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73550 10.73740 -0.00190 -0.01770 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31320 9.31690 -0.00370 -0.03971 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17860 11.17790 0.00070 0.00626 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78250 9.77920 0.00330 0.03375 第一金大中華基金 27.55000 27.99000 -0.44000 -1.57199 第一金小型精選基金 37.77000 38.60000 -0.83000 -2.15026 第一金中國世紀基金-人民幣 13.10000 13.37000 -0.27000 -2.01945 第一金中國世紀基金-美元 8.14890 8.31630 -0.16740 -2.01291 第一金中國世紀基金-美元-N 8.14970 8.31720 -0.16750 -2.01390 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.57000 9.77000 -0.20000 -2.04708 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.57000 9.77000 -0.20000 -2.04708 第一金中概平衡基金 26.11000 26.49000 -0.38000 -1.43450 第一金台灣貨幣市場基金 15.24940 15.24920 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.83300 177.83100 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.02550 9.97720 0.04830 0.48410 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.02550 9.97720 0.04830 0.48410 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.24590 14.19980 0.04610 0.32465 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.24650 14.20140 0.04510 0.31757 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.67000 13.62000 0.05000 0.36711 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.67000 13.63000 0.04000 0.29347 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.79140 9.77530 0.01610 0.16470 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.79480 9.77870 0.01610 0.16464 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.45920 9.44520 0.01400 0.14822 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48400 9.46990 0.01410 0.14889 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.26510 10.24830 0.01680 0.16393 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.92710 9.91230 0.01480 0.14931 第一金全球大趨勢基金 23.45000 23.38000 0.07000 0.29940 第一金全球不動產證券化基金A 8.15540 8.17280 -0.01740 -0.21290 第一金全球不動產證券化基金B 5.79950 5.81190 -0.01240 -0.21336 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.60470 9.56290 0.04180 0.43711 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.60580 9.56410 0.04170 0.43601 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.97060 9.92710 0.04350 0.43819 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.97190 9.92860 0.04330 0.43611 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.62250 8.60910 0.01340 0.15565 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.19060 10.17460 0.01600 0.15725 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.68290 9.68280 0.00010 0.00103 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.68210 9.68200 0.00010 0.00103 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.95900 7.95890 0.00010 0.00126 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84290 8.84420 -0.00130 -0.01470 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84330 8.84470 -0.00140 -0.01583 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17680 11.17680 0.00000 0.00000 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.17780 11.17770 0.00010 0.00089 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.98660 9.98650 0.00010 0.00100 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.79200 14.79420 -0.00220 -0.01487 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.90660 13.80690 0.09970 0.72210 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.92380 13.82410 0.09970 0.72120 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.11000 13.02000 0.09000 0.69124 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.13000 13.04000 0.09000 0.69018 第一金亞洲科技基金 19.06000 19.12000 -0.06000 -0.31381 第一金亞洲新興市場基金 13.27000 13.26000 0.01000 0.07541 第一金店頭市場基金 9.48000 9.74000 -0.26000 -2.66940 第一金創新趨勢基金 24.30000 24.83000 -0.53000 -2.13451 第一金電子基金 34.59000 35.16000 -0.57000 -1.62116 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.28000 20.53000 -0.25000 -1.21773 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.34000 19.14000 0.20000 1.04493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 統一大中華中小基金(美元) 8.23000 8.29000 -0.06000 -0.72376 統一大中華中小基金(新台幣) 12.15000 12.24000 -0.09000 -0.73529 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 統一大東協高股息基金(美元) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 34.82000 35.50000 -0.68000 -1.91549 統一大滿貫基金-I類型 34.82000 35.50000 -0.68000 -1.91549 統一大龍印基金 15.06000 15.16000 -0.10000 -0.65963 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.53000 9.69000 -0.16000 -1.65119 統一大龍騰中國基金(美元) 8.71000 8.87000 -0.16000 -1.80383 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.88000 10.07000 -0.19000 -1.88679 統一中小基金 25.95000 26.59000 -0.64000 -2.40692 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89730 9.89010 0.00720 0.07280 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.21990 9.21780 0.00210 0.02278 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94460 8.94360 0.00100 0.01118 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.75920 11.75060 0.00860 0.07319 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.88190 10.87930 0.00260 0.02390 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55190 10.55080 0.00110 0.01043 統一台灣動力基金 17.31000 17.71000 -0.40000 -2.25861 統一全天候基金-A類型 112.24000 114.48000 -2.24000 -1.95667 統一全天候基金-I類型 112.24000 114.48000 -2.24000 -1.95667 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.04200 9.00890 0.03310 0.36741 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.72670 8.69910 0.02760 0.31727 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.69830 8.67200 0.02630 0.30327 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.35290 9.31870 0.03420 0.36700 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.02660 8.99810 0.02850 0.31673 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.99720 8.97000 0.02720 0.30323 統一全球債券組合基金 11.93230 11.93890 -0.00660 -0.05528 統一全球新科技基金(人民幣) 16.09000 15.99000 0.10000 0.62539 統一全球新科技基金(美元) 15.12000 15.05000 0.07000 0.46512 統一全球新科技基金(新台幣) 14.48000 14.40000 0.08000 0.55556 統一亞太基金 25.93000 26.01000 -0.08000 -0.30757 統一亞洲大金磚基金 12.71000 12.80000 -0.09000 -0.70313 統一奔騰基金 60.36000 61.55000 -1.19000 -1.93339 統一強棒貨幣市場基金 16.65780 16.65760 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 統一強漢基金(美元) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 統一強漢基金(新台幣) 25.23000 25.31000 -0.08000 -0.31608 統一統信基金 31.77000 32.58000 -0.81000 -2.48619 統一黑馬基金 60.52000 61.71000 -1.19000 -1.92837 統一新亞洲科技能源基金 18.72000 18.69000 0.03000 0.16051 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.99340 7.99150 0.00190 0.02378 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15430 10.15190 0.00240 0.02364 統一經建基金 47.41000 48.39000 -0.98000 -2.02521 統一龍馬基金 70.17000 71.91000 -1.74000 -2.41969 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.83000 22.21000 -0.38000 -1.71094 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.53000 48.68000 -1.15000 -2.36237 野村中國機會基金 13.18000 13.42000 -0.24000 -1.78838 野村巴西基金 5.39000 5.30000 0.09000 1.69811 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.16000 12.01000 0.15000 1.24896 野村台灣高股息基金 23.62000 23.73000 -0.11000 -0.46355 野村台灣運籌基金 36.58000 37.23000 -0.65000 -1.74590 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48660 9.50010 -0.01350 -0.14210 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.40930 9.44670 -0.03740 -0.39591 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46290 9.50220 -0.03930 -0.41359 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69210 9.70590 -0.01380 -0.14218 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.56560 9.60360 -0.03800 -0.39568 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53090 9.57050 -0.03960 -0.41377 野村平衡基金 19.06000 19.37000 -0.31000 -1.60041 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 野村全球生技醫療基金 17.87000 17.80000 0.07000 0.39326 野村全球品牌基金 28.11000 27.96000 0.15000 0.53648 野村全球氣候變遷基金 8.53000 8.48000 0.05000 0.58962 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.16000 13.11000 0.05000 0.38139 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.67000 19.60000 0.07000 0.35714 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.35000 12.31000 0.04000 0.32494 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02920 10.02760 0.00160 0.01596 野村全球短期收益基金-美元計價 10.45080 10.44920 0.00160 0.01531 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36880 10.36850 0.00030 0.00289 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.56380 9.54440 0.01940 0.20326 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.31390 9.29550 0.01840 0.19795 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.91540 8.89910 0.01630 0.18316 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.25190 11.22900 0.02290 0.20394 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.73820 10.71680 0.02140 0.19969 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.34030 10.32140 0.01890 0.18311 野村成長基金 29.41000 29.73000 -0.32000 -1.07635 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.85840 8.88290 -0.02450 -0.27581 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.85860 8.88300 -0.02440 -0.27468 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.03580 9.06210 -0.02630 -0.29022 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.33720 9.36310 -0.02590 -0.27662 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.24300 9.26840 -0.02540 -0.27405 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.42950 9.45700 -0.02750 -0.29079 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.43120 9.44270 -0.01150 -0.12179 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.47780 9.48830 -0.01050 -0.11066 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.60360 9.61490 -0.01130 -0.11753 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.97240 9.98410 -0.01170 -0.11719 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.93520 9.94620 -0.01100 -0.11060 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.07320 10.08500 -0.01180 -0.11701 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.58970 8.60530 -0.01560 -0.18128 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16260 9.17810 -0.01550 -0.16888 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.02340 9.03830 -0.01490 -0.16485 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.08560 13.10940 -0.02380 -0.18155 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.10370 12.12420 -0.02050 -0.16908 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.85320 9.86950 -0.01630 -0.16516 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.19220 10.19320 -0.00100 -0.00981 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.84690 9.84840 -0.00150 -0.01523 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41170 9.41450 -0.00280 -0.02974 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.23530 11.23860 -0.00330 -0.02936 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.14730 10.12800 0.01930 0.19056 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.18130 11.15840 0.02290 0.20523 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.67960 10.65750 0.02210 0.20737 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.47530 10.45540 0.01990 0.19033 野村泰國基金 41.41000 41.45000 -0.04000 -0.09650 野村高科技基金 11.27000 11.46000 -0.19000 -1.65794 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20090 10.16720 0.03370 0.33146 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.32580 10.29050 0.03530 0.34303 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.61360 10.63070 -0.01710 -0.16085 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.67490 9.64140 0.03350 0.34746 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61730 9.58550 0.03180 0.33175 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.47980 9.44510 0.03470 0.36739 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.88060 11.84020 0.04040 0.34121 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.19360 13.23560 -0.04200 -0.31733 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.80980 10.77230 0.03750 0.34812 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.75210 10.71660 0.03550 0.33126 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.85190 10.81230 0.03960 0.36625 野村貨幣市場基金 16.26510 16.26490 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.93000 15.91000 0.02000 0.12571 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.05790 10.06940 -0.01150 -0.11421 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.92420 9.92970 -0.00550 -0.05539 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95680 9.96470 -0.00790 -0.07928 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.85500 9.86240 -0.00740 -0.07503 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80060 9.80690 -0.00630 -0.06424 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80610 9.81410 -0.00800 -0.08152 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85500 9.86240 -0.00740 -0.07503 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80060 9.80690 -0.00630 -0.06424 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80610 9.81410 -0.00800 -0.08152 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.81420 9.75610 0.05810 0.59552 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.75320 9.69470 0.05850 0.60342 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.75860 9.69960 0.05900 0.60827 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.81420 9.75610 0.05810 0.59552 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.75320 9.69470 0.05850 0.60342 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.75860 9.69960 0.05900 0.60827 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.06320 10.08560 -0.02240 -0.22210 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92270 7.93970 -0.01700 -0.21411 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74390 11.76920 -0.02530 -0.21497 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.22000 7.17000 0.05000 0.69735 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.07820 12.07810 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.35000 12.35000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 野村歐洲高股息基金季配型 7.85000 7.86000 -0.01000 -0.12723 野村歐洲高股息基金累積型 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 野村積極成長基金 12.41000 12.54000 -0.13000 -1.03668 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.15000 9.36000 -0.21000 -2.24359 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.38000 34.14000 -0.76000 -2.22613 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.31840 10.31170 0.00670 0.06497 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61050 8.60610 0.00440 0.05113 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.93720 7.93290 0.00430 0.05420 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87560 7.87270 0.00290 0.03684 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.68620 11.68020 0.00600 0.05137 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52300 10.51740 0.00560 0.05325 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.47390 10.47010 0.00380 0.03629 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 野村環球基金-人民幣計價 16.20000 16.12000 0.08000 0.49628 野村環球基金-美元計價 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.65000 17.57000 0.08000 0.45532 野村鴻利基金 22.09000 22.48000 -0.39000 -1.73488 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85810 16.85800 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.86000 20.20000 -0.34000 -1.68317 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.07000 9.24000 -0.17000 -1.83983 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.05000 13.93000 0.12000 0.86145 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.73000 14.78000 -0.05000 -0.33829 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11170 10.13980 -0.02810 -0.27713 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.26780 13.30470 -0.03690 -0.27735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.42150 9.40860 0.01290 0.13711 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.40120 9.38700 0.01420 0.15127 凱基台商天下基金 13.18000 13.12000 0.06000 0.45732 凱基台灣精五門基金 20.47000 20.65000 -0.18000 -0.87167 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.71280 10.67500 0.03780 0.35410 凱基亞太高股息基金 12.75000 12.73000 0.02000 0.15711 凱基亞洲四金磚基金 16.99000 17.17000 -0.18000 -1.04834 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.68000 13.79000 -0.11000 -0.79768 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.33720 12.42580 -0.08860 -0.71303 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.16000 12.25000 -0.09000 -0.73469 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54210 11.54200 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.10000 27.38000 -0.28000 -1.02264 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.66000 22.51000 0.15000 0.66637 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.96250 21.81270 0.14980 0.68676 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.44000 17.42000 0.02000 0.11481 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.66230 16.64170 0.02060 0.12379 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.60000 7.59000 0.01000 0.13175 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.18000 12.13000 0.05000 0.41220 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.84970 11.78630 0.06340 0.53791 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.71980 11.64420 0.07560 0.64925 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.01000 11.93000 0.08000 0.67058 凱基護城河基金-台幣計價A 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879 凱基護城河基金-美元計價B 12.98740 12.93580 0.05160 0.39889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.53000 13.61000 -0.08000 -0.58780 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.04000 35.71000 0.33000 0.92411 富邦NASDAQ-100基金 31.35000 31.22000 0.13000 0.41640 富邦上証180基金 26.86000 27.56000 -0.70000 -2.53991 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19440 0.19720 -0.00280 -1.41988 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.99000 6.08000 -0.09000 -1.48026 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.12000 7.89000 0.23000 2.91508 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.27000 35.32000 -2.05000 -5.80408 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.35140 11.41450 -0.06310 -0.55281 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.46840 10.52710 -0.05870 -0.55761 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.04080 10.09910 -0.05830 -0.57728 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.91850 9.97370 -0.05520 -0.55346 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.07350 9.12440 -0.05090 -0.55784 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.71010 8.76070 -0.05060 -0.57758 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.26420 20.30630 -0.04210 -0.20732 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.33350 11.33260 0.00090 0.00794 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.32200 10.32360 -0.00160 -0.01550 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.92290 12.92670 -0.00380 -0.02940 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89880 1.89950 -0.00070 -0.03685 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41940 9.42210 -0.00270 -0.02866 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43210 1.43270 -0.00060 -0.04188 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76350 11.76190 0.00160 0.01360 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71020 1.71010 0.00010 0.00585 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15650 10.15510 0.00140 0.01379 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49540 1.49530 0.00010 0.00669 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.93000 14.80000 0.13000 0.87838 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.23000 22.63000 -0.40000 -1.76757 富邦日本東証基金 21.76000 21.92000 -0.16000 -0.72993 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.05000 44.29000 -0.24000 -0.54188 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.28000 48.72000 -0.44000 -0.90312 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.79000 52.32000 -0.53000 -1.01300 富邦台灣心基金 22.19000 22.58000 -0.39000 -1.72719 富邦台灣釆吉50基金 48.34000 48.78000 -0.44000 -0.90201 富邦台灣科技指數基金 53.78000 54.50000 -0.72000 -1.32110 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.35750 41.37860 -0.02110 -0.05099 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.38190 41.48480 -0.10290 -0.24804 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29320 0.29270 0.00050 0.17082 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53260 2.53330 -0.00070 -0.02763 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33880 -0.00020 -0.05903 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51430 10.51900 -0.00470 -0.04468 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19720 2.19760 -0.00040 -0.01820 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32430 0.32450 -0.00020 -0.06163 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.06240 9.06640 -0.00400 -0.04412 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.35000 24.29000 0.06000 0.24702 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.86000 13.97000 -0.11000 -0.78740 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.27000 32.85000 0.42000 1.27854 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63860 15.63850 0.00010 0.00064 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.68920 39.80510 -0.11590 -0.29117 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.94530 40.04410 -0.09880 -0.24673 富邦長紅基金 63.45000 64.76000 -1.31000 -2.02285 富邦科技基金 24.30000 24.83000 -0.53000 -2.13451 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.52460 40.60710 -0.08250 -0.20317 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.04100 40.22260 -0.18160 -0.45149 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.38920 39.51340 -0.12420 -0.31432 富邦恒生國企ETF基金 19.87000 20.23000 -0.36000 -1.77954 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.50000 14.22000 0.28000 1.96906 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.49000 27.51000 -1.02000 -3.70774 富邦高成長基金 24.33000 24.79000 -0.46000 -1.85559 富邦基金 13.50000 13.74000 -0.24000 -1.74672 富邦基金I類型 13.50000 13.74000 -0.24000 -1.74672 富邦深証100基金 8.92000 9.16000 -0.24000 -2.62009 富邦富時歐洲ETF基金 20.46000 20.45000 0.01000 0.04890 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41270 0.41270 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.31550 12.31360 0.00190 0.01543 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.52250 9.52100 0.00150 0.01575 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30610 0.30600 0.00010 0.03268 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.85990 8.85850 0.00140 0.01580 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.37560 9.37550 0.00010 0.00107 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.89010 9.89160 -0.00150 -0.01516 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.26130 9.26120 0.00010 0.00108 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.75950 9.76110 -0.00160 -0.01639 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.74000 20.81000 -0.07000 -0.33638 富邦精準基金 45.95000 46.78000 -0.83000 -1.77426 富邦精銳中小基金 11.60000 11.82000 -0.22000 -1.86125 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.13000 19.50000 -0.37000 -1.89744 富邦臺灣公司治理100基金 21.84000 22.01000 -0.17000 -0.77238 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.58000 7.51000 0.07000 0.93209 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.35000 15.66000 -0.31000 -1.97957 富邦標普美國特別股ETF基金 19.90000 19.93000 -0.03000 -0.15053 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.37400 10.44310 -0.06910 -0.66168 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.16340 10.23240 -0.06900 -0.67433 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.30590 10.37850 -0.07260 -0.69952 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.09160 10.15890 -0.06730 -0.66247 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.84230 9.90910 -0.06680 -0.67413 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.96240 10.03250 -0.07010 -0.69873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.54000 30.81000 -0.27000 -0.87634 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.77440 8.78450 -0.01010 -0.11498 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25700 9.25560 0.00140 0.01513 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99250 8.99140 0.00110 0.01223 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.76740 9.77870 -0.01130 -0.11556 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.71970 9.71820 0.00150 0.01543 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.44400 9.44280 0.00120 0.01271 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51590 9.51450 0.00140 0.01471 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51770 8.52860 -0.01090 -0.12781 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.49320 9.49300 0.00020 0.00211 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.98660 8.98660 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.58590 10.59940 -0.01350 -0.12737 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.28680 10.28660 0.00020 0.00194 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81150 9.81150 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.10990 9.10980 0.00010 0.00110 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.64080 9.64070 0.00010 0.00104 富達卓越領航全球組合基金 15.24000 15.23000 0.01000 0.06566 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69390 8.70070 -0.00680 -0.07815 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.34640 9.34160 0.00480 0.05138 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.04370 9.03920 0.00450 0.04978 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.89550 9.90330 -0.00780 -0.07876 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.80110 9.79610 0.00500 0.05104 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.51940 9.51470 0.00470 0.04940 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.13360 9.12890 0.00470 0.05148 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.58890 9.58390 0.00500 0.05217 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.51000 9.70000 -0.19000 -1.95876 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.16000 10.37000 -0.21000 -2.02507 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.92000 9.11000 -0.19000 -2.08562 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.15000 8.26000 -0.11000 -1.33172 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.30000 9.43000 -0.13000 -1.37858 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.08000 9.21000 -0.13000 -1.41151 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.73940 9.74110 -0.00170 -0.01745 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17960 9.18130 -0.00170 -0.01852 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.79970 8.80270 -0.00300 -0.03408 富蘭克林華美中華基金 12.42000 12.56000 -0.14000 -1.11465 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.94000 21.23000 -0.29000 -1.36599 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.40000 20.58000 -0.18000 -0.87464 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.85580 7.86330 -0.00750 -0.09538 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.96690 8.97400 -0.00710 -0.07912 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.64080 9.64850 -0.00770 -0.07981 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.20050 9.20930 -0.00880 -0.09556 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.11380 11.09940 0.01440 0.12974 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77930 8.76790 0.01140 0.13002 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.20690 9.19500 0.01190 0.12942 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.27240 13.25700 0.01540 0.11617 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.29220 10.28030 0.01190 0.11576 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.14850 10.13650 0.01200 0.11838 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.69610 7.68690 0.00920 0.11968 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.16820 9.15730 0.01090 0.11903 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.74540 10.73440 0.01100 0.10247 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60970 7.60180 0.00790 0.10392 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.08420 9.07490 0.00930 0.10248 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.44560 10.43400 0.01160 0.11118 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74330 7.73470 0.00860 0.11119 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.17630 8.17270 0.00360 0.04405 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.17100 9.16550 0.00550 0.06001 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94140 9.93540 0.00600 0.06039 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.58110 12.57540 0.00570 0.04533 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.15000 9.24000 -0.09000 -0.97403 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.74000 11.85000 -0.11000 -0.92827 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.20400 13.17650 0.02750 0.20870 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 富蘭克林華美第一富基金 40.02000 40.70000 -0.68000 -1.67076 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30230 10.30220 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.43000 14.36000 0.07000 0.48747 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.38000 13.31000 0.07000 0.52592 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.50000 15.43000 0.07000 0.45366 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.83590 7.88330 -0.04740 -0.60127 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.78170 10.80350 -0.02180 -0.20179 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.57310 9.57190 0.00120 0.01254 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.97620 10.97490 0.00130 0.01185 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.86100 6.85900 0.00200 0.02916 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.02540 9.02140 0.00400 0.04434 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.10310 10.09850 0.00460 0.04555 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.50500 10.50200 0.00300 0.02857 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.47000 20.50000 -0.03000 -0.14634 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 復華人民幣貨幣市場基金 11.61980 11.61900 0.00080 0.00689 復華人生目標基金 38.09130 38.59470 -0.50340 -1.30432 復華大中華中小策略基金 8.98000 9.14000 -0.16000 -1.75055 復華中小精選基金 73.32000 75.16000 -1.84000 -2.44811 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.19000 9.33000 -0.14000 -1.50054 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.15000 8.28000 -0.13000 -1.57005 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.70000 11.77000 -0.07000 -0.59473 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895 復華六年到期新興市場債券基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 復華台灣智能基金 12.03000 12.11000 -0.08000 -0.66061 復華全方位基金 30.80000 31.36000 -0.56000 -1.78571 復華全球大趨勢基金-美元 13.55000 13.46000 0.09000 0.66865 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.24000 21.10000 0.14000 0.66351 復華全球平衡基金-美元 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 復華全球平衡基金-新臺幣 20.43000 20.31000 0.12000 0.59084 復華全球物聯網科技基金-美元 16.73000 16.59000 0.14000 0.84388 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.06000 15.92000 0.14000 0.87940 復華全球原物料基金 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 復華全球消費基金-新臺幣 13.43000 13.36000 0.07000 0.52395 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47460 11.48300 -0.00840 -0.07315 復華全球債券基金 13.44740 13.46740 -0.02000 -0.14851 復華全球債券組合基金 14.62000 14.64000 -0.02000 -0.13661 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 復華全球戰略配置強基金-美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 復華有利貨幣市場基金 13.43490 13.43470 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 12.19000 12.22000 -0.03000 -0.24550 復華亞太成長基金 15.02000 14.90000 0.12000 0.80537 復華亞太神龍科技基金-美元 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 復華東協世紀基金 12.26000 12.30000 -0.04000 -0.32520 復華南非幣長期收益基金A 12.98000 12.90000 0.08000 0.62016 復華南非幣長期收益基金B 8.05000 7.99000 0.06000 0.75094 復華南非幣短期收益基金A 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 復華美國新星基金-美元 12.78000 12.69000 0.09000 0.70922 復華美國新星基金-新臺幣 12.89000 12.80000 0.09000 0.70313 復華恒生基金 20.48000 20.76000 -0.28000 -1.34875 復華恒生單日反向一倍基金 8.98000 8.85000 0.13000 1.46893 復華恒生單日正向二倍基金 29.88000 30.79000 -0.91000 -2.95551 復華神盾基金 25.44900 25.86980 -0.42080 -1.62661 復華高成長基金 66.12000 67.57000 -1.45000 -2.14592 復華高益策略組合基金 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 復華貨幣市場基金 14.39570 14.39550 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.50000 19.51000 -0.01000 -0.05126 復華富時台灣高股息低波動基金 51.97000 52.25000 -0.28000 -0.53589 復華復華基金 20.68000 21.16000 -0.48000 -2.26843 復華華人世紀基金 17.07000 17.21000 -0.14000 -0.81348 復華傳家二號基金 30.32920 30.73750 -0.40830 -1.32834 復華傳家基金 24.16230 24.56580 -0.40350 -1.64253 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.81000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.14000 14.18000 -0.04000 -0.28209 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 復華新興人民幣短期收益基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 復華新興市場10年期以上債券基金 19.33000 19.30000 0.03000 0.15544 復華新興市場高收益債券基金A 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.53000 5.53000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.05000 20.56000 -0.51000 -2.48054 復華數位經濟基金 56.70000 58.26000 -1.56000 -2.67765 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.99000 11.12000 -0.13000 -1.16906 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.68810 9.67280 0.01530 0.15818 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.53340 9.51980 0.01360 0.14286 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.84120 9.82560 0.01560 0.15877 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.65410 9.64030 0.01380 0.14315 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.53690 9.53620 0.00070 0.00734 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.02670 10.02760 -0.00090 -0.00898 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.48690 9.47970 0.00720 0.07595 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.97480 9.96900 0.00580 0.05818 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.48600 9.47880 0.00720 0.07596 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.97740 9.97150 0.00590 0.05917 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.92430 9.90100 0.02330 0.23533 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.56770 10.69510 -0.12740 -1.19120 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.84040 9.81810 0.02230 0.22713 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.92430 9.90110 0.02320 0.23432 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.56560 10.69310 -0.12750 -1.19236 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.84040 9.81800 0.02240 0.22815 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.87290 9.85210 0.02080 0.21112 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.31700 9.31840 -0.00140 -0.01502 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.36360 8.36540 -0.00180 -0.02152 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32770 8.33080 -0.00310 -0.03721 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.58780 11.58950 -0.00170 -0.01467 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.42280 10.42500 -0.00220 -0.02110 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49970 10.50370 -0.00400 -0.03808 景順主流基金 17.91000 18.28000 -0.37000 -2.02407 景順台灣科技基金 31.11000 31.96000 -0.85000 -2.65957 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 景順全球科技基金 22.70000 22.61000 0.09000 0.39805 景順全球康健基金 19.11000 19.05000 0.06000 0.31496 景順貨幣市場基金 15.93580 15.93560 0.00020 0.00126 景順潛力基金 32.83000 33.55000 -0.72000 -2.14605 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.79000 14.88000 -0.09000 -0.60484 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.81000 13.89000 -0.08000 -0.57595 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.11000 9.99000 0.12000 1.20120 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.32000 10.20000 0.12000 1.17647 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.69240 8.69040 0.00200 0.02301 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.95320 7.96270 -0.00950 -0.11931 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.13120 11.12850 0.00270 0.02426 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16290 10.17510 -0.01220 -0.11990 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.73000 7.78000 -0.05000 -0.64267 華南永昌中國A股基金(美元) 7.42000 7.46000 -0.04000 -0.53619 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.86000 10.94000 -0.08000 -0.73126 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.28960 9.29550 -0.00590 -0.06347 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.46810 9.47560 -0.00750 -0.07915 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.57210 9.57810 -0.00600 -0.06264 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.75840 9.76620 -0.00780 -0.07987 華南永昌永昌基金 19.21000 19.50000 -0.29000 -1.48718 華南永昌全球亨利組合基金 14.26080 14.25040 0.01040 0.07298 華南永昌全球神農水資源基金 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 華南永昌全球精品基金 16.17000 16.15000 0.02000 0.12384 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.57000 13.54000 0.03000 0.22157 華南永昌物聯網精選基金 11.84000 12.05000 -0.21000 -1.74274 華南永昌策略報酬基金 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20240 16.20220 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.31220 24.50520 -0.19300 -0.78759 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93600 11.93580 0.00020 0.00168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17900 10.17440 0.00460 0.04521 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.03950 10.03640 0.00310 0.03089 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83590 9.83140 0.00450 0.04577 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.66860 9.66560 0.00300 0.03104 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00300 9.99870 0.00430 0.04301 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.80620 9.80350 0.00270 0.02754 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75960 9.75540 0.00420 0.04305 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.56140 9.55870 0.00270 0.02825 華頓中小型基金 26.72000 27.03000 -0.31000 -1.14687 華頓中國多重機會平衡基金 11.66850 11.79330 -0.12480 -1.05823 華頓台灣基金 27.75000 28.24000 -0.49000 -1.73513 華頓平安貨幣市場基金 11.51830 11.51810 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.46000 17.37000 0.09000 0.51813 華頓全球高收益債券基金A 13.36470 13.35830 0.00640 0.04791 華頓全球高收益債券基金B 8.28460 8.28060 0.00400 0.04831 華頓全球黑鑽油源基金 5.86000 5.82000 0.04000 0.68729 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.63560 2.65080 -0.01520 -0.57341 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.76100 11.83180 -0.07080 -0.59839 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38180 0.38400 -0.00220 -0.57292 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.41050 11.43010 -0.01960 -0.17148 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.39650 10.41380 -0.01730 -0.16613 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.12250 10.14260 -0.02010 -0.19817 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.13760 9.15570 -0.01810 -0.19769 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.34140 10.36020 -0.01880 -0.18146 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.36890 9.38570 -0.01680 -0.17900 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.29000 11.46000 -0.17000 -1.48342 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.70000 9.85000 -0.15000 -1.52284 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.41000 10.58000 -0.17000 -1.60681 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50580 2.51480 -0.00900 -0.35788 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06670 2.07390 -0.00720 -0.34717 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.71300 11.67510 0.03790 0.32462 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50860 9.47790 0.03070 0.32391 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36230 0.36370 -0.00140 -0.38493 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29980 0.30090 -0.00110 -0.36557 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.37000 3.39000 -0.02000 -0.58997 匯豐中國動力基金(台幣) 15.05000 15.14000 -0.09000 -0.59445 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.32000 24.65000 -0.33000 -1.33874 匯豐全球趨勢組合基金 12.51000 12.47000 0.04000 0.32077 匯豐全球關鍵資源基金 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 25.61000 25.78000 -0.17000 -0.65943 匯豐成功基金 41.91000 42.14000 -0.23000 -0.54580 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59860 2.59870 -0.00010 -0.00385 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37010 2.37020 -0.00010 -0.00422 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.52930 11.53220 -0.00290 -0.02515 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.90230 7.90500 -0.00270 -0.03416 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37710 0.37720 -0.00010 -0.02651 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33590 0.33590 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 13.91000 13.95000 -0.04000 -0.28674 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97970 14.97970 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.78000 4.83000 -0.05000 -1.03520 匯豐新鑽動力基金 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.36520 5.33020 0.03500 0.65664 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96430 8.92940 0.03490 0.39084 匯豐龍鳳基金-A類型 52.32000 53.03000 -0.71000 -1.33886 匯豐龍鳳基金-I類型 52.32000 53.03000 -0.71000 -1.33886 匯豐龍騰電子基金 36.31000 37.03000 -0.72000 -1.94437 匯豐雙高收益債券組合基金 12.15000 12.13790 0.01210 0.09969 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.10000 19.41000 -0.31000 -1.59711 新光中國成長基金(人民幣) 10.25000 10.42000 -0.17000 -1.63148 新光中國成長基金(美元) 10.27000 10.44000 -0.17000 -1.62835 新光中國成長基金(新臺幣) 10.23000 10.42000 -0.19000 -1.82342 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.41590 10.39400 0.02190 0.21070 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56050 9.54690 0.01360 0.14245 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.85230 9.84850 0.00380 0.03858 新光台灣富貴基金 23.26000 23.47000 -0.21000 -0.89476 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 新光全球生技醫療基金(美元) 12.11000 12.02000 0.09000 0.74875 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.80000 11.72000 0.08000 0.68259 新光全球債券基金(A累積)美元 10.03490 10.03510 -0.00020 -0.00199 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.80150 9.81200 -0.01050 -0.10701 新光全球債券基金(B配息)美元 9.66790 9.66810 -0.00020 -0.00207 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.43240 9.44250 -0.01010 -0.10696 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 新光吉星貨幣市場基金 15.44220 15.44200 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 新光多重資產基金(A累積)美元 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 新光亞洲精選基金-美金 22.19000 22.31000 -0.12000 -0.53788 新光亞洲精選基金-新台幣 22.47000 22.62000 -0.15000 -0.66313 新光兩岸優勢基金 11.76000 11.92000 -0.16000 -1.34228 新光店頭基金 25.69000 26.00000 -0.31000 -1.19231 新光南非幣保本基金 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 新光特選內需收益ETF基金 20.37000 20.43000 -0.06000 -0.29369 新光創新科技基金 15.10000 15.41000 -0.31000 -2.01168 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.83740 9.83810 -0.00070 -0.00712 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07850 10.08350 -0.00500 -0.04959 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.73120 9.73870 -0.00750 -0.07701 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.31300 9.31360 -0.00060 -0.00644 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54820 9.55300 -0.00480 -0.05025 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.21600 9.22310 -0.00710 -0.07698 新光澳幣八年期保本基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10780 10.10070 0.00710 0.07029 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.78210 9.77520 0.00690 0.07059 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73740 9.73230 0.00510 0.05240 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.00410 9.99890 0.00520 0.05201 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94200 9.93530 0.00670 0.06744 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67480 9.66820 0.00660 0.06827 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65560 9.64640 0.00920 0.09537 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92240 9.91320 0.00920 0.09281 瑞銀全球創新趨勢基金 7.56000 7.53000 0.03000 0.39841 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.80580 9.81220 -0.00640 -0.06522 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.37590 9.38210 -0.00620 -0.06608 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.73860 9.74520 -0.00660 -0.06773 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.36500 9.37130 -0.00630 -0.06723 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.44570 9.45010 -0.00440 -0.04656 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88510 9.88980 -0.00470 -0.04752 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.83980 13.85130 -0.01150 -0.08302 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.50280 8.50980 -0.00700 -0.08226 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.69020 37.68470 0.00550 0.01459 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.60420 38.62320 -0.01900 -0.04919 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.75390 39.64870 0.10520 0.26533 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18580 11.18490 0.00090 0.00805 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93780 9.93310 0.00470 0.04732 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.71160 12.90140 -0.18980 -1.47116 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.49220 9.62860 -0.13640 -1.41661 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.81000 9.95000 -0.14000 -1.40704 群益大印度基金-人民幣 14.45780 14.38800 0.06980 0.48513 群益大印度基金-美元 13.58450 13.51140 0.07310 0.54102 群益大印度基金-新臺幣 12.87000 12.80000 0.07000 0.54688 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.61960 12.60210 0.01750 0.13887 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.15830 12.13480 0.02350 0.19366 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.66480 11.64870 0.01610 0.13821 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.25540 10.23560 0.01980 0.19344 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.12710 10.11310 0.01400 0.13843 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.93910 8.92180 0.01730 0.19391 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.74180 9.72830 0.01350 0.13877 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.88710 8.86990 0.01720 0.19391 群益中小型股基金 46.55000 47.73000 -1.18000 -2.47224 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.83720 9.87440 -0.03720 -0.37673 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.12420 9.15370 -0.02950 -0.32227 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.54830 8.57720 -0.02890 -0.33694 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.66660 8.69930 -0.03270 -0.37589 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.03790 8.06380 -0.02590 -0.32119 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.53120 7.55670 -0.02550 -0.33745 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98590 10.99180 -0.00590 -0.05368 群益中國高收益債券基金-美元 10.64070 10.64490 -0.00420 -0.03946 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82670 9.82940 -0.00270 -0.02747 群益中國新機會基金N-人民幣 8.68460 8.84100 -0.15640 -1.76903 群益中國新機會基金N-美元 7.96690 8.10600 -0.13910 -1.71601 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.50000 8.65000 -0.15000 -1.73410 群益中國新機會基金-人民幣 7.70190 7.84070 -0.13880 -1.77025 群益中國新機會基金-美元 8.51860 8.66720 -0.14860 -1.71451 群益中國新機會基金-新臺幣 8.12000 8.26000 -0.14000 -1.69492 群益平衡王基金 19.19130 19.37750 -0.18620 -0.96091 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.93000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.05470 11.04180 0.01290 0.11683 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.54190 10.52370 0.01820 0.17294 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.91350 9.90190 0.01160 0.11715 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.45340 9.43710 0.01630 0.17272 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07130 10.06660 0.00470 0.04669 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86690 9.86200 0.00490 0.04969 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41870 9.41430 0.00440 0.04674 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.33150 9.32690 0.00460 0.04932 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12960 10.12490 0.00470 0.04642 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17640 10.17130 0.00510 0.05014 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.58460 9.58010 0.00450 0.04697 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.98410 9.97920 0.00490 0.04910 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13000 10.09950 0.03050 0.30200 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.33490 7.31290 0.02200 0.30084 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.13890 10.13390 0.00500 0.04934 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.04390 10.03880 0.00510 0.05080 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.20340 10.19900 0.00440 0.04314 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02070 10.01570 0.00500 0.04992 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94350 9.93850 0.00500 0.05031 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.10150 10.09710 0.00440 0.04358 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.13900 10.13390 0.00510 0.05033 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.04390 10.03880 0.00510 0.05080 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.20340 10.19900 0.00440 0.04314 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02070 10.01570 0.00500 0.04992 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94350 9.93850 0.00500 0.05031 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.10150 10.09710 0.00440 0.04358 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.32000 11.26000 0.06000 0.53286 群益全球關鍵生技基金-美元 15.93730 15.84780 0.08950 0.56475 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.70000 15.62000 0.08000 0.51216 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.99000 10.89000 0.10000 0.91827 群益印度中小基金N-美元 10.00190 9.94070 0.06120 0.61565 群益印度中小基金N-新臺幣 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966 群益印度中小基金-人民幣 16.14480 16.05500 0.08980 0.55933 群益印度中小基金-美元 14.30530 14.21780 0.08750 0.61543 群益印度中小基金-新臺幣 16.52000 16.42000 0.10000 0.60901 群益多利策略組合基金 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益多重資產組合基金 15.42000 15.46000 -0.04000 -0.25873 群益安家基金 25.28200 25.79450 -0.51250 -1.98686 群益安穩貨幣市場基金 16.08260 16.08240 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.10000 23.95000 0.15000 0.62630 群益亞太中小基金 11.99000 12.05000 -0.06000 -0.49793 群益亞太新趨勢平衡基金 16.39000 16.41000 -0.02000 -0.12188 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.72240 9.72430 -0.00190 -0.01954 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.46680 7.46820 -0.00140 -0.01875 群益店頭市場基金 101.83000 103.83000 -2.00000 -1.92623 群益東方盛世基金 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 群益東協成長基金-人民幣 13.04250 13.09490 -0.05240 -0.40016 群益東協成長基金-美元 11.43720 11.47690 -0.03970 -0.34591 群益東協成長基金-新臺幣 11.30000 11.34000 -0.04000 -0.35273 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.22660 11.20310 0.02350 0.20976 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.65510 10.63310 0.02200 0.20690 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.13130 10.11140 0.01990 0.19681 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.82710 9.80650 0.02060 0.21006 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.33000 9.31070 0.01930 0.20729 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.86920 8.85180 0.01740 0.19657 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.61690 9.59680 0.02010 0.20944 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.49610 9.47640 0.01970 0.20788 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.90830 9.88880 0.01950 0.19719 群益長安基金 28.44000 28.98000 -0.54000 -1.86335 群益美國新創亮點基金N-美元 10.06820 10.00050 0.06770 0.67697 群益美國新創亮點基金-美元 15.23020 15.12810 0.10210 0.67490 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.69000 14.59000 0.10000 0.68540 群益真善美基金 16.99900 17.10820 -0.10920 -0.63829 群益馬拉松基金 122.41000 124.66000 -2.25000 -1.80491 群益深証中小板基金 12.21000 12.51000 -0.30000 -2.39808 群益創新科技基金 32.08000 32.75000 -0.67000 -2.04580 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.38430 9.46720 -0.08290 -0.87565 群益華夏盛世基金N-美元 8.62840 8.69990 -0.07150 -0.82185 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.98000 9.06000 -0.08000 -0.88300 群益華夏盛世基金-人民幣 10.21940 10.30970 -0.09030 -0.87587 群益華夏盛世基金-美元 9.51410 9.59290 -0.07880 -0.82144 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.67000 15.80000 -0.13000 -0.82278 群益奧斯卡基金 27.11000 27.73000 -0.62000 -2.23585 群益新興金鑽基金-美元 11.60710 11.59380 0.01330 0.11472 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 23.37000 23.99000 -0.62000 -2.58441 群益道瓊美國地產ETF基金 20.36000 20.25000 0.11000 0.54321 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.27000 8.19000 0.08000 0.97680 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.49000 13.77000 -0.28000 -2.03341 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.74890 11.80960 -0.06070 -0.51399 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.21730 11.23760 -0.02030 -0.18064 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.15610 11.17520 -0.01910 -0.17091 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.56410 8.60830 -0.04420 -0.51346 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05620 9.07250 -0.01630 -0.17966 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67740 8.69230 -0.01490 -0.17142 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.06100 10.07910 -0.01810 -0.17958 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.00000 29.59000 -0.59000 -1.99392 德信中國精選成長基金 10.89000 11.01000 -0.12000 -1.08992 德信台灣主流中小基金 18.71000 19.18000 -0.47000 -2.45047 德信新興股票組合基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 德信萬保貨幣市場基金 11.93170 11.93160 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.78610 10.79440 -0.00830 -0.07689 德信數位時代基金 27.97000 28.32000 -0.35000 -1.23588 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66020 11.66000 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.87000 16.26000 -0.39000 -2.39852 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.14000 19.16000 -0.02000 -0.10438 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.52520 10.54240 -0.01720 -0.16315 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.06150 15.08610 -0.02460 -0.16306 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.17790 8.19250 -0.01460 -0.17821 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.04060 11.05850 -0.01790 -0.16187 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.35100 11.36940 -0.01840 -0.16184 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.11140 13.13470 -0.02330 -0.17739 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.05000 18.11000 -0.06000 -0.33131 摩根中小基金 23.38000 23.95000 -0.57000 -2.37996 摩根中國A股基金 13.13000 13.27000 -0.14000 -1.05501 摩根中國A股基金(美元) 10.32000 10.43000 -0.11000 -1.05465 摩根中國亮點基金 12.93000 13.25000 -0.32000 -2.41509 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.97640 11.01080 -0.03440 -0.31242 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.18550 12.22960 -0.04410 -0.36060 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.29920 9.32770 -0.02850 -0.30554 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.31820 12.35650 -0.03830 -0.30996 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.16340 14.21290 -0.04950 -0.34828 摩根台灣金磚基金-累積型 20.29000 20.68000 -0.39000 -1.88588 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.29000 20.68000 -0.39000 -1.88588 摩根台灣增長基金 51.14000 51.86000 -0.72000 -1.38835 摩根平衡基金 28.47000 28.63000 -0.16000 -0.55885 摩根全球α基金 19.47000 19.37000 0.10000 0.51626 摩根全球平衡基金 15.08760 15.10090 -0.01330 -0.08807 摩根全球發現基金 12.72000 12.66000 0.06000 0.47393 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70770 9.70360 0.00410 0.04225 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.69130 10.68870 0.00260 0.02432 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08210 10.07780 0.00430 0.04267 摩根多元入息成長基金-累積型 11.38940 11.38460 0.00480 0.04216 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.98740 9.98320 0.00420 0.04207 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.58180 10.57430 0.00750 0.07093 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.53450 13.52490 0.00960 0.07098 摩根亞洲基金 55.88000 56.17000 -0.29000 -0.51629 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.47840 8.49790 -0.01950 -0.22947 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.86880 9.89300 -0.02420 -0.24462 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.72780 8.74740 -0.01960 -0.22407 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.29560 12.32380 -0.02820 -0.22883 摩根東方內需機會基金 17.70000 17.79000 -0.09000 -0.50590 摩根東方科技基金 33.36000 33.66000 -0.30000 -0.89127 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 摩根金龍收成基金 21.28000 21.70000 -0.42000 -1.93548 摩根第一貨幣市場基金 15.07730 15.07720 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.47000 14.25000 0.22000 1.54386 摩根新金磚五國基金 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723 摩根新絲路基金 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 摩根新興35基金 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651 摩根新興日本基金 24.47000 24.16000 0.31000 1.28311 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.22540 7.18750 0.03790 0.52730 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44630 9.39650 0.04980 0.52998 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.18600 9.13690 0.04910 0.53738 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.38380 10.32690 0.05690 0.55099 摩根新興科技基金 55.65000 57.03000 -1.38000 -2.41978 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33070 8.33760 -0.00690 -0.08276 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.55710 10.56590 -0.00880 -0.08329 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.49090 8.45180 0.03910 0.46262 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.22420 9.18170 0.04250 0.46288 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.67080 8.63040 0.04040 0.46811 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.73900 9.69410 0.04490 0.46317 摩根龍揚基金 31.79000 32.43000 -0.64000 -1.97348 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 摩根環球股票收益基金-累積型 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32560 9.31610 0.00950 0.10197 摩根總收益組合基金-累積型 11.25650 11.24500 0.01150 0.10227 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 24.61000 24.94000 -0.33000 -1.32318 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79960 11.80580 -0.00620 -0.05252 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04970 11.05500 -0.00530 -0.04794 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.04490 10.05100 -0.00610 -0.06069 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30960 10.31500 -0.00540 -0.05235 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.70490 9.70950 -0.00460 -0.04738 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.81670 8.82210 -0.00540 -0.06121 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.25950 10.25520 0.00430 0.04193 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.30950 10.30680 0.00270 0.02620 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.67800 9.64610 0.03190 0.33070 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.81700 9.78620 0.03080 0.31473 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.46250 9.43140 0.03110 0.32975 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.59810 9.56800 0.03010 0.31459 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.25980 11.22440 0.03540 0.31538 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.04630 11.01160 0.03470 0.31512 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20330 10.17280 0.03050 0.29982 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.70720 10.67360 0.03360 0.31480 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.48780 10.45490 0.03290 0.31468 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69030 9.66130 0.02900 0.30017 聯邦金鑽平衡基金 23.20520 23.44930 -0.24410 -1.04097 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.67670 9.66080 0.01590 0.16458 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.98230 9.96750 0.01480 0.14848 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.67670 9.66080 0.01590 0.16458 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.98230 9.96750 0.01480 0.14848 聯邦貨幣市場基金 13.16180 13.16160 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.45000 12.60000 -0.15000 -1.19048 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08480 16.08740 -0.00260 -0.01616 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.64950 12.63730 0.01220 0.09654 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.20840 12.19200 0.01640 0.13451 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.72620 11.71040 0.01580 0.13492 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79020 11.79870 -0.00850 -0.07204 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.07620 11.08510 -0.00890 -0.08029 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56500 10.57260 -0.00760 -0.07188 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.66350 8.67050 -0.00700 -0.08073 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.81000 37.30000 -0.49000 -1.31367 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.52000 15.50000 0.02000 0.12903 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.54000 12.52000 0.02000 0.15974 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.97000 7.96000 0.01000 0.12563 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.30000 15.30000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.54000 20.47000 0.07000 0.34196 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.67000 18.62000 0.05000 0.26853 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.91000 12.87000 0.04000 0.31080 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.53000 15.48000 0.05000 0.32300 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.24000 16.18000 0.06000 0.37083 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.33000 15.28000 0.05000 0.32723 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.51000 15.46000 0.05000 0.32342 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.91000 13.86000 0.05000 0.36075 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.59000 14.55000 0.04000 0.27491 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.37000 18.36000 0.01000 0.05447 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.24000 13.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.16000 8.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.58000 14.57000 0.01000 0.06863 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.56000 14.55000 0.01000 0.06873 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99520 14.99510 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.40760 10.39660 0.01100 0.10580 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.67750 13.66090 0.01660 0.12151 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.53020 7.52220 0.00800 0.10635 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.96000 13.97000 -0.01000 -0.07158 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.01000 14.02000 -0.01000 -0.07133 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 22.57000 23.06000 -0.49000 -2.12489 瀚亞中國基金-人民幣 11.76000 11.90000 -0.14000 -1.17647 瀚亞中國基金-新台幣 12.30000 12.45000 -0.15000 -1.20482 瀚亞巴西基金 4.62000 4.53000 0.09000 1.98675 瀚亞外銷基金 43.15000 44.00000 -0.85000 -1.93182 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.63340 10.59150 0.04190 0.39560 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.30410 10.28470 0.01940 0.18863 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.22410 12.20290 0.02120 0.17373 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.13840 10.10260 0.03580 0.35436 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.51060 7.48060 0.03000 0.40104 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.99740 7.98230 0.01510 0.18917 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10470 8.09070 0.01400 0.17304 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.15160 7.12630 0.02530 0.35502 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.86150 8.84610 0.01540 0.17409 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.24020 9.20340 0.03680 0.39985 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.34920 9.33160 0.01760 0.18861 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.23670 9.22060 0.01610 0.17461 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.98390 9.99640 -0.01250 -0.12505 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 10.03080 10.02760 0.00320 0.03191 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.92210 9.93290 -0.01080 -0.10873 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.98390 9.99640 -0.01250 -0.12505 瀚亞印度基金-人民幣 14.76000 14.63000 0.13000 0.88859 瀚亞印度基金-美元 13.90000 13.80000 0.10000 0.72464 瀚亞印度基金-新台幣 30.80000 30.59000 0.21000 0.68650 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.07000 12.08000 -0.01000 -0.08278 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.99000 14.98000 0.01000 0.06676 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 瀚亞亞太基礎建設基金 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.86870 11.85450 0.01420 0.11979 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.41890 13.65860 -0.23970 -1.75494 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.83490 10.84130 -0.00640 -0.05903 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.62970 10.63760 -0.00790 -0.07426 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.80400 11.78180 0.02220 0.18843 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.18440 9.17380 0.01060 0.11555 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.87780 10.02810 -0.15030 -1.49879 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.02840 9.03380 -0.00540 -0.05978 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.84730 8.85400 -0.00670 -0.07567 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.23950 9.22130 0.01820 0.19737 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.51370 14.50070 0.01300 0.08965 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.90010 10.87340 0.02670 0.24555 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.70340 10.69240 0.01100 0.10288 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.68630 12.67490 0.01140 0.08994 瀚亞非洲基金-南非幣 11.55000 11.68000 -0.13000 -1.11301 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.80000 20.51000 0.29000 1.41394 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.56090 13.56080 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 27.41000 27.24000 0.17000 0.62408 瀚亞高科技基金 59.10000 60.45000 -1.35000 -2.23325 瀚亞理財通基金 27.49000 27.84000 -0.35000 -1.25718 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 瀚亞菁華基金 23.59000 24.07000 -0.48000 -1.99418 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.96390 12.91600 0.04790 0.37086 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.14340 9.10960 0.03380 0.37104 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.46870 10.46000 0.00870 0.08317 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.71890 11.00310 -0.28420 -2.58291 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.30000 10.31030 -0.01030 -0.09990 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.72260 9.73390 -0.01130 -0.11609 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.97310 9.95480 0.01830 0.18383 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.34860 8.34170 0.00690 0.08272 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.21580 8.43360 -0.21780 -2.58253 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.83580 8.84470 -0.00890 -0.10063 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.22700 8.23660 -0.00960 -0.11655 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.89250 7.87810 0.01440 0.18279 瀚亞電通網基金 15.21000 15.53000 -0.32000 -2.06053 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.66470 13.68000 -0.01530 -0.11184 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.46120 10.45340 0.00780 0.07462 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.89880 9.90830 -0.00950 -0.09588 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.48170 11.49460 -0.01290 -0.11223 瀚亞歐洲基金 11.54000 11.59000 -0.05000 -0.43141 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------