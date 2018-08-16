[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月15日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 元大台灣50正2 嘉裕 元大滬深300正2 元大台商50 本盟 大統染 味王 新日光 東華 群益臺灣加權反1 富邦摩台 巨庭 本盟 大飲 大東 正道 富邦發達 亞德客-KY 銘旺科 宏亞 立益 同開 富邦金融 大同 健和興 達新 佳和 元大MSCI台灣 麗正 旭隼 地球 昶和 永豐臺灣加權 國巨 元晶 恆大 三洋紡 富邦日本 茂矽 遠雄來 怡華 本盟 國泰日經225 智寶 統領 昶和 瑞利 元大歐洲50 環科 威宏-KY 大統染 樂士 元大日經225 奇力新 泰昇-KY 錩泰 正峰新 元大美債20正2 大毅 程泰 億泰 元大美債20反1 強茂 氣立 毛寶 國泰20年美債反1 華新科 台硝 燁興 元大S&P日圓反1 星通 永記 中鴻 富邦歐洲 禾伸堂 日勝化 聚亨 FH彭博高收益債 同泰 展宇 千興 FH彭博新興債 台端 華廣 威致 FH富時不動產 創意 士紙 華豐 元大台灣高息低波 揚明光 高興昌 首利 群益道瓊美國地產 辛耘 東明-KY 麗正 富邦臺灣優質高息 鈞寶 鑫永銓 東訊 FH富時高息低波 淳安 宏旭-KY 華泰 新光內需收益 達方 海悅 錸德 宏洲 華園 智寶 倫飛 嘉裕 杜康-DR 隴華 威盛 東華 陽光能源-DR 鼎元 國碩 大東 銘旺科 銘旺科 立益 翔耀 統懋 大宇 奇力新 翔耀 佳和 大毅 太空梭 台富 禾伸堂 麗臺 昶和 揚明光 華映 三洋紡 泰鼎-KY 吉祥全 本盟 虹堡 憶聲 廣越 迎廣 科風 瑞利 悅城 和鑫 樂士 達方 力特 廣隆 富鼎 喬鼎 正峰新 愛山林 正達 豐祥-KY 皇昌 晟鈦 聲寶 潤弘 同泰 億泰 遠雄來 新世紀 毛寶 夏都 誠創 材料-KY 欣欣 嘉威 燁興 統領 力銘 中鴻 客思達-KY 亞太電 聚亨 阿瘦 達能 千興 康師傅-DR 科納-KY 威致 杜康-DR 清惠 豐達科 同方友友-DR 慧友 華豐 晨訊科-DR 勁永 首利 友佳-DR 捷泰 麗正 一零四 互億 東訊 欣巴巴 天瀚 華泰 欣天然 迅杰 聯強 新海 華上 錸德 秋雨 光麗-KY 倫飛 欣高 元晶 佳能 茂順 華冠 微星 台數科 裕豐 威盛 南六 寶徠 映泰 基勝-KY 皇普 國碩 波力-KY 日勝生 銘旺科 泰昇-KY 台船 統懋 政伸 六福 翔耀 吉源-KY 台南-KY 太空梭 鼎炫-KY 康師傅-DR 麗臺 聖馬丁-DR 華映 神州-DR 吉祥全 耀傑-DR 憶聲 同方友友-DR 零壹 晨訊科-DR 威健 友佳-DR 科風 陽光能源-DR 和鑫 精熙-DR 力特 中福 喬鼎 雷虎 華晶科 中視 正達 秋雨 晟鈦 慶豐富 同泰 新利虹 新世紀 國光生 華擎 誠創 嘉威 力銘 亞太電 達能 科納-KY 清惠 祥碩 慧友 亞翔 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 易華電 華冠 裕豐 寶徠 國揚 皇普 日勝生 工信 台船 萬企 六福 台新金 合庫金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 巨大 泰銘 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 康友-KY 東哥遊艇