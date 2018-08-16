[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月15日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 17818 0 00632R 元大台灣50反1 -14107 0 00637L 元大滬深300正2 15268 0 3481 群創 -4169 11261 2891 中信金 5548 11738 2880 華南金 -3829 -9545 2885 元大金 4993 84058 2886 兆豐金 -3527 -31148 2890 永豐金 4892 -18210 2887 台新金 -2973 -32179 00633L 富邦上証正2 3334 0 2408 南亞科 -2274 -14358 2356 英業達 3309 12471 2610 華航 -2037 -21842 1303 南亞 3205 4049 2345 智邦 -1846 -1116 1312 國喬 2613 11670 1605 華新 -1795 -9997 2834 臺企銀 2435 -4294 2337 旺宏 -1670 -15702 1305 華夏 2428 4178 1312A 國喬特 -1645 0 00672L 元大S&P原油正2 2371 0 2344 華邦電 -1602 -19682 2515 中工 1824 1157 2347 聯強 -1379 -1811 1402 遠東新 1750 -3946 5880 合庫金 -1326 1311 2317 鴻海 1700 18949 2313 華通 -1307 1307 2330 台積電 1671 15205 2892 第一金 -1280 -16418 2014 中鴻 1657 14327 2888 新光金 -1210 -15838 2884 玉山金 1643 19838 00669R 國泰美國道瓊反1 -1084 0 2883 開發金 1594 -16847 6116 彩晶 -1035 1405 3037 欣興 1494 4292 2801 彰銀 -979 319 00739 元大MSCI A股 1354 16440 1101 台泥 -974 -42471 006205 富邦上証 1302 0 0061 元大寶滬深 -952 -740 00636 國泰中國A50 1273 9807 2002 中鋼 -943 24081 2409 友達 1257 157856 00673R 元大S&P原油反1 -908 0 1904 正隆 1186 1742 9904 寶成 -880 -4814 1314 中石化 1149 13253 6153 嘉聯益 -850 -46 00631L 元大台灣50正2 1034 0 2376 技嘉 -798 -6601 2323 中環 1016 2505 2901 欣欣 -774 -1 00639 富邦深100 985 5888 5534 長虹 -669 -882 1102 亞泥 952 3920 3576 新日光 -604 -847 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股